Mano define Rafinha como substituto de Sóbis e quer melhor aproveitamento em finalizações

O Cruzeiro está pronto para enfrentar o América-MG, na noite desta quinta-feira (8), às 21h, no Estádio Independência, pelo Campeonato Brasileiro. A dúvida que pairava sobre a Toca da Raposa II, foi solucionada nesta quarta (7): Rafinha irá substituir o suspenso Rafael Sóbis no clássico.

O meio-campo substituiu o atacante durante o treinamento desta tarde, no qual Mano Menezes priorizou as jogadas de bola parada, com ênfase na defesa. Desde que reassumiu o comando do Cruzeiro, o treinador celeste vem usando a "coerência" para definir os 11 titulares. Com Rafinha, não foi diferente.

"Vou procurar manter a coerência que sempre dirigiu o trabalho e que aponta para os jogadores o entendimento de quem é o escolhido. Esta é situação mais justa para este momento e para a equipe como um todo", declarou o técnico.

Mano Menezes, que já havia cobrado melhor aproveitamento nas finalizações, reforçou o pedido na coletiva pré-clássico. O treinador confessou estar preocupado com a marcação do América e por isso quer volume no meio de campo. Assim, Mano escolheu os volantes Henrique e Ariel Cabral, deixando Lucas Romero no banco.

Foto: Pedro Vilela/Light Press

“Precisamos aproveitar as oportunidades que, neste tipo de jogo, não serão muitas. Geralmente, é um jogo de muita marcação e muito confronto. Nosso adversário é um time que joga com muitos jogadores no meio de campo e precisamos igualar isso, para não dar as oportunidades que o rival quer ter na construção das jogadas. Quando tivermos nossas oportunidades, que podem não ser tantas, precisamos manter o poder de aproveitamento das últimas rodadas”, disse o treinador.

Assim, o Cruzeiro irá entrar em campo diante do América-MG com os seguintes jogadores: Rafael; Lucas, Manoel, Bruno Rodrigo e Edimar; Henrique e Ariel Cabral; Robinho, Arrascaeta e Rafinha; Ramón Ábila.

Mano relaciona 23 jogadores para o clássico, incluindo Elber

Após o treino, Mano Menezes divulgou os 23 jogadores relacionados para o clássico mineiro. Ainda na entrevista coletiva, o treinador celeste já havia anunciado que iria incluir o meio-campo Elber na lista. O jogador retorna após se recuperar de uma lesão muscular na coxa direita.

"O Elber vai ser relacionado para o jogo sim. Está numa condição física bem melhor. A gente só não fez antes porque tinham jogadores que estavam em condições semelhantes, como o Alisson, então você equilibra um pouco pra se houver necessidade durante o jogo, ter os jogadores com a melhor condição possível. O Elber já atingiu isso e vai para o jogo", colocou Mano.

Foto: Washington Alves / Light Press

Elber entrou em campo pela última vez no dia 3 de julho, no empate de 2 a 2, contra o Vitória, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, quando o Cruzeiro ainda era comandado por Paulo Bento. Agora, o camisa 23 irá retornar para o time em um momento bastante semelhante daquela ocasião, já que a Raposa vem emplacando uma sequência invicta.

“É gratificante retornar ao time em um bom momento. Fiquei muito tempo fora devido a contusão, mas estou totalmente recuperado e tenho que agradecer isso aos profissionais do Clube que realizaram um grande trabalho. Estou pronto para ajudar quando o professor Mano precisar”, garantiu Elber, em entrevista ao site oficial da Raposa.

Confira a lista dos 23 atletas relacionados por Mano Menezes

Goleiros: Rafael, Lucas França e Elisson

Zagueiros: Bruno Rodrigo, Fabrício Bruno, Léo e Manoel

Laterais: Ezequiel, Edimar, Bryan e Lucas

Meio-campistas: Alisson, Ariel Cabral, De Arrascaeta, Denilson, Elber, Henrique, Lucas Romero, Marcos Vinícius, Rafinha e Robinho

Atacantes: Ramón Ábila e Willian