Resultado Flamengo 2x1 Ponte Preta no Campeonato Brasileiro 2016

Na próxima rodada, o Flamengo irá até Salvador enfrentar o Vitória no Barradão, sábado às 18h30min. Já a Ponte receberá o lanterna América-MG no Moisés Lucarelli, no domingo às 18h30min.

Com o resultado, o Flamengo continua na 2ª posiçção, com 43 pontos. Já a Macaca está na 7ª posição com 34 pontos.

FIM DE PAPO NO KLÉBER ANDRADE! Com gol do "iluminado" Fernandinho, o Flamengo vence a Ponte por 2 a 1!!

46' Cartão amarelo para Leandro Damião, do Flamengo.

46' 4 minutos de acréscimos.

45' Cirino cruzou, Diego tentou uma bicicleta, Aranha fez um milagre e no rebote Fernandinho marcou. Fla 2 a 1.

45' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! É DE FERNANDINHO!!

42' UHHH! Mais um escanteio cobrado por Mancuello, dessa vez na cabeça de Rafael Vaz que cabeceou no meio do gol, nas mãos do Aranha.

40' UHHHHHHHHHHHH! Após cobrança de escanteio de Mancuello, Fernandinho desvia e a bola passa tirando lasco da trave.

38' UHHHHHHHHHHH! Pará é lançado, se esforça e cruza na cabeça de Cirino que cabeceou fraco, nas mãos de Aranha.

36' UHHHHHHH! Clayson tenta o cruzamento para Pottker, a bola passa por todo mundo e passa tirando tinta da trave de Muralha.

33' QUASE! Após escanteio, Vaz levantou, Fernandinho desviou e Mancuello bateu bem mas Fábio Ferreira salvou a Ponte.

32' UHHHHHH! De muito longe, Diegoo cobra falta com muita força e Aranha espalma para escanteio.

32' Última alteração do Flamengo: Sai: Éverton / Entra: Fernandinho

26' Última alteração na Ponte: Sai: Rhayner / Entra: Abuda

25' Alteração no Flamengo: Sai: Márcio Araújo / Entra: Mancuello

21' Aranha lança com perfeição para Pottker que ajeitou e acertou um lindo chute no canto de Muralha. 1 a 1.

21' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA PONTE PRETA! É DE WILLIAM POTTKER!

20' Cartão amarelo para Thiago Galhardo, da Ponte Preta

17' UH! Diego sofre falta, Arão toca para Éverton lutar e conseguir o cruzamento, por cima do gol.

16' Alteração na Ponte: Sai: João Vitor / Entra: Felipe Azevedo

15' A Macaca domina o meio-campo e o Fla espera para tentar matar o jogo no contra-ataque.

11' Alteração na Ponte Preta: Sai: Roger / Entra: William Pottker

10' QUE SUSTO! Galhardo cobra a falta, Fábio Ferreira cabeceia, Arão salva mas o assistente já havia marcado impedimento.

4' Com os resultados, o Flamengo vai dividindo a liderança com o Palmeiras, ambos com 43 pontos.

1' UHHHH! Damião toca para Cirino que arrisca de muito longe e a bola vai à esquerda do gol.

BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO!

Alteração no Flamengo: Sai: Gabriel / Entra: Marcelo Cirino

Equipes retornaram ao gramado. A bola vai voltar a rolar

FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO EM CARIACICA!

41' Cartão amarelo para Reinaldo, da Ponte Preta

34' MURALHA! Ponte toca a bola até Thiago Galhardo lançar Roger mas Muralha sai de maneira providencial para salvar.

31' INACREDITÁVEL! Thiago Galhardo toca para Rhayner que, sozinho e na frente de Muralha, chutou na rede pelo lado de fora.

25' ERROU!!!! Após nova cobrança de falta para área, Thiago Galhardo chega livre mas erra a finalização, jogando para fora.

23' ERROU! Contra-ataque muito veloz do Flamengo: Diego toca para Pará que lança Gabriel. O atacante cruzou para Éverton que, sozinho, errou a cabeçada.

19' UHHH! Após cobrança de falta, Douglas Grolli cabeceia por cima mas a arbitragem já havia marcado, erroneamente, impedimento.

16' UHHHH! Diego arranca, sofre falta, a bola sobra para Éverton que chuta fraco para defesa de Aranha.

13' Éverton muda a cobrança de escanteio, Réver cabeceia pro meio da área, Damião cabeceia para milagre de Aranha e no rebote, Gabriel empurrou para o gol. Fla 1 a 0.

13' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! É DE GABRIEL!

13' UHHHHHH! Pressão do Flamengo! Após escanteio, Aranha sai mal e Gabriel chuta forte para fora, com desvio.

8' Partida é ditada pelos rubro-negros que não conseguem chegar pois a Macaca marca muito forte.

4' Cartão amarelo para Clayson, da Ponte Preta.

2' Gramado foi muito irrigado antes da partida e com isso poças foram formadas, o que dificulta a saída das duas equipes.

BOLA ROLANDO PARA FLAMENGO x PONTE PRETA!

Equipes entrando no gramado do Estádio Kléber Andrade! Hino Nacional Brasileiro sendo executado.

21:32 Fla e Ponte já retornaram para o vestiário. Daqui a pouco estarão definitivamente em campo.

21:26 Com a vitória do Atlético-MG, o Flamengo precisa vencer para retornar à vice-liderança e seguir perto do líder Palmeiras. Já a Macaca pode se aproximar do G-4 caso triunfe logo mais.

21:17 As duas equipes estão se aquecendo no gramado do Kléber Andrade.

21:12 Fique de olho no apito! A arbitragem será comandada por Francisco Carlos do Nascimento (AL). O alagoano será auxiliado por Esdras Mariano de Lima Albuquerque (AL) e Pedro Jorge Santos de Araujo (AL)

21:09 PONTE PRETA ESCALADA! Aranha, Nino Paraíba, Douglas Grolli, Fábio Ferreira e Reinaldo; João Vitor, Wendel e Galhardo; Clayson, Rhayner e Roger.

21:04 FLAMENGO ESCALADO!

Provável Ponte Preta: Aranha, Nino Paraíba, Douglas Grolli, Fábio Ferreira e Reinaldo; João Vitor, Wendel e Galhardo; Clayson, Rhayner e Roger.

Provável Flamengo: Alex Muralha, Pará, Réver, Rafael Vaz e Jorge; Márcio Araújo, Willian Arão e Diego; Gabriel, Éverton e Leandro Damião.

Fala, João Vitor! O volante e capitão da Macaca analisou a difícil sequência da equipe campineira contra os times do G-4, que termina logo mais, e ironizou um certo desdém sobre o time: "O futebol é engraçado por causa disso. Quando ganhamos do Figueirense aqui (em Campinas), todos desconfiavam da sequência, porque iríamos pegar o Palmeiras, que é líder, e conseguimos um bom resultado lá. Logo após, pegamos o Atlético-MG embalado e também conseguimos um bom resultado fora, e em seguida o Corinthians. Agora é o Flamengo. Cada jogo é uma história e quem estiver mais concentrado, se dedicar mais, ganha o jogo. Normalmente vence quem está mais organizado e o nosso grupo está muito forte."

Fala, Éverton! O meia fez questão de afastar qualquer 'oba oba' do time: "Fundamental é esquecer que falam na imprensa, empolgação é com os torcedores. Importante é que o Flamengo tem equipe experiente, com jogadores rodados. É difícil demais chegar onde chegamos. Temos é que focar nos jogos."

Quer surpreender! Na sétima posição, três pontos atrás do quarto colocado, a Macaca quer mostrar que não está para brincadeira no campeonato: com pouco investimento, Eduardo Baptista formou uma equipe competitiva que tenta ser a surpresa e classificar para a Libertadores.

... até onde ele chegou! Até então desconhecido, Zé deu padrão ao Mengo e é um dos responsáveis pela equipes estar brigando por dois títulos (Brasileiro e Sul-Americana). Se vencer hoje, o rubro-negro pode dividir a liderança, caso o São Paulo vença o Palmeiras.

Onde tudo começou... No primeiro turno, em Campinas, Zé Ricardo começava sua carreira como técnico do Flamengo na vitória do rubro-negro, de virada, por 2 a 1.

O Flamengo, vice-líder com 40 pontos, recebe a Ponte Preta, 7ª colocada com 34 pontos, no estádi Kléber Andrade em Cariacica (ES).

Seja bem-vindo, torcedor! Acompanhe agora Flamengo x Ponte Preta na pela 23ª rodada do Brasileirão 2016! Fique conosco!