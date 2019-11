Resultado Coritiba x Corinthians pelo Campeonato Brasileiro 2016 (1-1)

Agradecemos sua presença em mais uma partida. Desejamos uma ótima noite e grande quinta-feira. Até a próxima!

Vamos terminando aqui mais uma transmissão . Fique ligado que amanhã teremos muito mais esportes e muito mais futebol.

O Coxa consegue segurar o Corinthians, mesmo com um a menos, sem sofrer pressão e respira. O Timão vacila num momento que poderia ser crucial!

93' Acabou!

92' Minuto final.

91' AMARELO, NERY. Bizarro. Escorregou e meteu a mão porque quis pra evitar contra-ataque.

90' Mais três minutos!

89' Coxa sem pressa nessa altura do jogo.

88' Timão não consegue armar ataques.

87' Coxa se defende bem. Não sofre pressão.

86' Corinthians ainda tem duas mudanças pra fazer....

85' Reta final de jogo!

84' MUDA O COXA: Edinho na vaga de Raphael Veiga.

83' Juninho atropela Fágner. Pressão do Corinthians!

82' Lucca bate cruzado e Wilson pega sem problemas!

81' Corinthians com um a mais. Jogo ainda aberto!

80' Timão agora com tempo pra tentar a vitoria!

79' EXPULSO, JOÃO PAULO! Meteu a mão na bola em ataque corinthiano bem armado, já tinha cartão e está fora!

78' CÁSSIO! Leandro recebe na canhota, leva pro fundo, bate cruzado e Cássio pega em dois tempos!

77' Passagem de Arana na canhota, cruzamento, mas Gustavo perdeu na cabeçada.

76' MUDA O COXA: Yan na vaga de Alan Santos.

75' Alan Santos arrancou bem, mas passou para Kazim, em impedimento. Demorou demais...

74' Cristian é quem tenta sair jogando pelo meio, mas deve muito futebol.

73' Iago tenta contra três e perde a bola sem problemas.

72' FOOOORA! Rodriguinho bate de fora e a bola passa à esquerda!

71' Coxa tentou pelo meio, mas Balbuena cortou.

70' Partida caiu bastante de nível.

69' Tentativa de ataque do Coxa, mas passe foi um tijolo para Leandro.

68' FORA! Fágner cruza, Lucca sobe, mas testa sem direção.

67' Timão acalma a partida. E a Fiel faz sua festa.

66' Iago bate cruzado, mas fácil demais para Cássio.

65' Lucca tenta nova jogada pela esquerda, mas dessa vez a zaga cortou.

64' FOOOOORA! Gustavo recebe em velocidade, bate cruzado e a bola vai na rede do lado de fora!

63' Marlone enfia para Gustavo, mas em impedimento. Estava.

62' Dodô cruza na mão do Cássio.

61' Partida segue nervosa. Tensão à flor da pele.

60' Coxa tenta sair para a partida. É dominado.

59' Seria bom contra-ataque, mas Cristian tocou errado.

58' Corinthians tenta ir no embalo da Fiel, mas perde muitas chances.

57' A Fiel faz enorme festa!

56' Corinthians voltou bem na partida.

55' CHUUUTA! Lindo passe de Gustavo para entrada de Arana. O lateral preferiu o corte para o meio e foi travado pela zaga!

54' IMPEDIDO! Testada firme de Gustavo, mas o camisa 9 estava na frente.

53' NÃO CHUTOU! Rodriguinho e Camacho tabelam bem, mas o meia perdeu ângulo de frente, tentou rolar pra Marlone, que foi travado!

52' Mais uma linda jogada individual de Lucca, fintando um caminhão de gente, mas bateu mal demais.

51' Timão troca passes no campo de defesa. Espaços demais entre as linhas de meio.

50' Cristian novamente burocrático demais na saída de jogo.

49' Chegada pela direita do time do Coxa, mas Dodô cruza por baixo e Balbuena afasta.

48' Dodô briga pra cima de Camacho e a bola sobra pra Cássio.

47' Muita briga pelas laterais. Poucos toques.

46' Coxa tentou chegar com lateral/cruzamento, mas Vilson cortou.

45' Com uma mudança, o jogo recomeça.

MUDA O COXA: Iago entra e sai Evandro.

Segunda etapa promete e muito. Timão precisa do resultado e Coxa quer a virada!

Ainda assim partida bem fraca tecnicamente. Times erram demais e pouco criam. Bolas altas ditam ataques.

Um começo intenso, com o Timão abrindo o placar, mas recuando e sofrendo nas bolas altas. Um pênalti novamente dá o empate na partida, mas o Coxa caiu de produção.

47' Acabou.

46' Minuto final.

45' AMARELO, JOÃO PAULO. Puxou na cara do juiz.

44' Alan Santos está fora da próxima rodada.

43' Jogo corinthiano melhorou um pouquinho nesse final.

42' AMARELO, ALAN SANTOS. Cotovelo alto em dividida.

41' WILSON! Jogadaça de Lucca, fazendo fila pela esquerda, dando tapa colocado e obrigando grande defesa do goleiro!

40' Reta final de primeiro tempo.

39' Camacho busca Gustavo, mas a bola sai alta demais pra ele.

38' Timão mais solto neste momento.

37' Lucca arrisca cruzado, Gustavo tentou na força, mas Luccas Claro tirou.

36' Novamente Rodriguinho e Camacho se viram no meio campo.

35' UUUUUHHL! Balbuena sobe e testa de cabeça e a bola passa raspando!

34' Corinthians pouco produz. Jogo bem fraco.

33' Juninho atropela Fágner. Chance de mini-escanteio para o Timão.

32' Leandro arranca sozinho contra toda a defesa e perde a bola.

31' Mais uma bola alçada, Vilson tira, Leandro bate, mas isola. Só tiro de meta.

30' Raphael Veiga arrisca cruzado e pega em Fágner. Mais um escanteio.

29' E Fágner está fora do clássico.

28' Festa da torcida do Coxa!

27' TUDO IGUAL! Bola na esquerda e Cássio na direita!

26' GOOOOOOOOOOOOOOL, LEANDRO, DO COXA!

25' Leandro na bola. Cássio no gol.

24' PÊNALTI! Fágner dá carrinho bobo e só pega Kazim. AMARELO, PARA O LATERAL.

23' NA TRAAAAAVE! Mais uma confusão, chute de Juninho, e Kazim perde debaixo do gol, mandando no pé da trave.

22' Meu amigo, é um sufoco de bola alta na área do Corinthians!

21' IMPEDIDO! Cruzamento na área, desvio do jogador do Coxa, mas Kazim dominou com a mão e em impedimento.

20' Muitos erros de passes e de fundamento. Bem fraca a partida.

19' Jogo bem truncado e nervoso. Torcida coxa-branca nervosa.

18' A Fiel canta muito alto no Couto!

17' Dividida entre Luccas Claro e Gustavo. Jogo seguiu.

16' Coxa tentou ataque pela esquerda, a zaga afastou, mas o juizão parou com impedimento.

15' QUE FAAAASE! Rodriguinho pela e ganha a bola, passa pra Gustavo na meia esquerda. O camisa 9 bate muito mal cruzado, mas Marlone surge por trás da zaga pra meter livre na rede!

14' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, MARLONE, DO TIMÃO!

13' Lucca foi fominha, bateu de muito longe e Wilson pegou sem problemas.

12' Corinthians tenta agora por a bola no chão e organizar o jogo.

11' Timão tenta se segurar dessa pressão inicial.

10' Arana escorrega, Dodô ganharia na linha de fundo, mas Balbuena manda em escanteio.

9' Coxa tenta impor certa pressão nesse começo.

8' A festa da Fiel é gigante no Couto Pereira.

7' Juninho avança na canhota, cruza fechado e a bola passa na frente da pequena área!

6' Mal começa e o Timão já tem problemas.

5' MUDA O TIMÃO: Uendel sai com problema na coxa e entra Arana.

4' Uendel já sente problema muscular e não deve seguir.

3' Lucca arranca pela esquerda, mas é desarmado facilmente pela zaga.

2' Kazim tenta chute de fora e esbarra em Balbuena.

1' Público não é lá essas coisas.

0' Começou!

Coxa com camisa branca, com listra verde no peito, calção preto e meias brancas.

O Corinhians com seu novo uniforme. Camisa azul lisrada em degradê, calção e meias azuis.

Os dois times se preparam em cada setor do gramado. Momentos finais.

Times perfilados e prontos para o protocolo oficial. Hino Nacional Brasileiro sendo executado.

Equipes se preparam para entrada no gramado. Momentos finais de concentração.

Torcida corinthiana presente em grande número no Couto Pereira. Fiel sempre apoiando o Corinthians.

Ou o Timão vence ou fechará a rodada sem estar no G4. Olha a importância da partida.

Fim de jogo na Arena Botafogo. Vitória santista e pressão pra cima do Corinthians.

Rivais diretos pelo G4, Santos e Botafogo se enfrentaram e o Peixe vai vencendo. Péssimo resultado ao Timão, que vai caindo para o quinto lugar.

Os dois times fazem suas preparações nos vestiários. Logo subirão ao gramado.

Coxa terá Wilson; Dodô, Luccas Claro, Nery, Juninho; João Paulo, Alan Santos, Raphael Veiga, Evandro; Leandro, Kazim. Técnico: Carpegiani.

O Timão terá Corinthians confirmado com Cássio; Fágner, Vilson, Balbuena, Uendel; Cristian; Marlone, Rodriguinho, Camacho, Lucca; Gustavo. Técnico: Cristóvão Borges.

Equipes escaladas em Corinthians x Coritiba hoje!

Noite agradável em Curitiba. Promessa de bom jogo. O Coxa precisa escapar da briga pelo Z4, enquanto o Timão quer se manter na briga pelo G4 e pelo título.

A noite de hoje marca a estreia da nova camisa 3 do Corinthians. Em dois tons de azul, em degradê, o uniforme chama a atenção.

Os vestiários das equipes, Corinthians x Coritiba, estão prontos. Em instantes a bola rola no Couto Pereira.

O Couto Pereira será o palco da partida Corinthians x Coritiba . A VAVEL Brasil trará tudo da partida com início às 21h45 pelo horário de Brasília.

A força da torcida do Coxa será fundamental para o time superar o adversário paulista nessa noite.

Fique de olho Corinthians x Coritiba: Kazim, atacante: Meio desconhecido, o turco/inglês chegou com aval do ídolo Alex e tem surpreendido, mostrando faro de gol e técnica.

Fique de olho Jogo Corinthians x Coritiba : Rodriguinho, meia: Após várias saídas, o criticado Rodriguinho tem feito a diferença chamando a responsabilidade e sendo fundamental no meio da equipe.

No Timão, mais desfalques. Além de Bruno Paulo e Pedro Henrique, Guilherme e Giovanni Augusto estão fora. Cristian retorna ao time titular.

O Coxa não deve ter Juan e Neto Berola, ambos lesionados. Kazim é confirmado e Kleber segue como dúvida.

Relembre a partida Corinthians x Coritiba, vencida pelo Timão nos lances finais.

No primeiro turno, os dois times se enfrentaram na Arena Corinthians e foi um jogaço. Negueba bem que tentou, abrindo o placar, mas nos minutos finais, André e Uendel viraram a partida de forma emocionante.

Resultado foi a derrota de virada. A pressão pra cima de Cristóvão Borges, treinador, voltou a crescer.

O Corinthians até se saiu bem na primeira etapa do clássico diante do Santos na Vila Belmiro, vencendo até metade do segundo tempo, quando a equipe pagou pelo recuo.

O time da casa vem de derrota fora para a Chapecoense pelo placar mínimo. Precisa vencer para se recuperar na tabela.

O Coxa quer fugir cada vez mais do Z4 e recebe o Timão, que tenta reencontrar o caminho das vitórias e se aproximar dos líderes.

Rodada importante de encontro entre equipes que brigam nas duas pontas da tabela. Coritiba x Corinthians se enfrentam no que promete ser um grande jogo.

Amigo da VAVEL Brasil, seja bem-vindo em mais uma transmissão Corinthians x Coritiba do Brasileirão 2016.