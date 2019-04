Ronaldo Alves, Serginho e Ronaldo iniciam transição, mas ainda não jogam contra Atlético-MG

A manhã desta terça-feira (13) foi de notícias positivas no Sport. Três jogadores, que vinham sendo relacionados para os jogos e até mesmo utilizados no time titular, estavam no departamento médico, contudo iniciaram a transição física. O zagueiro Ronaldo Alves, bem como os volantes Serginho e Ronaldo, voltaram a treinar no gramado, porém ainda não são opção para Oswaldo na partida diante do Atlético-MG e ficarão treinando em separado do grupo.

A partir de agora, focarão em exercícios específicos e sob o comando do preparador Vitor Hugo, que é responsável por dar maior ritmo ao elenco rubro-negro. O profissional, inclusive, afirma que o quadro de maior dificuldade é do defensor, já que interferiu na musculatura: "A gente está fazendo um trabalho de fortalecimento da coxa esquerda, junto com trabalho de musculação para o corpo inteiro. Como ele ficou um tempo parado, precisaremos elevar o nível de força dele", detalhou e foi complementado pelo médico Cléber Maciel, que não estipulou o prazo de retorno dos atletas.

"A gente não tem como precisar o prazo de recuperação desses atletas, já que tudo vai depender das respostas deles durante todo esse período de transição. Vamos trabalhar, entretanto, para que eles voltem o mais rápido possível e fiquem à disposição do Oswaldo para a sequência do Brasileirão", afirmou o doutor leonino.

Quem também volta às atividades é o goleiro Luiz Carlos, atualmente terceira escolha depois da chegada de Agenor, que veio para suprir a saída de Danilo Fernandes. Henríquez também era um dos nomes no DM, mas já está disponível para atuar, assim como Rogério, que ficou apto mesmo após sair desgastado do clássico com o Santa Cruz no fim de semana.

Em contrapartida, o meia chileno Mark González, com histórico sério de contusões, segue vetado no Leão. O meio-campista ainda não sabe quando vai ter condições clínicas e físicas de atuar pelo Campeonato Brasileiro 2016, podendo ficar de fora, inclusive, até o final do ano. O articulador foi cortado da lista da Copa América Centenário, uma vez que foi pré-convocado.