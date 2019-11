Resultado São Paulo 1x0 Cruzeiro no Campeonato Brasileiro 2016

Agradecemos a quem acompanhou mais uma transmissão da VAVEL Brasil! Tenham todos uma boa noite e até a próxima.

Na próxima rodada, O Tricolor irá até a Arena da Baixada encarar o Atlético-PR, no domingo às 16h. Também no domingo às 16h, a Raposa enfrentará o Atlético-MG no Mineirão.

Com o resultado, o São Paulo pula para a 12ª posição com 34 pontos. Já o Cruzeiro fica na 15ª posição com 29 pontos, um acima do Z-4.

FIM DE PAPO NO MORUMBI! O SÃO PAULO VENCE A SEGUNDA SEGUIDA!

48' Última mudança no São Paulo: Sai: Kelvin / Entra: Luiz Araújo

45' 5 minutos de acréscimos.

45' DÊÊÊÊÊNIS!!!!! Thiago Mendes perde a bola no meio, Alisson sai em disparada e só não empatou pois Dênis defendeu.

43' O argentino Chávez cobrou fraco, no canto direito e o goleiro da Raposa defendeu.

43' DEFENDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEU RAFAEL!!!

41' Em jogada fora do lance da bola, Manoel acerta um soco no estômago de Chávez. O árbitro viu, anotou a penalidade e expulsou o zagueiro celeste.

41' É PÊNALTI PARA O SÃO PAULO! E MANOEL ESTÁ EXPULSO!

39' Última mexida no Cruzeiro: Sai: Rafinha / Entra: Marcos Vinícius

37' Alteração no Tricolor: Sai: Hudson / Entra: João Schimidt

36' 15.556 torcedores presentes no Morumbi.

32' Primeira alteração no São Paulo: Sai: Cueva / Entra: Carlinhos

31' Alteração no Cruzeiro: Sai: Rafael Sóbis / Entra: Alisson

28' Vem aí a segunda mudança no Cruzeiro.

20' UHHHHHHHHHH! Após o corte da defesa, Robinho matou no peito e bateu forte com muito perigo. O meia ainda ficou pedindo, sem sucesso, um desvio em Hudson.

16' Com a derrota parcial, o Cruzeiro volta a ficar somente um ponto acima do Z-4.

11' FUNDAMENTAL! Robinho tocou para Willian, e quando o atacante mineiro estava se preparando para chutar, Rodrigo Caio apareceu cortando de carrinho.

9' UHHHHHH! Edimar cobra falta na lateral da área direto para o gol, e a bola passou tirando tinta da trave de Dênis.

6' Alteração no Cruzeiro: Sai: Lucas / Entra: Ezequiel

3' Cruzeiro se solta mais, já que precisa do gol de empate, mas o Tricolor mantém a boa marcação.

1' UHH! Willian aplicou chapéu em Hudson, mas na hora da finalização, chutou fraco, facilitando a defesa de Dênis.

BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO NO MORUMBI!

Equipes retornaram ao gramado.

FIM DE PRIMEIRO TEMPO NO MORUMBI! São Paulo 1 x 0 Cruzeiro

45' Três minutos de acréscimos.

44' QUE PERIGO!! Após cruzamento de Edimar, Rodrigo Caio erra o corte e quase marca um golaço... Contra.

42' Cueva tocou para Wesley e o meia, com espaço, foi levando até acertar um chutaço de fora da área, no canto de Rafael. Tricolor 1 a 0.

42' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO! É DE WESLEY!!

36' Cruzeiro segue somente com uma finalização. Erros de passe dificultam as ações da Raposa.

31' Jogo volta a ter queda no ritmo. São Paulo passa a tocar a bola, no meio-campo.

25' Encerrados: Fluminense 1 x 2 Chapecoense / Atlético-MG 1 x 0 Sport

21' NO TRAVESSÃO!!! Mena foi até a linha de fundo e cruzou para Rodrigo Caio se esticar todo, jogando a bola no travessão de Rafael.

15' RAFAEL DE NOVO!! Cueva invade a área, fica na cara do goleiro do Cruzeiro, mas Rafael salvou a Raposa.

13' RAFAEL!!! Após corte errado da defesa, Wesley encheu o pé e forçou uma grande defesa do goleiro celeste.

11' Após choque com Mena, Rafinha fica caído e está sendo atendido no gramado.

7' Jogo é truncado nesse início. Os dois goleiros ainda não tiveram trabalho.

3' UH! Sóbis cobra falta na área, Manoel desvia e a bola sai à esquerda do gol.

1' Torcedores do São Paulo cantam alto nesse início de jogo.

BOLA ROLANDO NO MORUMBI!

Equipes em campo. Hino Nacional Brasileiro sendo executado

Antes da partida, os mascotes Santo Paulo e Raposão se encontraram e vão ver a partida juntos no Morumbi,

CRUZEIRO ESCALADO!

SÃO PAULO ESCALADO!

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora São Paulo x Cruzeiro , pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016, partida a ser disputada às 21h, no Morumbi!

Provável Cruzeiro x São Paulo: Rafael; Lucas, Manoel, Bruno Rodrigo e Edimar; Henrique e Lucas Romero; Rafinha, Robinho e Rafael Sobis; Willian

Provável São Paulo x Cruzeiro hoje: Denis; Buffarini, Maicon, Rodrigo Caio (Lyanco) e Mena; Hudson, Thiago Mendes, Wesley, Kelvin e Cueva; Chavez

Fala, Mano! O treinador celeste tratou de frisar que a derrota para o Botafogo não balará a equipe: "Não vamos deixar que a derrota, que pode ser circunstancial, atrapalhe o que já melhoramos. Resultado como o de domingo passado faz parte de uma campanha. As equipes estão tão próximas no campeonato que um resultado muda tudo. É importante ter esse entendimento, saber o que está sendo jogado e fazer bem feito o que estávamos fazendo".

Fala, Mena! O lateral-esquerdo do Tricolor comentou sobre o alívio após o reencontro com a vitória: "É muito importante vencer por tudo o que vem depois. Serão três jogos fora de casa e será difícil. Vamos ter de brigar pela classificação na Copa do Brasil. Terminar com uma vitória é um ânimo grande para continuar trabalhando e melhorar para começar a somar pontos."

O perigo vem de cima! Buscando surpreender logo mais, o técnico Mano Menezes trabalhou jogadas de bola parada na Toca da Raposa.

Ele fica! Após conversa com Marco Aurélio Cunha, o meia Michel Bastos ficará no São Paulo até o final desse ano.

O Tricolor vem de vitória, a primeira sob comando de Ricardo Gomes, sobre o Figueirense por 3 a 0, no Morumbi. Já a Raposa foi surpreendida em casa e perdeu para o Botafogo por 2 a 0, voltando a ficar perto do Z-4.

O São Paulo, 12º colocado com 31 pontos, recebe o Cruzeiro, 15º colocado com 29 pontos, em duelo direto para fugir da parte de baixo da tabela do Brasileirão.