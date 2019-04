Moisés transfere pressão para adversários e elogia concentração em Atibaia

Buscando manter o foco para se consolidar ainda mais na liderança e garantir uma maior concentração, o Palmeiras está em Atibaia para a disputa do clássico no próximo sábado (17) contra o Corinthians, válido pela 26ª rodada. Um dos destaques do Verdão, Moisés ressaltou a importância de conquistar a vitória na rodada, independente do jogo ser diante do maior rival.

"Temos de vencer o jogo para conseguir os três pontos, independentemente do adversário. Temos de somar os três pontos, isso que é importante. Vale o mesmo se for contra o Corinthians, não tem importância maior ou menor. Uma vitória nos ajuda na soma dos 74 a 76 pontos. A pressão não pode vir para o lado do Palmeiras, eles que têm de ganhar da gente para encostar. Sabemos da dificuldade de jogar em Itaquera, mas estamos treinando bem e nos recuperando para fazer um grande jogo.", comentou.

Sobre a busca do do título do Campeonato Brasileiro, Moisés pregou otimismo da equipe e pediu para o Palmeiras manter o ritmo até o fim da competição. Para ele, a motivação é a constante permanência do time na primeira colocação da tabela.

"Agora já faltam 13 (rodadas). Depois de todo esse tempo, não deixamos escapar (a liderança) e isso nos motiva. Não será fácil, mas confiamos no grupo. Temos nos dedicado e abdicado de algumas coisas. Não é fácil o Campeonato Brasileiro, mas temos ambição e confiança. No fim do ano seremos felizes, temos nos dedicado para isso. Continuaremos desta forma, falta pouco”.

O meia achou importante a ida do time para Atibaia se concentrar focando o objetivo de ser campeão. Moisés acredita que o sacrifício de algumas coisas, como ficar longe da família, vale a pena para que o foco seja mantido para bater as metas,

“Tem muita importância esta vinda para Atibaia, não só pelo clássico, mas pela sequência desgastante. Querendo ou não, em casa você tem filho, família e tem de dar uma saída para fazer algo. Aqui não. Aqui você repousa, se alimenta bem, descansa e tem tratamento em tempo integral. Neste momento vale todo o sacrifício, vale ficar um pouco longe da família. O objetivo é muito grande e todo sacrifício é válido”.

Antes de iniciar o treino, o técnico Cuca conversou com o elenco por cerca de 40 minutos, Moisés preferiu não revelar o assunto do bate-papo, mas afirmou que é importante acertar o que ainda não funcionou.

"Não tem como revelar, mas é coisa do futebol. Temos de tentar acertar. Ele procura saber o que eu vejo dentro de campo para que a gente possa se acertar. Tivemos dois jogos que não fomos tão bem, mas conseguimos pontos. Isso terá uma tremenda importância. Não deixamos o Flamengo ganhar, e o Grêmio também não. Que a gente consiga levar pelo menos um ponto em uma noite que não seja tão feliz", finalizou.

A partida entre Corinthians e Palmeiras acontece neste sábado (17), com início às 16h, na Arena Corinthians. Você pode acompanhar todos os detalhes do confronto no nosso site, além de contar com o VAVEL Live, que transmite a partida lance a lance.