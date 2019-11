Resultado Cruzeiro x Botafogo na Copa do Brasil (1-0)

Ficamos por aqui com mais esta transmissão. Obrigado pela companhia, torcedor! Continue na VAVEL Brasil, em instantes, o pós-jogo deste duelo.

O Cruzeiro enfrentará o vice-líder Flamengo, no domingo (25), em Cariacica/ES, às 16h.

O Botafogo segue em Belo Horizonte, já que no sábado (24), enfrenta o América-MG, às 21h, no Estádio Independência, pelo Campeonato Brasileiro.

48' Apita o árbitro! Cruzeiro se classifica para às quartas de final da Copa do Brasil sem maiores problemas, após vencer o Botafogo, no Mineirão, por 1 a 0. Goleada por 5 a 2 na primeira partida deu tranquilidade para a Raposa.

46' Vinícius Tanque cabeceia fraco e facilita a defesa do goleiro Rafael.

45' Teremos três minutos de acréscimo.

44' Denilson arrisca de fora da área e bola passa longe da meta de Helton Leite. Cruzeiro apenas administra o tempo.

38' Victor Luís recebe cartão amarelo por reclamação.

38' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO!

Sai: Rodrigo Lindoso; Entra: Vinícius Tanque

35' Gervásio Nuñez comete falta de ataque em Bruno Rodrigo e recebe cartão amarelo.

32' UUUUUUUH! Cruzamento de Lucas, da direita, termina na cabeçada venenosa de Willian, que passa rente à trave de Helton Leite.

Posse de bola:

Cruzeiro 50% x 50% Botafogo

28' NO TRAVESSÃO! Edimar busca o ângulo de Helton Leite na cobrança de falta e acerta a trave superior da meta alvinegra.

27' Arrascaeta sofre falta rente à área e Emerson Silva recebe cartão amarelo pela infração.

26' UUUUUUUUUH! Bola sobra para Rafinha em cobrança de falta, mas o camisa 70 acaba mandando pela linha de fundo.

25' Bruno Silva comete falta em Alisson na lateral. Vem bola na área do Botafogo!

24' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO!

Sai: Elber; Entra: Alisson

22' RAFAEEEEL! Gervásio arrisca da entrada da área e goleiro celeste espalma pela linha de fundo.

21' Leandrinho recebe cartão amarelo por reclamação.

17' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO!

Sai: Ariel Cabral; Entra: Denilson

16' O meia Alisson estava pronto para entrar na partida, mas Mano Menezes muda os planos e vai tirar Ariel Cabral por conta do lance anterior.

15' Ariel Cabral se choca com Rodrigo Lindoso e recebe atendimento médico no gramado.

12' Rodrigo Lindoso tenta o arremate de fora da área, mas manda a bola longe da meta defendida por Rafael.

11' SUBSTITUIÇÕES NO BOTAFOGO!

Saem: Salgueiro e Luís Henrique; Entram: R. Pimpão e Gervásio Nuñez

11' Edimar comete falta em Bruno Silva na intermediária.

08' Willian tenta o cruzamento rasteiro e praticamente recua a bola para Helton Leite.

06' Edimar rebate escanteio curto cobrado por Leandrinho.

05' Willian invade a área alvinegra, cai e pede pênalti. Arbitragem manda o lance seguir.

04' Luís Henrique bate de primeira após jogada de Diogo e manda para fora.

02' Henrique arrisca de fora da área e manda por cima da meta de Helton Leite.

00' Rola a bola para a etapa complementar de Cruzeiro x Botafogo!

00' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO!

Sai: Ábila; Entra: Willian

45' Termina o primeiro tempo! Cruzeiro faz a lição de casa e vai para o vestiário vencendo o Botafogo por 1 a 0, com gol de Bruno Rodrigo.

44' Não teremos acréscimos nesse primeiro tempo.

41' Lucas desarma Luís Henrique, que tentava jogada individual.

39' Edimar cobra escanteio e Bruno Rodrigo manda por cima da meta de Helton Leite.

36' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! BRUNO RODRIGO! Cruzamento de Arrascaeta em cobrança de escanteio e o zagueiro celeste aparece na área para testar firme, mandando a bola no canto de Helton Leite!

35' Edimar arrisca de fora da área e ganha escanteio.

Posse de bola:

Cruzeiro 55% x 45% Botafogo

31' MANOEL! Elber cruza e zagueiro celeste cabeceia por cima do gol defendido por Helton Leite.

30' Edimar chega pela esquerda e cruza. Renan Fonseca aparece e corta pela linha de fundo.

28' Arrascaeta cruza na área, acha Ábila, que bate por cima da meta do Botafogo.

26' Partida é reiniciada no Mineirão após atendimento médico aos jogadores.

24' Ábila disputa bola com Helton Leite e arbitro marca falta em favor do Botafogo. Ambos os jogadores ficam caídos no gramado.

21' Rodrigo Lindoso investe no lançamento longo, mas a bola fica com o sistema defensivo celeste.

16' RAFAEEEEEL! Salgueiro cruza na área, Manoel rebate, mas na sequência o Botafogo chega bem com um chute da intermediária. Goleiro celeste espalmou a bola e a zaga completa o serviço.

15' Ariel Cabral comete falta em Luís Henrique no meio de campo.

13' Ábila encontra Edimar na entrada da área. O lateral bate de primeira, mas a bola acaba saindo pela linha de fundo.

11' Boa jogada de Rafinha, Ábila e Arrascaeta, que conclui de fora da área. No entanto, o uruguaio acaba isolando a bola.

10' Botafogo tenta achar espaço no campo de defesa do Cruzeiro.

08' Elber arremata de fora da área, mas a bola passa longe da meta do Botafogo. Tiro de meta para Helton Leite cobrar.

07' Botafogo troca passes no campo de defesa. Cruzeiro faz a marcação no meio de campo.

06' Diego tenta levantar na área celeste e Rafael fica com a bola.

05' Ábila domina a bola na área, mas perde o tempo da redonda. Em seguida, retoma a posse e aplica uma caneta no adversário, mas a bola acaba saindo pela linha de fundo.

04' Diego chega bem pela direita e cruza rasteiro. Rafael intercepta a bola na pequena área e fica com ela.

03' Elber passa por três marcadores no meio de campo e recebe a falta.

02' Arrascaeta coloca muita força na bola e a redonda sai pela linha de fundo. Tiro de meta para Helton Leite cobrar.

02' QUE ISSO, RENAN FONSECA? Elber cruza da direita e zagueiro do Botafogo quase manda contra o próprio patrimônio! Escanteio para o Cruzeiro.

01' Edimar manda na área alvinegra, Ábila tenta chegar na bola, mas a redonda acaba saindo pela linha de fundo.

00' Edimar recebe primeira falta da partida. Vem bola na área do Botafogo!

00' Bola rolando para Cruzeiro x Botafogo! Vamos para os primeiros 45 minutos de partida.

Hino Nacional Brasileiro executado no Mineirão! Em instantes, Cruzeiro e Botafogo medem forças pela Copa do Brasil.

Cruzeiro e Botafogo fazem trabalhos de aquecimento no gramado neste momento.

O volante Henrique será o capitão do Cruzeiro no duelo de logo mais. Pelo lado do Botafogo, a capitania do time estará com o zagueiro Emerson Silva.

Mineirão irá receber um público pequeno nesta noite! Faltando pouco mais de 45 minutos para o início do duelo, há muitas cadeiras vazias no estádio.

Botafogo também escalado! Sem Sidão, liberado para resolver problemas particulares, Jair Ventura define o seguinte time: Helton Leite; Diego, Renan Fonseca, Emerson Silva e Victor Luís; Diérson, Bruno Silva, Rodrigo Lindoso, Leandrinho e Juan Salgueiro; Luis Henrique.

Cruzeiro definido! Mano Menezes opta por Rafinha e Elber na vaga de Robinho e Rafael Sóbis. Assim, a Raposa entrará em campo com: Rafael; Lucas, Manoel, Bruno Rodrigo e Edimar; Ariel Cabral, Henrique, Rafinha, Arrascaeta e Elber; Ramón Ábila.

O Cruzeiro está chegando neste momento ao Mineirão!

O vestiário do Cruzeiro estará pronto quando os atletas celestes chegarem ao Mineirão!

O Botafogo já está no Mineirão! Em instantes, o Glorioso irá iniciar os trabalhos de aquecimento no gramado.

FIQUE DE OLHO: Ramón Ábila, atacante do Cruzeiro! O técnico Mano Menezes deverá poupar alguns jogadores nesta noite, mas o nome do argentino é praticamente certo na escalação. Afinal, são nove gols marcados com a camisa celeste, sendo dois apenas na goleada por 5 a 2, contra o Botafogo, na partida de ida das oitavas da Copa do Brasil.

Foto: Washington Alves / Light Press

FIQUE DE OLHO: Sidão, goleiro do Botafogo! Com a lesão de Jefferson, considerado titular absoluto antes da lesão, o arqueiro oriundo do Audax/SP assumiu a camisa 1 e não sentiu o peso do manto do Glorioso, executando excelentes defesas que ajudaram a equipe carioca a subir na tabela do Campeonato Brasileiro.

Foto: Vitor Silva/SSPress/Botafogo

O Mineirão será o palco de Cruzeiro x Botafogo , duelo válido pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Foto: Bruno Santos / Especial à VAVEL Brasil

A lista de relacionados do Cruzeiro demorou para ser divulgada. Isso porque Mano Menezes teve um problema de última hora: o meia Marcos Vinícius sentiu dores na coxa esquerda durante o treinamento, fazendo exames posteriores, no qual constataram uma lesão reto femoral. Assim, o jogador ficará afastado dos gramados por até oito semanas.

A estadia do Botafogo em Belo Horizonte irá durar até domingo (25), já que no sábado (24), enfrenta o América-MG, às 21h, no Estádio Independência, pelo Campeonato Brasileiro. Por isso, o volante Airton e o atacante Neílton, mesmo se recuperando de lesões, viajaram com a delegação, mas não devem enfrentar o Cruzeiro logo mais.

A intenção de Mano Menezes é poupar alguns jogadores em jogo Cruzeiro e Botafogo . No entanto, não significa que alguns deles concordem com a atitude. Caso do zagueiro Bruno Rodrigo, um dos mais utilizados pelo treinador celeste na temporada. O camisa 4 não quer saber de descanso e se colocou à disposição para entrar em campo nesta noite.

"Acho que todos têm jogos que podem ser utilizados para descansar. Eu estou tranquilo, jogo vai dar tempo para recuperar, a gente está conseguindo se recuperar bem de cada jogo. Acho que todos vão querer ajudar o Cruzeiro nesta hora", garantiu o defensor.

Difícil, mas não impossível. Esta é a visão de Jair Ventura para tirar a diferença da goleada sofrida no Rio e buscar a classificação para às quartas no Mineirão. No entanto, o treinador descarta qualquer tipo de afobação por parte dos jogadores e deseja que os gols saiam de maneira natural.

"O Botafogo precisa fazer um grande jogo. Com o time organizado, é possível tirar a diferença. Sabemos que é difícil, mas nada é impossível no futebol. Vamos buscar a vitória e a classificação. A gente vai buscar os gols de maneira natural, calma, organizada. Vamos sentir o jogo e ver o que é possível fazer", declarou Ventura.

No Cruzeiro, o clima é de mistério. Com a situação relativamente tranquila na Copa do Brasil, Mano Menezes poderá utilizar o duelo desta noite para poupar alguns jogadores, em função do desgaste. O treino que encerrou os preparativos para enfrentar o Botafogo foi parcialmente fechado à imprensa, mas supõe-se que nomes como Robinho e Rafael Sóbis, não serão utilizados no duelo de logo mais.

A delegação do Botafogo chegou a Belo Horizonte nesta terça-feira (20) ciente de que entrarão em campo nesta noite com um time misto. No último treino em solo carioca, Jair Ventura poupou alguns titulares e deverá utilizar, por exemplo, no ataque, Luís Henrique. Rodrigo Pimpão também surge como nome para ocupar a vaga.

Tranquilo na Copa do Brasil e tenso no Campeonato Brasileiro: este é o panorama do Cruzeiro na temporada. A Raposa não sabe o que é vencer há três partidas e está separada do temido Z-4 por apenas dois pontos. No último domingo (18), a equipe do técnico Mano Menezes empatou em 1 a 1 com o Atlético-MG.

O Botafogo desembarca em Belo Horizonte com moral elevada. No último fim de semana, a equipe do técnico Jair Ventura bateu o Vitória, no Barradão, por 1 a 0, seguindo a ascensão na temporada.

No intervalo entre uma partida e outra da Copa do Brasil, Cruzeiro e Botafogo se encontraram em rodada válida pelo Campeonato Brasileiro, no dia 11 de setembro, também no Mineirão. O Glorioso, na ocasião, venceu o duelo por 2 a 0, com gols de Canales e Camilo.

No primeiro duelo entre as duas equipes nas oitavas de final, no dia 1º de setembro, o Cruzeiro aplicou 5 a 2 em cima do Botafogo, em pleno Estádio Luso-Brasileiro. Agora, para avançar na Copa do Brasil, o Glorioso precisa vencer a Raposa por quatro ou mais gols de diferença, no Mineirão.

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Cruzeiro x Botafogo , pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2016, partida a ser disputada às 21h45 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte/MG.