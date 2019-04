Jorginho aprova atuação e torcida do Vasco, mas lamenta erros: "Uma arbitragem confusa"

Parece que o elenco vascaíno, finalmente, voltou a fazer as pazes com seu torcedor. No empate diante o Santos na noite da última quarta-feira (21), rendeu a eliminação do Vasco na Copa do Brasil. Isso poderia ter sido mais um motivo para que a torcida perdesse a cabeça com o time. Contudo, devido a boa atuação e entrega dos jogadores, o vascaíno pôde dormir com uma sensação melhor, apesar da desclassificação.

Durante a partida, em muitos momentos o Almirante era superior ao adversário. Apesar de ter saído atrás no placar, buscou o jogo e conseguiu virar o resultado. Porém, alguns lances polêmicos decidiram o confronto.

Os jogadores cruz-maltinos reclamaram em dois lances por pênalti, onde a bola havia tocado a mão de marcadores santistas. O árbitro Jean Pierre apenas mandou seguir a jogada. Quando a partida estava com o placar de 2 a 1 a favor dos donos da casa, Lucas Lima empurrou o volante Douglas em uma disputa de bola, o que acabou ganhando e posteriormente culminou no gol de empate do Santos. No mesmo lance, Copote recebeu a bola em posição irregular. Isso gerou grande revolta entre os torcedores e jogadores vascaínos.

“Foi uma arbitragem confusa, que errou em lances decisivos do jogo. Sofremos um gol no primeiro tempo e logo na sequência teve um pênalti claro, que todos viram. Depois, na etapa final, tomamos o gol de empate, que desestabilizou toda a nossa equipe, num lance que foi ignorada uma falta claríssima em Alan. Se a falta fosse marcada, é bom lembrar, poderíamos ter feito o gol, pois temos um excelente batedor em chutes de longa distância, que é o Rodrigo. Apesar disso, seguiremos motivados. Precisamos trocar o chip e virar a chave rápido, falei isso para os jogadores. Todo mundo ficou chateado com os erros de arbitragem que aconteceram, mas precisamos fazer uma excelente Série B e voltar o mais rápido possível”, declarou Jorginho em coletiva.

O treinador também fez questão de destacar a boa atuação que o time vinha tendo durante o confronto e, também, a torcida, que fez seu papel e lotou São Januário.

“Jogamos contra uma das melhores equipes da Série A e em alguns momentos fomos superiores. Fomos organizados, principalmente no segundo tempo, e tiramos a possibilidade de contra-ataque deles. Fizemos um excelente jogo na etapa final. Infelizmente, aconteceu a eliminação, mas saímos de cabeça erguida. Demonstramos que temos condições de jogar de igual para igual com qualquer equipe. Não é uma questão de jogar em São Januário, daqui se transformar em Caldeirão quando a torcida está presente, mas fizemos uma das melhores exibições do ano”, disse o treinador.

O Vasco volta a campo no próximo sábado (24), às 16h30, em São Januário, para um batalha direta pela liderança contra o Atlético-GO.