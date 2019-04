Gustavo Scarpa mostra confiança na busca pelo G-4

Começando a semana mais perto do G4, o Fluminense luta para se estabilizar no Brasileirão. Peça chave do jogo de hoje, desta segunda-feira(12) contra Atlético-MG, Gustavo Scarpa mostra bastante confiança no time e no que ainda vem pela frente. Camisa 40 iniciou a jogada do gol de Douglas e marcou o terceiro do Tricolor na vitória diante do Atlético-MG em Édson Passos aos 32 minutos do segundo tempo.

Em entrevista no programa “bem amigos”, Scarpa fala sobre cobrança de falta que deixou o Victor, goleiro do Atlético estático diante da baliza.

“ Estou bem confiante. É um Campeonato Brasileiro equilibrado. Vários times acabam tropeçando e ficam próximos do G4. Como a gente. Acabamos vacilando em algumas rodadas e estamos próximos (do G4). É uma vitória que vai dar moral. Vencemos um dos principais candidatos ao título. É ficar focando no trabalho e, na quinta-feira(15), buscar uma vitória para seguir na cola do G4” afirmou o camisa 40, em participação no programa "Bem, Amigos!"

Técnico do Fluminense confessou que pensou em tirar Scarpa da partida por estar errando alguns passes. Levir sempre soube das qualidades de seu jogador e do quanto o seu chute poderia ser decisivo.

“Fico feliz principalmente pela vitória e pelo momento que eu tô vivendo, graças a Deus, e é isso aí, tentar melhorar sempre”, disse Scarpa em entrevista.