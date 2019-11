Resultado Sport x Coritiba na Série A do Campeonato Brasileiro (0-1)

Coritiba aproveita erro do Sport, vence e abre vantagem para Z-4

17:58 A 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro será realizada apenas no próximo final de semana. O Sport vai entrar em campo no sábado (24), às 18h30, para fazer um duelo com o Santos, na Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco. Já Coritiba terá pela frente, no mesmo dia, mas às 16h00, um confronto com o Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo.

17:56 A Ilha do Retiro recebeu um público de 7.496 torcedores, gerando uma renda de R$ 117.120,00.

17:55 Com o resultado desta tarde, o Sport fica mais próximo da zona de rebaixamento caindo para a 14ª colocação, com 30 pontos. Já o Coritiba sobe para a 13ª posição, com 33 pontos. O primeiro time do Z-4, o Figueirense, tem 28 pontos.

50’ Fim de jogo! O Coritiba vence o Sport pelo placar mínimo e respira na Série A do Campeonato Brasileiro ficando mais distante na zona de rebaixamento.

47’ Perdeu! Kazim faz tabela com González, entra na área com liberdade e chuta para longe da meta, perdendo uma ótima chance.

46’ Impedido! Durval recebe bom passe de Gabriel Xavier, mas arbitragem marca posição irregular, de maneira errada.

45’ Cinco minutos de acréscimos.

42’ Uuuhhh! Iago Dias tem ótima chance de aumentar a vantagem, mas chuta para fora.

39’ Impedido! Gabriel Xavier levanta a bola na área e Matheus Ferraz, em posição irregular, cabeceia para Rogério chutar de carrinho e obrigar Wilson a fazer grande defesa. Ruiz pega o rebote e manda para o gol, mas lance é invalidado.

38’ Uuuhhh! Diego Souza acerta lindo passe para Vinícius Araújo, que domina de costa para o gol e ajeita para Rogério chutar para o gol. A bola desvia na marcação e vai para escanteio.

36’ Matheus Ferraz falha de maneira bizarra, Yan Sasse avança pela esquerda, entra na área e chuta muito errado para fora.

32’ Última alteração no Sport: Sai: Everton Felipe. Entra: Vinícius Araújo.

30’ Última alteração no Coritiba: Sai: Leandro. Entra: Iago Dias.

29’ Everton Felipe recebe de Paulo Roberto, limpa a marcação e chuta cruzado para defesa de Wilson.

27’ Modificação no Sport: Sai: Rodney Wallace. Entra: Renê.

23’ Kazim faz tabela com Leandro e chuta da entrada da área para boa defesa de Agenor.

22’ Leandro avança com liberdade pela esquerda, entra na área e só não fica de frente para o gol por conta de Paulo Roberto, que consegue cortar o perigo.

21’ Everton Felipe recebe de Paulo Roberto, entra pela direita com liberdade e cruza rasteiro para Rogério, mas Juninho chega antes e afasta o perigo.

19’ Uuuhhh! Coxa chega tocando a bola de pé em pé, sem nenhuma marcação e González aparece dentro da área para chutar na rede pelo lado de fora.

14’ Kazim recebe de Leandro, após saída errada de Gabriel Xavier, e chuta cruzado para defesa de Agenor.

10’ Alteração no Sport: Sai: Neto Moura. Entra: Rogério.

9’ Uuuhhh! Everton Felipe recebe de Diego Souza, limpa a marcação e bate para boa defesa de Wilson. Ele ainda pega o rebote e chuta para fora, com perigo.

8’ Diego Souza acerta lindo passe de primeira, Samuel Xavier encontra liberdade pela direita e cruza muito mal.

5’ Rodney Wallace levanta a bola na área em cobrança de lateral, recebe de volta e acaba sendo derrubado por Dodô.

3’ Modificação no Coritiba: Sai: Raphael Veiga. Entra: González.

2’ Uuuhhh! Everton Felipe levanta a bola na área, Ruiz tira do alcance do goleiro e manda para Diego Souza, que tenta cabecear em baixo da linha, mas chegam três jogadores do Coxa e afastam.

0’ Começa o segundo tempo!

17:03 Coritiba voltando neste momento para etapa final, sem sofrer alterações.

17:02 Sport de volta para o segundo tempo. Equipe rubro-negra continua com a mesma formação.

47’ Fim do primeiro tempo!

46’ Uuuhhh! Diego Souza recebe dentro da área, gira bem e chuta com a bola no ar para defesa complicada do goleiro Wilson.

45’ Dois minutos de acréscimos.

43’ Leandro recebe com espaço pela direita e acaba sendo empurrado por Gabriel Xavier. Falta pode ser perigosa.

40’ Alteração no Coritiba: Sai: Amaral. Entra: Ícaro.

39’ A bola volta a rolar na Ilha do Retiro. Volante Amaral não vai continuar na partida, pois quebrou um dente e está sangrando bastante.

38’ Jogo paralisado para atendimento ao volante Amaral.

34’ Uuuhhh! Samuel Xavier recebe pelo passe de Ruiz, vai até a linha de fundo e cruza para Diego Souza chegar chutando de primeira para fora. A boal ainda desviou na marcação.

32’ Uuuhhh! Raphael Veiga observa o goleiro Agenor muito adiantado e manda direto para o gol, quase marcando um golaço.

30’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORITIBA! Raphael Veiga cobra falta levantando a bola na área, Agenor sai muito mal da meta e Amaral completa de cabeça para o fundo das redes. Festa da torcida alviverde.

29’ Diego Souza recebe de Neto Moura e manda de primeira para Rodney Wallace invadir a área pela esquerda, no entanto, Dodô aparece e evita o perigo com lindo chapéu.

27’ Partida bem fraca tecnicamente. Os dois times não conseguem criar boas oportunidades de gols.

23’ Everton Felipe levanta a bola na área, Ruiz não consegue dominar e Gabriel Xavier tenta aparecer para finalizar, mas faz falta em Luccas Claro.

19’ Jogo equilibrado até o momento. Equipes encontram dificuldades para finalizar e obrigar os goleiros a trabalharem.

15’ Amarelo! Gabriel Xavier arranca do campo de defesa para o ataque em contra-ataque e acaba sendo derrubado por Leandro, que recebe o primeiro cartão do jogo.

13’ Wilson! Gabriel Xavier recebe na entrada da área e ajeita para Neto Moura chegar chutando forte e obrigar o goleiro a fazer uma ótima defesa.

12’ Uuuhhh! Diego Souza cobra um lateral jogando na área, Everton Felipe pega por trás da zaga e bate cruzado. A bola passa na frente da meta e Gabriel Xavier não consegue finalizar.

10’ Everton Felipe acerta um lindo drible em Juninho e cruza para área, mas Ruiz não consegue alcançar.

9’ Gabriel Xavier faz tabela com Ruiz pelo lado esquerdo de ataque e acaba sendo derrubado novamente por Amaral.

6’ Everton Felipe faz boa jogada pela direita, mas toca muito forte e Ruiz não consegue dominar.

4’ Falta! Raphael Veiga acerta bom lançamento para Kazim, que fica frente a frente com Agenor e chuta para defensa do goleiro, mas lance é invalidade por falta do atacante no zagueiro Matheus Ferraz.

3’ Everton Felipe acerta um belo lançamento para Samuel Xavier, mas Nery faz boa proteção e Wilson defende.

1’ Gabriel Xavier avança pelo meio e acaba sendo derrubado pela marcação.

0’ Começa! A bola está rolando na Ilha do Retiro para o confronto entre Sport e Coritiba, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

15:59 Tudo pronto! Dentro de instantes, a bola vai rolar na Ilha do Retiro.

15:58 Fim da execução do hino nacional brasileiro.

15:56 Sport e Coritiba estão entrando no gramado da Ilha do Retiro.

15:50 Público fraco na Ilha do Retiro. Estádio não deve ficar lotado para este confronto desta tarde.

15:45 Encerrado o aquecimento do Coritiba e dos goleiros do Sport. Equipes devem voltar para o gramado dentro de instantes.

15:34 Goleiros do Sport (Agenor e Lucas) estão fazendo o trabalho de aquecimento no gramado da Ilha do Retiro. Restante do elenco deve continuar aquecendo nos vestiários do estádio.

15:30 Elenco do Coritiba no gramado da Ilha do Retiro para realizar o trabalho de aquecimento.

15:28 Já o Coritiba tem seis jogadores sem poder atuar, sendo eles: Alan Santos e João Paulo (suspensos) e Walisson Maia, Juan, Kleber Gladiador e Neto Berola (lesionados).

15:25 O Sport tem cinco desfalques para este confronto. Os jogadores que não poderão atuar são os seguintes: Magrão (suspenso); Mark González, Túlio de Melo, Rodrigo Mancha e Ronaldo Alves (lesionados).

15:20 Atacante Rogério vai ficar no banco nesta tarde por conta das condições físicas, que ainda não estão em 100%. Jogadores deve ser acionado no decorrer de partida.

15:16 Dentro da Ilha do Retiro, entretanto, o público ainda é bastante fraco, com poucos torcedores ocupando as arquibancadas.

15:15 Movimentação boa do lado de fora da Ilha do Retiro. Torcedores estão chegando em bom número, com formação de filas para comprar ingressos na área destinada aos sócios.

15:12 O técnico Paulo César Carpegiani tem os seguintes jogadores para o decorrer de partida: Rafael Martins; Carlinhos, Ícaro, Bernardo, González, Ruy, Thiago Lopes, Evandro e Iago Dias.

15:10 O Coxa vai entrar em campo da seguinte maneira: Wilson; Dodô, Luccas Claro, Nery e Juninho; Amaral, Edinho, Raphael Veiga e Yan Sasse; Leandro e Kazim.

15:08 Coritiba escalado! Técnico Paulo César Carpegiani não conta com o meia-atacante Juan e o atacante Kleber Gladiador para este confronto, mas não promove grandes novidades, mantendo Yan Sasse no lugar do meia e Leandro na vaga do atacante.

15:05 O técnico Oswaldo de Oliveira terá os seguintes jogadores à disposição no banco de reservas: Lucas; Henriquez, Oswaldo, Mansur, Renê, Apodi, Serginho, Thallyson, Lenis, Edmílson, Vinícius Araújo e Rogério.

15:02 O Leão vai jogar com: Agenor; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Rodney Wallace; Paulo Roberto, Neto Moura, Everton Felipe, Diego Souza e Gabriel Xavier; Ruiz.

15:00 Sport escalado! Técnico Oswaldo Oliveira continua sem contar com Rithely por conta de lesão e o atacante Rogério começa o confronto no banco de reservas, com Gabriel Xavier sendo titular.

14:55 Delegação do Coritiba chegando neste momento na Ilha do Retiro. Jogadores estão indo para os vestiários.

14:50 Sport chegando neste momento ao estádio da Ilha do Retiro. Rithely não está presente com a delegação e deve ficar fora mais uma vez.

Estádio Adelmar da Costa Carvalho, conhecido como Ilha do Retiro, será o palco do confronto desta tarde entre Sport e Coritiba , válido pela Série A do Campeonato Brasileiro.

O Coritiba na rodada passada vinha com o objetivo de se recuperar na competição dentro de casa diante do Corinthians, na quarta-feira (14), no Couto Pereira, em Curitiba, Paraná. No entanto, o Coxa não teve uma apresentação dentro do esperado e precisou lutar bastante para evitar uma derrota, ficando no empate por 1 a 1. O alvinegro abriu o placar com Marlone, enquanto Leandro marcou para o alviverde.

Na última rodada, o Sport teve pela frente um duelo com o Atlético-MG, na quinta-feira (15), na Arena Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Os rubro-negros fizeram uma boa apresentação, mas não conseguiram segurar o ímpeto do adversário alvinegro e acabaram obtendo mais uma derrota na competição nacional. O Galo venceu o confronto pelo placar mínimo, com o gol sendo marcado por Júnior Urso.

Já o Coritiba também vem com um desempenho parecido com o do adversário desta tarde. Entre resultados bons e ruins, o momento agora é de buscar uma sequência positiva para evitar uma entrada na zona de rebaixamento em um momento tão decisivo da competição nacional. O Coxa tem sete vitórias, nove empates e nove derrotas, ficando na 14ª colocação, com 30 pontos.

O Sport vem fazendo um campeonato de altos e baixos. A equipe começou a competição com resultados e futebol muito péssimo, mas conseguiu entrar nos trilhos e apresentar uma melhora, ficando mais consistente até a virada do turno, quando o Leão voltou a oscilar novamente. Sendo assim, o time pernambucano busca uma tranquilidade maior para tirar qualquer risco de rebaixamento. A equipe rubro-negra obtém até o momento oito vitórias, seis empates e 11 derrotadas, ocupando a 13ª posição, com 30 pontos

Na Ilha do Retiro, a última vez que Sport e Coritiba se enfrentaram foi no dia 24 de maio de 2015. As duas equipes se enfrentaram pela terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e os donos da casa acabaram sabendo aproveitara o bom momento que vivia na competição nacional, sempre na parte de cima da tabela, para sair de campo com uma vitória por 1 a 0. O gol do Leão foi marcado por Neto Moura.

A última vez que Sport e Coritiba estiveram duelando pela Série A do Campeonato Brasileiro foi no dia 12 de junho deste ano. O confronto, válido pela sétima rodada, realizado no Couto Pereira, em Curitiba, Paraná, acabou sendo encerrado com vitória do Coxa. Os dois times ainda buscavam se encontrar na competição e estavam apresentando um futebol muito aquém do esperado, mas os donos da casa souberam aproveitar bem as oportunidades e venceram por 3 a 2. Os gols do alviverde foram marcados por Ruy, Kléber Gladiador e Luccas Claro, enquanto Diego Souza fez os dois do Leão.

Sport e Coritiba já estiveram frente a frente em 27 oportunidades pela Série A do Campeonato Brasileiro. O time pernambucano leva uma pequena vantagem ante os paranaenses. O rubro-negro saiu de campo comemorando em dez jogos, enquanto o alviverde triunfou em oito confrontos. Os dois escretes acabaram ficando no empate em nove embates.

O Coritiba também chega para este confronto precisando vencer. Já são dois jogos que os paranaenses não conseguem triunfar e, por ter a mesma pontuação do adversário desta tarde, se sofrerem um revés existe há possibilidade de frequentar a zona de rebaixamento já ao fim desta rodada. Desta maneira, os alviverdes sabem que é fundamental um bom resultado para não aumentar a pressão da torcida daqui em diante.

O Sport vem para este confronto com a missão de conquistar mais três pontos para continuar um pouco distante da zona de rebaixamento. O Leão vem oscilando bastante na competição nacional e um revés dentro de casa poderá deixar a situação complicada, com a possibilidade de os times da parte de baixo chegarem bastante perto na pontuação e os rubro-negros ficarem praticamente dentro do indesejável Z-4.

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Sport x Coritiba , partida válida pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, a ser disputada às 16h00, na Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco.