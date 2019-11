Resultado Botafogo x Santos no Campeonato Brasileiro 2016 (0-1)

Encerramos aqui mais esta transmissão. Obrigado pela companhia, torcedor. Continue na VAVEL Brasil! Em instantes, mais futebol para você!

Resultado deixa o Botafogo em 10º lugar, com 35 pontos. Já o Santos, ocupa a 3ª colocação, com 42.

49' Termina a partida no Luso-Brasileiro! Santos surpreende Botafogo e vence duelo por 1 a 0, com gol solitário de Zeca.

49' OLHA O SIDÃO! Goleiro arrisca bicicleta na entrada da área e Vanderlei pega sem problemas.

48' ÚLTIMA CHANCE PARA O BOTAFOGO EM FALTA! SIDÃO TAMBÉM NA ÁREA!

47' VANDERLEEEEEEEEEI! Camilo cruza da direita e Leandrinho finaliza em cima do goleiro do Santos, na pequena área.

46' Neilton aplica belo drible em Caju, mas manda cruzamento nas mãos de Vanderlei.

45' Teremos quatro minutos de acréscimo.

44' SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS!

Sai: Lucas Lima; Entra: Lucas Veríssimo

42' ATAQUE X DEFESA! Santos todo recuado neste momento.

40' Thiago Maia dispara pela direita e ganha escanteio para o Santos.

39' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO!

Sai: Dudu Cearense; Entra: Leandrinho

37' Vinícius Tanque tenta o cruzamento pela esquerda e descola escanteio.

34' Rodrigo Pimpão comete falta em Lucas Lima e recebe o terceiro cartão amarelo da partida.

33' SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS!

Sai: Vitor Bueno; Entra: Yuri

32' Pimpão arremata, mas manda longe da meta do goleiro Vanderlei.

31' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO!

Sai: Canales; Entra: Vinícius Tanque

31' Dudu Cearense tenta arriscar de fora da área com a parte externa do pé, mas vai muito mal no lance.

29' VANDERLEI! Camilo pega de primeira dentro da área e goleiro do Santos opera ótima defesa. Em seguida, camisa 10 é derrubado na área e arbitragem manda o jogo seguir.

28' Ataque do Botafogo é flagrado em posição de impedimento. Banco de reservas do Glorioso protesta bastante.

27' Victor Ferraz saiu, mas Caju ainda não foi autorizado a entrar em campo.

26' SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS!

Sai: Victor Ferraz; Entra: Caju

25' Victor Ferraz cai no gramado e será substituído.

25' Santos troca passes no meio de campo apenas administrando o resultado.

24' Botafogo erra passe no campo de defesa e torcida proteste veementemente.

23' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO!

Sai: Emerson; Entra: Rodrigo Pimpão

22' Jean Mota aproveita bola espirrada na área para bater de primeira, mas a redonda vai direto nas mãos de Sidão.

21' Renato arrisca de muito longe, mas a bola passa por cima da meta de Sidão.

18' Cruzamento de Neilton termina na cabeçada de Canales. Bola vai nas mãos de Vanderlei.

17' UUUUUUUUUUUUUH! Neilton limpa marcação e bate de fora da área. Bola passa rente à trave da meta de Vanderlei.

17' Camilo cobra escanteio pela esquerda, bola sobra para Neilton, mas Ricardo Oliveira afasta o perigo.

16' Emerson faz o cruzamento pela direita, mas a bola passa por todos na frente da meta de Vanderlei.

14' Vitor Bueno tenta a finta dentro da área, mas Emerson Silva faz o desarme.

13' Dudu Cearense tenta o lançamento para Canales, mas David Braz corta o perigo.

11' Neilton entra firme em Lucas Lima e comete falta de ataque.

10' Dudu Cearense escorrega no meio de campo e perde a posse da bola, mas o Santos não consegue prosseguir no contra-ataque.

08' Neilton arrisca de fora da área, mas a bola vai muito longe da meta de Vanderlei.

05' Zeca é obrigado a cometer falta após passe errado de Vitor Bueno.

04' Lucas Lima dispara pela esquerda e cruza, mas a bola acaba ficando com a zaga do Botafogo.

03' Muitos erros de passe neste início de segunda etapa na Arena Botafogo.

01' Santos tenta distribuição de bola com Ricardo Oliveira, mas o passe acaba saindo muito forte.

00' Rola a bola para a segunda etapa!

Santos também de volta ao campo. Também sem mudanças.

Botafogo volta ao gramado sem alterações.

Bruno Silva, meio-campo do Botafogo, leva cartão amarelo por reclamação após o apito final.

46' Fim do primeiro tempo! Santos vai conseguindo uma boa vitória fora de casa, em cima do Botafogo, por 1 a 0, com gol de Zeca.

45' Teremos um minuto de acréscimo.

44' Neilton passa por dois marcadores, mas Thiago Maia comete falta no atacante pela direita.

42' Bola cruzada quase chega para Neilton, na pequena área. Tiro de meta para o Santos.

40' Torcida do Botafogo vaia Vanderlei, alegando que o goleiro está fazendo cera.

39' Neilton cruza da esquerda, Canales cabeceia e Vanderlei fica com a bola. Na sequência, goleiro pede atendimento médico.

38' Camilo tenta mais um cruzamento visando Neilton, mas zaga do Santos corta mais uma vez.

37' UUUUUUUUUUH! Bate e rebate na área do Santos e bola sobra para Canales. Atacante limpa o lance, mas o arremate acaba indo muito longe do gol.

36' Camilo tenta cruzamento rasteiro pela direita, mas David Braz chega rasgando no lance.

35' Jean Mota recebe primeiro cartão amarelo da partida após entrar firme em Dudu Cearense.

34' Arbitragem flagra impedimento de Lucas Lima.

32' Diogo Barbosa tenta o arremate da entrada da área, mas acaba bloqueado pela zaga santista.

30' Emerson faz o cruzamento para Canales, que cabeceia rumo à linha de fundo. Camilo tenta salvar o lance, mas arbitragem já flagrava impedimento do camisa 10.

29' Camilo tentava tabelar na intermediária, mas acaba escorregando sozinho.

27' Bola tocada para Neilton dentro da área, que não domina. Zaga do Santos fica com a redonda.

25' Canales cabeceia após escanteio e bola supostamente bate em braço de Ricardo Oliveira. Jogadores pedem pênalti, mas arbitragem manda o jogo seguir.

24' CONTRA O PRÓPRIO PATRIMÔNIO! Bobeira na defesa santista e Gustavo Henrique manda contra o próprio travessão. Na sequência, jogadores do Botafogo pedem pênalti.

22' INVERSÃO DE PAPEIS! Canales cruza da direita e Camilo, dentro da área, cabeceia por cima da meta de Vanderlei.

21' Camilo cobra escanteio na primeira trave e Renan Fonseca manda para fora.

21' Botafogo chega pela direita e David Braz manda para escanteio.

20' Renan Fonseca cabeceia para dentro da área, Dudu Cearense aparece livre dentro da área e manda por cima da meta de Vanderlei.

19' Botafogo arrisca de fora da área e Vanderlei manda pela linha de fundo para garantir. Escanteio para o time mandante.

18' Bruno Silva tenta o lançamento para Neilton, mas Victor Ferraz fica com a bola.

17' Jean Mota tenta o cruzamento rasteiro pela direita, mas bola sofre desvio e vai parar nas mãos do goleiro Sidão.

15' Canales tenta cabecear em cruzamento de Emerson Santos, mas, sem sucesso.

14' Lucas Lima tenta lançamento para Vitor Bueno, mas zaga do Botafogo intercepta o lance.

12' Dudu Cearense fica com a bola na pequena área, mas não finaliza. Botafogo perde grande oportunidade.

12' VANDERLEI! Diogo Barbosa arrisca de fora da área e goleiro do Santos espalma pela linha de fundo.

11' Neilton sendo vaiado pela torcida. Atacante perde jogadas pela direita.

10' Na cobrança do tiro de canto, Renan Fonseca acaba mandando a bola para fora.

10' Gustavo Henrique corta o cruzamento para trás e cede escanteio para o Botafogo. Torcida vibra no Luso-Brasileiro.

09' Diogo Barbosa tenta o cruzamento, mas acaba bloqueado pela defesa santista.

08' Vitor Bueno tenta o ataque pela esquerda, mas acaba sendo desarmado por Emerson.

07' Vitor Bueno recebe livre pela esquerda e arremata, mas arbitragem já flagrava a posição de impedimento do meia.

04' Neilton tenta disparar pela direita, mas cruzamento acaba saindo muito forte.

03' GOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS! Zeca desarma Neilton, avança com a bola e abre o placar em um belo chute de fora da área!

00' Bola em campo na Arena Botafogo! Botafogo e Santos iniciam os primeiros 45 minutos do duelo.

Equipes fazendo trabalhos de aquecimento no gramado! Torcida vai chegando à Arena Botafogo.

Botafogo também escalado! Jair Ventura conta com os seguintes jogadores para esta noite: Sidão; Emerson, Renan Fonseca, Emerson Silva e Diogo Barbosa; Victor Luis, Bruno Silva, Dudu Cearense e Camilo; Neilton e Canales.

Santos defindo! Dorival Júnior escala o Peixe com: Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Gustavo Henrique e Zeca; Thiago Maia, Renato, Vitor Bueno, Jean Mota e Lucas Lima; Ricardo Oliveira.

O Botafogo já está no Estádio Luso-Brasileiro para o duelo de logo mais!

A Arena Botafogo será o palco de Botafogo x Santos. A bola rola às 19h30!

FIQUE DE OLHO: Camilo, meio-campo do Botafogo! O camisa 10 do Glorioso é um dos destaques da ascensão alvinegra no Campeonato Brasileiro. No último jogo, por exemplo, contra o Cruzeiro, o meia marcou o belo gol que garantiu a vitória carioca em solo mineiro.

FIQUE DE OLHO: Ricardo Oliveira, atacante do Santos! Após cumprir suspensão diante do Corinthians, o camisa 9 do alvingero praiano está de volta ao time. Ricardo Oliveira é uma das esperanças de gols por parte do Peixe nesta noite.

As chances de rebaixamento são poucas, os torcedores botafoguenses querem sonhar com voos mais altos. Mesmo com cenário tranquilo, Jair Ventura prefere manter os pés no chão e descarta a Libertadores como objetivo principal:

"A gente sabe que a zona de rebaixamento ainda tá muito próxima. O nosso maior objetivo é ainda fazer a pontuação necessária para nos livramos da zona de uma vez por todas", declarou o treinador.

São três vitórias consecutivas, cinco saldos positivos de sete jogos do técnico Jair Ventura e de seis jogos disputados em sua casa, apenas uma derrota. O clima é bastante favorável ao Botafogo, que vai contar com a presença da torcida para embalar ainda mais uma das melhores campanhas deste segundo turno.

Engana-se quem pensa que a briga do título está em jogo apenas entre Palmeiras e Flamengo. Para os santistas, o jogo contra o Botafogo será de extrema importância para que o clube continue a sonhar.

"O jogo é muito importante e temos de encarar como tem que ser encarado, como um jogo fundamental. Pode ser um divisor de águas para a gente na briga pelo título", afirmou Victor Ferraz.

O lateral-direito Victor Ferraz, o meia Lucas Lima e o atacante Ricardo Oliveira, que cumpriram suspensão contra o Corinthians, estarão à disposição de Dorival Junior diante do Botafogo.

Sem poder contar com Sassá e Airton, que estão contundidos, o técnico Jair Ventura deverá manter o esquema da última rodada com Canales, que apesar de ousado, deu certo. Outra baixa será com o zagueiro Joel Carli, que dará espaço para Renan Fonseca. Victor Luís seguirá na lateral esquerda e Diogo Barbosa no meio.

O zagueiro Luis Felipe deverá ser substituído por David Braz no Santos, já que sentiu a panturrilha direita. Outro ponto baixo será a suspensão de Copete, pelo terceiro cartão amarelo, dando lugar a Jean Mota ou Walterson.

O Botafogo contrariou o favoritismo do Cruzeiro e mesmo desfalcado venceu fora de casa por 2 a 0. Alcançou a 9ª colocação com seus 35 pontos, se ganhar nesta rodada, ficará na cola do Santos.

Na última rodada, o Santos conseguiu três pontos muito importantes, em cima do rival Corinthians, adversário direto na briga pelo título e contaram com o deslize do Grêmio para colar na zona classificatória para a Libertadores. Desta forma, alcançaram os 39 pontos e a 5ª colocação.

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Botafogo x Santos, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016, partida a ser disputada às 19h30, no Luso-Brasileiro!