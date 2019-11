Resultado Botafogo x Fluminense no Brasileirão 2016 (1-0)

Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente durante este clássico entre Botafogo x Fluminense. Até a próxima!

O resultado deixa o Botafogo em décimo, com 32 pontos. Já o Fluminense permanece na oitava posição.

Com gol de Neilton, o Botafogo vence o Fluminense por 1 a 0, no Luso-Brasileiro.

51' FIM DE JOGO!

49' Magno Alves domina na entrada da área e bate para fora.

48' CARTÃO AMARELO PARA SIDÃO! (Botafogo)

47' UUUH!! Scarpa cobra falta, a bola quica na frente do Sidão, que defende. Na sobra, Samuel manda para fora.

45' Vamos até 50'

43' Scarpa cobra falta e a defesa afasta.

42' Fluminense pressiona o Botafogo nos minutos finais.

40' Scarpa recebe no meio e chuta, mas Sidão defende.

38' Substituição no Botafogo! Sai: Sassá; Entra: Vinicius Tanque.

36' Scarpa cobra falta na barreira. No rebote, Wellington Silva chuta e Sidão defende.

35' Substituição no Botafogo! Sai: Diego; Entra: Marcelo

34' CARTÃO AMARELO PARA DIEGO! (Botafogo)

33' Diego faz falta perigosa em Wellington.

31' Susbtituição no Fluminense! Sai: Pierre; Entra: Magno Alves.

29' Jogadores do Fluminense reclamam de um recuo de bola para o goleiro Sidão. Juiz manda seguir.

28' CARTÃO AMARELO PARA VICTOR LUÍS! (Botafogo)

25' Pagantes: 9.211; Presentes: 10.156; Renda: R$ 323.060,00

22' Clássico fica morno nesse momento. Flu fica mais com a bola, mas não acha espaço.

20' Substituição no Botafogo! Sai: Airton; Entra: Victor Luis.

18' Sassá domina entre os zagueiros e chuta forte. Julio Cesar dá rebote, mas defende na sequência.

16' Airton sente a coxa e cai no gramado.

14' TRAVE! Cícero recebe na área e toca para Willian Matheus, que bate de primeira e acerta a trave.

13' Wellington Silva avança e cruza, mas a bola passa por todo mundo.

10' Coma vitória parcial, o Botafogo sobe para décimo.

7' CARTÃO AMARELO PARA PIERRE! (Fluminense)

6' Botafogo voltou melhor para o segundo tempo, mais ligado.

4' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO!! NEILTON!! Após cruzamento, Bruno Silva se estica e toca para o atacante, que abre o placar do clássico!!

2' Neilton arrica de fora e Julio Cesar defende sem problemas.

0' Começa o segundo tempo!

0' Botafogo é o mesmo do primeiro tempo.

0' Substituição no Fluminense! Sai: Edson; Entra: Douglas.

Em clássico movimentado, Botafogo x Fluminense vão empatando sem gols no estádio Luso-Brasileiro. Em instantes, começa a etapa final. Fique conosco!

50' Fim de primeiro tempo!

48' Diego recua a bola de cabeça para Sidão e quase entrega para Samuel.

46' Vamos até 50'

45' Scarpa cobra e Henrique cabeceia em cima do Sidão.

44' Wellington faz outra boa jogada individual na esquerda e sofre falta.

41' Scarpa cruza e a defesa afasta.

40' Samuel tenta jogada individual e sobre falta. Scarpa vai mandar a bola na área;

39' CARTÃO AMARELO PARA CARLI! (Botafogo)

37' TRAVE! Camilo aproveita sobra, gira dentro da área, manda a bola no travessão!

35' Bruno Silva tenta o chute e a bola sai à direita de Julio Cesar.

31' Edson arrisca, mas manda longe do gol de Sidão.

29' Wellington cruza para a área, Samuel erra a cabeçada e a zaga afasta.

27' Julio Cesar foi goleiro do Botafogo entre 2005 e 2007.

25' Substituição no Fluminense! Sai: Diego Cavalieri; Entra: Júlio Cesar

22' Jogo fica paralisado para o atendimento ao goleiro.

21' Cavalieri bate tiro de meta e em seguida cai, sentindo dores na coxa.

18' Após bola levantada na área, Sidão fica com a bola.

16' Pierre dá entrada forte em Diego, que leva a pior.

15' Clássico muito nervoso no momento, com poucas chances de gol.

14' CARTÃO AMARELO PARA EDSON! (Fluminense)

11' UUUH!! Wellington vai para a linha de fundo e cruza.. A bola encobre Sidão e bate na trave.

10' Scarpa cobra, mas bola para na barreira.

9' Wellington Silva faz jogada individual e sofre falta.

7' Clássico muito movimentado no momento.

5' Camilo aproveita dividida e bate para o gol, mas bola é desviada.

3' Samuel recebe passe e é derrubado, mas juiz manda seguir.

2' Cícero aplica belo drible e sofre a falta.

1' Botafogo chega pela primeira vez ao ataque com Diego, que cruza. Bola passa por todo mundo.

0' Começa o jogo!!

Botafogo joga com seu uniforme principal, enquanto o Fluminense atua todo de branco.

Botafogo x Fluminense já no gramado. Em breve a bola começa a rolar.

FLUMINENSE ESCALADO! Cavalieri; W. Silva, Henrique, Gum, W. Matheus; Pierre, Edson, Cícero; Scarpa, Wellington, Samuel.

BOTAFOGO ESCALADO! Sidão, Diego, Carli, Emerson Silva, Diogo; Airton, Dudu, Bruno Silva, Camilo; Neilton e Sassá.

Em instantes, divulgaremos as escalações oficiais de Botafogo x Fluminense. Fique conosco!

Botafogo x Fluminense já se enfrentaram na Ilha. Foi em 1992 pelo Campeonato da Cidade. Vitória por 1 a 0 do Tricolor.

Esta será a primeira vez no ano que o Fluminense jogará na cidade do Rio de Janeiro.

Botafogo e Fluminense se enfrentam no Luso Brasileiro almejando subir na tabela

A arbitragem do clássico entre Botafogo x Fluminense fica por conta de Rodolpho Toski Marques (PR). Ele será auxiliado por Ivan Carlos Bohn e Rafael Trombeta, ambos também do Paraná.

O estádio Luso-Brasileiro é o palco do jogo Botafogo x Fluminense. O estádio tem capacidade para 18 mil torcedores e promete receber bom público.

FIQUE DE OLHO: Gustavo Scarpa, meia do Fluminense. Responsável pela bola parada, o meia é o cérebro do Tricolor. Além disso, também deixou sua marca na última rodada, ao marcar um gol de cabeça contra o Figueirense.

FIQUE DE OLHO: Sassá, atacante do Botafogo. Em ótima fase, o jogador alvinegro é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro ao lado de Gabriel Jesus, do Palmeiras, com dez gols marcados.

No Fluminense, além de Pierre, outro que volta ao time titular é Marquinho. Com isso, o Tricolor deve ir a campo com: Diego Cavalieri; Wellington Silva, Gum, Henrique e Willian Matheus; Pierre, Cícero, Marquinho e Scarpa; Wellington e Henrique Dourado.

Para o time que vai a campo, o técnico Jair não poderá contar com o lateral-direiro Luis Ricardo, o zagueiro Emerson, e o volante Rodrigo Lindoso. Para os seus lugares, o treinador armou o Botafogo com Emerson Silva, Diego e Dudu Cearense.

Pelo lado do Fluminense, o técnico Levir Culpi não fez mistério e manteve a mesma base das últimas partidas. O volante Pierre, que não vinha sendo aproveitado, voltou a ter chances com Levir. O jogador falou da sua relação com o técnico, com quem já trabalhou no Atlético-MG: ''Meu relacionamento com o Levir sempre foi ótimo. Nunca tivemos nenhum tipo de problema. Nos respeitamos muito. Prova disso conquistamos quatro títulos trabalhando juntos (Recopa, Copa do Brasil, Campeonato Mineiro e Copa da Primeira Liga). Fiquei muito feliz pelo retorno. Venho trabalhando forte, como sempre fiz, esperando uma oportunidade de retornar. Graças a Deus, ela apareceu e conseguimos a vitória. Foi uma partida difícil contra o Figueirense, mas o time se comportou bem e teve méritos.''

O técnico Jair Ventura fez mistério em seu primeiro clássico sob o comando do Botafogo. Ainda pouco conhecido no futebol brasileiro, ele diz que isso não atrapalha: ''Como sou um treinador jovem, Levir (Culpi) não me conhece muito bem. Eu conheço bem ele. A intenção é não passar o time, a parte tática, o sistema... Isso faz diferença. E é sempre bom tentar esconder um pouco. Tudo pode acontecer no futebol. (...) Podemos montar uma estratégia diferente. Revelar o time só 45 minutos antes do início da partida.''

No histórico de confrontos pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense leva mínima vantagem sobre o Botafogo. Ao todo, foram 49 jogos, com 16 vitórias tricolores, 18 empates e 15 triunfos alvinegro. O time de General Severiano, porém, marcou mais gols: 57 contra 55.

O último encontro entre Botafogo x Fluminense aconteceu pelo primeiro turno da competição. Na quarta rodada, o Tricolor bateu o Alvinegro por 1 a 0, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O único gol do jogo foi marcado pelo Fred.

No Campeonato Brasileiro, o Botafogo ocupa a 11ª posição com 29 pontos. Mais acima, com 34, aparece o Fluminense, em oitavo.

Tanto o Botafogo quanto o Fluminense venceram seus últimos jogos. Em duelos atrasados da 18ª rodada, o Alvinegro venceu o Grêmio em casa por 2 a 1, com direito a golaço de bicicleta de Camilo. Já o Fluminense bateu o Figueirense por 3 a 2, no Giulite Coutinho.

Seja bem-vindo leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Botafogo x Fluminense minuto a minuto, clássico válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016, a ser disputada no estádio Luso-Brasileiro, às 16h, na Ilha do Governador (RJ).