Resultado Palmeiras x São Paulo no Campeonato Brasileiro 2016 (2-1)

23:43 Muito obrigado a você que acompanhou a vitória do Palmeiras sobre o São Paulo conosco! Siga nosso perfil no Twitter e curta nossa página no Facebook para seguir bem informado. Amanhã, vamos começar a cobertura da Paralimpíada e traremos informações a vocês

23:40 Os times voltam a campo, pela 24ª rodada, no domingo (11). Os alviverdes visitam o Grêmio, em Porto Alegre, em jogo às 18h30, já os tricolores recebem o Figueirense, às 11h, no Morumbi

23:38 Vitória, de virada, deixa os palmeirenses na liderança, com 46 pontos e isolados. Já os são-paulinos se aproximam da zona da degola e na 13ª posição, somando 28 pontos, dois a mais que o primeiro time no Z-4

93' Final de jogo no Allianz Parque para Palmeiras 2x1 São Paulo! Gols de Mina e Vitor Hugo para o Verdão, enquanto Chávez fez pelo Tricolor

90' Cartão amarelo para Lyanco! Zagueiro do São Paulo é punido por falta em Gabriel Jesus

90' Três minutos de acréscimo

88' Mudança no Palmeiras! SAI Gabriel, ENTRA Cleiton Xavier

88' Tricolor tenta apostar em jogadas trabalhadas para tentar furar o bloqueio do rival, mas não consegue ser criativo o suficiente

86' Alviverde fica mais recuado e jogando no contra-ataque para ir às redes

84' Cartão amarelo para Jean! Volante do Palmeiras é punido por falta em Mena, virando ausência para o jogo contra o Grêmio

83' Cartão amarelo para Mena! Lateral-esquerdo do São Paulo é punido e recebe o terceiro da série, se tornando desfalque diante do Figueirense

82' Verdão valoriza bem o resultado e toca a bola em busca de erros do rival

80' Mudança no Palmeiras! SAI Moisés, ENTRA Thiago Santos

78' UHHHHHHHH! Gabriel Jesus é lançado na pequena área, faz boa jogada e chuta colocado, mas Denis bota para escanteio

76' São Paulo vai se aproximando cada vez mais da zona da degola com o resultado parcial e sem esboçar uma possível reação

74' Substituição no São Paulo! SAI Luiz Araújo, ENTRA Daniel

72' Virada ante Tricolor e empate parcial do Flamengo deixa o Verdão ainda mais isolado na liderança

70' GOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! VITOR HUGO! Dudu cobra escanteio no meio da pequena área e o zagueiro Vitor Hugo sobe para cabecear no fundo do gol. Palmeiras 2x1 São Paulo

69' Palmeiras tem mais volume de jogo, porém não tem criatividade e pouco agride

67' Público de 39.944, gerando renda de R$ 2.742.012,60

65' Duelo fica bem equilibrado e com poucas chances de perigo, mas com as equipes tentando atacar

63' Tricolor, entretanto, se segura bem e procura espaços para contra-atacar

61' Verdão segue apertando e volta a crescer no jogo

59' UHHHHHHHHHH! Após cruzamento de Gabriel Jesus, Denis não corta e Zé Roberto tenta completar, mas a bola sobe demais

55' GOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! MINA! Jean bate falta na pequena área e Mina, em posição duvidosa, cabeceia para o fundo do gol. Palmeiras 1x1 São Paulo

54' Maicon cobra falta rasteira e a bola passa à direita do gol, sem levar muito perigo

53' Mudança no Palmeiras! SAI Allione, ENTRA Gabriel Jesus

53' Cartão amarelo para Mina! Zagueiro do Palmeiras é punido por falta em Chávez, o terceiro dele, virando desfalque para a próxima rodada

51' Cuca chama Gabriel Jesus e a torcida vai ao delírio

50' Tricolor se porta bem na defesa e faz Cuca ir à loucura no banco de reservas

48' Cartão amarelo para Chávez! Atacante do São Paulo é punido por comemorar exageradamente

47' GOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO! CHÁVEZ! Kelvin faz boa jogada pela esquerda e cruza na pequena área para Chávez, que toca para o gol. Palmeiras 0x1 São Paulo

46' São Paulo começa com mais vontade na etapa final e sai mais para o ataque

45' Bola volta a rolar no Allianz Parque para Palmeiras 0x0 São Paulo!

22:48 Times começam a voltar para a etapa final

22:46 Já já a bola volta a rolar no segundo tempo! Não saiam daqui

22:43 Melhor chance de sair do zero foi do Palmeiras, com Rafael Marques, que ficou de frente para Denis, porém chutou em cima do camisa 1. O São Paulo sofreu com duas baixas por lesão ainda na etapa inicial, o que preocupa para a volta

22:41 Confira números do primeiro tempo

22:38 Já Kelvin, atacante do São Paulo, destaca o ponto para furar o bloqueio: "Jogo difícil, porém clássico é assim mesmo, decidido em detalhes. Temos que continuar assim, jogando com forte marcação e tentando sair no contra-ataque. Acho que é nossa melhor opção"

22:36 Atacante do Palmeiras, Rafael Marques admite um drama excessivo e espera voltar mais tranquilo no segundo tempo: "Talvez a gente esteja se precipitando no último passe, porém tem que ter um pouquinho mais de calma. O Cuca vai procurar nos orientar agora e temos que acertar um pouquinho mais nesse detalhe"

45+5' Final do primeiro tempo no Allianz Parque para Palmeiras 0x0 São Paulo! Mesmo com superioridade alviverde, a etapa inicial foi equilibrada e terminou sem gols

45+3' Cartão amarelo para Gabriel! Volante do Palmeiras é punido por falta dura em Wesley

45+2' São Paulo pressiona nos acréscimos e tenta surpreender

45' Cinco minutos de acréscimo

44' Substituição no São Paulo! SAI Carlinhos, ENTRA Mena

43' UHHHHHHHHHH! Após boa jogada pela esquerda, Tchê Tchê cruza para Allione, que tenta de carrinho e manda para fora

41' Mesmo com a intensidade, o Palmeiras não consegue penetrar na defesa do São Paulo e perde boas chances

39' Alteração no São Paulo! SAI Rodrigo Caio, ENTRA Lyanco

38' Rodrigo Caio não aguenta e vai ser substituído

36' Verdão volta a apertar e não dar espaços ao Tricolor

33' Jean cobra falta, a bola desvia na barreira e quase engana Denis no lance

31' Palmeiras busca alternativas no ataque para furar o bloqueio do rival

28' Confronto fica pouco movimentado e muito truncado, com poucas chances dos dois lados

26' Zagueiro são-paulino sai com um corte na boca e sangrando, mas sem preocupar

25' Rodrigo Caio volta a ser atingido por um adversário e é atendido em campo

22' Tricolor se segura bem na defesa e impede os ímpetos do Verdão no ataque

20' Jogo fica pouco movimentado e em aberto para a sequência da etapa inicial

18' Apesar da superioridade, o Verdão não é eficiente nas finalizações

16' UHHHHHHHHH! Rafael Marques é lançado em profundidade e sai de frente para Denis, chutando em cima do arqueiro

14' Dudu emenda levantamento com um voleio, entretanto sem força e o camisa 1 do São Paulo faz a defesa tranquilo

11' Tricolor equilibra as ações ofensivas, porém não consegue criar na zona de ataque

9' Mina completa cruzamento na pequena área, mas sem força e para defesa segura de Denis

7' Rodrigo Caio leva a pior em dividida na pequena área e fica caído

5' Jogo fica mais morno e sem emoções, com poucos lances ofensivos no momento

3' Com torcida única, os palmeirenses cantam alto nas arquibancadas

1' Palmeiras começa apertando a saída de bola e não dá espaços para o São Paulo sair da defesa

0' Bola rolando no Allianz Parque para Palmeiras x São Paulo! Saída de bola é do Tricolor

Tudo pronto para a bola rolar no Allianz Parque, que está lotado!

Banco de reservas do Palmeiras: Róger Guedes, Vinícius, Thiago Martins, Edu Dracena, João Pedro, Egídio, Thiago Santos, Fabrício, Cleiton Xavier, Gabriel Jesus, Erik e Leandro Pereira

Banco de reservas do São Paulo: Léo, Lugano, Daniel, Gilberto, Lyanco, Mena, Auro, Matheus Reis, Artur e Pedro

Palmeiras e São Paulo em campo neste momento para os trabalhos de aquecimento!

Palmeiras também escalado! Seguem os 11 jogadores: Jailson; Jean, Yerry Mina, Vitor Hugo e Zé Roberto; Gabriel, Tchê Tchê, Allione e Moisés; Dudu e Rafael Marques.

São Paulo confirmado! Ricardo Gomes escolheu os seguintes titulares: Denis; Wesley, Rodrigo Caio, Maicon e Carlinhos; João Schimdt, Thiago Mendes, Hudson e Luiz Araújo; Kevin e Chávez.

Confira a chegada do Palmeiras no Allianz Arena!

PENDURADOS DO PALMEIRAS: Mina, Vitor Hugo, Jean, Matheus Sales, Cleiton Xavier, Dudu, Rafael Marques e Gabriel Jesus

PENDURADOS DO SÃO PAULO: Carlinhos, Lugano, Maicon, Mena e Wesley

Se Gabriel Jesus está apto para entrar em campo nesta noite, não se pode dizer o mesmo de Cueva. O atacante do São Paulo, que estava defendendo a seleção do Peru, chegou nesta quarta-feira (7) ao Brasil. O jogador foi cortado do duelo de logo mais por desgaste.

O São Paulo já está na Arena Palmeiras! Acompanhe a chegada do Tricolor Paulista.

Mais um Choque-Rei está marcado para entrar na história, na noite desta quarta-feira (7), São Paulo e Palmeiras se encontram no Allianz Parque para tirar as diferenças. Pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, as equipes vivem momentos distintos, mas se em clássicos realmente não existem "o favorito", apenas com o soar do apito é que poderemos ter a resposta concreta. O clássico acontece na casa alviverde, às 21h45.

Longe dos gramados há 10 dias, o São Paulo teve um largo período para se preparar para um dos clássicos mais envolventes da capital paulista, e nesta terça-feira (6), Ricardo Gomes fechou os preparativos para o confronto desta noite. Aquecidos, os atletas foram entregues ao comandante, que optou por um treino tático em campo reduzido, exigindo mais dos jogadores, em seguida, valorizou a transição entre defesa e ataque.

Ex-jogador do Palmeiras, Kelvin não economizou nas palavras para destacar o atual momento da equipe alviverde, mas confia na vitória para "reerguer o São Paulo". "Não tem favorito em clássico. Ganhamos o primeiro clássico esse ano no Morumbi, foi um grande jogo e vencemos. Hoje, a equipe deles está lá na frente, é líder, mas a gente também vem muito forte, é o momento de reerguer o São Paulo. Nossa torcida pode esperar um São Paulo muito forte no jogo", destacou o jogador.

“Não entramos no jogo com pensamento do empate, mas de vitórias. Amanhã vai ser um grande jogo, e a equipe do São Paulo é grande, só pensa na vitória, não no empate, entramos com o pensamento nos três pontos”, concluiu.

O São Paulo segue com desfalques importantes, mas a volta de alguns jogadores fecham a lista dos relacionados para o clássico. Campeão pela seleção brasileira na Olimpíada Rio 2016, Rodrigo Caio volta entre os relacionados após recuperar-se de lesão. Fora do último jogo, Gilberto também tem o retorno confirmado. Com suas respectivas seleções pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2018, Cueva e Mena com os nomes na lista, chegam ao Brasil nesta quarta-feira e serão reavaliados pela comissão técnica. Lyanco fecha o "pacote de reforços".

Suspenso, o lateral Buffarini abre a lista dos desfalques, com estiramento na coxa, Bruno permanece no Reffis. O goleiro Renan Ribeiro e o volante Wellington aprimoram a parte física e seguem sem atuar. O jovem Lucas Fernandes que passou por uma cirurgia no ombro direito recentemente segue fora. Breno e Ytalo que realizaram cirurgia de ligamento cruzado completam as ausências.

Confira a lista dos relacionados para o Choque-Rei:

Goleiros: Denis e Léo

Laterais: Mena, Carlinhos, Auro e Matheus Reis

Zagueiros: Maicon, Rodrigo Caio, Lyanco e Lugano

Volantes: João Schmidt, Hudson, Thiago Mendes e Artur

Meias: Cueva, Wesley e Daniel

Atacantes: Kelvin, Chavez, Gilberto, Pedro e Luiz Araújo

Líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vive um bom momento e pode erguer a taça de campeão se seguir na briga pela primeira colocação, que se mantém acirrada. Com 43 pontos, a equipe paulista tem suas atenções sobre o Flamengo, segundo colocado com 40 pontos, seguido de Atlético Mineiro com 39 e o Corinthians com 37. A casa palmeirense contará com o brilho da torcida que abraçou mais um jogo da equipe e comparecerá em peso. Cerca de 38 mil ingressos foram vendidos para o clássico.

E para manter a soberania na competição, os três pontos é obrigação dentro do clube, além de uma vitória em clássico, já que no primeiro turno, a vitória do confronto ficou pelo Morumbi. Nesta terça-feira (6), foi encerrada a preparação para o Choque-Rei na Academia de Futebol, que contou com um treino tático valorizando jogadas específicas, como cobranças de escanteio, faltas e posicionamento de marcação.

Assim como o São Paulo, a equipe alviverde possui alguns desfalques. Fernando Prass segue em tratamento de uma cirurgia no cotovelo, Alecsandro e Arouca estão suspensos, e Lucas Barrios aprimora sua condição física. Substituído durante o último confronto por um entorse no tornozelo direito, Moisés que poderia estar entre os ausentes, recuperou-se a tempo e está presente na lista de relacionados.

Com a seleção brasileira, Gabriel Jesus ainda é incerto para o clássico, a diretoria promoveu uma "operação" para que o jogador pudesse estar presente no Allianz Parque, mas o jogador ainda será reavaliado pela comissão técnica.

Na vitória do Brasil diante da Colômbia por 2 a 1 nesta terça-feira (6) pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2018, Gabriel Jesus destacou sua vontade de atuar pela equipe no clássico, mas entende que é preciso cautela por conta da condição física.

"Vou me doar ao máximo para tentar estar em condições. Joguei o jogo todo. Se fosse hoje (terça), seria impossível. Mas vou descansar e trabalhar para isso. Tudo se trata de uma boa noite de sono, alimentação, hidratação. Os fisiologistas vão me ajudar. É meio difícil, complicado. Mas vou fazer de tudo para jogar. De qualquer forma, o Palmeiras tem um elenco muito forte e qualquer um que entrar vai cumprir muito bem a função. Tenho certeza que vamos vencer", declarou o jogador após a vitória diante dos colombianos.

Segue abaixo a lista dos relacionados:

Goleiros: Jailson e Vinicius Silvestre

Laterais: Egídio, João Pedro, Jean e Zé Roberto

Zagueiros: Edu Dracena, Mina, Thiago Martins e Vitor Hugo

Volantes: Gabriel, Matheus Sales, Thiago Santos e Tchê Tchê

Meias: Allione, Cleiton Xavier, Fabrício, Moisés e Vitinho

Atacantes: Dudu, Erik, Leandro Pereira, Rafael Marques, Róger Guedes e Gabriel Jesus

Boa noite, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Palmeiras x São Paulo e em tempo real no Brasileirão 2016! Fique conosco!