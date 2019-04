Resultado Corinthians x Sport pelo Campeonato Brasileiro 2016 (3-0)

Com dois tempos distintos, Corinthians mostra forças e bate Sport

Sport, que fez bom primeiro tempo, sucumbiu na segunda parte e não viu a cor da bola. Derrota em Itaquera.

O Timão faz bom segundo tempo, vence o Sport e se consolida no G4 e segue na briga pelo título.

93' Acabou!

92' Minuto final.

91' A Fiel é festa. Time supera as expectativas nessa noite.

90' Mais três minutos.

89' Sport tenta pela direita, mas Uendel manda em linha de fundo. Escanteio.

88' FUROU! Cruzamento da esquerda, Edmílson chega de frente ao gol, mas furou a testada e perdeu boa chance.

87' Sport troca passes, mas sem lá muita gana.

86' São quase 25 mil pessoas em Itaquera nessa noite.

85' Reta final de jogo.

84' NA BOLA! Neto Moura travou chance do quarto gol corinthiano na hora certa!

83' Estreia do volante que chegou do Paraná Clube.

82' MUDA O TIMÃO: Jean entra e sai Giovanni.

81' Festa da Fiel em Itaquera.

80' MUDA O SPORT: Edmílson entra e sai Gabriel Xavier.

79' OOOOPA! Primeiro Magrão foi sair com os pés e foi péssimo. Gustavo cruzou e Giovanni tentou de primeira, mas isolou.

78' MUDA O TIMÃO: Camacho sai e entra Williams.

77' Diego Souza bate na barreira e ganha escanteio.

76' A falta é frontal ao gol corinthiano. Diego Souza, Apodi e Gabriel Xavier na bola.

75' AMARELO, YAGO. Carrinho atrasado em Apodi. Fora do clássico contra o Santos.

74' CÁSSIO! Rogério arrisca de fora e o goleirão desvia a bola em escanteio.

73' Muita enrolação pra Marlone mandar por cima do gol.

72' Marlone e Uendel na bola.

71' Enfiada de bola de Léo Príncipe pra Rodriguinho que toma carga por trás. Falta frontal e perigosa ao Timão.

70' Sport praticamente morto no jogo. Sem reação.

69' Partida fica mais amarrada, mas do jeito que o Timão quer.

68' Corinthians segue superior na partida.

67' Saída errada do Sport, mas Durval rasgou antes de Lucca.

66' Timão passa a jogar mais com a bola. Troca passes no meio-campo.

65' Boa atuação da dupla Camacho e Rodriguinho.

64' Sport toma três gols em vinte minutos. Apagão na equipe.

63' Ruiz recebe na entrada da área, mas escorrega sozinho e perde a bola.

62' Rodriguinho jogando demais nesse segundo tempo.

61' MUDA O SPORT: Rogério entra e sai Everton Felipe.

60' VIROU PASSEIO! Escanteio da esquerda, Vilson sobe, escora e a bola pega na trave e morre no fundo da rede!

59' MEU DEUS DO CÉU! Ataque corinthiano bem armado, Gustavo divide, Lucca fica de frente pra Magrão, mas se mata sozinho com a bola e perde grande chance de gol corinthiano.

58' Timão completamente diferente nessa segunda etapa.

57' AMARELO, GABRIEL XAVIER. Passou o rodo em Marlone.

56' MUDA O SPORT: Apodi entra e sai Samuel Xavier.

55' FOOORA! Mais um lindo lance corinthiano, mas Camacho abte mal demais de frente para o gol!

54' OLHA O MENINO! Rodriguinho abre o lance, Léo abre pra Marlone na direita, cruza e o lateral chega na entrada da pequena área pra ampliar!

53' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, LÉO PRÍNCIPE, DO TIMÃÃÃÃÃO!

52' Talvez não dê mais para o lateral do Sport.

51' Dividida entre Samuel Xavier e Gustavo. Jogo parado.

50' Timão retorna melhor nesse começo de segundo tempo.

49' A Fiel canta alto em Itaquera.

48' OUTRO JOGO! Gustavo escora, Marlone recebe na direita, faz o corte pra canhota e cruza. Rodriguinho surge livre, testa no contrapé de Magrão e abre o placar.

47' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, RODRIGUINHO, DO TIMÃÃÃÃÃO!

46' Timão mais animado nessa segunda etapa.

45' Recomeça o jogo em Itaquera.

45' MUDA O TIMÃO: Gustavo entra e sai Cristian. Estreia no Corinthians.

As equipes vão retornando para a segunda etapa.

Segundo tempo promete mais emoções.

No geral, jogo bem fraco. Resultado não agrada ninguém, já que o Sport fica perto do Z4 e o Timão não se aproxima dos líderes.

Jogo feio, com Sport dominando a bola, mas sem criar muito. Timão sofre pra sair jogando e pra finalizar.

46' Acabou.

45' Minuto final.

44' E teremos mais um minuto.

43' Leão chega na esquerda, mas cabeçada de Neto é travada pela chegada de Uendel.

42' Corinhians troca passes, mas sofre demais na marcação.

41' Léo Príncipe cruza da direita e bate mal demais na bola.

40' Reta final de primeiro tempo.

39' Sport chega pela esquerda, mas Gabriel Xavier faz corta-luz pra ninguém.

38' Está tão feia a coisa que até reversão de lateral teve.

37' Jogo não é feio. É horroroso.

36' Neto arrisca de fora e novamente manda fora de campo.

35' Giovanni recebe pela esquerda, tenta tapa colocado, mas jogou na mão de Magrão.

34' Cruzamento na área e a zaga do Leão afasta sem problemas.

33' Chance perigosa para o Timão. Poucos centímetros da área.

32' AMARELO, DURVAL. Léo Príncipe recebe na direita e toma uma tesoura do zagueiro.

31' Muitos erros corinthianos. Time é um catado.

30' CÁSSIIIIO! Jogada confusa. Bola na direita, Ruiz recebe em impedimento, deixa a bola passar, Gabriel Xavier corre, cruza e encontra Diego Souza livre, sem ninguém. Ele testa, Cássio espalma e pega em dois tempos.

29' Sport segue melhor, mas jogo é bem fraco.

28' MEU DEUS.... Gabriel Xavier arrisca de canhota e quase manda no Brás.

27' Lucca novamente erra passe. Torcida já dá sinais de irritação.

26' Sport passa a jogar mais no meio-campo. Ritmo forte demais pra se manter.

25' Lucca prende demais a bola e mata bom ataque corinthiano.

24' RAPAZ... Magrão sai jogando errado, dá no pé de Marlone, mas o meia erra o passe pra Lucca. Sport respira.

23' Timão respira e passa a trabalhar mais no ataque.

22' Aos poucos, ritmo do Sport vai caindo. Time tira a pressão do ataque.

21' A Fiel grita alto e percebe a má fase do time.

20' Sport é mais organizado e mais sabedor do que fazer.

19' PRIMEIRA CHEGADA. Contra-ataque corinthiano com Camacho, que enfia pra Lucca que abre pra Rodriguinho. O meia tenta colocar, mas a bola subiu demais.

18' Meio-campo corinthiano totalmente dominado pelo time do Leão.

17' Cruzamento de Marlone, Rodriguinho sobe, mas não encontra a bola. Tiro de meta.

16' Sport chega novamente pela esquerda e Cristian manda em escanteio.

15' Até o momento, Lucca mal pegou na bola.

14' Jogada ensaiada, Gabriel Xavier arrisca, mas pega mal demais na bola.

13' AMARELO, VILSON. Carrinho atrasado em Ruiz.

12' Sport tenta cruzamento, mas Diego Souza estava impedido na área do Corinthians.

11' Marlone arranca pela esquerda, mas muito isolado.

10' Muitas dificuldades para o Timão sair jogando. Alvinegro quase nulo.

9' A Fiel canta alto. Jogo complicado.

8' Léo Príncipe se complica todo pela direita e Timão perde ataque.

7' Jogo complicado para o Timão. Marcação forte do Leão.

6' Rithely arrisca de fora e isola. Só tiro de meta.

5' Corinthians não consegue sair jogando. Mas começo tem muitos erros.

4' Bola comprida demais e Cássio sai fácil da meta. Sport começa incomodando mais.

3' Yago tenta o corte, erra e dá escanteio ao Sport.

2' A torcida vai crescendo em número.

1' Sport começa o jogo apertando na marcação.

0' Começou!

Sport com camisa listrada em vermelho e preto, calção e meias vermelhas.

Corinthians com camisa branca, calção preto e meias brancas.

Equipes prontas. A bola vai rolar.

João Arruda, do Rio de Janeiro, é o juiz da partida.

Protocolo oficial entre as equipes. Preparação final antes da bola rolar pra valer.

Equipes perfiladas, Hino Nacional Brasileiro em Itaquera.

Cerimônia de entrada das equipes neste momento. Sobe o hino corinthiano.

Pouca, mas presente, torcida do Sport.

As equipes já se preparam na boca do vestiário. Em instantes a bola rola.

O Timão está pressionado e precisa vencer pra seguir no sonho do título. Rivais de cima venceram na rodada.

O Sport precisa demais de um resultado positivso. Equipe está por um ponto da zona de rebaixamento.

Gustavo e Jean começam no banco a partida de logo mais. Do lado nordestino, Rogério fica no banco.

As equipes fazem trabalho de reconhecimento do gramado da Arena. Torcida ainda chega. Movimentação grande apenas do lado de fora.

O Corinthians tem um desfalque de última hora. Marquinhos Gabriel foi cortado ainda no aquecimento e Giovanni Augusto atua no seu lugar.

O Sport terá Magrão; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval, Rodney Wallace; Ritchelly, Neto, Gabriel Xavier, Everton Felipe; Diego Souza, Ruiz. Técnico: Luis Alberto.

O Timão terá Cássio; Léo Príncipe, Yago, Vilson, Uendel; Cristian, Camacho, Rodriguinho; Giovanni Augusto, Marlone, Lucca. Técnico: Cristóvão Borges.

Equipes definidas e escaladas para a partida de daqui a pouco!

A Arena Corinthians é o grande trunfo para o Timão. Mais de um ano de invencibilidade na sua casa.

Os ingressos para a partida seguem a venda, mas a expectativa é de ter mais de 30 mil pessoas na noite de Itaquera.

Fique de olho Corinthians e Sport: Rodriguinho, meia: Apesar de extremamente criticado, tem feito bons jogos e sobrevive após enormes desmanches na equipe corinthiana.

Fique de olho partida Corinthians x Sport : Diego Souza, meia: Experiente, retorna de lesão e tem no Corinthians um rival especial, principalmente pós Libertadores 2012.

O Sport terá o retorno de Diego Souza, que se recuperou de lesão muscular e está praticamente confirmado.

Para o jogo de logo mais, o Timão poderá ter duas estreias. Jean, jovem volante vindo do Paraná, e Gustavo, vice-artilheiro da Série B pelo Criciúma, podem dar as caras pela primeira vez.

No ano passado, um jogaço. Na Arena, o Corinthians venceu o Leão por 4 a 3, após pênalti polêmico já no final do jogo.

No primeiro turno, ainda com Tite, o alvinegro foi a Ilha do Retiro e conseguiu sair de lá com três pontos. Lucca e Marquinhos Gabriel marcaram em partida que o Timão dominou e perdeu um monte de gols.

O Sport quer sair de vez da briga pelo Z4. Mais do que isso, manter uma sequência, mesmo que fora de casa contra o forte Corinthians.

O Timão segue na busca por estabilidade e paz. Cristóvão Borges ainda sofre muitas críticas e tem esse jogo em casa para tentar se manter na briga pelo título, mesmo após enorme desmanche.

Hoje, o atual campeão estará em campo. O Corinthians recebe o Sport para mais um duelo da rodada. Jogo importante para a parte de cima da tabela.

Nesta noite, o encerramento de mais uma rodada do Brasileirão 2016. Começo de returno e o torneio mais disputado do mundo vai se encaminhando para seu momento de decisão.

