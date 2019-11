Resultado Vitória 1x2 Flamengo no Campeonato Brasileiro 2016

Agradecemos a quem acompanhou mais uma transmissão emocionante na VAVEL Brasil! Tenham todos uma boa noite e até a próxima!

Na próxima rodada o Vitória irá até o Beira-Rio enfrentar o Internacional, na quinta (15) às 21h. Já o Flamengo fará o que muitos estão chamando de "Final do Brasileirão" contra o Palmeiras no Allianz Parque, quarta (14) às 21h45min.

Com o resultado, o Vitória permanece na 18ª posição com 26 pontos. Já o Flamengo, vence a quarta seguida e alcança o mesmo número de pontos do Palmeiras, 46, mas segue na 2ª posição pela enorme diferença de saldo de gols.

FIM DE PAPO NO BARRADÃO! De virada, o Flamengo vence o Vitória por 2 a 1!

47' Cartão amarelo para Rafael Vaz, do Flamengo.

43' Quatro minutos de acréscimos.

41' CAIQUE DE NOVO! Alan Patrick tabelou com Mancuello, driblou e chutou no canto para outra defesa do goleiro baiano.

38' Última alteração no Flamengo: Sai: Diego / Entra: Mancuello

37' Torcida do Vitória grita "time sem vergonha". E agora xinga o treinador Vágner Mancini.

35' MILAAAAAAAAAAAAGRE DE CAIQUE! Alan Patrick cobrou escanteio na cabeça de Réver que cabeceou para o chão, como manda o manual, e o arqueiro baiano fez um verdadeiro milagre.

34' CAIQUE!!! Damião aproveitou o vacilo da zaga, levou e chute forte, Caique defendeu com o pé esquerdo.

30' Última alteração no Vitória: Sai: Kieza / Entra: Euller

30' Segunda alteração no Flamengo: Sai: Gabriel / Entra: Marcelo Cirino

27' DIEGO RENAN ESTÁ EXPULSO! Gabriel ia puxar o contra-ataque, mas foi parado com falta por Diego Renan, que já tinha amarelo. Vinicius Furlan aplicou o segundo amarelo e expulsou o lateral baiano.

25' UHHHHHH! Damião cruzou, Diego ganhou de Kanu e tocou para Alan Patrick que, caído, tocou para Márcio Araújo chutar por cima.

21' MURALHA! Kieza recebe com espaço e arrisca com muita força, para ótima defesa de Muralha.

19' OPA! Jorge vai até a linha de fundo e cruza, a bola bate na mão de Diogo Matheus, que estava dentro da área, mas o juiz marcou falta fora da área.

17' NO TRAVESSÃO! Alan Patrick cobrou a falta na cabeça de Damião que desviou e a bola só não entrou pois Caique resvalou na bola, mandando-a no Travessão.

16' Cartão amarelo para Cárdenas, do Vitória

15' Alteração no Vitória: Sai: Marinho / Entra: Vander

14' Gabriel toca para Diego que devolve com um toque espetacular de calcanhar para o atacante estufar a rede baiana, virando o jogo. Fla 2 a 1.

14' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAÇO DO FLAMENGO! É DE GABRIEL

11' Cartão amarelo para Diego Renan, do Vitória

11' Alteração no Flamengo: Sai: Fernandinho / Entra: Alan Patrick

10' A chuva volta a cair forte no Barradão.

5' Vitória melhorou e volta a encurralar o Mengo na defesa.

2' Fla começa a segunda etapa com a bola, enquanto o Leão espera para sair no contra-ataque.

BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO!

Equipes voltando ao campo de jogo.

FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO! Vitória 1 x 1 Flamengo

45' Dois minutos de acréscimos.

43' Pará tabelou com Arão, foi à linha de fundo e cruzou com absoluta perfeição na cabeça de Fernandinho, livre, que cabeceou pro fundo do gol. 1 a 1;

43' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! É DE FERNANDINHO!

39' MURALHA!! Serginho, novamente, recebeu com espaço e arriscou colocado, forçando uma grande defesa do goleiro rubro-negro.

39' UHHHHHHH! Diego toca para Pará que cruza na cabeça de Leandro Damião que tocou à direita do gol.

37' ISOLOU! Zé Love devolveu de calcanhar para Diogo Matheus que chutou muito por cima do gol.

35' QUE PERIGO! Vaz cobra a falta na barreira, e no rebote "chicoteou" fazendo a bola passar tirando tinta da trave de Caique.

31' UHHHH! Pará ajeita para Fernandinho dominar e chutar rasteiro no canto, para defesa de Caique.

25' Com o gol, o Leão vai deixando o Z-4 e respirando no Brasileirão.

21' Diego Renan tem espaço, chuta mal mas Zé Love se antecipa a Muralha e abre o placar. Vitória 1 a o

21' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VITÓRIA! É DE ZÉ LOVE!

15' INACREDITÁVEL! Gabriel cruzou, Caique furou e a bola por muito pouco não entrou...

13' UHHHHHHHHHHH! Márcio Araújo lançou e após casquinha de Fernandinho, Leandro Damião chutou para difícil defesa em dois tempos do arqueiro baiano.

10' UHHHHHHHH! Virada de jogo espetacular de Jorge para Fernandinho que cruzou fechado e facilitou a defesa de Caique.

9' Dez passes errados no jogo: 2 do Vitória e 8 do Flamengo.

5' UHHHHH! Pressão do Vitória! Diogo Matheus cruza, Vaz afasta mal e Serginho chuta por cima do gol.

4' INACREDITÁVEL!! Serginho chutou de longe, Muralha bateu roupa e no rebote Cárdenas cruzou para Kieza perder o gol na pequena área.

1' UHHH! Após cobrança de lateral para a área, Kieza cabeceou para fácil defesa de Muralha.

BOLA ROLANDO NO BARRADÃO! COMEÇA VITÓRIA x FLAMENGO!

Ambas as equipes entraram com camisas amarelas em alusão ao "Setembro Amarelo" que visa a prevenção ao suicídio.

Equipes em campo. Hino Nacional Brasileiro e do Estado da Bahia sendo executados.

FLAMENGO ESCALADO!

VITÓRIA ESCALADO! Caique; Diogo Mateus, Ramon, Kanu e Diego Renan; Willian Farias, Amaral e Cárdenas; Zé Love, Marinho e Kieza.

Fique de olho no apito! A arbitragem será comandada por Vinicius Furlan (SP). O paulista será auxiliado por Daniel Paulo Ziolli (SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP).

Provável Flamengo - Vitória: Alex Muralha, Pará, Réver, Rafael Vaz, Jorge; Marcio Araujo, William Arão e Diego; Everton, Gabriel e Guerrero (Leandro Damião).

Provável Vitória x Flamengo: Fernando Miguel; Diogo Mateus, Ramon, Kanu e Diego Renan; Willian Farias, Amaral e Cárdenas; Vander (Zé Love), Marinho e Kieza.

Fala, Fernandinho! O atacante do Mengo, que decidiu as duas últimas partidas da equipe, comentou sobre a leveza após marcar seus dois primeiros gols com a camisa do rubro-negro carioca: "Você fica mais leve e natural. Gol dá tranquilidade e motiva ainda mais. As críticas acontecem, é natural do torcedor. Não conseguimos agradar a todo mundo. Mas o trabalho tem que ser feito com determinação e as coisas começam a fluir."

Fala, Amaral! O volante rubro-negro comentou sobre o momento e sobre a dificuldade da partida Vitória e Flamengo: "Estamos passando por um momento delicado. Sabemos da força do nosso grupo. Temos um jogo muito difícil contra o Flamengo, que vem jogando bem. Mas o que a gente precisa e tem que fazer é jogar com raça e determinação."

Casa cheia e polêmica! Até a tarde de sexta-feira (09) foram vendidos 22 mil ingressos em Vitória x Flamengo. Com aval da FBF, o Vitória vendeu os 3.500 ingressos para os torcedores do Fla, porém o rubro-negro carioca diz que não pediu e afirma que já está cumprindo um dos três jogos sem torcida visitante (pena aplicada pelo STJD). O tribunal vai analisar se contou como um jogo da pena ou não, na próxima quinta-feira (15).

... e para dormir no topo! O Flamengo vem de três vitórias seguidas e precisa vencer o Leão baiano para dormir empatado com o líder Palmeiras.

Na beira do caos... O Vitória está na antepenúltima posição com apenas 26 pontos e necessita obrigatoriamente vencer o Fla para tentar deixar o Z-4.

O Vitória, 18º colocado com 26 pontos, recebe a Flamengo, vice-líder com 43 pontos, no estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador (BA).

