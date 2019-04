Vitória encara embalado Flamengo visando deixar zona de rebaixamento

Duelo de opostos marcará partida no Barradão neste sábado (10), na capital baiana. O Vitória, atualmente na 18° colocação, receberá outro rubronegro, o Flamengo, vice-líder do Campeonato Brasileiro no Manoel Barradas às 18h30, em duelo válido pela 24° rodada da Série A.

No turno inicial, o time carioca bateu o Vitória por 1 a 0, com gol de Felipe Vizeu, até então o centroavante titular da equipe na época. No momento, os comandados de Zé Ricardo ostentam favoritismo mesmo com duelo fora de casa.

Baianos conta com volta e possível estreia em duelo importante

A derrota sofrida contra o Atlético-MG por 2 a 1 no feriado de sete de setembro já ficou no passado. Desde que voltou para Salvador na última quinta (8), a equipe do Vitória não cessou nos preparativos visando o atual segundo colocado. A torcida deverá ser fator importante na volta do rubronegro à sua casa. Foram vendidos antecipadamente mais de 23 mil ingressos.

Victor Ramos, zagueiro titular da equipe, segue de fora por problemas na planta do pé. Porém, este é o único desfalque para sábado. No entanto, o time conta as voltas do capitão Willian Farias, que ficou fora de combate contra Coritiba e Atlético-MG e dos atacantes Vander e Kieza, que cumpriram suspensão automática e não se apresentaram diante do galo.

Além deles, tem novo reforço na área. O atacante Zé Love foi confirmado como novo refrço durante a semana passada. Nesta sexta, ele fez parte do último treinamento e com a confirmação de seu nome no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, se encontra a disposição de Vágner Mancini para este sábado, mas deverá começar do banco de reservas.

Zé Love é nome novo na capital baiana Foto: Francisco Galvão/Vitória

Provável escalação do Vitória: Fernando Miguel; Diogo Mateus, Ramon, Kanú, Diego Renan; Willian Farias, Amaral, Vander, Cárdenas; Marinho, Kieza.

Guerreiro volta e dá "dor de cabeça" para Zé Ricardo

Em paz com a torcida, o Flamengo viajou um dia após o duelo contra a Ponte Preta para a capital da Bahia. Na sexta feira a tarde o time fez apenas um treinamento visando o duelo de amanhã. Os trabalhos foram realizados em Pituaçu.

Os jogadores realizaram atividade técnica, seguido de treino tático focado no próximo adversário. O dia de treinamentos foi encerrado com trabalho em campo reduzido, focado na manutenção da posse de bola contra uma marcação intensa. O time também fez diversos trabalhos com bola parada tanto na parte ofensiva quanto defensiva.

O atacante peruano Paolo Guerreiro, que esteve a disposição de sua seleção durante as eliminatórias sul americanas, se apresentou ao restante do elenco já em Salvador. Durante o treino, o camisa nove apenas fez trabalhos físicos e deve ser titular no lugar ou junto de Leandro Damião, dependendo do que Zé Ricardo colocará em prática na questão tática.

Provável escalação do Flamengo: Muralha; Pará, Réver, Rafael Vaz, Jorge; Márcio Araújo, William Arão, Diego, Éverton; Gabriel (Leandro Damião), Guerreiro.