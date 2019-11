Resultado Cruzeiro x Botafogo no Campeonato Brasileiro 2016 (0-2)

Encerramos aqui mais esta transmissão. Obrigado pela companhia, torcedor. Continue na VAVEL Brasil! Em instantes, o pós-jogo deste grande confronto.

O resultado deixa o Cruzeiro na 14ª posição, com 29 pontos. Já o Botafogo vai para a 8ª colocação, com 35 pontos.

50' Termina a partida no Mineirão! Botafogo cumpre seu papel e faz 2 a 0 no Cruzeiro.

49' Lucas cruza da direita. Ábila se enrola com a bola e manda pela linha de fundo.

Resultado de momento:

Sport 4 x 3 Santa Cruz

47' Cartão amarelo para Lucas Romero, volante do Cruzeiro.

46' NÃO VALEU! Ábila aproveita cruzamento da esquerda e manda para o fundo das redes. Arbitragem já parava o lance alegando impedimento. Argentino estava em posição legal.

46' Willian faz boa jogada com Edimar, que arremata na rede pelo lado de fora.

45' Teremos cinco minutos de acréscimo.

44' Cartão amarelo para Willian, por reclamação.

Resultado de momento:

Santos 2 x 1 Corinthians

43' Alisson cruza da esquerda, Arrascaeta tenta a finalização e sai com bola e tudo.

42' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO!

Sai: Victor Luis; Entra: Gervásio Nuñez

41' Arrascaeta cruza da direita, bola passa por todos e sai pela linha de fundo.

Resultado de momento:

Sport 3 x 3 Santa Cruz

39' Abitragem marca falta de ataque do Botafogo.

37' SIDÃÃÃÃÃO! Willian cai na área, pede pênalti e Lucas pegou de primeira. O goleiro do Botafogo espalmou e a zaga afasta o perigo.

35' Arbitro expulsa Sidnei Lobo, auxiliar técnico de Mano Menezes.

34' GOOOOOOOOOOOOOOOLAÇO DO BOTAFOGO! CAMILO! Victor Luis dispara pela esquerda e cruza para o camisa 10 que, de primeira, manda para o fundo das redes de Rafael. Um verdadeiro golaço no Mineirão!

32' Camilo coloca muita força na bola e a redonda sai pela lateral.

31' Diogo Barbosa aparece pela esquerda e tenta o cruzamento, mas Manoel corta para escanteio.

Resultado de momento:

Sport 2 x 3 Santa Cruz

29' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO!

Sai: Robinho; Entra: Willian

Resultado de momento:

Sport 2 x 2 Santa Cruz

28' Arrascaeta recebe cartão amarelo por reclamação. Assim como Ábila, também estava pendurado e não enfrenta o São Paulo, na próxima rodada.

Resultado de momento:

Santos 1 x 1 Corinthians

27' Arrascaeta cobra falta e a bola passa por cima da meta de Sidão.

26' Árbitro flagra toque de mão de Diogo Barbosa. Falta para o Cruzeiro cobrar.

23' Arbitragem paralisa partida por atendimento médico em Dudu Cearense.

21' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO!

Sai: Neilton; Entra: Rodrigo Pimpão

20' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO! CANALES! Victor Luis descola ótimo passe para o atacante, que aproveitou a falha da defesa e manda para o fundo das redes da meta de Rafael!

18' SIDÃÃÃÃÃÃO! Arrascaeta cobra falta com categoria no meio do gol e arqueiro do Botafogo espalma pela linha de fundo.

17' OLHA O CRUZEIRO! Ábila fica mano a mano com Carli, finaliza, bola explode em Sidão. Na sequência, árbitro marca falta na entrada da área.

17' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO!

Sai: Rafael Sóbis; Entra: Alisson

16' Victor Luis tenta cruzar da esquerda e Lucas se joga para impedir o lance.

14' Lucas chega bem pela direita e passa para Ábila, que, ao dominar, acaba sendo desarmado.

13' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO!

Sai: Ariel Cabral; Entra: Lucas Romero

13' Robinho arrisca de fora da área e a bola sai pela linha de fundo.

Resultado de momento:

Sport 1 x 2 Santa Cruz

11' Victor Luis é travado por Arrascaeta na hora da finalização. Cruzeiro se safa no campo de defesa.

10' Neilton escorrega no campo de ataque e Henrique sai jogando para o Cruzeiro.

Resultado de momento:

Sport 0 x 2 Santa Cruz

07' Neilton chega firme em Sóbis pela esquerda e comete falta. Na cobrança, jogadores do Cruzeiro pedem pênalti, alegando que a bola teria tocado no braço de um jogador do Botafogo.

06' Sóbis aparece bem pela esquerda e procura Ábila na área, mas Carli afasta o perigo.

04' Cruzeiro troca passes no campo de defesa.

03' Impedimento de Robinho no ataque do Cruzeiro.

02' Canales é flagrado em posição de impedimento.

Resultado de momento!

Atlético-PR 2 x 1 Internacional

00' Bola rolando para a segunda etapa!

00' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO!

Sai: Sassá; Entra: Canales

Cruzeiro também está voltando.

Botafogo retorna ao gramado para a disputa da segunda etapa.

46' Termina a primeira etapa no Mineirão! Cruzeiro e Botafogo vão para os vestiários com o jogo ainda em aberto. Não tivemos gols nesses primeiros 45 minutos.

45' Teremos um minuto de acréscimo.

44' RAFAEEEEEEEEEEEEL! Neilton aparece de frente para o gol e finaliza, mas o goleiro do Cruzeiro salva de pé direito.

43' Robinho cobra escanteio pela direita e Bruno Rodrigo cabeceia para fora.

Resultado de momento:

Atlético-PR 1 x 1 Internacional

41' Ramón Ábila recebe cartão amarelo por reclamação e está suspenso para o duelo contra o São Paulo, na quinta-feira (11).

40' UUUUUUUUUH! Arrascaeta descola passe para Ábila, que, de frente para o gol, deixa bola escapar na hora do arremate. Redonda passa rente à trave alvinegra.

Resultado de momento:

Santos 0 x 1 Corinthians

38' Rafael Sóbis bate de canhota da entrada da área e Sidão fica com a bola.

37' SIDÃÃÃÃÃO! Rafael Sóbis cobra falta com categoria e goleiro do Botafogo voa no ângulo esquerdo para espalmar.

36' Arrascaeta dispara e recebe pancada de Joel Carli. Uruguaio cai, árbitro marca falta e adverte zagueiro do Botafogo com cartão amarelo.

35' Manoel tenta lançamento longo para Arrascaeta, mas a bola acaba saindo pela linha de fundo.

34' Cruzeiro cobra falta em jogada ensaiada com Edimar, que demora a cruzar e é bloqueado pela defesa alvinegra.

33' Dudu Cearense faz carga em cima de Robinho e a falta é marcada. Lance perigoso contra o Botafogo.

31' Dudu Cearense tenta o arremate na entrada da área, mas é bloqueado pela defesa do Cruzeiro.

28' Ariel Cabral derruba Emerson pela direita. Na cobrança da falta, Sassá até chega a tocar na bola, mas a redonda acaba saindo pela linha de fundo.

27' FALTOU ALGUÉM! Boa jogada do Cruzeiro que chega para Edimar, que manda rasteiro para o meio da área. Bola se oferece para entrar no gol, mas ninguém da Raposa aparece para concluir a jogada.

26' Rafael Sóbis cobra escanteio da esquerda e bola sobra para Robinho, fora da área, que acaba isolando a redonda. Tiro de meta para o Botafogo.

25' Cruzeiro tenta toques rápidos e objetivos no campo de ataque, mas Victor Luis faz o desarme.

23' Diogo Barbosa tenta avançar e arriscar da intermediária, mas Bruno Rodrigo acaba bloqueando.

21' Camilo cobra falta e bola acaba acertando a barreira.

20' Camilo tentava o ataque e acaba sendo agarrado por Ariel Cabral. Falta para o Botafogo cobrar.

18' Robinho descola novo escanteio para o Cruzeiro. Na cobrança, Ábila tenta dominar e Carli aparece cortando o perigo.

17' Rafael Sóbis cobra escanteio pela esquerda, mas zaga do Botafogo afasta o perigo.

15' UUUUUUUUUUUUUUH! Cobrança de falta em jogada ensaiada resulta em pancada de Victor Luiz rumo ao gol. Bola passa rente à trave esquerda de Rafael. Melhor chance de partida, até o momento.

14' Bola passa por todos em cobrança de falta. Em seguida, arbitragem flagra falta de Rafael Sóbis em Neilton.

13' Manoel comete falta em Sassá. Lá vem bola na área do Cruzeiro...

12' Rafael tenta cortar perigo de ataque do Botafogo e se choca com Camilo. Nada de mais grave com o goleiro celeste.

10' Arrascaeta dispara, invade a área e toca para Robinho, que é desarmado por Joel Carli.

09' Neilton tenta o ataque pela direita, mas é desarmado na bola por Edimar.

08' Cartão amarelo para Bruno Silva, meio-campo do Botafogo.

07' Lucas tenta encontrar Rafael Sóbis na esquerda, mas bola sai pela linha lateral.

Resultado de momento:

Sport 0 x 1 Santa Cruz

04' Joel Carli afasta o perigo de cabeça, após cobrança de falta do Cruzeiro.

03' Robinho é derrubado no campo de ataque e é marcada a infração. Vem bola na área do Botafogo.

02' Rafael Sóbis tenta bola enfiada para Robinho, mas zaga do Botafogo intercepta o passe.

01' Botafogo tenta o primeiro ataque em lançamento longo pela esquerda, mas a bola sai pela linha de fundo.

01' Bola levantada na área e Sidão, soberano, fica com a bola.

00' Arrascaeta cruza da esquerda e descola primeiro escanteio da partida.

00' Autoriza o árbitro! Bola rolando para Cruzeiro e Botafogo!

Hino Nacional Brasileiro executado! Em instantes, Cruzeiro x Botafogo medem forças no Mineirão.

Equipes em campo! Cruzeiro e Botafogo são saudados pelas suas respectivas torcidas e se perfilam para a execução do Hino Nacional Brasileiro.

Mais de 17 mil torcedores já tomaram seus assentos no Mineirão. Há muitos deles do lado de fora ainda, faltando pouco mais de 20 minutos para o início da partida.

Foto: Jardel Santos / Especial à VAVEL Brasil

Goleiros em trabalho de aquecimento no Mineirão. Em primeiro plano, Rafael, titular desta tarde, e os reservas Elisson e Lucas França.

Foto: Jardel Santos/Especial à VAVEL Brasil

Quem também ficou de fora da lista de relacionados do técnico Mano Menezes, foi o volante Denilson. Um incômodo na região lombar tirou o jogador do duelo desta tarde.

Tarde bonita e de muito calor em Belo Horizonte! Torcida do Cruzeiro vai chegando ao Mineirão neste momento.

Foto: Jardel Santos/Especial à VAVEL Brasil

Jair Ventura também confirma Botafogo! Treinador alvinegro escala três zagueiros. Mistério para saber o posicionamento dos atletas em campo. O Glorioso vai à campo com: Sidão; Emerson, Carli, Emerson Silva e Diogo; Victor Luis, Bruno Silva, Dudu Cearense e Camilo; Neilton e Sassá.

Sem surpresas, Mano Menezes divulga escalação do Cruzeiro com: Rafael; Lucas, Manoel, Bruno Rodrigo e Edimar; Henrique e Ariel Cabral; Robinho, Arrascaeta e Rafael Sobis; Ramón Ábila.

O Cruzeiro já está no Mineirão! Confira no vídeo abaixo como foi a chegada celeste ao Gigante da Pampulha.

O Botafogo acaba de deixar o hotel para seguir rumo ao Mineirão! A dupla Neílton e Sassá estão animados para o duelo de logo mais. Sente aí o clima nos bastidores...

O Botafogo faz os últimos ajustes ainda no hotel, antes de seguir rumo ao Mineirão! O técnico Jair Ventura comanda a famosa preleção.

O Mineirão irá receber o duelo entre Cruzeiro x Botafogo nesta tarde, pelo Campeonato Brasileiro!

Foto: Bruno Santos / Especial à VAVEL Brasil

FIQUE DE OLHO: Ramón Ábila, atacante do Cruzeiro! Falou em gol, falou em Ábila. O argentino caiu nas graças do torcedor celeste, definitivamente. Em onze partidas, o camisa 50 marcou nove gols, sendo um dos responsáveis pela ascensão da Raposa na temporada.

Foto: Washington Alves/Light Press

FIQUE DE OLHO: Sassá, atacante do Botafogo! O camisa 9 do Glorioso é responsável por dez gols de sua equipe no Campeonato Brasileiro, sendo artilheiro da competição ao lado de Robinho, do Atlético-MG. Será que nesta tarde o centroavante irá despontar na liderança da estatistica?

(Foto: Vitor Silva/Botafogo FR/SSPress)

Confira o pré-jogo de Cruzeiro x Botafogo: Cruzeiro recebe Botafogo visando sétimo jogo de invencibilidade no Campeonato Brasileiro

Para Rafael Sóbis, a Copa do Brasil também é passado. Apesar da goleada aplicada em pleno Rio de Janeiro, o panorama entre as equipes no Brasileirão é diferente, já que estão próximas na tabela. O atacante ainda destacou a força que o time voltou a adquirir no Mineirão e espera fazer valer a força da torcida para sair com a vitória.

“Temos que entender que o que aconteceu na Copa do Brasil ficou para trás, é outro campeonato, uma equipe muito difícil e que está em ascensão na competição. Tem bons jogadores e estão almejando objetivos maiores no campeonato. Para nós, é mais um jogo de seis pontos, um confronto direto e esperamos poder fazer valer a força dentro da nossa casa. Nosso time voltou a jogar bem e voltou a ser respeitado em casa”, colocou o camisa 7.

A última vez em que Cruzeiro e Botafogo se encontraram, foi pela primeira partida das oitavas da Copa do Brasil, no Luso-Brasileiro, no dia 1º de setembro. Na ocasião, a Raposa goleou o Glorioso por 5 a 2. Para Neílton, a partida desta tarde não é uma revanche, ao contrário do duelo de volta do torneio mata-mata, que acontece no dia 21 de setembro, no Mineirão.

"A gente não pensa em revanche. É outro campeonato. A revanche tem que ser na Copa do Brasil. No Brasileiro temos que ter inteligência. 1 a 0 lá, para nós, é goleada", declarou o atacante.

O Cruzeiro que irá entrar em campo nesta tarde, deverá ser quase o mesmo que enfrentou o América-MG, no meio de semana. O técnico Mano Menezes contará com o retorno do atacante Rafael Sóbis, que cumpriu suspensão na última partida. Já o lateral-esquerdo Edimar, chegou a ser considerado dúvida, mas exames não constataram lesão na coxa do atleta.

O Botafogo não irá contar com o volante Airton nesta tarde. O jogador, que sentiu um problema na coxa esquerda, não treinou com a equipe neste sábado (11) e acabou permanecendo no Rio de Janeiro. Luís Henrique também não foi relacionado para o duelo de logo mais, por estar negociando seu empréstimo com o Atlético-PR.

Glorioso e Raposa estiveram em um confronto direto contra o Z-4 durante algumas rodadas atrás. Mas as duas equipes engrenaram suas campanhas no Brasileirão. O Botafogo, atualmente, ocupa a 10ª colocação, com 32 pontos ganhos. Já o Cruzeiro está na 12º posição, somando 29 pontos.

Assim como o Botafogo, o Cruzeiro está em uma fase de ascensão no Brasileirão. Desde que Mano Menezes assumiu a Raposa, apenas uma derrota foi contabilizada. Atualmente, o clube celeste está há seis partidas sem perder na competição.

O Botafogo desembarca em Belo Horizonte visando dar sequência à reação no Campeonato Brasileiro. Nas últimas cinco partidas, o Glorioso venceu quatro e perdeu uma. Na última rodada, os alvingeros venceram o Fluminense, por 1 a 0, no estádio Luso-Brasileiro.

Boa tarde, leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Cruzeiro x Botafogo , pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016, partida a ser disputada às 16h, no Mineirão.