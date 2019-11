Corinthians perde para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro (0-2)

Agradeço a todos que acompanharam esse grande jogo aqui na VAVEL Brasil, um forte abraço.

Já o Corinthians segue na quinta posição com 41 pontos.

Palmeiras vence o Corinthians no Itaquerão por 2 a 0 com gols de Moisés e Mina e permanece na liderança do campeonato com 51 pontos.

49 min: Fim de jogo!

47 min: Roger Guedes arrisca de fora e a bola sai a direita de Cássio

45 min: Teremos quatro minutos de acréscimos

43 min: Palmeiras vai controlando o jogo esperando o apito final

40 min: Agora é a vez de Thiago Santos receber cartão amarelo por falta em Marquinhos Gabriel

37 min: Moisés comete falta dura em Romero e recebe cartão amarelo

35 min: Marlone tenta acionar o ataque mas a bola fica com Jailson

31 min: GOOOOOOL DO PALMEIRAS! Jean cruza na área e Mina aparece para fazer o segundo da equipe alviverde

29 min: Léo Príncipe toca a bola com a mão e recebe o segundo amarelo e está expulso de campo

26 min: Corinthians pressiona

24 min: UUUH! Marlone cobra na área e Arana chega batendo, escanteio para o Corinthians

24 min: No Palmeiras sai Dudu e Rafael Marques

21 min: Corinthians tenta pressionar mas não consegue levar perigo ao gol de Jailson

17 min: Léo Príncipe recebe cartão amarelo por falta em Dudu

14 min: No Corinthians sai Cristian e entra Marquinhos Gabriel

11 min: UUUUUH! Moíses cruza a bola na área do Corinthians e Leandro Pereira bate para grande defesa de Cássio

10 min: Leandro Pereira recebe cartão amarelo por falta dura em Léo Príncipe

9 min: Marlone recebe na intermediária e arrisca de longe, a bola sai por cima do gol de Jailson

6 min: UUUH! Gustavo toca para Camacho na entrada da área que bate, a bola desvia e sai pela linha de fundo

2 min: Bola na área do Corinthians e Edu Dracena aparece sozinho para cabecear para fora

0 min: Já no Palmeiras quem sai é Gabriel para entrada de Thiago Santos

o min: No Corinthians entra Romero e sai Lucca

0 min: Começa o segundo tempo!

46 min: Fim do primeiro tempo!

45 min: Teremos um minuto de acréscimo

45 min: Gustavo recebe na entrada da área e isola a bola

42 min: Moíses coloca Dudu na cara de Cássio, mas o atacante se atrapalha com a bola que fica com o Corinthians

40 min: Dudu cruza na área e Erik desvia de cabeça para defesa tranquila de Cássio

40 min: Cássio e Jailson são pouco exigidos nesse primeiro tempo

36 min: Gabriel da carrinho por trás em Rodriguinho e recebe cartão amarelo

33 min: Egídio cobra por cima do gol de Cássio

32 min: Balbuena comete falta em Erik próximo da área e o juiz da cartão amarelo para o paraguaio

30 min: Cristian recebe na área e tenta o cruzamento, a bola passa por todo mundo e sai

29 min: Tchê Tchê passa para Moíses, que tenta acionar Egídio mas acaba mandando forte pela linha de fundo

26 min: Jean tenta acionar Leandro Pereira na frente, mas Cássio sai do gol afastando o perigo

24 min: Moíses cai no gramado com dores no tornozelo e Cuca manda Arouca para o aquecimento

21 min: Gustavo arrisca de fora e manda por cima do gol de Jailson

19 min: Gustavo cai na entrada da área e agarra a bola com a mão, o juiz marca toque do atacante

17 min: Palmeiras pressiona a saída de bola do Corinthians

14 min: Léo Príncipe tenta Marlone pela direita, mas a bola vai forte e sai pela linha de fundo

12 min: Jogo é pegado no meio campo nesse começo

8 min: Corinthians tenta ir para o ataque com Marlone

4 min: GOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! Dudu cruza na área, Vilson corta mal e Moisés de cabeça inaugura o placar no clássico

4 min: Marlone cobra na área e a zaga do Palmeiras afasta o perigo

3 min: Gustavo recebe na entrada da área e bate, a bola desvia e é novo escanteio para o Corinthians

2 min: Bola na área do Palmeiras e Jean desvia, escanteio para o Corinthians

o min: Começa o jogo!

15:55. Equipes entram em campo nesse momento!

15:42. O banco palestrino contará com: Vagner, Fabiano, Thiago Martins, Fabrício, Thiago Santos, AROUCA, Allione, Róger, CX, Vitinho, Rafa e Barrios.

15:37. Palmeiras vem a campo com: Jailson, Jean, Mina, Edu Dracena, Egídio, Gabriel, Tchê Tchê, Moisés, Dudu, Erik e Leandro Pereira.

15:31. Já do lado do Palmeiras, a expectativa está em Leandro Pereira, titular no lugar de Gabriel Jesus suspenso.

Corinthians inicia o aquecimento no gramado!

O banco do Corinthians terá: Walter, Matheus Vidotto, Yago, Léo Santos, Willians, Jean, Romero, Marquinhos Gabriel e Isaac.

Os donos da casa vem a campo com: Cássio, Léo Príncipe, Vilson, Balbuena e Arana; Cristian, Camacho, Rodriguinho, Lucca e Marlone; Gustavo.

Corinthians divulgou a escalação!

Veja, enquanto, recentes jogos entre estas duas equipas:

Melhores 6 gols em Clássico Paulista:

Top 6 gols do Corinthians contra o palmeirashttps://t.co/q4UzPaglYc — ConectadosTIMÃO (@ConectadosTimao) 17 de septiembre de 2016

No 2012 Timão venceu a partida:

O quinto mais votado, foi em 2012, onde os reservas do Corinthians venceram o Palmeiras por 2x1. pic.twitter.com/1hGpd5gn7P — Corinthians Paulista (@sccp) 17 de septiembre de 2016

En 2011, Corinthians também levou a partida 0-1:

No jogo histórico na final do campeonato paulista de 1995, Corinthians ganhou 2x1.

Em terceiro lugar, o emocionante Corinthians x Palmeiras na final do campeonato paulista de 1995. pic.twitter.com/t4Pir2VSPU — Corinthians Paulista (@sccp) 17 de septiembre de 2016

No 1987, Corinthians venceu por 3-0:

Em 1971, com gol épico de Mirandinga, Timão 4x3 Palmeiras:

O Palmeiras é o líder da competição com 48 pontos, um a mais que o Flamengo que vem na segunda colocação. Já o Corinthians tem 41 pontos e ocupa a quinta colocação no momento.

Corinthians chega na Arena nesse momento.

Público começa a chegar no Itaquerão, na tarde desse sábado ensolarado em São Paulo.

Em 2016 Palmeiras x Corinthians se enfrentaram duas vezes, e nas duas a equipe alviverde saiu vencedora: ambos por 1 a 0.

O zagueiro Vitor Hugo do Palmeiras só perdeu dois jogos no campeonato: o de hoje, e justamente o clássico contra o Corinthians no primeiro turno.

No primeiro turno a vitória foi do Palmeiras, que superou o Corinthians em sua Arena por 1 a 0, com gol de cabeça de Cleiton Xavier.

Já o Palmeiras tenta se recuperar após empatar em casa com o Flamengo, mesmo jogando com um homem a mais em grande parte da partida

Em meio aos Jogos Paralímpicos Rio 2016, o Campeonato Brasileiro também dará espaço para um assunto muito importante no cotidiano brasileiro e mundial: a inclusão e acessibilidade para deficientes. E a campanha será divulgada no derby de hoje, saiba mais sobre aqui

Corinthians tentará fazer valer sua força em Itaquera, como no último duelo em casa contra o Sport, confira mais clicando aqui

Além dos suspensos Jesus e Victor Hugo, o Palmeiras não contará com Fernando Prass e João Pedro, ainda em recuperação, e o atacante Alecssandro, que segue em período de condicionamento físico.

"É um clássico Corinthians vs Palmeiras, e todo clássico é diferente. Um clássico mexe com o torcedor, com a imprensa, com os jogadores e com a cidade. É importante contra o Santos, contra o São Paulo. Todo clássico tem sua importância e esse é um clássico decisivo tanto para o Corinthians quanto para o Palmeiras. A gente pressupõe que vai ser um grande jogo”, afirmou alviverde.

Em relação ao adversário do dia, bem como o valor de uma partida como esta, Cuca apontou o confronto como um grande jogo Palmerias x Corinthians, já que todo clássico é gera um clima diferente.

"O Erik pode voltar. É uma opção que temos nos jogos, um menino que temos muita confiança. O Rafael também, apesar de não ser um centroavante, atuou na função quando tivemose Leandro Pereira e Barrios. Hoje a gente tem os dois, mas é um jogador importante pra nós também", ressaltou o técnico.

Questionado sobre a ausência de Erik, que perdeu espaço no time nas últimas rodadas, Cuca afirmou que o jogador pode voltar a atuar, mas não esqueceu de mencionar as demais opções para o setor, como Rafael Marques, Lucas Barrios e Leandro Pereira.

“O Edu entra na zaga, como ele jogou lá em Porto Alegre. Na frente ainda temos essa dúvida. Não temos nada definido. Perdemos o Gabriel e vamos ganhar um tempo a mais para estudar o adversário e depois definir o jogador que vai jogar”, declarou Cuca.

Quem também está suspenso é o artilheiro Gabriel Jesus, no entanto, o comandante do Verdão manteve dúvida sobre quem assumirá seu lugar no time.

Na manhã desta sexta-feira (16), em entrevista coletiva concedida em Atibaia, onde o Palmeiras se prepara para o clássico, o técnico Cuca confirmou que o experiente Edu Dracena será o substituto de Victor Hugo na zaga. O camisa 4 levou o terceiro cartão amarelo diante do Flamengo na última quarta-feira (14).

Ronaldo Botelho Piacente, presidente do STJD aceitou o pedido de reconsideração do Palmeiras para suspender a pena preventiva de Arouca, com isso, o jogador foi liberado para atuar até a data do julgamento, que ainda não foi definida.

O volante fica como opção no banco de reservas para o Dérbi, já que Cuca deve manter o trio de meio-campo que vem sendo titular: Gabriel, Moisés e Tchê Tchê.

O jogador estava suspenso por 30 dias, desde 1º de setembro, quando foi flagrado no exame antidoping após partida contra o Internacional, em 17 de julho. Seu último jogo pelo Verdão havia sido contra o Fluminense, no fim de agosto.

Já no Palmeiras, nos relacionados pelo técnico Cuca, a novidade ficou por conta do retorno do volante Arouca, liberado para jogar após o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) ter revogado a pena preventiva do atleta.

Já o Alviverde, que é líder do campeonato com 48 pontos, tem uma missão pra lá de complicada. Os comandados de Cuca precisam vencer o maior rival longe de seus domínios. Qualquer resultado diferente desse pode colocar em risco a liderança do Palmeiras, já que o Flamengo recebe o Figueirense no domingo (18) e, se vencer, ultrapassa o Alviverde nos pontos.

O alvinegro deverá ter Cássio; Léo Príncipe, Vilson (Yago), Balbuena, Uendel (Arana); Cristian; Marlone, Rodriguinho, Camacho, Lucca; Gustavo.

O Timão novamente não poderá contar com Danilo, Rildo, Pedro Henrique, Bruno Paulo e Guilherme, todos contundidos. Já Giovanni Augusto está relacionado após problema muscular, mas dificilmente ficará no banco.

“Respeito existe sempre, não só por ser o Palmeiras líder, mas por ser adversário. Vamos jogar da mesma forma, dentro ou fora de casa. Isso eu prego e acho que tem que ser assim. Equipe de nível como o Corinthians não pode mudar de comportamento dentro ou fora", completou Cristóvão

O Corinthians carrega uma invencibilidade de 34 jogos na Arena e tentará aumentar a sequência positiva em casa contra o Palmeiras. Questionado sobre qual seria a postura do Timão contra o líder do Brasileirão, Cristóvão foi contundente sobre a constante busca pelo triunfo, independente do adversário ou do local do jogo.

Ciente da importância da vitória para poder ficar mais próximo dos primeiros colocados, Cristóvão Borges se mostrou confiante para a partida Corinthians x Palmeiras . "Uma grande oportunidade, sabemos disso, necessitamos nos aproximar da ponta. Oportunidade boa e grande, independente do momento que passamos. Demos uma crescida, apresentamos boas coisas, principalmente na última partida. Estamos confiantes", analisou o treinador.

"Como tivemos uma semana muito dura e pesada, neste momento é a recuperação e a condição dos jogadores. Por isso ainda vamos esperar a avaliação amanhã para definir, nem todos puderam fazer o mesmo tipo de treino hoje. Vamos aguardar, vai depender dessa avaliação.", disse o treinador do Corinthians.

A equipe, no entanto, não foi confirmada pelo treinador. Vilson foi ausência para tratamento na parte interna. E o comandante falou sobre a saúde de seu time.

Cristóvão comandou o time com treinamentos táticos para aqueles que devem ser os titulares da partida. Fágner, suspenso por terceiro amarelo, deve dar lugar ao jovem Léo Príncipe, enquanto o outro lateral, Uendel, não deve ser problema após sentir um problema na coxa no começo da partida contra o Coritiba.

Do lado do Timão, que soma 41 pontos na quinta posição, Cristóvão parece estar na corda bamba devido as cobranças por melhores resultados nas partidas. Apesar disso, o comandante se mostra confiante para manter a vasta invencibilidade de 34 jogos na Arena Corinthians. O objetivo colar um pouco mais na ponta da tabela e de quebra permanecer invicto em casa.

A arbitragem do clássico paulista Corinthians e Palmeiras hoje será por conta de Héber Roberto Lopes, que contará com o auxílio dos assistentes Kleber Lucio Gil e Carlos Berkenbrock, todos de Santa Catarina.