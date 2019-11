Resultado Fluminense x Atlético-MG no Brasileirão (4-2)

Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente durante este partida entre Fluminense x Atlético-MG. Até a próxima!

A vitória deixa o Fluminense em sétimo com 37 pontos, a três do G-4. O Atlético-MG, por sua vez, permanece em terceiro, com 42.

Com segundo tempo avassalador, Fluminense vence o Atlético-MG por 4 a 2, no Giulite Coutinho. Douglas, Marquinho, Scarpa e Maranhão marcaram para o Tricolor, enquanto Robinho e Otero fizeram a favor do Galo.

49' Fim de jogo!!

47' CARTÃO AMARELO PARA CARLOS CÉSAR! (Atlético-MG)

46' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!! MARANHÃO!! Atacante recebe do Magno Alves livre, avança e amplia!

45' Vamos até 49'

43' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-MG!! OTERO!! Meia divide com a zaga e toca por baixo do goleiro Júlio César.

39' Agora em vantagem, Fluminense cadencia e controla a posse de bola.

37' Público: 7.874 pagantes (9.004 presentes); Renda: R$ 189.200,00

35' Robinho chuta de fora da área e Júlio César defende.

34' Maranhão cruza e Edcarlos afasta.

32' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!! GUSTAVO SCARPA!! Meia cobra a falta com perfeição e amplia!

30' CARTÃO AMARELO PARA EDCARLOS! (Fluminense)

29' Substituição no Atlético-MG! Sai: Lucas Cândido; Entra: Carlos Eduardo.

27' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!!! MARQUINHO!! Meia aproveita desatenção da defesa e em seu primeiro toque na bola, vira para o Tricolor!

26' Substituição no Fluminense! Sai: Marcos Jr; Entra: Marquinho

26' Substituição no Fluminense! Sai: Wellington; Entra: Maranhão

25' Douglas arrisca de fora da área e a bola sai desviada.

24' Willian Matheus cruza e a bola carimba a defesa.

22' Fluminense mais presente no campo de ataque. Atlético pouco ameaça até o momento.

20' Torcida do Fluminense pede a entrada do meia Marquinho, que está no banco de reserva.

19' CARTÃO AMARELO PARA OTERO! (Atlético-MG)

17' UUHH!! Otero cobra falta e a bola tira tinta da trave de Julio Cesar, que tirou ''com os olhos''.

15' Cícero derruba Otero. Falta perigosa ao Atlético.

14' Lucas Cândido arrisca e Júlio César defende

13' Wellington cruza pela esquerda e Edcarlos afasta.

11' Etapa final começou agitada, com Flu melhor.

10' Wellington faz jogada individual pela esquerda e cruza, mas não encontra ninguem do Flu.

8' Douglas arrisca de longe e a bola sai.

6' William Matheus é pego em impedimento.

4' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!! DOUGLAS!! Magno Alves cruza para trás e o volante chega chutando, deixando tudo igual!

3' William Matheus tenta de longe, mas isola.

1' Lucas Cândido tenta cruzar mas manda para fora.

0' Começa o 2º tempo!

0' Substituição no Fluminense! Sai: Danilinho; Entra: Magno Alves

0' Substituição no Atlético-MG! Sai: Fred; Entra: Otero

Com gol de Robinho, o Atlético-MG vai vencendo o Fluminense por 1 a 0. Em instantes, começa a etapa final. Fique conosco!

47' Fim do 1º tempo!

45' Vamos até 47'

44' CARTÃO AMARELO PARA WELLINGTON! (Fluminense)

43' Substituição no Atlético-MG! Sai: Maicosuel; Entra: Junior Urso.

42' UUHH!! Scarpa chuta e a bola passa com perigo pelo lado esquerdo.

39' FLU RESPONDE! Marcos Jr recebe e chuta com perigo.

38' UUHH!! Robinho arrisca de longe e bola passa muito perto do gol.

37' QUE ISSO?! Marcos Jr tenta cruzar, mas fura e bola sai pela linha de fundo.

36' UUHH!! Gustavo Scarpa recebe livre na entrada da área e chuta com muito perigo.

33' Foi a primeira finalização do atacante atleticano.

32' Fred gira da entrada da área e chuta, mas a bola sai para fora.

31' Douglas pega rebote do escanteio e chuta pra fora.

30' CARTÃO AMARELO PARA PRATTO! (Atlético-MG)

28' Com o gol, Robinho passa a ser o artilheiro do Brasileirão com 11 gols.

27' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-MG!! ROBINHO!! Maicosuel lança o atacante, que chuta sem chances para Julio Cesar!

26' Fábio Santos cruza e a defesa afasta.

23' Gum comete falta sobre Lucas Cândido.

21' Scarpa arrisca e bola sai pelo lado direito do gol de Victor

20' Empurrado pela torcida, Fluminense é melhor até o momento.

18' Wellington tenta chute, mas pega mal na bola.

16' Wellington é novamente flagrado em impedimento.

15' Jogo movimentado, mas ainda com poucas chances de gol.

13' Wellington é flagrado em impedimento.

11' Carioca lança Pratto, mas bola fica com goleiro.

9' Cícero arrisca de fora da área e a bola sai fraca, nas mãos de Victor.

8' Jogo começa movimentado no Giulite Coutinho!

7' Edcarlos divide com Marcos Júnior, que cai. Juiz nada marca.

5' UUUH! Robinho cobra falta e Leonardo Silva sobe e quase abre o placar!

3' Maicosuel é empurrado por Cícero dentro da área e cai. Juiz manda seguir.

2' Fred pega na bola pela primeira vez e recebe vaias.

0' COMEÇA O JOGO!

Parte da torcida do Fluminense hostiliza o atacante Fred.

Hino Nacional Brasileiro sendo tocado neste momento.

Fluminense x Atlético-MG no gramado de Edson Passos!

ATLÉTICO-MG ESCALADO! Victor; Carlos César, L. Silva, Edcarlos e Fábio Santos; L. Cândido, R. Carioca e Maicosuel; Robinho, Pratto e Fred.

FLUMINENSE ESCALADO! Júlio César, Wellington Silva, Gum, Henique e William Matheus; Douglas, Cícero, Gustavo Scarpa e Danilinho; Wellington e Marcos Jr.

Em instantes, confirmaremos as escalações oficiais de Fluminense x Atlético-MG. Fique conosco!

A arbitragem do confronto entre Fluminense x Atlético-MG fica por conta de Eduardo Tomaz de Aquino Valadão (GO). Ele terá como auxiliares Adailton Fernando Menezes e Edson Antonio de Sousa, ambos também goianos.

O Giulite Coutinho é o palco do jogo Fluminense x Atlético-MG. O estádio tem capacidade para 13 mil torcedores e promete receber bom público.

FIQUE DE OLHO: Fred, atacante do Atlético-MG. Marcou duas vezes na última rodada contra o Vitória e enfrenta pela primeira vez o time das Laranjeiras, seu ex-clube.

FIQUE DE OLHO: Gustavo Scarpa, meia do Fluminense. Um dos destaques e responsável pela bola parada, o meia é o cérebro do Tricolor.

No Fluminense, o técnico Levir Culpi foi outro que não deu pistas do time que pega o Galo. O goleiro Diego Cavalieri, com uma lesão na coxa, segue fora, assim como Pierre, suspenso. O provável time, portanto, tem: Júlio César, Wellington Silva, Gum, Henrique e William Matheus; Douglas, Edson, Cícero e Scarpa; Wellington e Henrique Dourado (Samuel).

Para o time que vai a campo, o técnico Marcelo Oliveira fechou o último treino à imprensa. Entretanto, há possibilidades dos retornos do goleiro Victor e do zagueiro Leonardo Silva. Sendo assim, é provável que o Atlético-MG jogue com: Victor; Carlos César, Leonardo Silva, Edcarlos e Fábio Santos; Rafael Carioca, Lucas Cândido, Maicosuel, Robinho, Lucas Pratto e Fred.

No Fluminense, o reencontro foi tratado com normalidade pelo técnico e jogadores: "Para mim não vai ter muito problema, não vou ter contato, para o pessoal da zaga realmente vai ser difícil. Usa muito bem o corpo e é um ótimo finalizador. É uma tarefa para a nossa dupla de zaga. Temos de ser inteligentes e jogar bem para neutralizá-lo", disse Levir Culpi.

A partida desta segunda-feira (12) marcará o reencontro do Fluminense com o atacante Fred. O centroavante atuou por sete anos no Tricolor e se transferiu para o Atlético-MG nessa temporada, em junho: ''Com certeza é algo especial para mim, pela quantidade de amigos que eu tenho lá dentro, pelo tempo no clube. Vai ser um jogo que vai mexer com as minhas emoções, mas tudo dentro do controle para estar bem equilibrado, bem motivado e bem atento para dar o meu melhor'', comentou Fred.

No histórico de confrontos pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG leva vantagem sobre o Fluminense. Ao todo, foram 53 jogos, com 24 vitórias atleticanas, 17 empates e 12 vitórias tricolores. Também, o Galo marcou mais gols: 81 contra 60.

O último confronto entre Fluminense x Atlético-MG aconteceu pelo primeiro turno da competição. Na quinta rodada, as equipes ficaram no empate em 1 a 1, no Independência. Tiago e Gustavo Scarpa marcaram os gols.

No Campeonato Brasileiro, o Fluminense ocupa a décima posição, com 34 pontos. Mais acima, com 42, aparece o Atlético-MG, em terceiro, no G-4.

Fluminense x Atlético-MG vêm de resultados diferentes na última rodada. Enquanto o Tricolor foi derrotado no clássico por 1 a 0 contra o Botafogo, o Galo bateu o Vitória por 2 a 1, no Independência.

Seja bem-vindo leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Fluminense x Atlético-MG minuto a minuto, partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016, a ser disputada no estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ), às 20h.