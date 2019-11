Resultado Cruzeiro x Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro (1-1)

Obrigado a você que acompanhou o clássico mineiro atráves dos olhos da VAVEL Brasil! Volte sempre, torcedor!

SÍNTESE DO SEGUNDO TEMPO: As alterações de Mano Menezes visavam aumentar a velocidade do ataque celeste e deram certo. O Cruzeiro atacou mais e conseguiu o empate, tendo chances para virar o confronto. Para o Atlético-MG, o resultado traz o afastamento dos líderes.

O resultado não muda as posições de Cruzeiro e Atlético-MG. O time celeste permanece em 15º lugar, com 30 pontos. O Galo em terceiro, com 46.

Rafael Carioca: "Não tem nada decidido ainda. Faltam 12 partidas. É lutar enquanto houver esperança."

49' - FIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM DE JOGO NO MINEIRÃO! Termina empatado o clássico mineiro. 1-1

49' - Otero na cobrança, muito mal. Forte demais, totalmente torto.

48' - Fábio Santos chega na linha de fundo e cruza, Elber corta para escanteio.

48' - Robinho levanta a meia altura, a zaga tira.

47' - Falta sofrida por Denilson no meio-campo. Tome bola na área do Atlético-MG.

Vamos até 49 minutos no Mineirão.

45' - VERMELHOU NO CURRAL! Lucas recebe o segundo amarelo e está fora da partida.

44' - Ábila recebeu cara a cara com Victor, impedido.

43' - Cazares tenta de esquerda, de fora da área. A bola sai pela linha de fundo.

41' - Ábila toca para Arrascaeta que conduz a bola na raça, dividindo com a zaga. No chute prensado, a bola sai em tiro de meta.

40' - Cazares acha Pratto na pequena área, porém em posição irregular.

39' - Otero busca a linha de fundo e cruza, Rafael cata firme.

38' - Mexida no Cruzeiro: sai Henrique para a entrada de Denilson.

38' - Robinho raspa na bola, Ábila não chega na bola e o goleiro atleticano fica com ela.

37' - Junior Urso arrisca de fora da área, Rafael defende.

37' - Ábila encara a zaga, ganha espaço e finaliza. Fraco. Victor pega.

36' - UUUUUUUUUUUH! - Elber tinha opções de passe, mas arrisca de fora da área, passou perto do ângulo da meta alvinegra.

35' - Gabriel tenta o cruzamento, Alisson desvia para a linha lateral.

33' - Arrascaeta cobra direto, longe do gol.

31' - Falta perigosa para o Cruzeiro na entrada da área. A bola vai subir e o time celeste tenta se aproveitar do bom momento no jogo.

30' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEEEEEEEEEEEEEIROOOOOOOOOOOOO! ROBINHO!!! Uma bola que parecia perdida, o Elber buscou, deu o passe com açucar e afeto, o meia mandou forte no canto direito de Victor!

29' - Arrascaeta tenta com Ábila novamente, Leonardo Silva faz o básico e manda pela lateral.

28' - MEU DEUS DO CÉU! Edimar cobrou direto e ISOLOU!

28' - Falta de Lucas Pratto em Henrique. A bola vai voar em direção a área.

27' - Mais uma substituição no Atlético: Cazares no lugar de Robinho.

26' - Mexeu o Atlético-MG: o zagueiro Gabriel entra no lugar do lateral-direito Carlos Cesar.

25' - Elber tenta lançamento para Lucas, o lateral-direito não alcança.

23' - O lance puxa a torcida cruzeirense para cima! Grita alto o lado celeste do Mineirão!

22' - NA TRAAAAAAVEEEEEEE! Ábila, oportunista como poucos, apareceu na frente do goleiro Victor e mandou uma bomba!

20' - Otero tenta passe para Robinho na beirada da grande área, mas é interceptado.

19' - Mexida no Atlético-MG: sai Fred para a entrada de Lucas Pratto, El Oso.

18' - Arrascaeta tenta levantamento buscando Ábila, Victor aparece na frente e defende.

17' - Com as mudanças, Mano Menezes quer que o Cruzeiro jogue em alta velocidade.

16' - Cruzeiro mudou: sai Ariel Cabral, entra Élber.

15' - Cruzamento muito mal feito, a bola passa longe da grande área e sai em lateral para o Atlético-MG.

15' - Otero aparece no campo de defesa para cortar o ataque celeste. Escanteio!

14' - Arrascaeta tentava entrar na grande área, se enrolou com a bola e facilitou o trabalho da zaga.

13' - Cruzamento de Edimar para a área, Fábio Santos recua de peito para Victor.

12' - Alisson parte em velocidade, toca para Arrascaeta na esquerda, que cruza mal. Victor segura.

11' - Amarelo para Otero por simulação de pênalti. O meia está suspenso da partida diante do Internacional.

8' - UUUUUUUUUUUUUUUUH! - Júnior Urso, como fator surpresa pela direita, infiltrou-se na grande área e bateu cruzado. Grande chance perdida pelo alvinegro.

7' - Falta forte de Lucas em Otero. Amarelo para ele.

6' - Alisson passa pela marcação, mas erra o levantamento. Fábio Santos corta.

5' - Robinho passa para Fred que, dentro da área, erra o domínio.

4' - Leonardo Silva subiu mais alto, no bate rebate, a zaga cruzeirense isola a pelota.

3' - Junior Urso parte em velocidade e cruza, Leo corta para escanteio.

2' - QUASE! - Otero manda para a área, a bola passa por todo mundo e ninguém desvia.

1' - Bola longa em direção a Alisson, Victor ganha no alto.

COMEÇOU O SEGUNDO TEMPO!

Cruzeiro mexeu: Alisson entrou no lugar de Rafael Sóbis.

Daqui a pouco teremos o segundo tempo. Fique por aí!

SÍNTESE DO PRIMEIRO TEMPO: Nos primeiros 10 minutos, domínio total do Cruzeiro, porém faltou eficiência. A partir daí, o Atlético-MG foi encontrando seu ritmo na partida, equilibrando as coisas. Tocando melhor a bola, o Galo, quando chegou, levou maior perigo. Gol muito bem trabalhado, passes rápidos e oportunismo de Clayton. Ao Cruzeiro, resta ser mais incisivo.

Clayton, autor do gol alvinegro: "Importante saírmos na frente. Agora é organizar para matar o jogo no segundo tempo."

Fala, Lucas: "Primeiro tempo equilibradíssmo, com chances dos dois lados. Se tivessemos acertado nossas finalizações, teríamos empatado."

49' - FIIIIIIIM DO PRIMEIRO TEMPO! Vitória parcial do Atlético-MG por 1 a 0.

48' - Lucas cruza da direita, Erazo corta o lance. Na sobra, chute de Edimar por cima do gol.

47' - Mais um choque de cabeça, agora Otero fica ao solo.

46' - Falta cobrada por Robinho, a bola desviou no meio do caminho e Victor fez a catada.

Vamos até 48 minutos!

45' - PIOU O CANARINHO! Amarelo para Fábio Santos.

45' - Agora o juiz deu. Falta de Fábio Santos em Arrascaeta que vai ser mandada em direção a área. A torcida celeste aumenta o volume do canto no Gigante da Pampulha!

43' - Edimar pediu falta no meio-campo, a torcida chiou junto, mas o juiz deu lateral a favor do Galo.

42' - QUE QUE ISSO, MEU JESUS! - Ábila, completamente sozinho, d frente para o gol, em lance escancarado após dividida que Sóbis ganhou, mandou para fora. INCRÍVEL!!!!!

40' - Contra-ataque cruzeirense, de Ábila para Arrascaeta, Leonardo Silva ganha no corpo e fica com a bola.

38' - UUUUUUUUUUUUUUUUH! - Bela bola para Edimar pela esquerda, Arrascaeta recebe o cruzamento e, sozinho na área, cabeceia por cima.

37' - TÁ NA BANHEIRA! Lançamento de Erazo, que Clayton recebe em posição irregular.

37' - O jogador, já com a consciência recobrada, é retirado de maca.

36' - Henrique disputa com Otero e cai de cabeça no chão, desacordado. Preocupação!

36' - Sóbis tenta dominar em frente a grande área, se enrosca com a bola e Victor defende.

35' - Em menor número, o torcedor atleticano vai fazendo barulho no Mineirão. Após o gol, o torcedor cruzeirense deu uma esmorecida.

34' - Tudo regularizado, Fábio Santos de pé e bola em jogo.

33' - Fabio Santos fica caído no gramado e é solicitado atendimento médico.

32' - Tentativa cruzeirense no campo de ataque, precipitada demais. Linha de fundo.

30' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALO!!! CLAYTON!!!!! Belíssimo levantamento de Fábio Santos, o atacante estava na área e cabeceou bonito no contra-pé do goleiro celeste.

28' - Após cabeceio de Carlos Cesar, Fred briga pela bola dentro da área, a zaga cruzeirense leva a melhor.

27' - Rafael Sóbis, em jogada individual, chuta para o gol. Victor segura firme.

26' - Cruzamento em direção a área buscava Ábila, porém foi forte demais e saiu em tiro de meta.

24' - Tudo apaziguado, vamos ao que interessa.

23' - OLHA A TRETA! - Erazo e Ábila ficam discutindo no gramado, e a confusão vai se espalhando.

22' - Jogo parado no Mineirão.

22' - Otero na cobrança e a bola fica na barreira.

21' - Falta de Bruno Rodrigo em Fred, próxima ao meio círculo da grande área. Bom lance para o Galo!

21' - Robinho tenta mandar na área, Lucas corta de cabeça.

20' - QUE ISSO, JOVEM? Robinho, do Cruzeiro, se enrolou com a bola e cedeu um lateral bobo para o adversário.

19' - Clayton cabeceou para Fred. A bola ficou pingando em frente ao centroavante, Bruno Rodrigo foi mais espertou e roubou o doce.

18' - Jogo excessivamente trabalhado no meio-campo, onde as duas equipes tocam a bola, tentando pensar alguma jogada.

16' - Ficou só na ameaça o amarelo para Leonardo Silva. Ao cometer falta em Ábila, o juiz olhou para ele, mas não o advertiu.

15' - Otero tenta cruzamento, Leo afasta o perigo.

14' - Agora, quem fica mais com a bola é o Atlético-MG.

13' - Arrascaeta levanta para Ábila, que se esticou todo para chegar na bola. Porém, o lance já estava parado. Impedimento.

12' - Troca de passes do meio de campo atleticano, Clayton tenta partir em direção ao gol, mas é impedido pela defesa celeste.

11' - Tentativa de passe longo para Rafael Sóbis, não deu em nada. Tiro de meta.

10' - Ábila toca para Arrascaeta, que cruza fraquinho, fácil para a defesa.

9' - UUUUUUUUUUUUUUUUH! OTERO manda de fora da área no travessão! Que perigo levou a primeira finalização do Galo!

9' - Edimar levanta, Bruno Rodrigo tenta tocar para o meio da área, mas a zaga atleticana corta o lance.

8' - Leonardo Silva rasga mais uma tentativa de ataque cruzeirense. Escanteio!

8' - Sóbis manda para a área e a zaga afasta.

7' - Na cobrança, Clayton corta e é mais um escanteio.

7' - Arrascaeta, agora pela direita, cruza em cima de Rafael Carioca. Escanteio celeste!

6' - Toque de bola cruzeirense no setor defensivo. A Raposa domina as ações no começo da partida.

5' - Arrascaeta tenta o cruzamento, Júnior Urso vai para o combate e leva a melhor.

4' - Ábila ganha de Leonardo Silva, divide com Fábio Santos e o lance termina em tiro de meta para o Atlético-MG.

2' - Latereio em direção a área, Fred resvala na bola e ela sai pela linha de fundo, sem perigo.

1' - Cruzamento de Arrascaeta pela esquerda, Victor segura firme a bola.

COMEÇOU! Bola rolando para o maior clássico de Minas Gerais!

Já está sendo executado o Hino Nacional Brasileiro. Falta pouco para a bola rolar no Gigante da Pampulha!

Quem apita o jogo é Bráulio da Silva Machado, de São Paulo. Os auxiliares são Alex dos Santos e José Roberto Larroyde, também paulistas.

O Atlético-MG também!

O Cruzeiro já está escalado!

Boa tarde, torcedor que prestigia a VAVEL Brasil com sua audiência! A partir das 16h deste domingo (18), você acompanha conosco o clássico mineiro entre Cruzeiro e Atlético-MG , válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016. A partida, com mando cruzeirense, será disputada no Gigante da Pampulha, o Mineirão, em Belo Horizonte/MG

“A expectativa é grande de disputar mais um clássico grande do futebol brasileiro, já disputei alguns, é meu primeiro com a camisa do Atlético, então, estou muito feliz por esse momento, ansioso para que comece o mais rápido possível e a gente tenha uma história bacana para contar. Tomara que possa vir esse presente no domingo, uma grande vitória para dar mais confiança ainda na sequência do campeonato”, comentou.

Dois jogadores alvinegros estreiam no derbi mineiro neste domingo: o zagueiro Erazo e o lateral-esquerdo Fábio Santos. Fábio espera que, a partir de uma vitória sobre o arquirrival, a confiança do time aumente para a sequência do Brasileiro.

A vitória por 1 a 0 perante o Sport na última quinta-feira (15) foi sofrida. Apesar de sair vencedor, o Galo foi pressionado pelo adversário, mesmo tendo um jogador a mais durante boa parte do segundo tempo. O torcedor alvinegro ficou ressabiado com o que viu, mas, apesar disso, quase esgotou a carga de 8% de ingressos reservados para o visitante neste domingo.

“A gente sabe que é um jogo diferente, que tem suas peculiaridades. Tem sua rivalidade e envolve toda a cidade, que praticamente para. A gente sabe a importância, todo jogador tem consciência disso. Vale os mesmos três pontos, mas aumenta nossa força para a sequência do campeonato”, afirmou.

Duas derrotas seguidas e a reaproximação da zona da degola. O momento cruzeirense não é bom. Para sair da atual situação, o técnico Mano Menezes conta com os retornos de Arrascaeta e Ábila, que cumpriram suspensão no revés diante do São Paulo. Expulso após dar um soco no adversário, Manoel está fora da partida. Seu substituto será Leo, zagueiro acostumado a enfrentar o Atlético-MG. Sobre o clássico, o jogador sabe que a cidade respira o jogo antes e depois, ressaltando a motivação que vencer o rival pode trazer.

Colado nos dois primeiros colocados (Palmeiras, com 51 pontos e Flamengo, que tem 50), o Galo tem 45 pontos e está sólido no G4. Porém, o alvinegro tem como meta o bicampeonato. A vitória sobre o Sport na quinta-feira (15) por 1 a 0, apesar de manter a equipe entre os três primeiros, trouxe preocupação ao torcedor devido a atuação ruim.

Ainda no sufoco, a Raposa ocupa a 15ª colocação, com 29 pontos, apenas um ponto a frente do primeiro time dentro da zona de rebaixamento, o Figueirense. Após reagir no campeonato, o time azul cinco estrelas vem de duas derrotas, para Botafogo e São Paulo, sendo esta última uma apresentação absurdamente ruim.

Um clássico de suma importância, que pode definir os rumos de Cruzeiro e Atlético-MG na competição. Os arquirrivais de Minas Gerais medem forças e colocam em campo toda a tradição da maior partida do estado, em um clássico que inicia sua rivalidade nas estatísticas oficiais. 495ª edição, segundo os atleticanos, e 476ª, segundo os cruzeirenses..