Fábio inicia nova fase da fisioterapia no Cruzeiro após cirurgia no joelho direito

Quinze dias depois de passar por cirurgia no joelho direito, o goleiro Fábio está de volta à Toca da Raposa II. Nesta segunda-feira (5), o goleiro celeste iniciou uma nova fase na fisioterapia, já que estava sendo atendido por profissionais do clube em domicílio.

A partir de agora, Fábio fará atividades mais dinâmicas no CT celeste, como explica Charles de Oliveira Costa, um dos fisioterapeutas do Cruzeiro: "O Fábio iniciou as atividades no C.A.R.E nesta segunda-feira. Ele já vinha sendo tratado em domicílio com a equipe de fisioterapeutas do Clube. Aqui na Toca II as atividades são mais dinâmicas. Vamos enfatizar as atividades de ganho de mobilidade e estabilidade muscular, controle do edema e inflamação. O atleta já consegue andar sem uso de dispositivo auxiliar, sem muleta e já iniciou o treinamento de marcha e hidroterapia”, disse Charles ao site oficial do Clube.

Fábio chegou à Toca II dirigindo normalmente. Apesar de ter iniciado o segundo estágio na fisioterapia, a previsão de retorno do goleiro celeste continua estipulado para abril de 2017. No entanto, o jogador comemorou o fato de voltar a viver o cotidiano do CT.

"Feliz por estar retornando à Toca, rever os amigos e também por dar sequência ao tratamento, já iniciando uma nova fase. Graças a Deus, a fase da cirurgia foi abençoada. Fizemos as duas primeiras semanas de tratamento em casa, com o departamento médico e os fisioterapeutas do Cruzeiro. Nos dedicamos bastante para que pudéssemos, nessas duas semanas, evoluir e retornar em um momento melhor para dar prosseguimento ao trabalho”, declarou o camisa 1.

O goleiro se machucou no duelo contra o Coritiba, no dia 14 de agosto, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, Fábio se chocou com o atacante Kazim, dentro da área, e torceu o joelho. No último dia 21, o jogador passou por cirurgia, reconstruindo o ligamento cruzado anterior do joelho direito.

Confira um pouco das atividades de Fábio na Toca da Raposa II