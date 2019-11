Resultado Atlético-PR 3x0 Ponte Preta no Campeonato Brasileiro 2016

Agradecemos a quem acompanhou mais uma transmissão pela VAVEL Brasil! Tenham todos uma boa tarde e até a próxima!

Na próxima rodada, o Atlético-PR irá até a Vila Belmiro encarar o Santos, no sábado às 16h30min. Já a Ponte receberá o Atlético-MG no Moisés Lucarelli, também no sábado às 16h30min.

Com o resultado, o Furacão pula para a 5ª posição, com 42 pontos. Já a Macaca continua na 8ª posição com os mesmos 39 pontos.

FIM DE PAPO NA ARENA DA BAIXADA! Furacão 3 x 0 Ponte Preta

45' Quatro minutos de acréscimos.

44' Última mudança no Atlético-PR: Sai: Lucas Fernandes / Entra: Giovanny

39' Alteração no Furacão: Sai: Luan / Entra: Marcão

33' Cartão amarelo para Thiago Heleno, do Atlético-PR.

32' Léo cruzou de longe, na cabeça de Thiago Heleno que cabeceou com precisão, sem chances para Aranha. Furacão 3 a o.

32' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-PR! THIAGO HELENO!

27' Cartão amarelo para Reinaldo, da Ponte Preta

26' ARANHA! Léo cruzou, a bola desviou em Reinaldo e ia entrando, mas Aranha salvou.

24' Primeira mudança no Furacão: Sai: Lucho González / Entra: João Pedro

21' O lateral avançou, driblou Antônio Carlos com facilidade e bateu bonito no canto de Aranha. Furacão 2 a 0.

21' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-PR! É DE LÉO!

20' Última alteração na Ponte: Sai: Clayson / Entra: Wellington Paulista

16' Em andamento: Figueirense 3 (Lins 2x) x 0 Santa Cruz

14' UHHHHH! Após o corte da defesa, Luan chutou mascado , Pablo dominou e chutou para a defesa de Aranha.

12' WILLIAM POTTKER ESTÁ EXPULSO! O atacante deixou o braço em Luan e o juiz viu. Ficou somente dois minutos em campo.

10' NA TRAVE! Luan lançou o jovem Lucas Fernandes, que tirou o zagueiro e bateu colocado na trave. Ia ser um golaço.

10' Segunda alteração na Macaca: Sai: Felipe Azevedo / Entra: William Pottker

9' Willian Pottker vem aí.

5' Foi o nono cartão amarelo do Léo no Brasileirão. O lateral não enfrentará o Santos.

5' Cartão amarelo para Léo, do Atlético-PR

4' ARANHA! Lucas Fernandes soltou a bomba de fora da área, a bola quicou na grama sintética e explodiu no goleiro Aranha.

3' Furacão tenta gastar o tempo, tocando a bola, e a Macaca aperta a marcação.

BOLA ROLANDO PARA A SEGUNDA ETAPA!

Ponte Preta mudou: Sai: Fábio Ferreira / Entra: Douglas Grolli

Equipes já retornaram ao gramado da Arena da Baixada.

FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO! Atlético-PR 1 x 0 Ponte Preta

46' Depois de muita enrolação, o zagueiro bateu muito forte, no canto esquerdo de Aranha, que pulou para o canto direito. Furacão 1 a o.

46' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-PR! É DE THIAGO HELENO!

45' Cartão amarelo para Clayson, da Ponte Preta

43' Cartão amarelo para Roger, da Ponte Preta

43' PÊNALTI PARA O ATLÉTICO-PR! Lucas Ferrnandes roubou a bola, invadiu a área e foi derrubado por Fábio Ferreira.

42' Cartão amarelo para João Vitor, da Ponte Preta

41' UHHHHHHHH! Maycon levantou a bola para a cabeçada de Roger, tirando tinta da trave de Wéverton.

40' Em andamento: Figueirense 2 (Lins) x 0 Santa Cruz

35' UHHHHH! Rossetto pegou o rebote da cobrança de falta, bateu forte, a bola desviou em Reinaldo e passou perto do gol.

35' Cartão amarelo para Antônio Carlos, da Ponte Preta

28' Posse de bola: Atlético-PR 75% x 25% Ponte Preta

23' Passes errados: Atlético-PR 12 x 6 Ponte Preta

17' Ponte recua, esperando o erro do Atlético, que segue sem ameaçar o gol da Macaca.

13' UHHHH! Rápido contra-ataque da Ponte, 4 contra 2, Roger tocou para Galhardo que devolveu para Maycon chutar em cima de Thiago Heleno, e na volta, o meia cabeceou em cima de Wéverton.

10' O Furacão não atacou com perigo ainda na partida. Só tentou chegar ao gol de Aranha nas bolas levantadas na área da Macaca.

5' UHHHH! Após cobrança de escanteio, a zaga do Furacão cortou e no rebote, Reinaldo chutou forte para boa defesa de Wéverton.

3' Em andamento: Figueirense 1 (Ayrton) x 0 Santa Cruz

2' Jogo começa truncado e sem criação de jogadas.

BOLA ROLANDO NA ARENA DA BAIXADA! ATLÉTICO-PR x PONTE PRETA

Equipes em campo! Hino do Estado do Paraná e Hino Nacional Brasileiro sendo executados.

PRONTO PARA ESTREAR! Lucho González está confirmado para fazer sua primeira partida com a camisa do Furacão!

FIQUE DE OLHO NO APITO! Nielson Nogueira Dias (PE) será o árbitro da partida. O pernambucano será auxiliado por Marcelino Castro de Nazaré (PE) e Bruno César Chaves Vieira (PE).

PONTE PRETA ESCALADA! Aranha, Jeferson, Antônio Carlos, Fábio Ferreira e Reinaldo; João Vitor, Maycon e Felipe Azevedo; Thiago Galhardo, Clayson e Roger.

ATLÉTICO-PR ESCALADO! Weverton; Léo, Paulo André, Thiago Heleno e Nicolas; Otávio e Matheus Rosseto; Lucho González, Pablo, Lucas Fernandes e Luan.

Fala, Eduardo! O comandante da Macaca, Eduardo Baptista, também analisou a partida e comentou sobre a estratégia para apagar a eliminação de quarta-feira: "A gente conversou bastante. É natural que o grupo fique um pouco abatido, até porque é um grupo de caráter. Já trabalhei em outros times que tomavam de quatro e no dia seguinte estava todo mundo rindo. Esse comportamento aqui mostra que o grupo está querendo. Passamos para eles que esse gostinho de algo maior ainda não acabou. Faltam 12 partidas. Se tivermos organização e comprometimento com o jogo, pode ter algo a mais ainda. A nossa profissão lida com vitórias e derrotas. É digerir o mais rápido possível."

Fala, Paulo! Treinador do Atlético, Paulo Autuori comentou sobre a partida dessa manhã: "É uma equipe com jogadores bastante experientes, que tem feito uma ótima campanha. O Eduardo Baptista é um grande técnico da nova geração, o Brasil precisa disso. Tem tudo para ser um bom jogo. Embora as equipes venham de jogos no meio da semana, em que se jogou tudo... A Ponte estava a ganhar do Atlético-MG, acabou empatando e teve a desclassificação, nós também tivemos um jogo bastante competitivo. Espero que seja um bom jogo de futebol."

No topo! O Atlético-PR tem a melhor defesa do Brasileirão 2016, com somente 23 gols sofridos. Além disso, o Furacão tem a melhor campanha como mandante no campeonato.

Levanta a cabeça! Após a eliminação na Copa do Brasil, a Macaca busca mostrar que não se abateu, logo mais na Arena.

Vai estrear! Lucho González fará sua estreia com a camisa do Furacão na manhã desse sábado.

As duas equipes precisam da vitória para manterem vivos os sonhos de G-4. Quem vencer, terminará a rodada a somente três pontos do quarto colocado.

O Atlético-PR é o 7º colocado com 39 pontos. Já a Ponte Preta também tem 39 pontos mas está na 8ª colocação.

Bom dia, torcedor que acompanha a VAVEL Brasil! A partir de agora, todas as emoções de Atlético-PR x Ponte Preta , duelo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016!