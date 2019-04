Visitantes dominam primeira rodada da Série A2 do Campeonato Pernambucano

Neste final de semana foi dado o pontapé inicial da Série A2 do Campeonato Pernambucano de 2016. Chamou a atenção o domínio das equipes visitantes, que venceram três das quatro partidas da rodada inaugural do segundo escalão da pirâmide do futebol de Pernambuco.

O certame começou no sábado (3), com dois embates às 20h. No Estádio Paulo Petribu, em Carpina, o Vera Cruz superou o Íbis pelo placar de 4 a 2. Rafinha (duas vezes), Samuel e Wendell balançaram as redes para o time de Vitória de Santo Antão. Washington e Fábio Recife descontaram para o Pássaro Preto. No mesmo dia, o Afogados da Ingazeira goleou o Timbaúba por 4 a 0 em pleno Estádio Ferreira Lima. Bebeto (duas vezes), Márcio e Cesinha anotaram os gols da impressionante vitória dos sertanejos.

Neste domingo (4), o Barreiros venceu o Ferroviário do Cabo no Estádio Gileno de Carli, no Cabo de Santo Agostinho, pela dilatada contagem de 3 a 0. Cadi, Caxito e Thiago Bagagem movimentaram o marcador. Por sua vez, Centro Limoeirense e Flamengo de Arcoverde empataram sem gols no Estádio José Vareda, em Limoeiro. Como o campeonato tem nove participantes, coube à Cabense folgar nesta jornada.

Com os resultados, Afogados da Ingazeira, Barreiros e Vera Cruz somam três pontos. O escrete do Sertão fica na liderança por ter saldo de gols superior aos adversários. Flamengo de Arcoverde e Centro Limoeirense vêm logo atrás, com um ponto cada. Cabense, Íbis, Ferroviário do Cabo e Timbaúba estão com a pontuação zerada. Na primeira fase, os times se enfrentam em turno único. Oito times avançam ao mata-mata, e o lanterna será eliminado. As quartas de final e as semifinais serão jogadas em ida e volta. Subirão à Série A1 os finalistas, os quais decidirão o título em partida única.

A segunda rodada começa no próximo sábado (10), com dois jogos às 15h. O Afogados receberá o Íbis no Vianão, enquanto o Flamengo recepcionará o Ferroviário no Estádio Áureo Bradley. Um dia depois (11), a Cabense estreia na A2 diante do Centro no Gileno de Carli. No Estádio Luiz de Brito, o Barreiros medirá forças com o Timbaúba. Os duelos do domingo também serão às 15h. Dessa vez, quem folga é o Vera Cruz.

Resultados da primeira rodada do Campeonato Pernambucano Série A2 2016:

Sábado (03/09)

Íbis 2 x 4 Vera Cruz

Timbaúba 0 x 4 Afogados da Ingazeira

Domingo (04/09)

Ferroviário do Cabo 0 x 3 Barreiros

Centro Limoeirense 0 x 0 Flamengo de Arcoverde

Cabense folgou

Jogos da segunda rodada:

Sábado (10/09)

15h - Afogados da Ingazeira x Íbis

15h - Flamengo de Arcoverde x Ferroviário do Cabo

Domingo (11/09)

15h - Cabense x Centro Limoeirense

15h - Barreiros x Timbaúba

Vera Cruz folga