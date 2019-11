Resultado Santos x Corinthians no Campeonato Brasileiro 2016 (2-1)

Desejamos uma ótima noite, ótima semana e te esperamos na próxima. Um grande abraço e até lá.

O Peixe vira pra cima do Corinthians, vence e novamente enconsta no G4. O Corinthians foi outro na segunda etapa, mas defensivo, recuado e sem conseguir jogar.

93' Acabou!

92' Minuto final!

91' Copete segura a bola, Santos gasta o tempo!

90' Mais três minutos.

89' Timão tenta aquela pressão final, mas sem forças.

88' AMARELO, VECCHIO. Entrada bizarra em Williams.

87' MUDA O TIMÃO: Romero entra e sai Lucca.

86' VIROU! Escanteio batido, Renato subiu, testou e a bola foi no cantinho do gol do Cássio!

85' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, RENATO, DO SANTOS!

84' Santos tem escanteio da esquerda pra bater.

83' MUDA O PEIXE: Valterson entra e sai Vitor Bueno.

82' Timão nulo nessa segunda etapa.

81' Nova tentativa com Vitor Bueno, mas passe saiu longo e Cássio com a bola.

80' Pressão santista!

79' FORA! Vitor Bueno recebe na direita, manda de canhota e a bola passa por cima.

78' Lucca ainda não acertou um lance no jogo, impressionante.

77' Copete manda de canhota, mas isola.

76' QUE CHANCE! Bola cruzada, a bola passou por todo mundo, Luis Felipe nem viu a bola e Fágner afastou.

75' Rodrigão tenta inverter para Copete, mas Fágner manda em escanteio.

74' MUDA O TIMÃO: Williams entra e sai Giovanni Augusto.

73' MUDA O SANTOS: Caju entra e sai Guedes.

72' NOOOOOSSA... Marquinhos recebe na direita, corta por dentro, mas mandou em lateral!

71' TUDO IGUAL! Bola no canto esquerdo e Cássio no direito. Temos um jogo!

70' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, VITOR BUENO, DO PEIXE!

69' Autorizado!

68' Chance de empate na Vila.

67' Vitor Bueno x Cássio.

66' PÊNALTI! Vilson sobe pra dividir e dá um encontrão com Rodrigão.

65' Tentativa do Peixe pela esquerda e Vilson manda em escanteio.

64' MUDA O TIMÃO: Marquinhos entra e sai Gustavo.

63' Corinthians recuado demais nessa segunda etapa.

62' Marlone tenta finta pela direita, mas foi desarmado facilmente.

61' Cruzamento na área, Gustavo Henrique testa, mas por cima do gol.

60' Vilson calça Thiago Maia e o Peixe tem um mini-escanteio para baer.

59' MUDA O PEIXE: Vecchio entra e sai Thiago Maia.

58' Peixe não deixa o Corinthians ter a bola.

57' CÁSSIO! Rodrigão bate de fora e o goleiro pega em dois tempos.

56' Corinthians não consegue manter a posse.

55' Uendel atropela Jean Mota e o Peixe vai mandar bola na área.

54' Santos tenta ter momentos de criação e troque de passes.

53' Guedes tenta enfiada e Vilson corta o perigo.

52' Corinthians briga demais pela bola. Time joga sério.

51' Rodrigão e Vilson disputam, mas a posse é corinthiana.

50' VANDERLEI! Marlone faz boa jogada na direita, cruza e Lucca testa por trás da zaga. O goleiro pegou em dois tempos.

49' Gustavo briga pela bola, mas a partida é parada com impedimento.

48' FORA! Lucca cobra falta da direita, Vilson sobe, testa, mas manda por cima.

47' Começa a chover em Santos.

46' Copete tenta cruzamento, mas Cássio sai bem pra defender.

45' Sem mudanças, a partida recomeça.

Os times retornam para a segunda etapa na Vila.

A segunda etapa promete e muito. A pressão santista promete ser maior e o Corinthians também precisa atacar.

Peixe é muito pragmático. Time força muito jogo alto e pouco trabalha pelo chão.

O Timão vai vencendo em plena Vila Belmiro com gol de Marlone. Equipe atua bem e neutraliza as ações santistas.

46' Acabou.

45' Minuto final.

44' No escanteio, a zaga santista salvou o perigo.

43' VANDERLEI! Marlone recebe e bate cruzado. Mais uma defesa do goleirão.

42' Ataque corinthiano, mas Gustavo comete falta ofensiva.

41' VANDERLEEEEEI! Uendel recebe na canhota, cruza e Rodriguinho surge por trás da zaga e dá o tapa. Vanderlei pegou em dois tempos.

40' Reta final de primeiro tempo.

39' Zeca arranca, mas Vilson afasta o perigo.

38' Peixe tenta o empate urgente.

37' A torcida do Santos tenta reativar a equipe.

36' O PASSE DO RODRIGUINHO.... Marlone recebe na direita, faz a diagona e enfia pra Rodriguinho. Ele dá um passe de letra magistral e Marlone fica de frente pra dar um tapa no canto. Golaço!

35' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, MARLONE, DO TIMÃO!

34' Timão teve as melhores chances até aqui. Peixe na base da bola alta.

33' PRA FOOOOORA! Fágner dá lindo passe pra Rodriguinho, que avança pelo meio, bate de canhota na saída do goleiro e mandou por cima!

32' Jogo bem feio. Nada de criatividade.

31' Mais um cruzamento na área corinthiana e nas mãos do Cássio.

30' Primeiro tempo bem fraco. Pouco futebol até aqui.

29' AMARELO, COPETE. Deu o rapa em Giovanni.

28' Chance de mais uma bola alta. Preocupação para Cássio.

27' AMARELO, FÁGNER. Foi tirar e acertou só joelho do Copete.

26' Marcação alta corinthiana. Peixe tem problemas em sair.

25' Até o momento, Lucca mal pegou na bola.

24' Batida fraca e Uendel afasta o perigo.

23' Copete sofre falta de Giovanni Augusto. Chance de bola alta.

22' Giovanni Augusto tenta arrancada pelo meio, mas o braço atinge Jean Mota. Jogo parado.

21' Torcida do Santos tenta empurrar o time.

20' Gustavo força com Marlone, mas passe sai forte demais e melhor pra zaga santista.

19' Corinthians tenta dominar a partida após o começo corrido do Peixe.

18' PRA FOOOOOORA! Lindo lance trabalhado entre Marlone e Fágner. O lateral recebe na direita e bate de canhota. A bola passa raspando o poste!

17' Muita discussão, briga, reclamação e pouco futebol.

16' Fágner arrisca de fora, mas bateu por cima do gol.

15' Gustavo Henrique tenta evitar o escanteio e arrebenta as placas de publicidade. Perigoso.

14' Jogadores do Santos reclamando por cada lance.

13' Tudo bem com o meia santista, jogo recomeça.

12' Dividida pelo alto entre Vilson e Vitor Bueno. Pior para o santista. Jogo parado.

11' Rodrigão tenta cabeçada, mas manda sem problemas pra fora do gol.

10' Jean Mota força lançamento, mas manda em linha de fundo.

9' Copete contra Fágner novamente. E agora o lateral corta por baixo.

8' Copete perde pra Fágner e puxa o lateral. Primeiro momento de reclamação santista.

7' Santos aperta e tenta por pressão, como de costume.

6' Vitor Bueno já começa a dar sinais de comando no meio-campo.

5' IMPEDIDO! Liberdade na esquerda pra Copete, que cruza na medida e Rodrigão testa na trave. Mas estava impedido.

4' Timão desceu com Fágner, mas a zaga santista marcou bem o avanço.

3' Jogo começa corrido. Os dois times apertam a marcação.

2' PRIMEIRO CHUTE! Vitor Bueno manda de fora e Cássio pega.

1' Já tentou a primeira jogada Jean Mota, mas adiantou demais a bola. Cássio foi bem.

0' Começou!

Tudo pronto pra bola rolar.

Timão com camisa preta e branca na horizontal, calção e meias pretas.

O Peixe todo de branco.

Muita paz e confraternização entre os dois times. Já já tudo muda.

Raphael Claus é o juizão da partida.

Protocolo oficial das duas equipes. Momento de preparação.

Times perfilados. Vamos com o Hino Nacional Brasileiro.

Santos e Corinthians entram no gramado. A torcida praiana explode.

A Vila recebe um público razoável, apenas. Poderia ser ainda mais presente.

Os times já se preparam na boca do acesso ao gramado.

Os dois times aquecem na Vila Belmiro. Daqui a pouco, grande clássico do futebol paulista e brasileiro.

Peixe com Vanderlei; Guedes, Gustavo Henrique, Luis Felipe, Zeca; Renato, Thiago Maia, Vitor Bueno, Jean Mota, Copete; Rodrigão. Técnico: Dorival Jr.

Timão escalado! Cássio; Fágner, Vilson, Balbuena, Uendel; Camacho; Lucca, Rodriguinho, Giovanni, Marlone; Gustavo. Técnico: Cristóvão Borges.

Lembrando que a Vila só terá torcedor santista, imposto pela justiça paulista.

Infelizmente mais confusão. Briga entre torcedores na capital paulista envolvendo as duas torcidas.

Os dois times estão presentes no palco da partida. Vestiários prontos e as escalações saem daqui a pouco.

Amigo da VAVEL Brasil, tarde de domingo e a tradição do futebol brasileiro é novamente atração no nosso site em jogo Santos x Corinthians hoje.

Acompanhe com a VAVEL Brasil todos os detalhes da partida Santos x Corinthians à partir das 15h, pelo horário de Brasília, com o início às 16h.

A Vila Belmiro será o palco da partida e teve mais de 5 mil ingressos vendidos. Apenas a torcida do Santos poderá acompanhar a partida.

Fique de olho Santos x Corinthians : Vitor Bueno, meia: Um dos artilheiros do torneio, ele é uma enorme revelação, com atuação em todas as áreas do campo.

Fique de olho partida Santos e Corinthians hoje: Rodriguinho, meia: Ele é quem tem levado o meio corinthiano, tão desfalcado, e tem sido artilheiro.

Já para o Santos, uma vitória deixa a equipe um ponto atrás do próprio Corinthians, que não sairá do G4. Rodada importante.

Para o alvinegro da capital, a vitória é praticamente obrigação. Flamengo venceu e o Timão não pode se dar ao luxo de deixar escapar.

Já na Vila, os dois times se enfrentaram no Paulista e o Peixe venceu por 2 a 0, naquela que foi a primeira derrota do Corinthians no ano.

No primeiro turno, o Santos visitou a Arena Corinthians com um time inteiro de desfalques. Ainda assim, fez o Timão sofrer pra vencer. Vitória simples do Corinthians, já nos minutos finais.

O Corinthians também chega desfalcado. Yago está suspenso e Balbuena retorna para fazer dupla de zaga com Vilson. Quem também retorna é Fágner, recuperado de problema estomacal.

O Timão chega embalado após um bom segundo tempo contra o Sport. Mesmo com uma primeira etapa péssima, Cristóvão Borges ajustou a equipe e o alvinegro da capital meteu três gols.

Além do meia, Ricardo Oliveira e Victor Ferraz estão fora do clássio por suspensões. O Santos chega desfalcado para a partida e precisa vencer para seguir na briga por G4.

No entanto, o que mais chamou a atenção foi a atuação da arbitragem, responsável pela expulsão de Lucas Lima de forma vergonhosa.

O Peixe chega mordido e nervoso para descontar a raiva após a última rodada. Jogando em Porto Alegre, chegou até a abrir o placar, ams sofreu a virada para o Internacional.

É dia de Santos x Corinthians ! Um jogaço pra você em todas as emoções em tempo real minuto a minuto.

Reta final de Brasileirão e um dos maiores clássicos do Brasil chega para você em tempo real com todos os detalhes.