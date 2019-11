Resultado Sport x Santos no Campeonato Brasileiro(1-0)

Obrigado a você que acompanhou o jogo pela VAVEL Brasil! Até a próxima com mais do Campeonato Brasileiro 2016! Um ótimo domingo e um grande abraço!

O Sport chega a 33 pontos e se afasta da zona de rebaixamento, chegando 13º lugar. Já o Santos passa a rodada no G-4, mas pode voltar a ser ameaçado pelas equipes que vem na sequência da tabela.

O jogo foi muito intenso no primeiro tempo. Ambas as equipes tiveram chances. O Sport foi mais efetivo e fez 1 a 0 com gol do atacante Rogério, substituto de Ruiz. Após a abertura do marcador, Everton Felipe, pelo Sport, e Copete, pelo Santos, tiveram desperdícios dignos do termo inacreditável. Na etapa final, domínio e soberania do Santos nas chances. Elano foi expulso e, mesmo assim, o Santos continuou em cima, em busca do empate, mas o goleiro Magrão e a zaga do Rubro-Negro foram firmes para garantir os três pontos.

"Três pontos importantes dentro de casa. Santos é uma grande equipe, mas nos defendemos muito bem. No lance no início do segundo tempo, a bola pegou no meu corpo, embaixo do meu braço, então não foi pênalti", esclareceu o lance o defensor Ronaldo Alves, do Sport.

Lucas Lima lamenta a derrota em Recife: "A gente teve muitas chances no primeiro tempo. Nós lutamos. Mesmo com a expulsão continuamos tentando, mas infelizmente não deu. Precisamos seguir lutando pelo G-4", comentou.

49' FIM DE JOGO! VITÓRIA DO SPORT NA ILHA DO RETIRO!

48' PERDE COPETE! Contra-ataque muito rápido e o colombiano é travado pela zaga do Sport.

48' ESPALMA VANDERLEI! Chute pelo meio de Diego Souza.

46' Impedimento de Vinicius Araújo no ataque recifense.

45' +4 minutos esta noite.

44' Sport desperdiça contra-golpe de Apodi. Thiago Maia recupera.

Ilha do Retiro recebendo um público de 7.934 torcedores, gerando uma renda de R$ 129.495,00.

43' Sport com a bola em passes e Santos recupera.

41' Paulo Roberto lança Apodi e tem impedimento marcado do ataque do Sport.

40' Diego Souza tabela com Apodi, invade a área, mas perde a bola, desequilibrado.

39' Vinicius Araújo gira, enquadra o corpo e carimba a marcação do Santos na finalização.

38' Diego Souza sofre falta, jogo segue e Everton Felipe erra passe. Bola volta ao Santos lá na defesa.

37' Santos troca passes e vaias surgem da arquibancada.

35' Troca no Sport. Sai: Rogério, autor do gol e entra Apodi.

33' Defesa do Sport rechaça a cobrança. Na saída de trás, o Leão ganha uma falta no centro do campo.

32' Escanteio para o Santos na cabeçada de Xavier pela linha de fundo.

30' Meia hora de segundo tempo e o Santos ainda busca a igualdade.

28' SANTOS COM UM JOGADOR A MENOS PELO EXAGERO NA RECLAMAÇÃO DO MEIA ELANO! TORCIDA DO LEÃO COMEMORA!

28' CARTÃO VERMELHO! ELANO ESTÁ NA RUA! ENTROU HÁ POUCO E JÁ VAI DEIXAR O CAMPO!

26' Ideia de Oswaldo Oliveira é melhorar as ações no meio campo e na pressão da marcação do Sport.

23' Troca no Sport. Sai Gabriel Xavier e entra Vinicius Araújo.

23' Cabeçada sem perigo do lado do Santos e tiro de meta para Magrão.

22' Lucas Lima cruza e Matheus Ferraz rebate pela zaga. Na sequência, Diego Souza calça Lima e tem falta marcada para o Santos.

21' Jean Mota tenta lance no fundo, cai na chegada do zagueiro, a bola sai e o árbitro corretamente marca tiro de meta.

19' Sport saiu de trás no lance anterior, mas Santos retoma controle da bola no meio.

16' VANDERLEI! Passe aéreo para Rogério, ele finaliza de ponta de chuteira e Vanderlei espalma para salvar os santistas.

15' ESPALMA MAGRÃO! Copete ganha a jogada contra a marcação do Sport, chuta forte e o goleiro espalma à meia altura.

13' Jean Mota chuta fraco, mas bola desvia e árbitro marca o escanteio ao Santos.

11' Lucas Lima cobra falta e Matheus Ferraz afasta de cabeça.

10' MAGRÃO SALVA! Jogada perigosa do Santos e o goleiro mergulha aos pés do atacante para interceptar a bola!

9' Santos segue em pressão e Sport não consegue aproveitar contra-golpe.

7' Troca no Santos: Sai: Vitor Bueno. Entra: Elano.

7' SAIU E VAI SAIR! Vitor Bueno recebe jogada da direita do lateral Victor Ferraz, tem liberdade, projeta o chute, mas manda forte e alto demais. Ele sente a musculatura e pede substituição. Terceira no Santos.

6' Jean Mota recebe de Victor Ferraz e chuta sobre a marcação.

4' Santos começa em cima na etapa final.

2' Lá em cima, Magrão defende firme após a cobrança do escanteio.

1' IH, RAPAZ! CHANCE CLARA DO SANTOS! Magrão defende no primeiro cruzamento da esquerda e, no rebote, bloqueio da bola pela zaga. Santos pede toque de mão e árbitro goiano marca o escanteio!

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! SAÍDA DO SPORT!

Troca no Santos. Entra: Jean Mota. Sai: Rodrigão.

Equipes de volta do vestiário. Vamos ao segundo tempo.

O Sport conseguiu boas chances por ambos os flancos do campo. As jogadas para o centro confundiram a defesa do Santos, que, logo nos primeiros minutos, perdeu Gustavo Henrique, lesionado. David Braz entrou frio e não conseguiu parar Rogério no gol da partida: 1 a 0. O Sport ainda perdeu outras oportunidades e o Santos teve a melhor com Copete, que não conseguiu concluir de letra na pequena área. O placar fica no 1 a 0 ao Rubro-Negro neste intervalo.

Hora de tomar uma água e ir ao banheiro. O primeiro tempo não deu trégua aos torcedores na Ilha do Retiro e por todo o Brasil. Boas chances pelos dois lados. Rogério, após perder duas, foi o único a converter. Ele comentou o seguinte: "A gente foi superior o tempo todo e demos alguns contra-ataques. Temos que matar o jogo", disse.

47' ACABA O PRIMEIRO TEMPO! Magrão ficou com a bola na última investida santista.

45' Vamos aos 47 minutos.

44' Sport com a bola neste final.

41' FURA EM BOLA! Cruzamento rasteiro parte da direita e Gabriel Xavier erra em bola de forma incrível! Impressionante as chances perdidas no fim do primeiro tempo!

39' PERDEU COPETE! Lucas Lima cruza da esquerda e o colombiano tenta o gol bonito, de letra, no alto. Ele erra a bola e ela passa em tiro de meta. Bobeira da defesa dos locais.

37' AGARRA MAGRÃO! Chute rasteiro do habilidoso Lucas Lima e o goleiro cai para boa defesa.

36' Resposta do Santos! Rodrigão tenta aproveitar cruzamento da direita e Matheus Ferraz salva para o Sport.

35' QUE ISSO, QUASE O GOL! Jogador do Sport entra, mas a bola não e o Rubro-Negro tem escanteio! Victor Ferraz tirou!

34' Sport retoma a posse e troca passes. Jogo cai, após o ritmo frenético do início.

32' Santos avança suas linhas e luta contra o prejuízo. Resultado é ruim para o time, que pretende o G-4.

30' Mais um cruzamento na área, cabeçada de Rodrigão e o Santos manda a bola pela linha de fundo, em tiro de meta.

28' PRA FORAAA! Vitor Bueno avança com espaço, faz a finta, chuta de perna esquerda e manda alto demais!

27' Magrão não tem problemas para defender firme cabeçada do Santos.

27' Jogo se desenvolve em ritmo alucinante. Agora os lances são mais cadenciados no meio de campo.

25' CARTÃO AMARELO! Matheus Ferraz por acertar Copete.

24' Copete na esquerda, rola para trás e Vitor Bueno finaliza completamente errado, por cima.

23' Lançamento para Copete e Magrão sai da área para chutar a bola para longe.

22' IMPRESSIONANTE A CHANCE! Gabriel Xavier chega ao fundo, olha consciente, toca para o meio e, na pequena área, Everton Felipe erra o alvo!

20' Não, Neto Moura! Rogério no contra-ataque do Sport. Ele toca para o meio, Neto Moura recebe com espaço, resolve chutar e manda mal demais. Tiro de meta.

19' NA TRAVEEEEEE! Cabeçada santista pega no poste e a zaga afasta na sequência.

18' Lucas Lima puxa contra-golpe e arruma escanteio ao Santos.

18' Falta sobre Diego Souza nos sucessivos ataques construídos do setor direito. Samuel Xavier avança e Everton Felipe costuma ajudar.

16' Outra falta de Copete e o árbitro pede calma ao colombiano, que recém recebeu o cartão amarelo.

15' Por cima! Rogério recebe jogada pela esquerda, dá o passe para trás e Neto Moura chuta longe da meta.

14' CARTÃO AMARELO! Copete comete falta ao usar o braço contra Everton Felipe.

13' Santos estava perdido em campo e tenta se reencontrar. Passe de Rodrigão, porém, vai direto ao domínio do goleiro Magrão.

Rogério recém havia perdido chance clara. Ele novamente recebeu na área, se atrapalhou, conseguiu girar para o chute e colocou fora do alcance de Vanderlei: 1 a 0 aos mandantes!

10' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! ROGÉRIO ABRE O PLACAR! CHUTE NO CANTO!

9' PERDEEEEEU! Chute pelo meio de Everton Felipe, a bola desvia na zaga santista, sobra na área para Rogério, que, frente a frente com Vanderlei, chuta fraco e o goleiro defende firme!

7' Rithely finaliza de perna direita e manda para fora, sem muito perigo.

6' Neto Moura rouba a bola pela direita, tenta passe na área, mas Vanderlei segura firme.

6' ESPALMA VANDERLEI! Jogo corrido, Diego Souza toca para Rogério e o atacante chuta para defesa do arqueiro.

5' Troca no Santos: David Braz no lugar de Gustavo Henrique.

5' IMPEDIMENTO! Copete recebe com liberdade pelo setor esquerdo, mas flagrada a irregularidade.

4' VAI MUDAR! Gustavo Henrique sem condições. David Braz será o ingressante.

2' SENTIU! Gustavo Henrique divide no meio de campo e fica no chão. Atendimento médico a ele.

2' Toque de cabeça na área pela linha de fundo e, sob protestos, o árbitro marca tiro de meta.

1' BOA CHEGADA! Diego Souza inverte a jogada, Samuel Xavier aparece na área, cruza por baixo e a zaga do Santos empurra ao escanteio!

0' BOLA ROLANDO COM SAÍDA DO SANTOS!

Árbitro goiano Elmo Rezende é o responsável por trilar o apito e mediar as ações. Um bom jogo a todos: vai começar!

Perfilados os representantes de ambos os times e hino nacional brasileiro entoado no momento.

Foguetório na Ilha! Magrão de uniforme verde e demais jogadores com o tradicional uniforme rubro-negro. Santos todo de branco.

Tudo pronto para os times adentrarem ao gramado. Torcedores na expectativa de um grande jogo. Fique conosco!

Magrão chega aos 600 jogos com a camisa do Sport. Jogador com mais partidas por um clube do Nordeste do Brasil. Marca histórica.

Para comemorar a marca do nosso paredão, camisas autografas por Magrão foram arremessadas para os sócios!

18:10 Fluxo rubro-negro nas arquibancadas aumenta e o público já dá as caras para apoiar o Leão da Ilha.

Santos com Dorival Junior na beira do campo e Gustavo Henrique na zaga, conforme os efeitos suspensivos permitem junto ao STJD.

Movimentação de público apenas razoável na Ilha do Retiro.

Finalizada a vitória do Palmeiras sobre o Coritiba: 2 a 1 no Allianz Parque. Palmeiras chega a 54 pontos. Coritiba tem 33.

Santos confirmado: Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Zeca; Renato, Thiago Maia e Lucas Lima; Vitor Bueno, Copete e Rodrigão.

Sport escalado: Magrão, Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Ronaldo Alves, R. Wallace, Rithely, Neto Moura, Diego Souza, Gabriel Xavier, Everton Felipe e Rogério.

Magrão completa 600 jogos e receberá homenagens antes da partida. Na partida anterior, o ex-colorado Agenor foi o arqueiro do Sport Recife. De volta, o experiente ídolo rubro-negro espera corresponder no dia de tamanha marca alcançada.

Se pensar em perseguição à liderança, o Palmeiras tem 51 pontos, o Flamengo tem 50 e o Santos é o quarto com 45. O quinto, o rival Corinthians, apresenta 41 pontos e não alcança o Peixe nesta 27ª rodada.

Outro zagueiro no duelo, Gustavo Henrique falou sobre seu efeito suspensivo, que o permite atuar: "Não tenho histórico ruim e nem converso direito com a arbitragem, pois sou muito tranquilo, mas a gente viu que ele prejudicou a nossa equipe e acho que todo mundo viu isso. Falei uma bobagem, mas espero que eles revejam isso, porque não falei para prejudicar ninguém e não sou disso. Quero muito jogar e estar com meus companheiros ajudando a dar a vitória ao Santos”, disse Gustavo Henrique.

Na dupla de zaga do Sport, Ronaldo Alves é a novidade. Ele se recuperou de lesão e comentou o processo enfrentado para estar em forma e apto ao duelo: "Foram dias intensos de tratamento para retornar o mais breve possível, pois agora me sinto bem e confiante para voltar a ajudar o Sport. Quero ter a sequência de jogos que eu vinha tendo antes da lesão. Estava ganhando cada vez mais a admiração da torcida e isso é importante no aumento da confiança”, disse Ronaldo Alves.

O jogo será na casa do Leão pernambucano, a Ilha do Retiro, onde costuma mandar seus jogos.

Fique de olho: Sport Recife x Santos . Lucas Lima. Após a expulsão contra o Internacional, Lima quer demonstrar seu potencial para voltar às convocações da Seleção Brasileira e ajudar o grupo do Santos em mais essa jornada de muita disputa. Um jogador de técnica apurada e que pode desequilibrar a partida. Olho nele!

Fique de olho: Partida Sport Recife x Santos hoje: Diego Souza. O homem de confiança no meio campo é a principal esperança pernambucana para sair com a vitória diante dos santistas. O experiente Diego Souza quer mostrar que pode mais com a camisa do Leão.

O provável Santos a campo nesta partida Sport x Santos da 27ª rodada tem: Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Zeca; Renato, Thiago Maia e Lucas Lima; Vitor Bueno, Copete e Rodrigão. O último nome, Rodrigão, é o substituto do lesionado da coxa, Ricardo Oliveira.

O técnico Dorival Junior também estava punido e o efeito suspensivo coube a ele da mesma forma. Está liberado para ficar à beira do gramado em Recife.

O Santos, por sua vez, vai ter o zagueiro Gustavo Henrique, que estava suspenso pelo STJD pelos incidentes diante do Internacional. A sentença saiu na quarta-feira e o Santos abriu recurso pela anulação da pena, conseguindo em cima da hora para o jogo.

O goleiro Magrão retorna após cumprir suspensão. Agenor jogou a última partida na derrota para o Coritiba. Já na defesa, Ronaldo Alves retorna de lesão. No meio de campo, Rithely, importante reforço, volta, recuperado de dores musculares. Na frente, Rogério substitui o atacante Ruiz, que deve desfalcar por 15 dias.

O Sport no treino da sexta-feira (22) teve Magrão; Samuel, Matheus, Ronaldo e Rodney; Rithely, Neto Moura, Diego Souza, Gabriel Xavier e Everton Felipe; Rogério.

Já o Sport Recife do técnico Oswaldo de Oliveira conta com Diego Souza. O meia esteve ausente em uma fase de oscilação e decadência dos rubro-negros, mas está de volta, em Pernambuco, para organizar e capitanear o time.

O time do técnico Dorival Junior perdeu Gabriel, o Gabigol, para a caminhada, mas ainda conta com seu craque Lucas Lima. Já Ricardo Oliveira, o atacante, está lesionado e se torna desfalque na hora de colocar a bola na rede.

O Leão pernambucano quer distância da zona de rebaixamento. Na atual situação, nada melhor do que os três pontos diante do torcedor. Para isso, missão nada fácil, pois o Santos ainda sonha com as chances de título brasileiro e, pelo menos, pelo G-4.

Alô aos torcedores ligados na VAVEL Brasil! A partir de agora, tudo sobre Sport Recife x Santos , pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016. A partida ocorre neste sábado na Ilha do Retiro, às 18h30, no horário de Brasília.