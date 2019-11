Resultado Grêmio x Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro 2016 (0-0)

A VAVEL Brasil agradece sua audiência, fiquem ligados que ainda hoje tem o pós-jogo. Um grande abraço a todos e até a próxima.

Com o empate, o Palmeiras continua líder da competição, com 47 pontos. O Grêmio está na sexta posição com 37 pontos. Na próxima rodada, o Palmeiras enfrenta o Flamengo. A equipe do Grêmio joga contra a Ponte Preta

50' FINAL DE JOGO!!!!

48' Cartão amarelo para Jailson.

45' Batista lançou Guilherme, o qual não dominou e a bola saiu pela linha de fundo.

45' Cinco minutos de acréscimo.

44' MARCELO GROHE SENSACIONAL!!! Rafael Marques ficou cara a cara com o goleiro e finalizou. Marcelo Grohe fez a defesa salvando o Grêmio

41' Luan cobra escanteio, Jailson deu um soco na bola e ficou no chão sentindo dores

39' Cartão Amarelo para Gabriel

38' UUUUUUUH !!! Douglas cruzou na segunda trave, Guilherme entrou sozinho e cabeceou para fora.

36' Substituição no Grêmio: Entra: Batista. Sai: Bolaños

36' NO TRAVESSÃO!!!! Thiago Santos cobrou lateral, gabriel escorou para área, Dudu na marca do pênalti finalizou de voleio a bola bateu no travessão

35' Substituição no Grêmio. Entra: Guilherme. Sai: Pedro Rocha

32' Gabriel cruzou na área, Geromel cortou, na sobra, Tchê Tchê finalizou em cima do zagueiro

31' Substituição no Palmeiras: Sai: Gabriel Jesus. Entra: Rafael Marques

30' Douglas cruzou, a bola passou por todo mundo

29' Gabriel Jesus está no chão sentindo a virilha

29' Dudu lançou Gabriel Jesus, a bola foi muito forte

27' Luan recebeu na direita, não conseguiu dominar a bola e acabou ajeitando com o braço.

26' Substituição no Grêmio: Entra: Ramiro. Sai: Wallace

25' Douglas tentou toque para Luan, o atacante tava em posição de impedimento

24' Substituição no Palmeiras: Sai: Moisés. Entra Lucas Barrios

20' Substituição no Palmeiras: Sai: Róger Guedes. Entra: Cleiton Xavier

17' JAIIIIIIILSON DE NOVO !! Em cobrança de falta, Edilson mandou uma bomba na gaveta, o goleiro do Palmeiras espalmou e a bola explodiu na trave

16' Edu Dracena faz falta em Luan e recebe cartão amarelo

16' Cartão amarelo para Wallace

14' ESPALMA JAILSON!!! Luan recebeu dentro da área e finalizou para a boa defesa do goleiro

12' UUUUUUUH Bolaños abriu na esquerda para Luan, o atacante finalizou cruzado a bola passou perto da trave

9' Douglas recebe cartão amarelo por reclamação

7' Moisés cobrou falta direto pro gol, a bola foi para fora.

6' Kannemann faz falta em Gabriel Jesus , o atacante continuou em pé, Geromel acabou fazendo outra falta. Kannemann recebeu cartão amarelo

4' Luan cobra falta, a bola fica fácil para Jailson

2' Dudu cruzou, a bola passou por todo mundo

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!!

O Palmeiras está no gramado. Vai começar o segundo tempo

O Grêmio está de volta para a segunda etapa

46' FINAL DE PRIMEIRO TEMPO

45' Moisés cobra lateral, a defesa tira e Zé Roberto manda de primeira pra fora

44' Zé Roberto cobra falta, Douglas corta de cabeça

44' Dudu fez linda jogada na lateral de campo, Jailson deu um carrinho por trás.

43' Bolaños faz falta em Dudu

41' Moisés cobra lateral dentro da área, Vitor Hugo desvia, o goleiro faz a defesa

39' Dudu cobra falta nas mãos de Marcelo Grohe

37' Dudu cobra falta, Thiago Santos cabecea na trave e completa para o gol, mas estava impedido

36' Róger Guedes deu lindo chapéu, e arrancou pela esquerda, Edilson chegou forte, fazendo falta, e acabou levando cartão amarelo

34' Róger Guedes foi lançado, Geromel disputou com o atacante, o qual ficou no chão

30' Bolaños foi lançado dentro da área, o jogador estava em posição irregular

29' Luan cobra falta nas mãos de Jailson

27' MILAGRE DE JAILSON!!!!! A defesa do Palmeiras falhou, Douglas entrou na área e rolou para Pedro Rocha sozinho cara a cara com o goleiro, finalizou e Jailson salvou o Palmeiras!

24' UUUUUUUH! Pedro Rocha recebeu na direita driblou Vitor Hugo e mandou um foguete para fora

22' Luan cobra escanteio, Zé Roberto corta

20' Gabriel Jesus disputou a bola com Kannemann e acabou acertando o zagueiro

17' IH RAPAZ!! Tchê Tchê recua mal a bola de presente para Bolaños, o atacante cruzou rasteiro para Luan, mas a bola passou direto para a linha de fundo

16' Gabriel Jesus fez o giro em cima de Kannemann o qual faz a falta

14' Gabriel Jesus puxou contra-ataque, tocou para Zé Roberto dentro da área, o goleiro saiu no carrinho para cortar a bola

13' Douglas cobrou escanteio, Jailson saiu para fazer a defesa

12' JAIIIIILSON!!! Bolaños recebeu na entrada da área e mandou um foguete, o goleiro do Palmeiras espalmou para escanteio

11' Róger Guedes foi lançado, a bola ficou fácil com o goleiro

8' Moisés dividiu com Kannemann e sofreu falta. Jogo com chegadas fortes.

5' Jogo começa com muitos erros de passe

4' Dudu cobra falta, Geromel tira de cabeça

2' NÃO TCHÊ TCHÊ!!! O meia recuou mal a bola para Edu Dracena, que chegou no carrinho, Tchê Tchê recuperou a bola e tocou para Jailson, a bola ficou curta e quase Pedro Rocha abre o placar

0' COMEÇA O JOGO!!

Tudo pronto !!! a partida terá inicio em instantes!!

Hino Nacional Brasileiro sendo executado no momento

As duas equipes estão em campo!!

Palmeiras com seu uniforme principal, camisa verde, calção branco e meias verdes

O Grêmio está com seu uniforme número 1, camisa azul e preta, calção preto e meias brancas

A última partida entre as duas equipes foi no primeiro turno, no estádio do Pacaembu, o Palmeiras venceu o Grêmio por 4 a 3 em um belo jogo de futebol

Cuca em entrevista coletiva pediu sua equipe inteligente contra o Grêmio:

"Não tenho dúvidas de que o Grêmio se mobilizará como puder para esta partida. Os jogadores que são criticados em uma partida querem mostrar valor no jogo seguinte. Isso não nos ilude, temos muito respeito pelo Grêmio e sabemos que o jogo será muito difícil. Temos de nos doar ao máximo e ser inteligentes para fazermos uma boa partida. Temos de ir preparados para uma dificuldade enorme que teremos" Comentou Cuca

As duas equipes estão no gramado fazendo o aquecimento

Banco de reservas do Verdão: Vagner, Thiago Martins, Fabiano, Egídio, Matheus Sales, Fabricio, Allione, Cleiton Xavier, Rafael Marques, Erik, Leandro Pereira e Lucas Barrios

Palmeiras escalado!!! Jailson; Tchê Tchê, Edu Dracena,Vitor Hugo e Zé Roberto; Gabriel,Thiago Santos e Moisés; Dudu, Róger Guedes e Gabriel Jesus

Banco de reservas do Tricolor: Bruno Grassi, Kaio, Rafael Tyhere, Fred, Wallace Reis, Iago, Ramiro, Lincoln, Tilica, Guilherme, Batista e Henrique Almeida

Devemos ter um bom público na arena

Grêmio escalado!! Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Walace, Jailson, Douglas, Pedro Rocha e Luan; Miller Bolaños.

As duas equipes já estão na Arena do Grêmio

Palmeiras relacionou 23 jogadores

Goleiros: Jailson e Vagner

Laterais: Egídio, Zé Roberto e Fabiano

Zagueiros: Edu Dracena, Thiago Martins e Vitor Hugo

Volantes: Gabriel, Matheus Sales, Thiago Santos e Tchê Tchê

Meias: Moisés, Fabrício, Allione e Cleiton Xavier

Atacantes: Gabriel Jesus, Erik, Lucas Barrios, Rafael Marques, Dudu, Róger Guedes e Leandro Pereira

A Arena do Grêmio será o palco da partida entre Grêmio x Palmeiras por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro

Diego fala sobre o jogo hoje: "Espero que o Grêmio esteja num dia inspirado">

Diego fala em secadinha de leve no Palmeiras: "espero que o Grêmio esteja num dia inspirado" #gefla pic.twitter.com/BOApbVXgoC — Raphael Zarko (@raphazarko) 11 de septiembre de 2016

Fique de olho jogo Grêmio e Palmeiras: Gabriel Jesus. O principal atacante do Palmeiras é o artilheiro do Brasileirão com 10 gols, Jesus é o maior finalizador da equipe e tem 3 assistências.

Fique de olho jogo Grêmio x Palmeiras hoje: Luan O jovem jogador, é o artilheiro da equipe na competição com 6 gols. Luan ainda tem 3 assistências.

Palmeiras 6x0 Grêmio - Com show de Alex o Palmeiras goleia o Grêmio pelo Brasileirão 1999 pic.twitter.com/43ocwuMe9s — HistóriaDoPalmeiras (@HistoriaSEP) 9 de septiembre de 2016

Grêmio e Palmeiras disputaram 86 jogos, 18 vitórias do Tricolor, 32 empates e 36 vitórias do Alviverde.

O Verdão tem o desfalques de Fernando Prass, lesionado, Yerry Mina e Jean suspensos, Arouca pego no antidoping.

A equipe do Grêmio não poderá contar com três jogadores para a partida, Maicon, Negueba e Everton estão lesionados.

Já o Palmeiras não perde faz 6 jogos, foram dois empates e quatro vitórias. A última, contra o São Paulo de virada por 2 a 1.

O Tricolor não vive boa fase, não vence há 4 jogos, tendo duas derrotas consecutivas, a última uma goleada sofrida contra o Coritiba.

Palmeiras é o líder da competição com 46 pontos, com 14 vitórias, 4 empates e 5 derrotas

O Grêmio está na 6ª posição, com 36 pontos, 10 vitórias, 6 empates e 7 derrotas.

Boa noite torcedor da VAVEL Brasil! Acompanhe o jogo entre Grêmio x Palmeiras pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016.