Resultado Corinthians x Fluminense pelo Brasileirão 2016 (0-1)

INCIDENCIAS : 27ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016, jogo no estádio Arena Corinthians, em Itaquera (SP).

Na próxima rodada, o Fluminense recebe o Sport, em Edson Passos, no próximo sábado (1), às 11h (de Brasília). Já o Corinthians visita o Botafogo, no Rio de Janeiro, no mesmo dia, às 16h30.

Com a vitória, o Fluminense agora soma 43 pontos e encostou na briga pelo G-4, ficando apenas dois pontos atrás do Santos, o quarto colocado. O Corinthians caiu para sétimo lugar, com 41 pontos.

Fluminense venceu pela primeira vez em Itaquera e encerrou o jejum diante do Corinthians.

50' FIM DE JOGO!

50' Corinthians vai para o tudo ou nada e tenta lançar a bola na área, mas defesa do Flu afasta.

49' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!!! CÍCERO!!! Após cobrança de falta de Scarpa, a bola ficou viva na área, Magno Alves desviou de cabeça e Cícero completou para o fundo das redes.

48' Fluminense tem oportunidade na bola parada. Gustavo Scarpa na bola.

46' ISOLOU! Corinthians chega pela esquerda, Arana cruza, Romero desvia na segunda trave e Rodriguinho isolou.

45' Acréscimos de 4 minutos.

44' PRA FORA! Magno Alves chuta cruzado e a bola sai pela linha de fundo.

42' QUAAAAAAAASE! Contra-ataque do Flu, Richarlison tabela com Magno Alves, avança e cruza. Gustavo Scarpa corta Guilherme Arana e finaliza no canto, mas a bola sai pela linha de fundo.

39' QUASE GOL CONTRA! Após cruzamento de Guilherme Arana pela esquerda, Gum errou o tempo da bola e desviou contra o próprio gol, mas a bola bateu no travessão. No rebote, Romero tentou devolver para a área mas Julio César ficou com a bola.

36' CARTÃO AMARELO PARA GUSTAVO! Por falta em William Matheus.

36' William Matheus levou uma cotovelada no rosto após dividida com Gustavo.

35' SUBSTITUIÇÃO NO CORINTHIANS: Sai Giovanni Augusto, entra Gustavo.

35' POR CIMA! Lucca tentou o chute de longe e mandou por cima.

34' JULIO CÉSAR! Romero tenta bicicleta dentro da área e o goleiro o Fluminense defendeu.

32' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: Sai Wellington, entra Magno Alves.

32' SUBSTITUIÇÃO NO CORINTHIANS: Sai Marlone, entra Lucca.

31' POR CIMA! Marquinhos Gabriel cobrou por cima!

30' Jogadores do Corinthians reclamam que a barreira do Fluminense andou. Daronco para o jogo para conversar com os jogadores.

29' CARTÃO AMARELO PARA PIERRE! Por falta em Marquinhos Gabriel.

29' Pierre comete falta em Marquinhos Gabriel na entrada da área. Ótima oportunidade para o Corinthians.

28' Giovanni Augusto tenta invadir a área, mas William Matheus afasta o perigo pela lateral.

27' Corinthians tenta chegar pela esquerda com Guilherme Arana, mas ele errou o passe para o meio da área. Defesa do Flu afastou.

22' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: Sai Marcos Junior, entra Richarlison.

21' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: Sai Douglas, entra Marquinho.

19' JULIO CÉSAR! Contra-ataque do Corinthians, Giovanni Augusto tentou a finalização da entrada da área e o goleiro do Fluminense salvou.

18' Gustavo Scarpa cruza e a defesa do Corinthians afasta o perigo.

18' Wellington driblou Fagner e ia em direção a área, mas o lateral-direito parou com falta.

17' JULIO CÉSAR! Marquinhos Gabriel faz jogada pela direita e cruza. Rodriguinho domina na área e serve para Giovanni Augusto que chegou batendo da entrada da área, mas Julio César defendeu.

10' JULIO CÉSAR! Giovanni Augusto arrisca da entrada da área e Julio César defende em dois tempos.

7' Marlone arrisca de longe e Julio César defende.

6' QUASE! Gustavo Scarpa cobra escanteio, a bola fica queimando na área e Gum desvia por último, e por pouco não abriu o placar.

5' WAAAAAAAAAALTER! Gustavo Scarpa dá passe para Marcos Junior que entra na área chutando cruzado, mas Walter se estica todo para salvar o Timão.

1' Fluminense tenta a primeira investida ao ataque com Wellington, mas ele acaba adiantando demais e a bola sobra com o goleiro Walter.

0' BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO!

Primeiro tempo bastante equilibrado com chances dos dois lados. Mas, no fim do primeiro tempo, o árbitro Anderson Daronco não viu um pênalti claro de Marquinhos Gabriel em Marcos Junior. O que mais chamou a atenção no lance foi que o quarto árbitro confirmou que viu a falta ao técnico Levir Culpi e à TV Globo, mas não avisou ao árbitro Anderson Daronco. Cheirinho de polêmica...

45' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Sem acréscimo, o árbitro Anderson Daronco encerra o primeiro tempo em Itaquera.

44' JULIO CÉSAR! Após cobrança de escanteio, defesa do Fluminense afastou, Camacho ficou com o rebote na entrada da área e soltou a bomba, mas Julio César salvou o Flu!

42' Gustavo Scarpa cruza para a área, a bola passa por todo mundo e sai pela linha de fundo.

41' QUASE GOL OLÍMPICO! Gustavo Scarpa cobrou escanteio direto para o gol, mas Walter salvou o Corinthians. Na sequência, Flu fica com a posse de bola e ganhou falta pela esquerda.

38' Quarto árbitro revelou à emissora de TV que viu o pênalti, mas não avisou para o árbitro Anderson Daronco. Erro grotesco do trio de arbitragem.

37' Na última quarta-feira pela Copa do Brasil, Fluminense reclamou de dois pênaltis não marcados. Mais uma vez o Tricolor é prejudicado em Itaquera.

37' PÊNALTI NÃO MARCADO! Após cobrança de escanteio de Gustavo Scarpa, Marcos Junior foi agarrado sem a bola por Marquinhos Gabriel e o árbitro mandou seguir.

35' Romero tentou impedir a saída de bola do goleiro Julio César e o árbitro Anderson Daronco marcou falta.

35' Giovanni Augusto cobra a falta direto para o gol, mas Julio César segura firme.

34' William Matheus comete falta em Marquinhos Gabriel na entrada da área. Grande oportunidade para o Corinthians.

33' Fluminense tenta avançar trocando passes, mas peca no último passe.

32' Corinthians tenta chegar na área do Fluminense. Fagner cruza pela direita, mas Gum afasta na primeira trave. No rebote, Marlone tenta virar o jogo para a direita, mas William Matheus afastou o perigo.

28' Não foi a primeira vez que os jogadores do Corinthians pediram pênalti. Em outro lance, Pierre desarmou Rodriguinho na área e gerou reclamações, mas claramente o tricolor foi somente na bola.

28' Marquinhos Gabriel divide com William Matheus, cai na área e pede pênalti. Mais uma vez o árbitro Anderson Daronco acerta e não cai na pilha dos jogadores do Corinthians.

27' Cobrança de escanteio cobrada por Gustavo Scarpa, Gum sobe na primeira trave mas manda por cima.

25' QUAAAAAASE! Corinthians responde em contra-ataque. Romero dribla Wellington na ponta direita e chuta. Julio Cesar da rebote, Corinthians continuou com rebote, mas a finalização parou na defesa tricolor.

24' WAAAAALTER! Gustavo Scarpa dá lindo passe para Marcos Junior nas costas da marcação. O atacante tricolor tentou a finalização na saída de Walter, mas o goleiro do Timão salvou.

22' QUE PERIGO! Marquinhos Gabriel tenta o cruzamento, Julio Cesar afasta de soco e no rebote Rodriguinho tentou finalizar com o goleiro tricolor caído, porém Pierre dividiu e salvou o Flu.

19' WALTER! Gustavo Scarpa arrisca finalização de perna direita de fora da área, mas Walter busca no canto e segura firme.

18' Corinthians tenta chegar com Rodriguinho, mas não consegue furar a defesa do Fluminense.

17' Gustavo Scarpa joga a bola na área do Corinthians mais uma vez, mas passa por todo mundo. No rebote, Wellington domina na ponta esquerda e tenta nova investida na bola aérea, mas Walter afasta de soco.

16' Escanteio para o Fluminense. Bola na área do Corinthians, Walter sai mal, mas a defesa consegue colocar pela linha de fundo. Nova oportunidade de escanteio para o Flu.

14' Falta para o Fluminense. Gustavo Scarpa joga na área, mas a bola acaba ficando com o goleiro Walter, sem perigo.

12' Marlone tentou o passe pelo meio, mas Pierre desarmou para o Fluminense. Jogadores queriam toque de mão, mas Daronco mandou seguir.

11' Wellington tenta jogada individual pela esquerda, mas acaba desarmado e a bola fica com o goleiro Walter.

10' Rodriguinho avança pela ponta esquerda e cruza para área buscando Romero, mas antes do atacante apareceu o zagueiro Henrique desviando e afastando o perigo.

8' Fluminense tenta chegada pela direita com Marcos Junior. O atacante tentou servir Gustavo Scarpa na entrada da área, mas a zaga do Corinthians interceptou.

5' Fagner recebe pela direita e cruza para a área, mas ninguém do Corinthians apareceu para completar na segunda trave.

4' Corinthians tenta chegar com Fagner, que foi driblando pelo meio e acabou desarmado.

1' QUE SUSTO! Logo no começo do jogo, Fluminense ganhou falta pela ponta esquerda. Na cobrança de falta de Gustavo Scarpa, William Matheus desviou na primeira trave e por pouco Marcos Junior não completou na segunda trave.

0' COMEÇOU!

Vai começar o jogo!

Público na Arena Corinthians é menor em relação a partida da última quarta-feira, pela Copa do Brasil. Mas a fiel torcida do Timão faz muito barulho.

Corinthians e Fluminense em campo para o procedimento pré-jogo com a realização do hino nacional.





Mudança no Corinthians: Cássio sentiu dores no ombro durante o aquecimento e o goleiro Walter será titular.

FLUMINENSE CONFIRMADO!





CORINTHIANS CONFIRMADO!





O Fluminense reclamou da escolha de Anderson Daronco para apitar o confronto. Em 2015, o árbitro prejudicou o Tricolor na semifinal da Copa do Brasil contra o Palmeiras, no Allianz Parque, quando marcou um pênalti inexistente que ajudou o Verdão a avançar para a decisão da competição.

Apita o jogo o árbitro Anderson Daronco (Fifa-RS), auxiliado por Rafael da Silva Alves (asp-Fifa-RS) e Elio Nepomuceno de Andrade Junior (RS).

FIQUE DE OLHO: Gustavo Scarpa é o camisa 10 do Fluminense e as principais jogadas do time surgem através dele. É o artilheiro do clube na temporada e no Brasileirão, além de liderar em assistências.

FIQUE DE OLHO: Rodriguinho vem sendo o destaque do Corinthians e marcou o gol da vitória contra o Fluminense pela Copa do Brasil, gol que classificou o Timão para as quartas de final da competição.

Pendurados do Fluminense: Danilinho, Edson e William Matheus.

Pendurados do Corinthians: Balbuena, Vilson, Guilherme, Uendel, Pedro Henrique, Rodriguinho, Romero e Giovanni Augusto.

Desfalques do Fluminense: Diego Cavalieri e Wellington Silva.

Desfalques do Corinthians: Léo Príncipe, Uendel, Guilherme, Bruno Paulo, Pedro Henrique, Danilo e Vilson.

Polêmicas a parte, o Fluminense terá mudanças para a partida. Suspenso com três amarelos, Wellington Silva desfalca o tricolor e dará lugar para Igor Julião.

O Fluminense não consegue esquecer a polêmica partida pela Copa do Brasil e as decisões do árbitro Rodolpho Toski Marques. Além do confronto importante contra o Corinthians, existe a preocupação com o árbitro do jogo deste domingo, Anderson Daronco.

O Corinthians tenta deixar a polêmica da Copa do Brasil de lado e focar no jogo do Brasileirão. O time busca crescer sob o comando do interino Fábio Carille, que vai repetir o time que venceu o Fluminense na última quarta-feira.

Cercados de tensão, Corinthians e Fluminense se enfrentam em confronto direto pela briga no G-4. Vencer significa se aproximar dos líderes, mas perder pode afastar da disputa.

O confronto da última quarta-feira (21) pela Copa do Brasil gerou bastante polêmica. O Fluminense foi eliminado, mas reclamou de dois pênaltis não marcados e a expulsão do meia Marquinho. A situação gerou revolta dos principais jogadores do elenco e do presidente do clube, Peter Siemsen.

Depois de se enfrentarem pela Copa do Brasil na última quarta-feira (21), Corinthians e Fluminense voltam a se enfrentar de novo em Itaquera, mas desta vez pelo Campeonato Brasileiro. No último jogo deu Timão, vitória por 1 a 0.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe agora o tempo real de Corinthians x Fluminense pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016. A bola rola às 16h (de Brasília). Fique ligado!