Resultado Equador x Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2018 (0-3)

Agradecemos sua presença e fica o convite pra próxima. Um grande abraço e até lá!

Finalizado:

Encerramos aqui a transmissão. Desejamos uma ótima noite de quinta e bom fim de semana. Fique ligado pra saber mais sobre os esportes no nosso site.

Boa, Brasil. Boa, Tite! Vamos agora pra próxima partida, contra a Colômbia.

O Brasil dá show, vence o Equador em Quito, quebra tabu de mais de 30 anos e Tite mostra que a Seleção tem futuro!

94' Acabou!

93' Minuto final.

92' Atuação magistral do Brasil em Quito!!!!

91' GOLAAAAAÇO! Neymar arranca, rola pra trás e Jesus domina na meia-lua, vê a passagem de Paulinho mas ele mandou na gaveta!

90' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, GABRIEL JESUS, DO BRASIL!

89' E teremos mais quatro minutos.

88' Partida gigante da Seleção!

87' O Brasil vai vencendo de forma categórica em Quito.

86' Reta final de partida.

85' AMÉÉÉM! Marcelo faz jogada na esquerda, cruza fechado e gabriel Jesus desvia a bola por baixo das pernas do goleiro!

84' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, GABRIEL JESUS, DO BRAAAAAAAASIL!!!

83' Brasil com um a mais. Vamos segurar essa vitória!

82' DOOOOMINGUEZ! Neymar recebe na extrema esquerda, cruza pra Coutinho, que entra fazendo fila, bate e Dominguez espalmou pra escanteio.

81' MUDA O EQUADOR: Gruezo sai e entra Gaibor.

80' Vamos vencer essa, Seleção!

79' LIIIINDO LANCE! Caneta de Coutinho, chute cruzado e quase o segundo!

78' AAAALISSON! Bolaños senta o pé de longe e o goleirão espalmou!

77' Vamos, Brasil. Agora com um a mais.

76' Princípio de confusão e os jogadores do Brasil saem do rolo.

75' EXPULSO!!!!! Paredes entra por cima em Renato Augusto, toma mais um cartão e está fora!

74' Vamos nos segurar, Brasil!

73' MUDA O EQUADOR: Montero sai e entra Arroyo.

72' VAI, BRASIL! Neymar rasteiro, no canto direito. Dominguez foi e quase pegou....

71' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, NEEEEEYMAR, DO BRASIL!

70' AMARELO, DOMINGUEZ. Bola longa pra Jesus, que ganhou na corrida contra Mina, driblou o goleiro e tomou a falta. VAMOS, NEYMAR!

69' PEEEEEEEEEEEENALTI!!!!

68' Jogo aberto. Brasil precisa aproveitar as chances.

67' Neymar tentou de canhota, mas explodiu na zaga.

66' Dá pra ter jogo. Dá pra vencer. Vamos, Brasil.

65' Jogo cresce em emoção.

64' MUDA O EQUADOR: Caicedo sai e entra Ibarra.

63' MARQUINHOS! Cruzamento teria Caicedo livre. Marquinhos tirou a chance!

62' QUAAAAAAAAAASE! Marcelo pega sobra da zaga, solta a canhota e a bola tira tinta da trave.

61' PERDEEEEU! Arranque de Neymar, bola passada pra Renato Augusto, que bate cruzado, mas mandou alta demais.

60' DOMINGUEZ! Dani cruza na medida e o goleiro salva o que seria o gol brasileiro.

59' AMARELO, PAREDES. Mas deu um pontapé daqueles em Gabriel Jesus.

58' MUDA O BRASIL: Willian sai e entra Coutinho.

57' Já já terá mudanças no Brasil.

56' Times parecem mais pesados. Altitude fazendo estragos.

55' Brasil domina o segundo tempo.

54' Renato cruza, a bola desvia e Dominguez sai bem do gol.

53' Brasil chegou bem com cruzamento de Daniel Alves, mas Mina tirou bem por cima.

52' Montero escapa de Dani e sofre falta. Torcida queria cartão.

51' Vamos, Brasil. Dá pra vencer esse jogo.

50' Brasil volta melhor nessa segunda etapa.

49' AAAAAAH! Paulinho enfia para chegada de Gabriel Jesus, que correu, protegeu bem, mas bateu muito mal.

48' Casemiro chega junto e comete falta. Lá vai bola alta.

47' Mais um chute de fora de Paulinho e a bola vai pra fora.

46' Neymar arrisca de fora, Dominguez cai, mas a bola passa em linha de fundo.

45' Sem mudanças, a bola volta a rolar.

Times retornam para a segunda etapa em Quito.

Sempre é difícil jogar em Quito. Segunda etapa promete muitas emoções.

Equador aposta nas costas dos laterais, mas sofre após ajuste na marcação.

Brasil se comporta bem, empata, mas teve as melhores chances. Falta uma maior velocidade na saída de jogo e participação dos dois homens de frente.

46' Terminou.

45' Minuto final.

44' Outra bola alçada e Marquinhos cortou.

43' Bola lançada pra Montero, mas em impedimento.

42' Gabriel Jesus precisa de maior participação.

41' Reta final de primeiro tempo.

40' Enner novamente recebe na direita, chuta cruzado e isola.

39' Jogo cai de produção. Partida mais travada.

38' Enner Valência faz boa jogada contra Marcelo, cruza e Marquinhos tira.

37' Tudo bem com Renato Augusto, jogo recomeça.

36' É atendido fora do gramado. Deve voltar.

35' Dividida joelho com joelho e Renato Augusto sente no gramado.

34' Lado direito brasileiro muito isolado. Precisa de mais aproximação.

33' Não pode dar esses vacilos na saída de jogo. Equador marca forte.

32' ALISSON! Erro na saída brasileira, Noboa rouba, avança e bate cruzado. Alisson em dois tempos.

31' Brasil tem 54% de posse de bola.

30' Equador não agrediu mais após o início do jogo.

29' Brasil faz bom jogo. Trabalha de forma coletiva e compacta.

28' FOOORA! Arrancada de Willian e tabela com Renato Augusto. O meia bateu por baixo da bola e ela subiu.

27' AMARELO, MONTERO E PAULINHO. Cotovelo de lá e de cá.

26' IMPEDIDO! Linda jogada brasileira com troca de passes pelo meio de Neymar e Paulinho até chegar em Gabriel, mas ele estava na frente. Jogo parado.

25' Jogo de muita condução de bola. Partida presa.

24' Enner Valência cruza fechado e Allison pega firme.

23' Bate-rebate na frente da área brasileira e Dani afasta em escanteio.

22' Paulinho, Renato Augusto e Casemiro fazem bom começo no meio brasileiro.

21' QUAAASE! Paulinho infiltra bem, tenta enfiada e a zaga corta na hora H. Escanteio.

20' UFA! Cruzamento, Marquinhos desvia, Montero corta por dentro, bate cruzado, mas a bola passou por cima.

19' Miranda comete falta lateral e Equador tem boa chance de mandar bola na área.

18' Brasil dita o ritmo da partida. Apesar do sufoco inicial, agora sabe mais o que fazer.

17' Dani cruza da direita, mas Mina desvia de cabeça.

16' Brasil acalma mais o jogo e tem a posse.

15' AMARELO, BOLAÑOS. Mas foi uma pancada fora da bola.

14' Paulinho bate de fora e Dominguez pega em dois tempos.

13' Recuo pra Dominguez, que quase se complica sozinho.

12' Brasil não consegue mais sair tocando e fica preso em sua defesa.

11' Jogo complicado. Brasil mais recuado.

10' Equador chega com perigo pelas laterais.

9' Neymar tenta tabela pelo meio, mas passa errado.

8' Paredes tirou cruzamento da direita, mas isolou em tiro de meta.

7' Brasil dá espaços pela direita de sua defesa. Precisa fechar melhor.

6' Brasil começa bem no jogo.

5' AAAAAH!! Linda jogada brasileira com passe de Dani Alves, toque de cabeça de Renato pra Gabriel, que preferiu tocar ao chute e a zaga afastou.

4' BOOOA! Pancada de Willian de fora e assustou o goleiro equatoriano.

3' FORA! Primeira descida do Brasil com enfiada pra Gabriel Jesus, que tentou cruzado, mas bateu por cima.

2' Gramado péssimo para a partida.

1' Boa sorte, Tite!

0' Começou!

A bola vai rolar.

Equador com camisa amarela, calção azul e meias vermelhas.

Brasil com camisa azul, calção branco e meias azuis.

A pressão será enorme. Jogo promete demais.

Com a torcida cantando alto, o Hino do Equador.

Hino Nacional Brasileiro.

Equipes perfilados. Protocolo Fifa iniciado.

Torcida tomada nas arquibancadas e a festa é grande. Times subindo ao gramado.

Do Paraguai, Enrique Cáceres é o juizão.

Os times retornam aos vestiários pra preparação final.

Na rodada passada, o time equatoriano perdeu pra Colômbia, fora de casa.

No último jogo em casa, o Equador se matou pra empatar contra o Paraguai.

Tempo fechado em Quito. Faz frio e a altitude por atrapalhar.

Neymar não será o capitão. Miranda tem a faixa.

Os dois times fazem aquecimento no gramado do estádio nacional.

Equador com Domínguez, Paredes, Mina, Achilier, Ayoví; Noboa, Gruezo; Enner Valencia, Miller Bolaños, Jefferson Montero; Caicedo.

Se acabasse hoje, o Brasil estaria fora da Copa. Resultado hoje é fundamental.

O Brasil terá Alisson; Dani Alves, Miranda, Marquinhos, Marcelo; Casemiro, Paulinho, Renato Augusto; Willian, Gabriel Jesus, Neymar. Técnico: Tite.

Times escalados!

Brasileiros também se fazem presentes no Equador.

Público será enorme, mesmo com essa má fase que atravessa a seleção local, cheia de desfalques.

A torcida equatoriana segue chegando no estádio Nacional de Atahualpa.

EQUADOR: Alexander Domínguez; Juan Carlos Paredes, Gabriel Achilier, Arturo Mina e Walter Ayoví; Cristian Noboa, Jefferson Orejuela, Jefferson Montero y Enner Valencia; Miller Bolaños e Felipe Caicedo; Técnico: Gustavo Quinteros

BRASIL: Alisson; Daniel Alves, Miranda, Marquinhos e Marcelo; Casemiro, Renato Augusto e Paulinho; Willian, Gabriel Jesus e Neymar; Técnico: Tite

Desfalques do Equador: Antonio Valencia, Erazo, Cazares e Quiñónez. Pendurados: Noboa, Paredes, Achilier, Bolaños, Enner Valencia.

Desfalques do Brasil: Nenhum. Pendurados: Filipe Luis, Lucas Lima, Miranda e Daniel Alves.

Chegou o dia de Tite! O técnico fará nesta quinta-feira a estreia no comando da Seleção Brasileira em uma partida de risco. Afinal de contas, o Brasil é o sexto colocado, com nove pontos, fora da zona de classificação para a Copa-2018. Por isso, um triunfo sobre o Equador, às 18h (de Brasília), no Estádio Olímpico Atahualpa.

Para o primeiro duelo Equador x Brasil , Tite fechou dois dos três treinos que realizou na capital equatoriana. Contudo, não escondeu a escalação quando questionado durante a coletiva de imprensa. Sem nenhum tipo de problema por lesão entre os 23 convocados, o comandante terá no seu primeiro time titular Alisson; Daniel Alves, Miranda, Marquinhos e Marcelo; Casemiro, Renato Augusto e Paulinho; Willian, Gabriel Jesus e Neymar.

"Desde o início da minha carreira, convivi a vida toda com a pressão. Minha cobrança interna permanece a mesma. A diferença é que 200 milhões acompanham e torcem, mas sei que tenho que ficar focado no meu trabalho. Chegou alguém que não caiu do céu, que ralou muito para chegar. Tenho minhas ambições profissionais. Espero que seja um grande jogo. Tomara que eu tenha competência", disse o treinador.

Já o Equador faz, até o momento, uma ótima Eliminatória. Com 13 pontos ganhos, a equipe do técnico Gustavo Quintero ainda não perdeu em seus domínios e está na segunda colocação. De quebra, não perde para o Brasil em sua casa desde a Copa América de 1983.

No entanto, o Equador tem desfalques importantes para o compromisso de hoje. Antonio Valencia e Pedro Quiñonez estão suspensos. Além deles, Erazo e Cazares estão lesionados e não foram chamados. Com isso, o meia Jefferson Orejuela, do Independiente Del Valle, fará sua estreia na seleção principal.

"Fico feliz com a possibilidade de começar jogando. Estou preparado para o desafio", afirmou.

Apesar dos desafios já citados, o maior e mais emergencial deles, é levar a Seleção Brasileira à Copa da Rússia, o que não aconteceria com a classificação atual - o Brasil é apenas o sexto colocado das Eliminatórias, com 9 pontos, quatro a menos do que o Equador, que divide com o Uruguai a liderança. Ou seja, estrear com triunfo já é um desafio.

"Sabemos que a Seleção Brasileira vai ser sempre cobrada, e temos um jogo muito importante contra o Equador. Não vai ser tarefa fácil por conta de tudo o que ronda essa partida. Mas quem joga com essa camisa precisa saber lidar com esse tipo de pressão", avisou o zagueiro Miranda.

A altitude é motivo de preocupação em partida Brasil x Equador, tanto que a Seleção Brasileira viajou três dias antes do jogo para tentar minimizar os efeitos da altura de Quito. Tite, porém, trabalha para afastar esse fantasma.

"Não estamos nos preparando para disputar uma maratona, e sim um jogo de futebol, em que os aspectos técnico e tático prevalecerão. O nosso adversário é a seleção equatoriana, e não a altitude", discursou o ex-treinador do Corinthians.

Tite fechou à imprensa o treinamento que serviu para definir a escalação brasileira, tornando-a um mistério. Por algumas atividades táticas abertas à imprensa, contudo, deu para perceber que o volante Paulinho e o atacante Gabriel deverão ser as principais novidades em relação ao time que vinha sendo utilizado por Dunga.

Se Tite faz mistério, os equatorianos sabem que terão um time de qualidade pela frente, liderado por Neymar. Porém, o técnico Gustavo Quinteros lembrou que os perigos do Brasil não se limitam ao atacante do Barcelona.

"Não podemos nos preocupar apenas com o Neymar, pois a Seleção Brasileira tem grandes jogadores. Até laterais podem definir um confronto, portanto, todos merecem o nosso respeito. O Equador vai tentar neutralizar todos os pontos fortes do Brasil e explorar os seus pontos negativos para que o nosso estilo de jogo possa sobressair", disse o treinador do Equador, que também passou a semana lembrando que o seu time, por ter jogadores que atuam no futebol europeu, também sofrerá com os efeitos da altitude.

Quinteros fez mistério em relação ao time do Equador. No meio-de-campo, duas dúvidas de ordem técnica. Carlos Gruezo e Jefferson Orejuela disputam para ver quem será o terceiro volante, enquanto que Fidel Martínez e Enner Valencia disputam a vaga do suspenso Antonio Valenci.

