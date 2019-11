Resultado Figueirense x Atlético-PR pelo Campeonato Brasileiro 2016 (1-0)

Ficamos por aqui com mais esta transmissão! A VAVEL Brasil agradece pela companhia, torcedor. Até a próxima!

48' Final de partida no Orlando Scarpelli! Figueirense vence Atlético-PR com gol de Lins e fica mais distante do Z-4 do Brasileirão!

46' Maurídes fica cara a cara com Santos, mas Marcão aparece muito bem para fazer o desarme.

45' Teremos três minutos de acréscimo.

43' Ferrugem aparece bem pela direita, mas cruza muito mal. Tiro de meta para o Atlético-PR.

43' Dodô tenta um elástico para cima de Rafael Galhardo e comete falta no lateral do Furacão.

42' Ermel segura bola no ataque e recebe falta de Marcão. Vem bola na área do Atlético-PR.

40' Gatito Fernández apenas acompanha cruzamento forte de Hernani, que vai pela linha de fundo.

39' Marquinhos Pedroso vai muito bem pela esquerda e descola escanteio. Na cobrança, Maurídes recebe dentro da área, mas pega muito mal na bola.

38' Na cobrança, Gatito Fernández sai do gol de tapa para aliviar o perigo.

37' Juninho dispara pela direita e Marquinhos Pedroso chega afastando o perigo pela linha de fundo. Escanteio para o Furacão.

36' Ferrugem cruza à meia-altura e Santos fica com a bola.

35' Jefferson fica caído no gramado após falta sofrida por André Lima.

33' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-PR!

Sai: Pablo; Entra: Juninho

31' SUBSTITUIÇÃO NO FIGUEIRENSE!

Sai: Jackson Caucaia; Entra: Renato

30' Nicolas cruza da direita e Marquinhos Pedroso afasta de cabeça.

30' Hernani tenta bola enfiada para Marcos Guilherme, mas Marquinhos Pedroso desarma.

25' SUBSTITUIÇÃO NO FIGUEIRENSE!

Sai: Lins; Entra: Ermel

23' Pablo cruza da esquerda e bola passa por André Lima e vai pela linha de fundo. Tiro de meta para o Figueirense.

22' Cartão amarelo para Ferrugem, meio-campo do Figueirense.

20' SANTOS! Dodô escapa muito bem pela direita e rola para Maurídes dentro da área. O atacante bate de primeira e o goleiro do Furacão pega firme.

15' Hernani toca para o meio da área esperando André Lima, mas Gatito fica com a bola.

14' Rafael Galhardo cobra escanteio da esquerda, bola pinga na área e Gatito Fernández manda para escanteio.

14' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-PR!

Sai: Lucas Fernandes; Entra: Luciano Cabral

13' Hernani recebe falta de Lins no meio de campo.

10' SUBSTITUIÇÃO NO FIGUEIRENSE!

Sai: Rafael Moura; Entra: Maurídes

09' Figueirense chega bem com Ferrugem na área, mas o jogador acaba furando. Lins tenta recuperar a jogada, mas defesa do Furacão afasta o perigo.

06' Rafael Galhardo manda bola na área do Figueira e Paulo André cabeceia para fora. Tiro de meta para Gatito cobrar.

05' Jackson Caucaia comete falta em Marcão no meio de campo.

03' Ayrton solta a pancada na bola, que sai sem direção.

02' Rafael Moura recebe falta de Marcão na intermediária.

01' Marquinhos Pedroso tenta o cruzamento pela direita e bola vai direto nas mãos de Santos.

00' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-PR!

Sai: Luan; Entra: Marcos Guilherme

00' Começa a segunda etapa no Orlando Scarpelli!

Equipes de volta ao gramado!

47' Termina o primeiro tempo no Orlando Scarpelli! Figueirense vai para o vestiário vencendo o Atlético-PR por 1 a 0, com gol de Lins!

47' NÃO VALEU! Rafael Moura finaliza a gol, mas a arbitragem já flagrava a posição de impedimento.

46' Cruzamento na área do Atlético-PR sobra para Rafael Moura, que não consegue concluir a gol e descola escanteio.

45' Luan acerta Ayrton sem bola e recebe o cartão amarelo.

45' Marquinhos Pedroso tenta o cruzamento da esquerda para Rafael Moura, mas zaga do Furacão afasta o perigo.

43' Luan tenta a inversão para Lucas Fernandes, mas a bola vai muito forte pela lateral.

42' Dodô descola grande passe para Lins, que fica de frente para o gol, mas Paulo André aparece para afastar o perigo.

41' Pablo tenta o arremate de fora da área e zaga do Figueira bloqueia.

39' Hernani cruza e ganha escanteio. Na cobrança, arbitragem flagra falta de ataque do Atlético-PR.

37' André Lima é flagrado em posição de impedimento.

35' UUUUUUUUUUUH! Lucas Fernandes arrisca de longe e a bola passa raspando a trave direita de Gatito!

34' Nicolas tenta a finta em cima de Ferrugem e acaba sendo desarmado.

33' Falta de Hernani em Dodô no meio de campo.

32' Lucas Fernandes retorna ao gramado após receber atendimento médico.

29' Lucas Fernandes cruza da direita, mas acaba sendo atingido por Marquinhos Pedroso. Jogador do Atlético-PR recebe atendimento médico.

28' Atlético-PR troca passes no meio de campo tentando buscar espaço na defesa do Figueirense.

26' Marcão entra firme em Rafael Moura e torcida do Figueirense vaia a arbitragem pedindo falta.

24' Dodô arrisca da intermediária, mas a bola passa à esquerda do goleiro Santos.

23' Ferrugem cruza visando Lins, mas zaga do Atlético-PR afasta o perigo.

22' Lins sofre falta de Rafael Galhardo. Vem bola na área do Furacão!

20' GATITO! Nicolas cobra escanteio da esquerda, Marcão cabeceia firme e o goleiro do Figueirense espalma pela linha de fundo, no reflexo.

19' Figueirense cobra escanteio da direita, mas arbitragem para o lance alegando falta de ataque.

17' IMPEDIDO! Dodô cruza da esquerda e He-Man completa para o fundo do gol. No entanto, arbitragem já marcava o impedimento.

16' Nicolas cobra escanteio da esquerda e Marcão, sozinho, cabeceia mal para fora.

15' Bela jogada do Figueira! Dodô deixa Ferrugem livre pela direita, que cruza tentando Rafael Moura, mas Paulo André domina a bola e corta o perigo.

13' Nirley faz "cama de gato" em André Lima e arbitragem marca falta. Na cobrança, bola passa longe da meta de Gatito.

11' Luan tenta o ataque, mas Jackson Caucaia manda logo para lateral.

10' Galhardo cruza da direita visando Luan dentro da área. Bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta para Gatito Fernández cobrar.

09' Rafael Moura cruza da direita, Ferrugem ainda consegue raspar de cabeça na bola, que é afastada pela zaga do Atlético-PR.

07' Rafael Moura cobra falta na barreira. No rebote, camisa 9 manda longe da meta de Santos.

06' Dodô faz jogada espetacular rumo à grande área e sofre falta de Paulo André, que recebe cartão amarelo logo em seguida.

04' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FIGUEIRENSE! Santos sai errado com a bola, que chega para Lins arrematar de fora da área. O goleiro do Furacão não teve chance!

03' Rafael Moura recebe dentro da grande área, mas acaba desarmado. Tiro de meta para o Atlético-PR.

02' Jackson Caucaia tenta sair jogando e é derrubado.

01' Lucas Fernandes sofre falta no campo de defesa. É a primeira infração da partida.

00' Rola a bola para os primeiro 45 minutos do duelo entre Figueirense x Atlético-PR!

Tudo pronto para a bola rolar no Orlando Scarpelli! Em instantes, Figueirense e Atlético-PR medem forças.

Execuções do Hino Nacional Brasileiro e de Santa Catarina neste momento.

Equipes em campo! Figueirense e Atlético-PR caminham rumo ao centro do gramado.

Figueirense já realiza trabalhos de aquecimento no gramado do Orlando Scarpelli!

Figueirense também escalado! Tuca Guimarães escolheu os seguintes titulares: Gatito Fernández; Ayrton, Nirley, Werley e M. Pedroso; Jackson Caucaia, Jefferson, Ferrugem e Dodô; Lins e Rafael Moura.

Atlético-PR definido para logo mais com: Santos; Rafael Galhardo, Paulo André, Marcão e Nicolas ; Otávio, Hernani, Pablo; Lucas Fernandes, Luan e André Lima.

O estádio Orlando Scarpelli será o palco do duelo entre Figueirense x Atlético-PR, que terá seu início às 16h.

FIQUE DE OLHO: Rafael Moura, atacante do Figueirense! O He-Man realmente tem a força! O Camisa 9 do Figueira já coleciona sete gols no Brasileirão e é o artilheiro da equipe na temporada. É o grande nome para a partida desta tarde.

FIQUE DE OLHO: André Lima, atacante do Atlético-PR! O experiente camisa 99 do Furacão é um dos artilheiros do time no Campeonato Brasileiro, ao lado do volante Hernani, com quatro gols. Será que o centroavante irá ampliar os números nesta tarde?

Apesar de satisfeito pela efetivação, Tuca afirmou que o foco do trabalho não se alterou em Figueirense x Atlético-PR. O treinador espera uma atuação consciente do seu time para conseguir três pontos importantes jogando dentro de casa.

"A gente fica muito contente, mas em termos de trabalho não muda nada. Meu foco é o mesmo. A gente continua trabalhando bem forte em busca do objetivo, que é somar o maior número de pontos possível e logo. É um jogo difícil, como todos que a gente vai enfrentar. Jogando em casa, a gente sabe que nossa equipe é forte. A ideia é se impor no jogo e buscar os três pontos. A gente sabe que tem que equilibrar e variar as ações. Mesmo em casa, tem que fazer um jogo equilibrado para sair com os três pontos", disse.

O maior problema do Atlético-PR no Brasileiro está sendo a produção ofensiva. Com 21 gols marcados em 22 jogos, o time tem o terceiro pior ataque - só marcou mais gols que o Figueirense (20) e o América-MG (14). Em compensação, só sofreu 20 gols - melhor defesa ao lado do Santos. O técnico Paulo Autuori espera que o time consiga melhorar essa postura ofensiva para subir na tabela.

"O que eu continuo a dizer é que precisamos ser mais agudos. Para a equipe estar fazendo a campanha que está, com essa carência de gols, é sinal de que definitivamente o nosso sistema defensivo tem suportado muito bem as dificuldades de um campeonato como é o Brasileiro. Se nós estivéssemos produzindo proporcionalmente como defensivamente estamos, certamente estaríamos lutando pelo título. É só fazer as contas", afirmou.

Em relação ao jogo Figueirense x Atlético-PR hoje, Tuca não poderá contar com o zagueiro Bruno Alves e os meia Carlos Alberto, suspensos pelo terceiro amarelo. Por outro lado, terá o retorno do zagueiro Werley e Ferrugem, que cumpriram suspensão na rodada anterior.

Paulo Autuori tem uma série de problemas para escalar o time e, por isso, existem muitas dúvidas na escalação. O goleiro Weverton está com a Seleção Brasileira e o zagueiro Thiago Heleno está suspenso. Além deles, o zagueiro Cleberson, o volante Deivid e os meias João Pedro e Nikão estão se recuperando de lesão.

Mesmo após a derrota por 3 a 2 para o Fluminense no último sábado (3), o técnico Tuca Guimarães acabou efetivado no comando do Figueirense, pela qualidade das atuações, segundo o presidente alvinegro. A missão de Tuca será tirar o Figueira do Z-4: com 24 pontos, o time ocupa atualmente o 18º lugar, dois pontos atrás do 16º.

Depois de quatro derrotas seguidas, sendo três no Brasileirão, o Atlético-PR bateu o Botafogo por 1 a 0 voltou a sonhar com o G-4 da competição. Com 33 pontos, o CAP ocupa o 9º lugar, com quatro pontos a menos que o Corinthians, 4º colocado.

No primeiro turno, na Arena da Baixada, o Atlético-PR venceu esse confronto por 2 a 1, com gols de Ewandro e Thiago Heleno. Bruno Alves descontou. O CAP não perde para o Figueirense a cinco anos: de lá para cá foram seis jogos, quatro vitórias e dois empates. No geral, os times se enfrentaram 23 vezes pelo Brasileiro, com vantagem para o Figueira, que venceu sete, contra seis dos paranaenses e outros 10 empates.

Com a situação do comando técnico resolvida, o Figueirense recebe o Atlético-PR tentando iniciar uma sequência para deixar e afastar-se da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Já o CAP, que voltou a vencer após quatro derrotas seguidas - três na Série A -, pretende melhorar sua produção ofensiva para voltar a rondar o G-4.

Seja bem-vindo leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Figueirense x Atlético-PR minuto a minuto, clássico válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016, a ser disputada no estádio Orlando Scarpelli, às 16h, em Florianópolis/SC.