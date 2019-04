Resultado Fluminense x Chapecoense no Brasileirão 2016 (1-2)

25ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016, jogo no estádio Giulite Coutinho, em Edson Passos, no Rio de Janeiro.

51' FIM DE JOGO!

48' Wellington Silva e Dener se chocaram de cabeça e os dois jogadores estão sangrando no gramado.

44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA CHAPECOENSE! LAURENCY! Após cobrança de escanteio, Josimar desviou na primeira trave e Laurency concluiu na segunda trave para virar o jogo.

43' JULIO CESAR! Cleber Santana cobra falta no canto e Julio César espalma para escanteio.

42' Chapecoense sai em contra-ataque e Ayrton comete falta em Bruno Rangel. Falta perigosa.

41' CARTÃO AMARELO PARA BRUNO RANGEL!

40' QUE SUSTO! Filipe Machado soltou a bomba e quase surpreendeu Julio Cesar. A bola saiu pelo canto.

39' CARTÃO AMARELO PARA THIEGO! Por retardar a cobrança de falta.

39' Falta perigosa para a Chapecoense.

39' SUBSTITUIÇÃO NA CHAPECOENSE: Sai Kempes, entra Bruno Rangel.

30' PÚBLICO E RENDA: 7.700 pagantes / 8.820 presentes / R$ 147.465,00

25' A torcida do Fluminense perdeu a paciência com o lateral-esquerdo Ayrton, que entrou no intervalo.

25' QUASE A VIRADA! Contra-ataque da Chapecoense, Lourency aproveita falha de Ayrton e avança, invade a área e chuta no canto, mas a bola sai pela linha de fundo.

21' Fluminense tenta rodar a bola, mas não consegue furar a defesa da Chapecoense.

18' CARTÃO AMARELO PARA GIMENEZ!

17' Torcida do Fluminense não gostou da substituição feita por Levir Culpi.

17' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: Sai Marquinho, entra Henrique Dourado.

15' SUBSTITUIÇÃO NA CHAPECOENSE: Sai Arthur Maia, entra Lourency.

13' Chapecoense equilibrou o jogo e o Fluminense fica com dificuldades para chegar ao ataque.

10' DANILO!!! Fluminense responde rapidamente. Marquinho recebe na entrada da área e deixa com Cícero que solta a bomba no canto, mas Danilo salva a Chapecoense.

8' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA CHAPECOENSE! DENER! Contra-ataque da Chapecoense, Tiaguinho trocou de função com Dener e serviu o lateral para empatar o jogo.

0' BOLA ROLANDO!

0' SUBSTITUIÇÃO NA CHAPECOENSE: Sai Matheus Biteco, entra Cleber Santana.

0' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: Saem Magno Alves e William Matheus, entram Maranhão e Ayrton.

As duas equipes voltam para o segundo tempo.

ESTATÍSTICAS DO PRIMEIRO TEMPO:



Posse de bola: Fluminense 51% x 49% Chapecoense

Finalizações: Fluminense 6 x 4 Chapecoense

Chances reais de gol: Fluminense 2 x 1 Chapecoense

Bolas levantadas: Fluminense 11 x 7 Chapecoense

Escanteio a favor: Fluminense 5 x 1 Chapecoense

Faltas: Fluminense 9 x 9 Chapecoense

Passes errados: Fluminense 17 x 9 Chapecoense

Roubadas de bola: Fluminense 6 x 5 Chapecoense

Com a vitória parcial, o Fluminense vai ficando somente dois pontos atrás do G-4 e mantém a invencibilidade em Edson Passos. O caldeirão de Cosmorama tem dado sorte ao tricolor.

Cícero marcou o único gol do jogo aos quatro minutos do primeiro tempo. Foi o 13º dele na temporada, o sétimo no Brasileirão. É o artilheiro do Fluminense no ano e na competição.

45' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

40' Mais uma vez o árbitro Claudio Francisco Lima e Silva atrapalha o contra-ataque do Fluminense. Torcida pega no pé.

39' Caio Junior já mandou os reservas para aquecimento. Treinador parece que vai mudar algo para o segundo tempo.

37' CARTÃO AMARELO PARA MATHEUS BITECO! Por falta em Gustavo Scarpa.

37' Chapecoense não aproveita a oportunidade e a zaga do Flu afasta.

36' CARTÃO AMARELO PARA WELLINGTON SILVA!

36' Wellington Silva comete falta na entrada da área em cima de Kempes. Chapecoense tem grande oportunidade.

33' Magno Alves é lançado em velocidade, mas a bola vai muito forte.

29' DANILO!!! Marcos Junior cruza da esquerda e William Matheus aparece na área para cabecear. Danilo faz grande defesa e salva a Chapecoense. Quase o segundo gol do Flu!

28' Após cruzamento pela direita, Magno Alves dominou na área mas na hora da finalização a bola escapou e a defesa conseguiu tirar o perigo.

26' QUASE O EMPATE! Josimar dominou no peito e soltou a bomba de longe. A bola passou perto.

24' Wellington Silva faz boa jogada pela direita, tenta o cruzamento para Marquinho, mas Danilo sai bem do gol e faz a defesa

23' William Matheus parece ter se recuperado da lesão que havia sentido e segue jogando normalmente.

22' CÍCERO DE NOVO! Por muito pouco o meia tricolor não amplia o placar. Magno Alves apareceu pela ponta-esquerda, tocou para Cícero, que vinha livre de trás. O camisa 7 dominou e chutou rasteiro, no cantinho, mas a bola passou à esquerda do gol de Danilo.

20' Marquinho recebe bom passe de Gustavo Scarpa, faz o giro, mas finaliza mal demais e manda a bola na arquibancada do Giulite Coutinho.

15' Depois de dar um bote em descida da Chapecoense, o lateral Williams Matheus sentiu e já pediu substituição.

12' Defesa da Chape bobeia, Scarpa recebe pela ponta-direita, corta pra perna canhota e tenta da entrada da área, mas a bola desvia na defesa e sai em escanteio

11' Chapecoense tenta responder com Kempes, mas a arbitragem marca impedimento na jogada

8' Fluminense chega de novo em mais uma cobrança de falta de Scarpa. O goleiro Danilo não quis correr riscos e jogou para escanteio

4' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DO FLUMINENSE! CÍCERO! Em cobrança de falta, Gustavo Scarpa levantou na área e o camisa 7 subiu livre para cabecear e mandar pro fundo do gol. Logo no começo, 1 a 0 para o tricolor!

0' COMEÇOU! A bola rola e está valendo o jogo entre Fluminense e Chapecoense.

Nesse momento, temos um minuto de silêncio sendo respeitado em homenagem a Domingos Montagner, ator da Rede Globo que faleceu ainda hoje, e Raul Quadros, jornalista muito reconhecido e que também faleceu nesta semana

É dado início ao protocolo oficial do Campeonato Brasileiro. O Fluminense vem todo de branco para o jogo, enquanto que a Chape utiliza o uniforme todo verde

As duas equipes já vão se preparando para subir ao gramado. Falta bem pouco para o começo da partida!

A Chapecoense terá como titulares os seguintes jogadores: Danilo, Gimenez, Thiego, Filipe Machado, Dener; Josimar, Matheus Biteco, Gil, Arthur Maia; Tiaguinho e Kempes

O Fluminense vem a campo com: Júlio César, Wellington Silva, Gum, Henrique, William Matheus; Douglas, Cícero, Marquinho, Gustavo Scarpa; Marcos Jr, Magno Alves.

Faltando menos de meia hora para o início da partida, as duas equipes já estão escaladas. Confira os titulares!

Claudio Francisco Lima e Silva (SE) apita o jogo e será auxiliado por Ailton Farias da Silva (SE) e Daniel Vidal Pimentel (SE).

FIQUE DE OLHO: Kempes, atacante da Chapecoense, costuma fazer gols decisivos. O jogador é a esperança de gols do time catarinense.

FIQUE DE OLHO: Gustavo Scarpa é o grande destaque do Fluminense na competição. O jogador tem treinado bastante bola parada e no jogo contra o Atlético-MG mostrou mais uma vez que está afiado nas cobranças de falta.

Diferente do Flu, a Chapecoense tem uma lista grande de desfalques. Caio Junior não pode contar com Caramelo, Hyoran, Martinuccio, Alan Ruschel, Marcelo e Moisés.

De olho no Flu, Caio Junior testou um time mais rápido nos treinamentos. Sacou os experientes Cleber Santana e Bruno Rangel e testou Matheus Biteco e Tiaguinho. A expectativa do treinador é suportar a pressão no primeiro tempo e buscar a vitória na etapa final.

Assim como o Fluminense, a Chapecoense também conseguiu uma boa vitória na última rodada, contra o Coritiba, na Arena Condá.

O técnico Levir Culpi não deu pistas sobre a escalação do time titular para o confronto contra a Chapecoense. Sem Wellington, o treinador não indicou o substituto, mas Danilinho, Maranhão, Marquinho e Magno Alves podem começar entre os titulares.

Nem tudo são flores. Na vitória contra o Atlético-MG, o Fluminense ganhou um desfalque importante. O atacante Wellington está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O jogador tem se destacado com suas jogadas individuais e dribles, que tem dado dor de cabeça para a marcação.

O Fluminense aposta no apoio da torcida e no bom retrospecto jogando no Giulite Coutinho para encerrar o tabu contra a Chapecoense. Os catarinenses tem sido pedra no sapato tricolor. São seis jogos na história, sendo quatro vitórias da Chape e dois empates.

A torcida do Fluminense comprou a ideia e tem lotado todos os jogos no Giulite Coutinho, transformando o estádio da Baixada Fluminense num verdadeiro caldeirão. Para o jogo contra a Chapecoense, os setores das arquibancadas B e C se esgotaram antecipadamente. Até a manhã desta quinta, ainda restavam ingressos para o setor A, que se esgotou ao longo do dia.

Na última segunda-feira (12), no reencontro com o ídolo Fred, o Fluminense atropelou o Atlético-MG por 4 a 2, aqui mesmo em Edson Passos.

O palco do jogo será o estádio de Edson Passos. Nomeado como Giulite Coutinho, o caldeirão de Cosmorama tem dado sorte ao Fluminense. Pelo Brasileirão, são quatro jogos e quatro vitórias do tricolor, que marcou 12 gols e sofreu apenas quatro. Pela Copa do Brasil, o único tropeço, empate por 1 a 1 contra o Corinthians.

Boa noite, torcedor! Acompanhe agora o tempo real de Fluminense x Chapecoense, jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h30 (de Brasília) aqui no estádio Giulite Coutinho, em Edson Passos. Fique ligado!