Resultado Botafogo vence Grêmio no Campeonato Brasileiro 2016 (2-1)

Obrigado a você que acompanhou Botafogo x Grêmio pela VAVEL Brasil! Até a próxima com mais futebol do Campeonato Brasileiro, de outras competições ou com outras modalidades.

O Botafogo chega aos 29 pontos e ao 11º lugar na tabela de classificação. Já o Grêmio estaciona nos 36 e fica em 6º, fora do grupo dos que iriam à Copa Libertadores. A diferença entre Botafogo e Grêmio é de 7 pontos, mesma diferença do Tricolor gaúcho para o líder Palmeiras, que tem 42.

Sidão: "Acho que no Brasileiro viemos de uma evolução. É muito difícil nós termos em uma partida em que 11 pessoas jogam, escolher um cara e colocar a culpa nele (Renan Fonseca). Acho injusto, são 11 caras, todo mundo perde, todo mundo ganha. Camilo foi bem na comemoração", ao apontar para o zagueiro que ficou no banco.

Airton, volante do Botafogo: "Nós falhamos no meio de semana, eles acabaram aproveitando. Mas a gente vinha de boas partidas e graças a Deus aqui dentro de casa saímos com a vitória. Isso acontece, mas agora a gente dá sequência no Brasileiro que é muito importante", afirma.

50' FINAAAAAL DE JOGO! Botafogo vence, se recupera diante da torcida, se afasta do rebaixamento e amplia série sem vitórias do Grêmio no torneio nacional. Jejum de três partidas do Tricolor gaúcho.

49' Último minuto. Todos os times do campeonato com 22 jogos disputados. Botafogo com 29 pontos. Grêmio estaciona em 36.

47' Rodrigo Pimpão aplica dois carrinhos para tentar recuperar passe longo e Bruno Grassi fica com a bola.

Público de 5.199 na Arena Botafogo.

45' Douglas escapa de cartão amarelo ao derrubar contra-golpe.

45' Vamos aos 50 minutos, com cinco de acréscimos.

43' Minutos finais na Arena Botafogo. Aguardamos os acréscimos.

41' Dudu Cearense tenta o gol do local da falta, de muito longe e manda mal ao querer surpreender o goleiro.

41' Edilson derruba Camilo, botafoguenses pedem o segundo cartão amarelo, mas árbitro administra a situação.

39' Luan cobra falta na área e Sidão soqueia a bola para longe.

38' Bruno Grassi defende o cruzamento botafoguense.

38' Falta de Marcelo Oliveira pelo setor esquerdo.

Capitães mudaram: Marcelo Oliveira é o do Grêmio. Joel Carli é o do Botafogo.

Troca no Botafogo: sai Luis Ricardo e entra Emerson Silva.

Batista recebe de Luan, dribla Sidão e desconta: 2 a 1 na Arena Botafogo.

34' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIOOOOOOOO! BATISTA!

33' IMPEDIMENTO! Luan estava à frente e Kannemann, que aparece na área e completa às redes, também. Bola ao Botafogo.

31' Troca no Grêmio: sai Maicon. Entra: Kaio.

31' CARTÃO AMARELO! Mais um ao Grêmio. Edilson.

30' Impedimento do Botafogo novamente.

27' Jogadores se estranham dos dois lados. Árbitro aplica cartão amarelo para Ramiro

26' Falta sobre Camilo no meio de campo. Fica caído em cansaço.

25' NÃO CHUTOU! Luan invade a área, tabela e quando tem a chance, tenta um drible a mais.

22' Impedimento do Botafogo com Pimpão. Estava na banheira e ficou Pimpão.

21' Escanteio para o Botafogo pela direita.

20' Edilson presenteia ataque botafoguense, Victor Luis cruza e Botafogo ronda a frente do gol.

18' Luan finalmente cobra na barreira e Kannemann comete a falta na sequência.

18' CARTÃO AMARELO! Joel Carli por atrapalhar a barreira na hora da cobrança.

17' Seis botafoguenses na formação de barreira.

16' Botafogo mexe novamente: sai Sassá e entra Rodrigo Pimpão.

15' FALTA! Luan força a jogada pelo meio, enfileira a marcação e é derrubado a passos da área.

14' Sai: Walace. Entra: Ramiro.

14' Sai: Henrique Almeida. Entra: Batista.

13' Walace chama jogo, tabela, chega ao fundo, cruza completamente errado e a bola sai.

10' Jogador Fernandes do Botafogo torceu o tornozelo e por isso deixou o campo no intervalo.

8' Cruzamento para Camilo, que tenta dominar de direita, a bola escapa e sai em tiro de meta.

7' FALTA! Neilton carrega pela esquerda, Jailson novamente é driblado e faz a falta.

6' Edilson cobra falta com desvio na barreira e sai em escanteio.

3' Troca no Botafogo: Dudu Cearense entrou no intervalo no lugar de Fernandes.

3' Luan cobra falta na área e Dudu Cearense mergulha para cabecear em escanteio.

2' Botafogo finaliza pela linha de fundo, no segundo ataque com perigo em dois minutos.

1' DEMOROU! Neilton recebe livre, passa para Sassá e o atacante chuta travado por Kannemann.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

"A equipe está muito bem, está aguerrida como costuma ser dentro de casa", afirma Camilo, que confirma ser o de hoje o gol mais bonito de sua carreira, aos 30 anos.

"Até eu mesmo estou meio desconcentrado, é preciso concentrar para entrar na partida no segundo tempo", comenta Walace, volante do Grêmio.

48' FINAL DE PRIMEIRO TEMPO! Botafogo 2-0 Grêmio

46' Kannemann se esforça, mas a bola sai pela linha de fundo em escanteio.

45' Serão três minutos de acréscimos. Vamos aos 48.

43' NÃO, LUAN! Domina no bico da grande área pela direita, prepara o chute ou o cruzamento e faz nenhum. Bola direto para fora.

43' Cartão amarelo anterior registrado para o zagueiro Emerson, do Botafogo.

42' Camilo disputa espaço contra Kannemann, cai no gramado e o árbitro manda seguir.

41' PRA FORA! Wallace Reis finaliza no bate-rebate na área, pega mal na bola e a redonda vai à direita da meta, acompanhada por Sidão.

40' Luan puxado pela camisa por Luis Ricardo. Falta pela esquerda para o Grêmio, ao lado da área, um escanteio de calças curtas.

40' Maicon cruza a dentro da área e Joel Carli tira com o pé.

39' Botafogo marca forte e Grêmio com dificuldades de abrir a defesa.

35' Goleiro Sidão vai no alto e é dele a posse de bola.

35' Luan cruza da direita e o Grêmio ganha escanteio pelo outro lado.

34' Edilson chega ao fundo, finta, toca para trás, mas a zaga botafoguense afasta o perigo e bloqueia o chute de Luan.

32' Neilton aplica dois dribles em Jailson, mas não conclui jogada pela esquerda e é desarmado.

32' Inversão de jogo de Neilton para área e Bruno Grassi sai para fazer a defesa.

30' CARTÃO AMARELO! Maicon acerta Neilton sem necessidade e toma o canário belga.

Luis Ricardo arma a jogada novamente, serve o artilheiro e ele chuta forte para fazer 2 a 0.

28' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGOOOOOOOO! SASSÁ AMPLIA!

Que golaço de Camilo do Botafogo. Por todo o conjunto da jogada. E o da vitória parcial até aqui, importantíssima ao Fogão, que chega aos 29 pontos. Mais longe dos 24 da zona de rebaixamento.

Veja e reveja quantas vezes quiser o golaço de Camilo! Botafogo 1x0 Grêmiopic.twitter.com/ceww0ePy3s — Goleada Info (@goleada_info) September 4, 2016

24' Grêmio põe no chão e tenta reagir na partida. Falta movimentação.

23' PRA FORAAAAA! Sassá invade a área contra Kannemann e chuta forte por cima.

Cruzamento na medida da direta e o meia acerta uma bicicleta perfeita, em movimento, em finalização forte, Bruno Grassi foi, mas buscou na rede.

20' QUE GOLAÇOOOOOOOOOOOOOO! CAMILO PARA O BOTAFOGO! UMA BICICLETA PARA ABRIR O PLACAR!

19' Grêmio acomoda o jogo, troca passes com paciência, mas chute de Maicon vai fraco demais.

18' Luis Ricardo cruza por baixo da direita e Wallace Reis coloca para escanteio.

16' Botafogo ronda a área em cruzamentos, mas comete falta de ataque. Bola ao Grêmio.

15' Victor Luis encara marcação de Edilson e o lateral gremista ganha a jogada.

13' BRUNO GRASSI! Jogada do Fogão pela esquerda, o chute cruzado vai rasteiro e Grassi espalma, para Kannemann completar para frente.

12' PEGA MAL! Walace tem o rebote do cruzamento e finaliza de perna direita, para fora, sem perigo.

11' FALTA! Edilson carrega pelo lado direito e sofre a infração. Grêmio pode lançar na área.

9' FRAQUINHO! Neilton tem espaço pelo meio para finalizar, prepara o chute, mas a bola vai fraca, fácil para Bruno Grassi no chão.

6' Sol no Rio de Janeiro e a bola com o goleiro Sidão, para saída de jogo do Fogão.

4' ÉÉÉÉÉ, NÃO VALEU! Havia impedimento na jogada do Botafogo entre Sassá e Neilton e a arbitragem corretamente mantém o placar de 0 a 0.

3' AGORA VALEU?!?! Confusão na Arena Botafogo. Jogadores discutem com a arbitragem. Houve impedimento na jogada.

3' NÃO VALEU! Neilton põe na rede, mas o assistente anula com impedimento.

1' PRA FORA! Neilton organiza o lance, a bola sobra para Bruno Silva, que chuta forte e vai à direita da meta, com perigo ao goleiro Bruno Grassi.

0' COMEÇOU! Bola em jogo para Botafogo x Grêmio.

Saída pertence ao Grêmio.

Hino nacional já tocado na Arena Botafogo e a bola vai rolar para esse jogo que encerra de vez o primeiro turno do certame.

Botafogo de camisas listradas, calções pretos. Grêmio predominantemente de branco, com detalhes em azul.

Banco do Grêmio: Léo, Vitor, Iago, Thyere, Fred, Ramiro, Kaio, Lincoln, Batista, Pedro Rocha e Guilherme.

Banco do Botafogo: Helton Leite, Diego, Renan Fonseca, E. Silva, D. Cearense, Pimpão, Canales, Salgueiro, Núñez, Vinícius e Luis Henrique.

Jogadores em trabalho de alongamento no gramado! Daqui a pouco tem FOGÃO! #VamosGanharFogo pic.twitter.com/HUS4MOK2DV — Botafogo F.R. (@BotafogoOficial) September 4, 2016

Este é o último dos jogos adiados do Campeonato Brasileiro 2016. Após o complemento, todos os 20 times terão 22 jogos disputados, restando 16 até o fim do certame.

No Grêmio, time esperado. Bruno Grassi substitui Grohe, Kannemann na vaga de Pedro Geromel e Henrique Almeida no lugar de Miller Bolaños.

Na zaga botafoguense, dupla hoje formada por Joel Carli e Emerson. Bruno Fonseca fora. Victor Luis, na esquerda, é o substituto de Diogo, suspenso.

Botafogo confirmado: Sidão; Luis Ricardo, Carli, Emerson e Victor Luis; Bruno Silva, Airton, Fernandes e Camilo; Sassá e Neilton.

Grêmio escalado com: Bruno Grassi; Edilson, Kannemann, Wallace Reis e Marcelo Oliveira; Maicon, Walace, Jailson, Douglas e Luan; Henrique Almeida.

O presidente gremista, Romildo Bolzan lamentou a decisão do STJD em aplicar somente punição financeira ao Atlético-PR pelas injúrias raciais registradas na Arena da Baixada. O Grêmio, em episódio semelhante, em 2014, perdeu pontos e consequentemente foi excluído da Copa do Brasil.

Para hoje, quase tudo pronto, no aguardo das equipes iniciarem o aquecimento no gramado do estádio Luso-Brasileiro.

Hoje tem FOGÃO aqui na Arena Botafogo! #VamosFogo pic.twitter.com/RORzNe0cRY — Arena Botafogo (@ArenaBotafogoFR) September 4, 2016

Na partida adiada e disputada sábado, o Fluminense bateu o Figueirense por 3 a 2, em jogo repleto de polêmicas, inclusive envolvendo o meia Carlos Alberto e o técnico Levir Culpi. A repercussão está em nosso site:

Destaque: Botafogo x Grêmio: Sassá.

Sassá

(Foto: Vitor Silva)

Destaque: Botafogo x Grêmio: Luan.

(Lucas Uebel / Grêmio)

Logo, logo, vamos escalar as duas equipes para o confronto das 16h00.

O atacante Luan deu entrevista no desembarque: "Vai ser um jogo difícil, decidido no detalhe", acredita o jovem gremista.

14:45: A delegação gremista já chegou ao estádio Luso-Brasileiro e a espera é de um público que torne as acanhadas acomodações em um pequeno caldeirão, como tem sido feito no Brasileirão.

Em caso de vitória no estádio Luso-Brasileiro, a Arena Botafogo, o Grêmio pula do 6º lugar para o G-4, indo dos 36 para os 39 pontos. Assim, deixaria para trás o Corinthians e o Santos na tabela. Superar a ausência dos selecionados é o principal desafio. Apesar disso, os garotos de ouro da seleção olímpica mantém a sequência de partidas e voltam ao Rio de Janeiro: o volante Walace e o falso nove Luan.

Já o equatoriano Miller Bolaños segue sem poder constituir uma sequência de jogos com o Tricolor gaúcho. Isto porque o atacante serve a seleção do Equador, que enfrenta o Peru, também na terça. Por conta desses desfalques, os gaúchos tentaram acionar a nova transferência da data contra o Botafogo junto à CBF, mas o pedido foi negado.

O momento atual é de gremistas convocados para atuar com a camisa cinco estrelas. O goleiro Marcelo Grohe e o zagueiro Pedro Geromelestão em Manaus nas preparações para enfrentar a Colômbia, na terça-feira.

"Conseguimos encaixar uma boa sequência, depois veio o deslize contra o Atlético-PR. O jogo contra o Grêmio é super importante. Estamos num estágio que incomoda ainda, a dois pontos da zona. Se vencermos podemos começar a pensar na parte de cima da tabela. A gente pede o apoio da torcida, que é fundamental", comentou Sassá.

Foi esse o discurso do atacante Sassá, um dos destaques botafoguenses na temporada. No Brasileirão, o jovem tem nove gols marcados e está próximo até da artilharia geral da competição.

Se a última rodada do Brasileiro foi ruim com a derrota em Curitiba, o meio de semana com a Copa do Brasil foi para qualquer alvinegro esquecer. Uma perda por 5 a 2 para o Cruzeiro abalou os ânimos em General Severiano. Para driblar esse momento recente, nada melhor do que buscar os três pontos contra o Grêmio e manter distância da zona de rebaixamento.

A partida é válida pela 19ª rodada do primeiro turno e foi adiada pela disputa dos Jogos Olímpicos Rio 2016. O duelo na Arena Botafogo é de fundamental importância, além do mais, porque ambos os clubes somaram resultados frustrantes na 22ª rodada do torneio por pontos corridos. O Fogão perdeu fora para o Atlético-PR, enquanto o Grêmio empatou em casa contra o Atlético-MG.

Botafogo e Grêmio estão com objetivos plenamente diferentes dentro da tabela do Campeonato Brasileiro. Às 16h00 deste domingo (4), porém, a busca pela vitória será incessante pelos dois lados. O Fogão tem 26 pontos e está com apenas dois de vantagem para a zona de rebaixamento. Já o Grêmio tem 36 e quer voltar ao G-4 da competição.

Olá ao amigo e à amiga que visita a VAVEL Brasil! A partir de agora, tudo sobre Botafogo x Grêmio , pela 19ª rodada do Brasileirão 2016, em jogo adiado, em função da disputa dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. As equipes cumprem hoje a partida a menos que têm em relação às demais do torneio.