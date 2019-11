Resultado Palmeiras 2x1 Coritiba no Campeonato Brasileiro 2016

Agradecemos a quem acompanhou mais uma transmissão da VAVEL Brasil! Tenham todos uma boa noite e até a próxima.

Na próxima rodada, as duas equipes jogarão na segunda-feira (03): O Palmeiras enfrentará o Santa Cruz no Arruda, às 20h e o Coritiba irá receber o América-MG no Couto Pereira, às 21h.

Com o resultado o Palmeiras seguirá líder por mais uma rodada, com 54 pontos. Já o Coritiba segue em 13º com 33 pontos.

FIM DE PAPO NO ALLIANZ PARQUE! Palmeiras 2 x 1 Coritiba

45' UUHHH! Kazim recebeu, invadiu a área e chutou com perigo.

44' Quatro minutos de acréscimos.

43' Coxa vai para a pressão final.

36' Última mudança no Palmeiras: Sai: Dudu / Entra: Rafael Marques

35' UHHHHHHH!!! Jogadaça de Dudu, e Gabriel Jesus, após driblar Walison Maia, chutou para fora.

33' Última mudança no Coxa: Sai: Edinho / Entra: Alan Santos

30' Após o corte de Jailson, Iago Dias pegou de primeira, com estilo, e jogou na bochecha da rede. Palmeiras 2 a 1.

30' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORITIBA! É DE IAGO DIAS!

27' Finalizações: Palmeiras 17 x 1 Coritiba

24' WILSON SENSACIONAL! Após cruzamento na área, Gabriel Jesus cabeceou com perfeição mas Wilson fez uma defesaça.

22' Segunda alteração no Palmeiras: Sai: Roger Guedes / Entra: Thiago Santos

21' QUE ISSO?! Juan tabelou com dois jogadores do Coxa, mas foi Vitor Hugo quem quase marcou contra o próprio gol.

17' UHHH! Roger Guedes tocou para Leandro Pereira, que ia marcar o terceiro, mas Nery chegou a travou na hora certa.

12' UHH! Jesus foi até a linha de fundo e cruzou para Dudu que teve tempo de dominar, ajeitar mas chutou em cima do zagueiro. Coxa entregue em campo.

11' Egídio tocou para Moisés, que tocou para Roger Guedes cruzar para Mina marcar o segundo. Palmeiras 2 a o.

11' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAÇO DO PALMEIRAS! É DE MINA!

8' Cartão amarelo para Edinho, do Coritiba!

8' UHHHHH! Dudu é lançado por Roger Guedes, Wilson salva e no rebote quase Leandro marcou seu segundo gol.

7' Duas mudanças no Coxa: Saem: Yan e González / Entram: Felipe Amorim e Evandro.

5' Após falta cobrada por Dudu, Walison Maia desviou para trás e Leandro Pereira cabeceou para o gol. Palmeiras 1 a o.

5' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! É DE LEANDRO PEREIRA!

4' Cartão amarelo para Nery, do Coritiba.

3' Cartão amarelo para Dudu, do Palmeiras, por simulação.

2' UHHHHH! Após escanteio, Leandro Pereira cabeceou perto do gol.

1' NO TRAVESSÃO!! Após lateral, Mina e Dudu desviaram e Jesus acertou o travessão de Wilson.

BOLA ROLANDO PARA A SEGUNDA ETAPA!

Palmeiras mudou: Sai: Erik / Entra: Leandro Pereira

Equipes já retornaram ao gramado do Allianz.

FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO! Palmeiras 0 x 0 Coritiba

46' WILSOOOON! Gabriel Jesus tabelou com Moisés, ficou na cara do goleiro curitibano e chutou para grande defesa de Wilson.

44' Três minutos de acréscimos.

42' UHHHHH! Após cobrança de lateral, Gabriel Jesus ajeitou para a chegada de Egídio que bateu forte, à esquerda do gol.

41' UHHH! Dudu cobrou a falta, a bola ia passando e o goleiro Wilson preferiu jogar para escanteio.

41' Cartão amarelo para Iago Dias, do Coritiba

40' Alguns torcedores do Palmeiras atrás do banco de reservas, a chamada "Turma do Amendoim", está reclamando no ouvido do técnico Cuca. A maioria quer que a equipe use mais as bolas aéreas.

35' Palmeiras não consegue mais ter o domínio e percebendo isso, o Coxa adianta a marcação, tentando dificultar ainda mais a situação dos donos da casa.

29' Coritiba começa a se soltar na partida, mas para nos erros de passe.

23' Após sofrer a chamada "cama de gato", Mina caiu e ficou sentindo no gramado, precisando de atendimento médico. O zagueiro já retornou.

19' Gabriel Jesus recebe marcação especial de Nery. Aonde o jovem atacante vai, o zagueiro vai atrás.

16' Jogadores do Coritiba se irritando com a arbitragem do potiguar Caio Max.

12' Palmeiras, como esperado, passa a ficar mais com a bola e tenta furar a retranca coxa-branca.

8' Torcida palmeirense canta forte e alto.

6' Wilson pega a bola e depois é acertado por Érik. Juiz marcou a falta e o goleiro do Coxa ficou caído.

4' ASSIM NÃO! Após corte da defesa, Jean foi tentar chutar de primeira e mandou muito longe do gol.

2' Partida começa bastante disputada no meio-campo.

0' Gramado ainda está bem castigado, após show sertanejo que aconteceu na semana passada.

BOLA ROLANDO! COMEÇA PALMEIRAS x CORITIBA!

Cuca foi até o banco do Coritiba e abraçou toda a comissão técnica do Coxa.

Palmeiras e Coritiba em campo. Hino Nacional Brasileiro sendo executado.

Torcida do Palmeiras comparece em grande número. Torcedores do Coxa também estão presentes.

Coritiba ainda não poderá contar com o atacante Kléber Gladiador. O atacante não jogou com Carpegiani desde a chegada do treinador ao Coxa.

As duas equipes já estão no Allianz Parque. E já terminaram os aquecimentos e retornaram para os vestiários.

Fique de olho no apito! Caio Max Augusto Vieira (RN) comadará a arbitragem. O potiguar será auxiliado por Flávio Gomes Barroca (RN) e Vinicius Melo de Lima (RN).

Já o Coritiba está confirmado com: Wilson, W. Maia, Nery, Juninho e Juan; João Paulo, Gonzalez, Yan e Edinho; Kazin e Iago.

Palmeiras vem a campo com: Jaílson; Jean, Mina, Vitor Hugo e Egídio; Tchê Tchê, Moisés e Dudu; Erik, Róger Guedes e Gabriel Jesus.

Vamos as escalações das equipes no jogo Palmeiras x Coritiba hoje!

Hoje o Palmeiras terá o retorno de seu principal jogador, Gabriel Jesus que cumpriu suspensão na última rodada retorna nesse jogo.

Boa tarde, torcedor ligado na VAVEL Brasil! Começamos agora a transmissão de Palmeiras x Coritiba , partida válida pela 27ª rodada do Brasileirão 2016!

Provável Coritiba x Palmeiras: Wilson; Dodô (Walisson Maia), Nery, Juninho (Walisson Maia), Juan (Juninho); João Paulo, Alan Santos, González (Juan) e Yan; Kazim e Evandro (Iago).

Provável Palmeiras vs Coritiba: Jailson; Jean, Mina, Vitor Hugo e Zé Roberto (Egídio); Arouca (Thiago Santos), Tchê Tchê e Moisés; Erik (Róger Guedes), Dudu e Gabriel Jesus.

Azarão sim, por que não? Apontados por muitos como "azarão" no duelo contra o líder, os jogadores do Coxa não rejeitaram esse rótulo. Pelo contrário, segundo o zagueiro Juninho, destacou a parte boa de não ser favorito: "O bom de ser o azarão da rodada é que você estraga a festa de todo mundo e isso é muito importante. Um time desacreditado cria forças de onde não tem para poder surpreender o time adversário. Isso é muito bom para a gente. Muitos jogos no primeiro turno a gente viu que a gente era sempre o azarão da rodada e acabou surpreendendo. Então, isso é bom para a gente."

"Feijãozinho com arroz"! Na manhã dessa sexta (23), Cuca falou na Academia de Futebol, sobre a partida de logo mais. O treinador também afirmou que só pensa jogo a jogo, e que será assim até o fim do Brasileirão: "É manter a regularidade que estamos tendo o campeonato inteiro. A instabilidade que tivemos foi muito curta, não durou mais que duas partidas. Se mantivermos esse índice de pontuação em torno de 65%, é o que pretendemos. É o feijãozinho com arroz."

Denunciado! Após confusão de torcedores do Palmeiras com dirigentes do Flamengo no duelo no Allianz Parque, o STJD entrou com uma denúncia contra o Alviverde. O clube pode ser punido em até R$ 100 mil e perder até 10 mandos de campo.

Reforço! Pelo lado coxa-branca, o técnico Paulo César Carpegiani poderá contar com o retorno do experiente meia Juan a equipe em Palmeiras x Coritiba hoje.

Desfalques! Por opção física, Cuca decidiu poupar o zagueiro Edu Dracena e o meia Cleiton Xavier. Outro desfalque do líder será o lateral-esquerdo Zé Roberto que ainda sente dores.

O Coritiba conseguiu abrir cinco pontos de vantagem para o Z-4 e um resultado positivo hoje em São Paulo, pode deixar o Coxa perto da permanência na série A.

O Palmeiras precisa da vitória para garantir mais uma rodada na ponta do campeonato. O Alviverde ainda está sob punição do STJD, e o setor Gol Norte estará novamente fechado logo mais.

O Palmeiras, líder com 51 pontos, enfrenta o Coritiba, 13º colocado com 33 pontos, no Allianz Parque às 16h.