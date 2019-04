Oswaldo aponta vitória sobre Santos como fôlego extra para evitar rebaixamento

Uma atuação que não foi nem acima, nem abaixo do esperado. Ainda assim, o Sport conseguiu se impôr e voltou a vencer no Campeonato Brasileiro 2016 em duelo contra o Santos, na noite deste sábado (24), na Ilha do Retiro. Ante pouco mais de 7000 torcedores, o Leão bateu o Peixe por 1 a 0, com gol solitário de Rogério, que o distanciou mais da zona de rebaixamento.

O reencontro com as vitórias fez o treinador Oswaldo de Oliveira ter mais motivação para evitar a degola, já que foi questionado sobre seu aproveitamento durante essa semana. Segundo Oswaldo, sair com os três pontos e mantendo o ritmo dos últimos jogos foi essencial para ir firme na briga contra o descenso.

"O Sport, hoje, simplesmente repetiu o que tem feito nos últimos jogos. Tivemos jogos recentes com amplo domínio, principalmente diante dos adversários mais qualificados, contudo felizmente conseguimos vencer. Esse domínio e imposição sobre adversários do calibre de Corinthians, Atlético-MG e hoje, como o Santos, vinha acontecendo faz bom tempo e isso nos deixa motivado", disse o comandante rubro-negro, exaltando o empenho mostrado pelos santistas, principalmente na etapa final.

"Deixamos de tomar iniciativa do jogo e é claro que, com isso, o Santos se motivou. Dorival fez uma mexida importante ao retirar atacante de área e preencheu o meio, pois tivemos dificuldade no início do segundo tempo. Durante o embate, nós conseguimos tomar as rédeas e isso sem permitir deles terem as chances que nós tivemos durante o primeiro. O Brasileiro é muito difícil e não dá para bobear", completou o técnico.

Homenageado por vestir a camisa do clube por 600 vezes e destaque com boas defesas, o goleiro Magrão enalteceu pessoas que considera importantes em sua trajetória - completou 11 anos nesta temporada - e celebrou o triunfo conquistado contra o Alvinegro Praiano. Paulista no nascimento, todavia consagrado cidadão pernambucano, o camisa 1 exalta a dedicação coletiva para o time sair vitorioso.

"Preciso apenas agradecer, pois chegar a 600 jogos não é fácil. É difícil completar essa marca e, hoje, tenho de agradecer a muitas pessoas. Se estou aqui, devo a muita gente. Nos comportamos bem, demonstramos empenho, determinação e conseguimos uma boa vitória. Sabíamos que não poderíamos de maneira alguma sair de campo sem os três pontos e foi o que aconteceu", assegurou o arqueiro.

O resultado positivo deixou a equipe na 13ª colocação, com 33 pontos e voltando a abrir vantagem para o Z-4. Os leoninos voltam a campo, pela 28ª rodada do Brasileirão, no próximo sábado (1º), quando vão à Mesquita enfrentar o Fluminense, às 11h, no Giulite Coutinho. Nessa 27ª rodada, o Flu duela com o Corinthians na Arena, em São Paulo, às 16h.