Resultado Atlético-MG x Sport no Campeonato Brasileiro 2016 (1-0)

Partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016, sendo disputada no Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais

21:26 Os times voltam a campo, pela 26ª rodada, já nesse domingo (18). Os mineiros fazem clássico com o Cruzeiro, no Mineirão, às 16h, já os pernambucanos encaram o Coritiba, na Ilha do Retiro, na mesma hora

21:24 Com a vitória, o Galo volta à 3ª posição, chegando a 45 pontos. O Leão, entretanto, segue na 13ª colocação, ficando com 30 pontos

93' Final de jogo no Independência para Atlético-MG 1x0 Sport! Com um a mais, Galo bate Leão pelo placar mínimo em jogo equilibrado

91' No Independência, público total de 11.389, gerando renda de R$ 382.580,00

90' Três minutos de acréscimo

89' UHHHHHHHHHHHH! Gabriel Xavier é lançado por Durval e chuta cruzado, mas Apodi não alcança e a bola sai pela linha de fundo

88' Leão abafa o Galo a todo custo nos minutos finais e vai chegando próximo do empate

86' Vinícius Araújo é lançado e sai frente a frente com Victor, mas a arbitragem impugna o lance, marcando o impedimento erradamente

84' Rubro-negros procuram meios para passar do bloqueio alvinegro e assim surpreender

82' Substituição no Sport! SAI Ruiz, ENTRA Vinícius Araújo

80' Vinícius Araújo, talismã de Oswaldo de Oliveira, foi chamado. É a última mudança no Leão

78' Partida fica truncada e muito equilibrada, com possibilidade dos dois lados atacarem

76' Apesar da pressão atleticana, os leoninos usam o contra-ataque de principal arma

74' Ruiz lança Apodi em profundidade, porém a zaga do Atlético-MG tira no último instante

72' Mexida no Atlético-MG! SAI Otero, ENTRA Carlos Eduardo

72' Substituição no Sport! SAI Rogério, ENTRA Apodi

71' UHHHHHHHH! Fred surge em posição duvidosa e, cara a cara com Agenor, chuta no travessão

70' Pernambucanos se fecham e deixam os mineiros sem espaços para atacar

68' Rubro-negros conseguem fazer frente aos alvinegros e apostam no contra-ataque

66' Jogo fica equilibrado, mas com os anfitriões tendo maior volume e indo para cima

64' Leão agora se segura como pode para evitar o segundo gol do Galo

62' UHHHHHHH! Fábio Santos pega a sobra e chuta forte, indo na rede pelo lado de fora

60' Galo vai aproveitar a vantagem tanto no placar, como numérica para seguir no ataque

58' GOOOOOOOL DO ATLÉTICO-MG! JÚNIOR URSO! Otero ganha dividida na entrada da área e a sobra fica com Júnior Urso, que chuta da entrada da área e abre o placar. Atlético-MG 1x0 Sport

56' Substituição no Atlético-MG! SAI Clayton, ENTRA Cazares

55' Cazares é chamado por Marcelo Oliveira. O equatoriano volta de lesão

53' Leão não se abate em campo e continua buscando criar jogadas

51' Jogo fica equilibrado e em aberto, com poucas chances criadas

49' Atlético-MG vai para cima e tenta furar o bloqueio leonino

47' Apesar de ter um a menos, o Sport segue indo ao ataque em busca do gol

46' Times voltaram sem mudanças para o segundo tempo

45' Bola rolando na etapa final de Atlético-MG 0x0 Sport!

20:33 Já já a bola volta a rolar no Independência! Não saiam daqui

20:30 Já o Atlético-MG sente a falta de Robinho, que vinha sendo um nome fundamental nas jogadas ofensivas

20:28 Bem como nos últimos jogos, Ruiz vem sendo a principal peça ofensiva do Sport

20:26 Com maior volume na reta final, o Galo terminou a primeira etapa com mais posse de bola, trocando mais passes

20:23 Já Clayton, meia do Atlético-MG, admite os erros do time na etapa inicial: "Está faltando encaixar o último passe para que nós possamos finalizar com mais qualidade. Se tiver a felicidade em uma bola, mata o jogo"

20:21 Substituto de Magrão nos minutos finais, Agenor demonstra ciência da responsabilidade: "É um grande jogo e, com isso, tenho que demonstrar porque estou aqui no Sport. A gente tem que abraçar as oportunidades, pois faz parte da vida"

45+4' Final de primeiro tempo para Atlético-MG 0x0 Sport! Galo não criou com qualidade, enquanto o Leão termina etapa inicial com um a menos, devido à expulsão de Magrão

45+3' Cartão amarelo para Samuel Xavier! Lateral-direito do Sport é punido

45+2' No outro jogo da noite, o Fluminense bate a Chapecoense por 1 a 0, com gol de Cícero

45' Quatro minutos de acréscimo

43' Atleticanos agora possuem maior posse de bola e visam aproveitar a superioridade numérica

41' Magrão seria homenageado pela diretoria no próximo domingo (18), diante do Coritiba, por completar 600 jogos com a camisa do Leão

40' Substituição no Sport! SAI Everton Felipe, ENTRA Agenor

38' Cartão vermelho para Magrão! Goleiro bota a mão fora da área e é expulso. Leão com um a menos

37' UHHHHHH! Gabriel Xavier dá passe milimétrico para Rodney, que bate cruzado e perde boa chance, podendo passar para Ruiz

35' Jogo reinicia depois de atendimento ao venezuelano

33' Agora é Otero quem fica caído após dividida pelo Atlético-MG

31' Pernambucanos sentem muita falta de Diego Souza, uma vez que não criam boas jogadas no ataque

29' Ruiz chuta forte em cima da marcação, entretanto a bola não volta ao atacante colombiano

27' Mesmo tentando explorar os descuidos rubro-negros, o alvinegro não mostra eficiência nas jogadas

25' Atlético não consegue sair com qualidade e cede espaços, porém o Sport não aproveita

23' Rodney faz boa jogada e cruza na pequena área em direção a Ruiz, mas a zaga afasta

21' Leão reequilibra as ações ofensivas do Galo e deixa o embate mais equilibrado

19' Robinho, apesar de poupado, está presente no espaço reservado à diretoria atleticana

17' UHHHHH! Após cruzamento vindo da direita de ataque, Gabriel Xavier tenta completar pelo meio, mas acaba passando direto da bola

16' Marcos Rocha saiu com dores musculares, mesmas que o deixou de fora por um bom tempo

14' Apesar de ter criado a primeira boa chance do duelo, o Galo ainda não é criativo, deixando um ritmo menos intenso

12' UHHHHHHHHHHH! Lucas Pratto recebe na área e chuta para boa defesa de Magrão

11' Modificação no Atlético-MG! SAI Marcos Rocha, com dores, ENTRA Erazo

11' Marcos Rocha sente dores e fica caído no gramado

10' Rubro-negros permanecem com maior volume e buscando furar o bloqueio na troca de passes, porém ainda sem qualidade

8' Jogo fica sem ritmo ofensivo e com poucos lances criados dos dois lados

6' Rogério faz boa jogada individual e pedala para cima da marcação, mas chuta fraco e Victor defende

5' Galo se defende como pode e tenta sair no contra-ataque, mesmo em casa

4' Após cobrança de escanteio curto, Neto Moura tenta cruzar, porém a bola faz a curva por fora

3' Neto Moura cobra falta em direção à pequena área, contudo Júnior Urso corta para escanteio

2' Sport inicia pressionando e deixando o Atlético-MG na defesa

1' Gabriel Xavier cobra escanteio na pequena área e Durval divide com Victor, mas comete falta

0' Bola rolando no Independência para Atlético-MG x Sport!

19:28 Equipes agora batem bola antes do apito inicial

19:26 Tudo pronto para a bola rolar no Independência

19:24 Hino nacional sendo executado

19:23 Protocolo da CBF sendo realizado nesse momento

19:21 EQUIPES NO GRAMADO! Atlético-MG e Sport sobem para o campo de jogo

19:15 Gramado está sendo molhado momentos antes da bola rolar

19:12 Crianças vão entrar em campo com os jogadores do Galo com a camisa da campanha Setembro Dourado

19:09 Na partida do primeiro turno, Sport e Atlético-MG fizeram um jogo eletrizante na Ilha do Retiro, que terminou empatado em 4 a 4. A reação rubro-negra foi considerada histórica pelos presentes

19:06 Campeão da Florida Cup em 2016, o alvinegro vai participar da competição em 2017. Torneio servirá de pré-temporada aos mineiros

19:03 Público vai chegando ao "Horto" em bom número. Expectativa positiva para logo mais

18:57 Atlético-MG também está no gramado do Independência para a última atividade

18:55 Sport sobe para o campo de jogo para realizar o último trabalho antes da bola rolar

18:52 A motivação dos atleticanos deve-se à boa campanha dentro de casa, uma vez que somam nove vitórias, um empate e duas derrotas. O retrospecto os faz o 5º melhor time do campeonato como mandante

18:49 Dentro do G-4 devido ao empate do Corinthians, o Galo busca agora se aproximar da liderança, podendo até ficar a três pontos do Palmeiras

18:46 O trio de arbitragem do duelo é paulista e liderado por Thiago Duarte Peixoto, aspirante à Fifa. Ele vai ser auxiliado por Marcelo Van Gasse, do quadro internacional, Herman Brumel Vani, da CBF

18:43 Além dos desfalques citados anteriormente, o Atlético-MG não tem aptos o lateral-direito Carlos César e o zagueiro Edcarlos, que estão suspensos

18:40 No duelo de logo mais, o Sport vai estrear o terceiro uniforme, que estava previsto para ser usado no clássico contra o Santa Cruz, no último domingo (11)

18:37 Marcelo Oliveira tem à sua disposição: Giovanni (g), Uilson (g), Adson, Leonan, Ronaldo, Erazo, Lucas Cândido, Yago, Cazares, Carlos Eduardo e Hyuri

18:35 ATLÉTICO-MG ESCALADO! Com Robinho até mesmo fora da lista, o Galo está confirmado com: Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Rafael Carioca, Júnior Urso e Otero; Clayton, Lucas Pratto e Fred

18:32 Banco de reservas rubro-negro: Agenor, Henríquez, Oswaldo, Thallyson, Renê, Serginho, Apodi, Reinaldo Lenis, Pablo, Edmílson e Vinicius Araújo

18:30 SPORT DEFINIDO! Sem mistério, o Leão vai a campo ante o Atlético-MG com: Magrão; Samuel Xavier, Matheus, Durval e Rodney Wallace; Paulo Roberto, Neto Moura, Gabriel Xavier, Everton Felipe e Rogério; Ruiz

Mesmo com toda a versatilidade, o costarriquenho diz estar adaptado à função que está desempenhando: "Como jogador, sempre é preciso dar o máximo onde colocam você para jogar. Sou atacante, porém o técnico imaginou que poderia me dar oportunidade em outra função e, desde então, procuro sempre me esforçar e poder ajudar a equipe"

Quem falou pelo Sport foi o polivalente Rodney Wallace, autor do segundo gol no clássico e que vem atuando como lateral-esquerdo. O jogador pede o máximo possível de atenção com o setor de ataque do time adversário: "Eles possuem uma equipe forte na parte ofensiva e temos que ter cuidado com isso. Sabemos que temos que ter atenção máxima, pois o Atlético é uma equipe de qualidade e tem um ataque poderoso"

Há dez jogos sem ser advertido e evitando receber o terceiro amarelo da série, o artilheiro do Brasileiro mostra experiência e promete seguir até o fim com o máximo de segurança nas jogadas ofensivas: "Não vou tomar nenhuma atitude irresponsável, pois espero jogar até o fim do campeonato assim"

Robinho, atacante do Atlético-MG, é um dos jogadores do Galo que está pendurado com dois amarelos e, ainda que comece como opção entre os reservas, mostra cautela para não ficar suspenso no clássico contra o Cruzeiro: "Quando jogador é do ataque, é mais difícil tomar cartão. Não sou de reclamar com o juiz, que está ali para apitar"

O Independência é o palco da partida de logo mais entre Atlético-MG e Sport. O estádio tem capacidade para 23 mil torcedores e deve receber bom público devido à boa fase do Galo

Arena Independência é palco do duelo de logo mais

O meia Gabriel Xavier volta ao time após cumprir suspensão diante do Santa Cruz e ocupa justamente a vaga de Diego. Na cabeça de área, Neto Moura entra no lugar de Rithely, atuando com Paulo Roberto. Rogério, Gabriel Xavier e Everton Felipe formam o trio de armação, já Ruiz fica isolado na referência

O Sport, por sua vez, tem apenas duas baixas para o jogo que iniciará em instantes. O volante Rithely foi poupado por desgaste muscular, já que não é substituído há 14 partidas. Diego Souza, suspenso após ser expulso na última rodada, também não vai a campo

Em compensação, o lateral-direito Marcos Rocha, o zagueiro Erazo e o meia-atacante Cazares devem ficar como opção pelos atleticanos. Recuperados de lesão, os jogadores fizeram treino com os reservas, porém somente o meio-campista seguirá entre os suplentes

Quem também não deve começar jogando é o atacante Robinho, que é o artilheiro do Brasileirão, sendo opção no banco. O atleta sofre com desgaste muscular e deverá ser poupado para o clássico estadual com o Cruzeiro no fim de semana, com Otero sendo o substituto

Para o duelo, o Atlético-MG não conta com o meia Maicosuel, que foi vetado por estiramento muscular e não atuará nas próximas duas semanas. Em seu lugar, entra Júnior Urso, conforme ocorreu contra o Fluminense

Enquanto isso, Oswaldo de Oliveira , comandante do Sport, pede mais empenho de sua equipe para seguir brigando pelo G-4: "Nosso desafio é mudar o rendimento fora de casa pois, se tivéssemos uma produção melhor, estaríamos envolvidos no G-4, com toda certeza. Depois deste jogo, teremos dois dentro de casa e certamente, fazendo um bom resultado ante o Santa Cruz, a torcida nos apoiará bastante para podermos criar aquela atmosfera ideal de se jogar"

Marcelo Oliveira, técnico do Atlético-MG, admite erros depois de ser batido na última rodada e destaca a importância do duelo: "Passa a ser uma decisão, por isso tenho certeza que vão acontecer muitas adversidades. São 42 pontos em disputa e o Atlético-MG tem de criar uma regularidade. Teremos boa oportunidade em três jogos em Belo Horizonte"

Contra o arquirrival Santa Cruz, no último domingo (11), um resultado positivo. Com gols marcados no segundo tempo, o Sport se impôs em casa e saiu vitorioso em uma virada espetacular por 5 a 3 e afundou o rival na zona. Sport bate Santa Cruz em partida eletrizante de oito gols e fatura Troféu Givanildo Oliveira.

Já o Sport vive fase mais inconstante: com série irregular, o Leão está na 13ª posição, com 30 pontos ganhos. No Brasileiro, são oito vitórias, seis empates e dez derrotas

Na última rodada, o Atlético-MG foi batido pelo Fluminense em jogo de seis gols, perdendo por 4 a 2. Com Fred apagado, Fluminense vira contra Atlético-MG e encosta no G-4

O mando de campo é do Atlético-MG, que ocupa a 3ª colocação, com 42 pontos ganhos. Até aqui, foram 12 vitórias, seis empates e outras seis derrotas