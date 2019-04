Resultado Sport x Santa Cruz no Campeonato Brasileiro 2016 (5-3)

Partida válida pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, sendo disputada na Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco.

INCIDENCIAS : Partida válida pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, sendo disputada na Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco.

18:02 A 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro será realizada no meio da semana. O Sport vai entrar em campo na quinta-feira (15) para fazer um duelo diante do Atlético-MG, às 19h30, na Arena Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Já o Santa Cruz terá pela frente, na quarta-feira (14), um confronto com o Atlético-PR, às 21h00, no Arruda, em Recife, Pernambuco.

18:00 A Ilha do Retiro recebeu um público de 12.682 torcedores, gerando uma renda de R$ 204.230,00.

17:58 Com o resultado desta tarde, O Sport sobe para a 13ª colocação, com 30 pontos, se afastando um pouco mais da zona de rebaixamento. Já o Santa Cruz segue na vice-lanterna da competição nacional, com 20 pontos.

50’ Fim de jogo! O Sport vence o Santa Cruz em um clássico espetacular e se afasta da zona de rebaixamento.

49’ Magrão! João Paulo recebe na entrada da pequena área e chuta de primeira para grade defesa do goleiro rubro-negro.

46’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Everton Felipe recebe pela esquerda, o goleiro Tiago Cardoso sai do gol de maneira precipitada e o meia-atacante toca por cobertura fazendo o golaço e levando o torcedor ao delírio.

45’ Cinco minutos de acréscimos.

44’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Everton Felipe acerta lindo lançamento para Ruiz, que cruza de primeira para Vinícius Araújo completar para o fundo das redes e levar a torcida rubro-negra ao delírio.

41’ Diego Souza perde a cabeça com Derley e parte para cima do volante, mas acaba sendo derrubado pelos jogadores do Sport.

40’ Expulsos! Diego Souza e Derley ficam discutindo dentro de campo e acabam recebendo cartão vermelho.

39’ Amarelo! Apodi mata o contra-ataque do Santa Cruz puxando Derley e recebe cartão.

35’ Última alteração no Santa Cruz: Sai: Bruno Moraes. Entra: Wallyson.

34’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Diego Souza recebe de Rodney Wallace na esquerda e cruza na área com muita qualidade para Ruiz cabecear para o fundo das redes e levar a torcida rubro-negra ao delírio.

33’ Everton Felipe faz boa jogada pela direita e cruza para área. A defesa afasta mal e Diego Souza tenta finalizar, mas Derley chega na hora certa.

29’ Modificação no Santa Cruz: Sai: Keno. Entra: Jadson.

28’ Última alteração no Sport: Sai: Neto Moura. Entra: Apodi.

26’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTA CRUZ! Derley avança pela esquerda e manda para Keno, com espaço cruzar na área. A defesa rubro-negra fica apenas olhando e Bruno Moraes marca de cabeça. Festa da torcida Coral.

24’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Ruiz faz ótima tabela com Everton Felipe, vai até a linha de fundo e cruza para Rodney Wallace aparecer no segundo pau e empatar. Festa da torcida rubro-negra.

21’ Amarelo! Ruiz recebe bola de Everton Felipe, passa por Derley e o volante faz uma falta dura, sendo punido com cartão.

18’ Modificação no Sport: Sai: Rogério. Entra: Vinícius Araújo.

17’ Ruiz recebe pela direita, avança bem e cruza muito forte.

14’ Alteração no Santa Cruz: Sai: Pisano. Entra: Arthur.

13’ Na trave! João Paulo recebe pelo meio-campo e chuta para o gol, acertando o travessão.

9’ Amarelo! Ruiz recebe bom passe, mas domina com mão dentro da área e o árbitro marca a falta, punindo o atleta com cartão.

7’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Diego Souza cobra falta na direita, a defesa tricolor fica apenas observando e Durval aparece livre para cabecear para o fundo das redes. Festa da torcida rubro-negra.

4’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTA CRUZ! Uillian Correia puxa contra-ataque pela direita, vai para o meio e manda para João Paulo. Ele domina bem e chuta com qualidade no canto de Magrão, marcando golaço. Festa da torcida Coral.

2’ Rodney Wallace recebe de Rogério pela esquerda e cruza em cima da marcação, ganhando escanteio.

0’ Começa o segundo tempo!

17:05 Sport também voltando para etapa final. Equipe continua com a mesma formação.

17:04 Santa Cruz de volta para o segundo tempo, sem alterações.

49’ Fim do primeiro tempo!

46’ Perdeu! Rodney Wallace levanta a bola na área, Ruiz cabeceia para grande defesa de Tiago Cardoso. Durval pega o rebote e chuta para longe da meta.

45’ Quatro minutos de acréscimos.

44’ Alteração no Sport: Sai: Paulo Roberto. Entra: Everton Felipe.

43’ Departamento médico do Sport informa que Paulo Roberto não terá condições de seguri na partida. Curiosamente, a torcida do Leão comemora a notícia no estádio. Everton Felipe vai entrar.

42’ A bola volta a rolar na Ilha do Retiro.

41’ Jogo paralisado para atendimento ao volante Paulo Roberto, que está com sangramento perto do olho.

37’ Tiago Cardoso! Rodney Wallace acerta um lindo passe para Rogério, que entra na área pela direita e chuta cruzado para mais uma ótima defesa do goleiro Coral.

35’ Tiago Cardoso! Diego Souza cobra falta com muita qualidade e Neto Moura cabeceia para ótima defesa do goleiro tricolor.

34’ Diego Souza recebe ótimo lançamento de Rithely, passa com qualidade por Allan Vieira e recebe falta.

32’ Diego Souza avança com velocidade pela direita e cruza para área. A bola desvia na marcação e vai para linha de fundo.

31’ A bola está rolando novamente na Ilha do Retiro.

29’ Jogo paralisado para atendimento ao zagueiro Danny Moraes, que está com um sangramento no nariz.

26’ Diego Souza recebe pela direita e levanta a bola na área para Rogério, mas o atacante falha na comunicação com Rodney Wallace e o adversário ganha um lateral de graça.

23’ Rogério faz jogada individual pela esquerda, cai na entrada da área e o árbitro manda seguir.

22’ Rogério faz boa jogada puxando da esquerda para o meio e toca para Neto Moura chutar em cima da marcação.

18’ Rogério recebe de Rithely, avança para cima da marcação pela esquerda e cruza errado. A bola vai direto para linha de fundo.

15’ Keno puxa contra-ataque pelo meio-campo e acaba sendo derrubado por Rithely.

13’ Neto Moura levanta a bola na área em cobrança de falta e Matheus Ferraz sobe para cabecear em posição irregular. Impedimento marcado.

10’ Ruiz entra na área depois de boa jogada de Rodney Wallace, cai na área em dividida com o zagueiro, mas o árbitro marca falta do atacante rubro-negro por tocar na bola com a mão.

8’ Sport mostra muita dificuldade para criar a jogadas pelo meio-campo. Time rubro-negro busca saída pelas laterais.

5’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTA CRUZ! Keno aproveita bate-rebate na área, fica com a bola pela esquerda e chuta com categoria no canto esquerdo de Magrão. Festa da torcida Coral.

4’ Rogério domina a bola errado, Pisano rouba e vai para o ataque. O atacante rubro-negro se recupera e tira com falta.

3’ A bola volta a rolar na Ilha do Retiro.

2’ Jogo paralisado para atendimento ao lateral-direito Léo Moura. Jogadores do Santa Cruz cobram por Rogério não ter colocado a bola para fora.

1’ Rogério puxa contra-ataque pela esquerda, faz tabela com Neto Moura, entra na área e demora demais para chutar. A defesa Coral consegue cortar.

0’ Começa! A bola está rolando na Ilha do Retiro para o confronto entre Sport e Santa Cruz, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

15:56 Fim da execução do hino nacional brasileiro. Dentro de instantes, a bola vai rolar na Ilha do Retiro.

15:55 Hino nacional brasileiro sendo executado neste momento.

15:54 Sport e Santa Cruz estão no gramado da Ilha do Retiro.

15:45 Equipes estão nos vestiários fazendo os últimos ajustes para retornar ao gramado. Torcedores vão fazendo bela festa nas arquibancadas.

15:35 O jogo desta tarde vale a taça Givanildo Oliveira, ídolo do futebol pernambucano. O troféu foi feito por ser o ano do centenário do Clássico das Multidões. Até o momento está tudo igual, com duas vitórias para cada lado e dois empates. Se o confronto ficar na igualdade, haverá dois troféus para os clubes.

15:32 Já o Santa Cruz também tem cinco jogadores sem condições de atuar nesta partida: Vitor, Wellington Cezar, Tiago Costa e Grafite (machucados), Luan Peres (suspenso)

15:30 O Sport contar com cinco desfalques para o confronto desta tarde, sendo eles: Mark González, Túlio de Melo, Serginho e Ronaldo Alves (machucados) e Gabriel Xavier (suspenso)

15:28 Público vai chegando na Ilha do Retiro. Dentro de estádio, a movimentação ainda é fraca, mas deve melhorar com o aproximar da hora do jogo.

15:26 Antes de a bola rolar, fica o registro, mais uma vez, das lamentáveis confusões promovidas pelas facções organizadas em toda cidade do Recife. Algumas cenas lamentáveis de agressões de vários torcedores foram registradas.

15:24 O elenco do Santa Cruz está realizando o trabalho de aquecimento no gramado da Ilha do Retiro.

15:20 O técnico Doriva terá os demais jogadores no banco de reservas para o decorrer de partida: Edson kolln; Wellington Silva, Roberto, Walter Guimarães, Renatinho, Danilo Pires, Jadson, Marcílio, Williams Luz, Arthur e Wallyson.

15:18 O tricolor vai entrar em campo com: Tiago Cardoso; Léo Moura, Neris, Danny Morais e Allan Vieira; Uillian Correia, Derley, Pisano, João Paulo e Keno; Bruno Moraes.

15:16 Santa Cruz escalado! O técnico Doriva não conta com o atacante Grafite, vetado pelo departamento médico, e coloca Bruno Moraes na vaga do ídolo Coral. Ele ainda promove os retornos do zagueiro Neris no lugar do suspenso Luan Peres e do volante Derley para saída de Jadson.

15:15 O técnico Oswaldo de Oliveira terá os seguintes jogadores à disposição no banco de reservas: Agenor, Lucas; Oswaldo, Alison, Renê, Mansur, Apodi, Thallyson, Lenis, Edmílson, Everton Felipe e Vinícius Araújo.

15:10 O Leão vai entrar em campo com a seguinte formação: Magrão; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Rodney Wallace; Rithely, Paulo Roberto, Diego Souza, Neto Moura e Rogério; Ruiz.

15:05 Sport escalado! Técnico Oswaldo de Oliveira promove surpresas na formação inicial, com o retorno de Paulo Roberto, a manutenção de Neto Moura e a saída de Everton Felipe. Na lateral-direita, Samuel Xavier continuar como titular e Apodi fica no banco mais uma vez.

15:00 Os dois times já estão nos vestiários da Ilha do Retiro. Expectativa agora para a divulgação das escalações, que os treinadores estão escondendo bastante.

Quem falou pelo Santa Cruz foi o atacante Bruno Moraes, autor do gol que eliminou o Leão na Copa Sul-Americana em Sport x Santa Cruz. O centroavante coral destacou a necessidade de vencer o rival: "Clássico tem sempre um gosto especial. Vale até um troféu esse jogo, se não me engano (o troféu Givanildo Oliveira, comemorativo ao centenário do Clássico das Multidões). Temos de vencer porque a tabela pede isso"

Em momento ruim no Brasileiro, Sport e Santa Cruz decidem Troféu Givanildo Oliveira

Em coletiva, Magrão, goleiro do Sport, avisa que a sequência sem vencer fez o time acender o sinal de alerta: "Chega de susto, pois chegamos no limite. O jogo de domingo agora é final mesmo e é um jogo que vale muito para a gente"

A Ilha do Retiro é o palco do confronto de logo mais entre Sport e Santa Cruz . O estádio tem capacidade para 29 mil torcedores, mas não deve receber bom público

Rivais decidiram o Pernambucano nesta temporada e o Mais Querido levou a melhor (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Quem também volta a ficar à disposição no Mais Querido são o volante Derley e o atacante Keno, que cumpriram suspensão na última rodada. Em contrapartida, perdeu o zagueiro Luan Peres, que recebeu cartão vermelho contra a Chapecoense

Já o Santa Cruz pode ter a volta de Néris, antes lesionado, mas é dúvida e Walter Guimarães pode entrar em seu lugar. Grafite, após pancada e com dores na coxa, também não é certeza, porém Bruno Moraes deve assumir a vaga

O atacante Rogério, que entrou na partida ante o alvinegro paulista e já está recuperado de lesão, toma a vaga de Gabriel Xavier entre os 11 iniciais, voltando a ser titular

O volante Neto Moura e o atacante colombiano Ruiz, que foram bem diante do Timão, permanecem na equipe para o confronto com o Santa Cruz. Eles ocupam os lugares de Serginho e Edmilson, respectivamente

O Sport fechou preparação ao clássico com rachão, por não ter tempo para treinar. O lateral-direito Samuel Xavier, que saiu lesionado contra o Corinthians, é a única dúvida, com Apodi podendo entrar em seu lugar

Enquanto isso, Doriva, comandante do Santa Cruz, escondeu a escalação, fazendo mistério para o jogo: "Normalmente, temos um posicionamento básico, de intermediário para alto. Eu não gosto que meu time fique esperando o adversário. Vamos jogar da mesma maneira, tentando propor o jogo e tomar iniciativa"

Na antevéspera do duelo, Oswaldo de Oliveira, técnico do Sport, conseguiu efeito suspensivo após ser punido pelo STJD em dois jogos e rebateu as críticas: "Acho que não mereço ser criticado e meu trabalho tem que ser enaltecido. Lutar com as armas que estou lutando tem que ser reconhecido, principalmente por quem está aqui vendo tudo que aconteceu na história recente do clube"

Contra a Chapecoense, na última quarta-feira (7), mais um resultado negativo. Mesmo conseguindo a virada com um a menos, o Santa Cruz vacilou e cedeu empate ao Verdão. Santa Cruz sai em desvantagem, vira partida, mas cede empate para a Chapecoense

Já o Santa Cruz não vive boa fase: há oito jogos sem vencer, o Mais Querido está na 19ª posição, com 20 pontos ganhos. No Brasileirão, são cinco vitórias, cinco empates e 13 derrotas

Na última rodada, o Sport teve dois tempos distintos e acabou batido pelo Corinthians por 3 a 0. Com dois tempos distintos, Corinthians mostra forças e bate Sport

O mando de campo é do Sport, que ocupa a 16ª colocação, com 27 pontos ganhos. Até aqui, foram sete vitórias, seis empates e dez derrotas

Boa tarde, leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Sport x Santa Cruz , pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016, partida a ser disputada às 16h, na Ilha do Retiro