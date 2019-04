Resultado Atlético-MG x Internacional no Campeonato Brasileiro 2016 (3-1)

Partida entre Atlético-MG x Internacional, válida pela 27º rodada do Campeonato Brasileiro da Serie A. A ser disputada no estádio Independência, em Minas Gerais.

Encerramos aqui nossa transmissão de Atético Mineiro 3x1 Internacional pela 27º rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Agradecemos a sua audiência e pedimos que continue acompanhando a VAVEL Brasil pelo site e pelas mídias sociais. Sua audiência faz o nosso sucesso! Tenham uma boa noite.

Já o Internacional amarga a sua quinta derrota seguida e estaciona na 18º colocação com 27 pontos. O colorado está a 4 pontos do Figueirense, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Na próxima rodada os dois times duelam no estádio do Beira-Rio, Rio Grande do Sul. Também no sábado (1º), às 21h. (horário de Brasília).

O Atlético Mineiro com a vitória chega aos 49 pontos e se estabiliza como 3º colocado, ainda brigando pelo título brasileiro. O galo abre 4 pontos de vantagem do 4º colocado, Santos. E está a 4 pontos atrás do Flamengo, 2º colocado. Ficando a cinco do líder Palmeiras. Na próxima rodada visita a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli em Campinas-SP. Partida a ser realizada no sábado (1º), às 16h:30 (horário de Brasília).

49' Apita o árbitro! Termina a partida no Independência. Atlético Mineiro 3x1 Internacional.

48' Cruzamento de Ceará para a área, Victor vai no alto para fazer a defesa.

47' O Inter tenta as suas últimas chances de ataque.

44' Vamos a quatro minutos de acréscimo na segunda etapa.

42' Última substituição no Internacional. Sai Alex entra Anderson.

37' Substituição no Internacional. Sai Aylon, entra Brenner.

35' Em jogada iniciada por Robinho, ele acha Lucas Pratto, que na tabela com Dátolo entra na área, limpa a marcação e finaliza sem chances para o goleiro Danilo Fernandes. O gol praticamente mata qualquer reação do Internacional.

35' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! É DO ATLÉTICO! LUCAS PRATTO!

33' Alex faz jogada pela esquerda, encontra Gustavo Ferrareis dentro da área, o meia ajeita mas finaliza mal.

32' Cartão amarelo para Clayton após impedir que Fernando Bob começasse a jogada de ataque.

30' Nessa altura o jogo fica morno no Independência.

29' Última substituição no Galo. Sai Carlos César entra Patrick.

25' Carlos César caído, após falta dura de Alex na lateral. O meia do Inter recebeu cartão amarelo.

24' William cobra e a bola vai longe do gol.

23' Falta perigosa para o Internacional na entrada da área.

23' Cartão amarelo para Rafael Carioca, do Atlético.

21' Escanteio para o Inter.

19' Duas substituições no Atlético Mineiro. Saem Cazares e Fred. Entram Dátolo e Lucas Pratto.

17' Robinho chuta, a bola reslava no braço de Paulão, o atacante a a torcida pedem pênalti. Árbitro mandou seguir.

12' Alex recebe no meio e arrisca o chute de fora da área, a bola passa pelo lado. O colorado tenta aproveitar os espaços deixados pela defesa atleticana.

10' O Inter voltou melhor para a segunda etapa mas não consegue administrar o jogo.

08' Escanteio para o Internacional.

04' Robinho cobra escanteio, Fred escora fraco para o gol. Danilo Fernades defende com facilidade.

01' Aylon domina dentro da área, gira, acha Alex. O meia de fora da área finaliza para o gol e o goleiro Victor defende. Primeira chega do Inter na primeira etapa.

00' Primeira substituição no Internacional. Sai Eduardo Sasha entra Valdivia.

00' Apita o árbitro! Começa o segundo tempo de até aqui Atlético Mineiro 2x1 Internacional.

Atlético Mineiro e Internacional protagonizaram um bom primeiro tempo. Movimentado, a primeira etapa teve três gols e chances perigosas para os dois times.

46' Apita o árbitro! Termina a 1º etapa de Atlético Mineiro 2x1 Internacional.

45' Árbitro deu +1 de acréscimo. Partida vai até os 46 minutos.

45' Cartão amarelo para Fernando Bob, do Internacional.

42' UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUH! Quase o empate do Internacional! Em boa jogada individual de Gustavo Ferrareis, o meia limpa a marcação, entra na área e finaliza bonito. Victor espalma para fora.

39' Galo faz a bola girar no campo de ataque

34' UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUH! Resposta do Internacional! Ferrareis acha Aylon dentro da área, o atacnte domina e finaliza bonito. Victor espalma para frente da área, a bola chega em Eduardo Sasha, o jogador finaliza de primeira e a bola passa a direita do gol.

33' UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUH! Em boa tabela de cazares com Fred, o meia atleticano passou pelo goleiro mas perdeu o ângulo e arrematou para fora.

31' No lateral cobrado pela esquerda, a defesa do Atlético dormiu e o meia Gustavo Ferrareis aproveitou e de carrinho mandou para o fundo da rede. Diminui o Internacional na partida, o placar agora é 2 a 1.

30' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO INTERNACIONAL! GUSTAVO FERRAREIS!

28' Na tabela com Fred, o lateral Ceará cortou errado, perdeu a bola, Clayton esperto aproveitou, limpou o primeiro e finalizou bonito no canto sem defesas para Danilo Fernandes.

28' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! É DO ATLÉTICO! CLAYTON!

25' Robinho cobra forte e a bola sai pela linha de fundo.

25' Falta para o galo no meio campo.

20' Com o gol o Internacional recuou e o Atlético tenta manter a bola no campo de ataque, partindo para cima do adversário.

14' Em bola jogada pela esquerda, Fabio Santos vai a linha de fundo acha Robinho, que cruza na cabeça de Fred, após uma defesa sensacional de Danilo Fernandes na cabeçada a bola voltou no pé do artilheiro que só escorou e saiu pro abraço.

14' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! É DO ATLÉTICO! FRED!

11' UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUH! De muito longe William arrisca para o gol e Victor faz excelente defesa de mão trocada!

09' O jogo começa corrido no Independência! As duas equipes buscam o gol o tempo todo.

08' Na falta para o Atlético pelo lado esquerdo, o zagueiro Gabriel apareceu bem na área e cabeceou para baixo. Danilo Fernandes saiu bem para fazer a defesa.

05' UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUH! Vez do Internacional de dar a resposta! Gustavo Ferrareis arriscou da entrada a área, também no canto. Victor espalma para escanteio!

01' UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUH! O Atlético sai rápido para o ataque e quase surpreende já no primeiro minuto de partida. Robinho recebe na entrada da área e finaliza com perigo no canto, Danilo Fernandes espalma para escanteio!

00' Apita o árbitro. Começa a partida!

O Internacional vem para o jogo com a seguinte escalação: Danilo Fernandes; William, Paulão, Ernando e Ceará; Fernando Bob, Rodrigo Dourado, Alex e Gustavo Ferrareis; Eduardo Sasha e Aylon. Técnio: Celso Roth.

O Atlético Mineiro está escalado com: Victor; Carlos Cesar, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Rafael Carioca, Junior Urso e Cazares, Clayton, Robinho e Fred. Técnico: Marcelo Oliveira.

As equipes estão escaladas para a partida!

O Internacional tem quatro baixas na equipe. São eles: O zagueiro Leandro Almeida, os meias Jair e Marquinhos e o atacante Ariel.

Os Desfalques do Atlético Mineiro para a partida são: Marcos Rocha, Carlos, Maicosuel, Luan e Erazo, machucados. E Otero, suspenso.

O centroavante Fred completa uma marca expressiva na partida de hoje. O atleta chega ao seu 600º jogo na carreira.

Para o Atlético Mineiro a rodada também não foi das melhores na briga pelo título. Flamengo e Palmeiras venceram e com isso abriram 7 e 8 pontos de vantagem, respecticvamente. Se quiser continuar na briga, o galo precisa vencer o Inter na noite deste domingo (25).

Adversários diretos do Internacional, Vitória e Figueirense venceram na rodada. O vitória agora é o 15º colocado com 32 pontos. Já o Figueira chegou aos 31 pontos e é o primeiro time a figurar a zona de rebaixamento, a quatro pontos do colorado, 18º colocado. A rodada ruim aumenta a obrigação de vitória do Inter.

No histórico do confronto pelo Campeonato Brasileiro, o colorado leva larga vantagem. Em 68 partidas, são 30 vitórias do Intermacional contra 19 vitórias do Atlético Mineiro e 19 empates. Foram 90 gols marcados pelo Inter e 76 feitos pelo Galo.

Desde o último confronto o momento das equipes mudaram bastante. Principamente o do Internacional. Isolado na liderança após o triunfo contra o Atlético Mineiro com gols de Eduardo Sasha e Vitinho no Beira-Rio pela oitava rodada do campeonato, desde então o colorado só conquistou uma vitória. 101 dias depois da arrancada rumo ao topo da tabela, foram cinco empates e 12 derrotas. O declínio causou a demissão de dois treinadores, e já faz Celso Roth balançar no cargo.

"O Alex jogou muito bem. Desde que cheguei, falam do Alex disso, daquilo. Ele jogou na lateral esquerda, no jeito que foi, uma função difícil, jogou o tempo todo num nível de Alex. É um jogador importantíssimo. A gente conta muito com ele. Vocês falaram do Alex, mas não falaram do Ceará. É uma outra maturidade, e o time tem que buscar esse ajuste da juventude com a maturidade, principalmente nesses momentos difíceis" Contou Celso Roth.

Na última rodada, o Inter foi derrotado pelo lanterna América Mineiro por 1 a 0, em partida também realizada no Independência. O técnico Celso Roth deverá fazer mudanças na equipe para esta partida. Contra o América-MG, Roth escalou a equipe com três volantes. Hoje, deve usar o 4-2-3-1, e poderá repetir o meia Alex improvisado na lateral esquerda.

Em situação oposta, o Internacional figura a zona de rebaixamento da competição. Em 18º lugar com 27 pontos, o colorado precisa da vitória na partida de logo mais, além de secar os rivais diretos que ainda jogam na rodada.

"Ficamos muito felizes com a presença dele, com a participação. Isso foi tema agora com o grupo, no vestiário (depois do jogo contra a Ponte Preta, nessa quarta). Precisamos contar com todo mundo, um banco que esteja preparado para qualquer circunstância, com o olho brilhando. Só assim que se consegue chegar" Disse o técnico do Galo Marcelo Oliveira.

Nem tudo é problema no Atlético. Depois de um longo período fora do time por conta de uma ruptura do tendão da coxa direita, o meia Cazares tem entrado aos poucos na equipe para obter ritmo de jogo. Por isso, dependendo das condições físicas do atleta, ele pode pintar no time titular na partida de hoje. Outro nome que está retornando aos gramados é o meia Jesus Dátolo, o meia também está entre os relacionados.

O Galo vem de um empate por 1 a 1 em clássico disputado contra o Cruzeiro na rodada anterior. Para a partida deste domingo, o técnico Marcelo Oliveira não conta com quatro atletas por conta de lesões musculares. O meia Maicosuel e os atacantes Luan e Carlos já estão em tratamento. Baixa de última hora, o zagueiro Erazo também se lesionou e desfalca a equipe. Suspenso, o meia Romulo Otero é outro que não joga.

O Atlético Mineiro chega para a partida desta noite precisando da vitória para continuar na caça ao líder Palmeiras. Em terceiro lugar com 46 pontos ganhos, o galo está a oito pontos da liderança e vai em busca dos três pontos para não desgrudar da parte de cima.

Boa tarde, leitores da VAVEL Brasil, iniciamos a transmissão da partida entre Atlético-MG x Internacional, pela 27º rodada do Campeonato Brasileiro da Série A 2016. A ser realizada no estádio Independência, em Minas Gerais. Marcada para o horário de 18h:30 deste domingo (25).