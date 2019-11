Resultado Flamengo x Palestino pela Sul-Americana 2016 (1-2)

FIM DE JOGO! Palestino faz história ao vencer o Flamengo por 2 a 1 em Cariacia após perder o jogo de ida.

SUBSTITUIÇÃO NO PALESTINO!

UHHHHHHH! Mazurek tinha a chance de resolver mas finalizou pra fora

45' Chegamos aos 45 minutos!

SUBSTITUIÇÃO NO PALESTINO! Sai Benegas e entra R.Paredes

42' Rafael Vaz vira atacante. Vale tudo pela classificação

42' Benegas tenta a finalização cruzada que sai pela linha lateral

41' Pará serve Sheik que vê seu tiro explodir na defesa

NA TRAVE! Valencia atinge o poste com muita força assustando Alex Muralha

40' Luna trava Fernandinho impedindo progressão do meia atacante

38' Fernandinho sofre falta na meia esquerda. Flamengo cobrou rápido e a bola saiu

CARTÃO AMARELO! Chiquinho cai com a mão na bola. Falta. Ele reclamou e levou cartão

36' Fernandinho se dando bem contra Sierralta. Escanteio para o Flamengo

35' Patrick e Pará tabelam mas a bola do meia atacante sai pela linha de fundo

34' Márcio Araujo tenta tiro de longe mas não é a dele. Não chegou nem na marca penal

33' Alex Muralha segura chute de Benegas

32' Rafael Vaz e Juan cortam cruzamentos consecutivos do Palestino

30' Paolo Guerrero, capitão na noite,deixa o gramado mancando na perna esquerda

SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO! Sai Paolo Guerrero e entra Felipe Vizeu

30' Benegas recebe cruzamento em condição irregular

29' Felipe Vizeu vem aí no Flamengo! Quem será que sai na equipe?

28' Emerson Sheik tem chute de fora bloqueado pela defesa

27' Mancuello comete falta em Paredes

26' Fernandinho arrancou em jogada individual e por pouco não assistiu Guerrero em ótima posição. O passe saiu muito forte

24' Sheik agora tenta servir Mancuello que vinha de frente para o gol. Zaga corta e Fla tem escanteio

23' Guerrero tenta passe em Sheik mas o Palestino intercepta

22' Palestino tenta sair pro jogo atacando pelo lado direito com Sierralta

SUBSTITUIÇÃO NO PALESTINO! Sai o amarelado Torres e entra Rosende

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DO FLAMENGO! ALAN PATRICK! Alan Patrick vai lento pra bola e desloca o goleiro Gonzalez. Flamengo desconta, 2 a 1(2 a 2 na soma)

PÊNALTI PARA O FLAMENGO! Pará é atingido por Valencia e o arbitro peruano indica pênalti. Alan Patrick na bola!

17' Chiquinho arrisca e Gonzalez defende de novo!

DEFENDEU GONZALEZ! Sheik pega escanteio de primeira chutando para defesa do goleiro chileno

16' Flamengo troca o sistema para 4-4-2. Sheik e Guerrero formam dupla de ataque, Alan Patrick e Fernandinho fecham os lados, enquanto Márcio e Mancuello jogam por dentro

SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO! Entra Emerson Sheik e Sai Marcelo Cirino

14' Mancuello cruza por baixo e Vidal afasta antes de Gonzalez defender

13' Emerson Sheik conversa com Zé Ricardo. Vai entrar o camisa 11.

12' Paolo entra cara a cara com o goleiro e o defensor chega antes para impedir o gol do peruano

11' Fernandinho tenta o chute de fora mas a bola fica bloqueado pela defesa

SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO! Entra Mancuello e sai Gustavo Cuellar

10' Fernandinho tabela com Chiquinho. O lateral vai ao fundo e cruza nas mãos do goleiro.

9' Marcelo Cirino impede Ignacio Gonzalez de ir na bola. Falta

CARTÃO AMARELO! Cereceda é penalizado por derrubar Marcelo Cirino no contra-ataque

7' Rafael Vaz corta cruzamento para lateral com carrinho

5' Ignacio Gonzalez fica caído para atendimento médico. Jogo parado pela arbitragem

4' Marcelo Cirino agora consegue a falta no duelo contra Cereceda. Na falta lateral I.Gonzalez corta com soco o cruzamento

3' Cirino ganha do marcador na força e cruza na área. A zaga afastou de qualquer maneira

1' Flamengo volta sem mudanças na equipe por mais que o placar necessite ser empatado

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Palestino dá a saída atacando para esquerda

FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Palestino surpreende o Flamengo e abre 2 a 0 fora de casa.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO PALESTINO! VALENCIA! Tiro descompromissado de fora assusta Alex Muralha ampliando o marcador, 2 a 0 Palestino.

45' Arbitro indica mais 1 minuto por jogar

CARTÃO AMARELO! Torres punido pela falta em Fernandinho

44' Fernandinho cava mais uma falta na meia esquerda

43' Fernadinho sempre no drible se livra de Sierralta mas a ninguém complementa a jogada

43' Pará recua cruzamento com peito para Alex Muralha

42' Guerrero deu passe longo em Fernandinho no contra-ataque atrapalhando o companheiro na sequencia

41' Levantamento de Alan passa por todo mundo. Cruzamentos não tem sido eficientes

CARTÃO AMARELO! Torres toca com a mão na bola e é penalizado. Falta em posição perigosa que Alan Patrick cobra

39' Carvajal ajeitou de longe e mandou a esquerda de Alex Muralha

37' Na cobrança Guerrero cabeceia, a bola repica na zaga e sobra para I.Fernandez defender

37' Chiquinho dribla Sierralta e ganha falta na ponta esquerda. Alan Patrick na bola

36' Cereceda chuta cruzado para Juan afastar

35' O resultado agregado é 1 a 1. Tudo empatado. Caso persista o placar em favor dos chilenos até o fim, teremos disputa por pênaltis

34' Flamengo tenta chegar em dois cruzamentos. Ignacio Gonzalez capturou ambos

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO PALESTINO! CERECEDA! Como eu dizia......a falta era perigosíssima e Cereceda carimbou rebote da trave anotando no gol vazio. Palestino abre 1 a 0 aos 32 minutos.

31' Palestino tem falta perigosa por cobrar na meia direita. São três jogadores na bola

CARTÃO AMARELO! Rafael Vaz é advertido por cometer falta em Mazurek

29' Chiquinho tenta assistir Guerrero de cabeça na grande área. Melhor para defesa Palestina que afasta pelo alto

27' Alan Patrick e Paolo Guerrero tabelam mas na hora de chutar o camisa 19 foi travado pela defesa

25' Fernandinho foi desarmado por Farías no bico da grande area

24' Cereceda corta cruzamento de Fernadinho. Fla retoma a posse de bola

21' Benegas complementa cruzamento mandando de cabeça sobre o gol

20' Defesa rubro-negra atuando bem longe do meio campo. Flamengo vai mal

19' Valencia isolou chute de fora

18' Farias cruzou para defesa de Alex Muralha em dois tempos

17' Guerrero perde bola quando arrancava para o ataque

16' Cirino comete falta na altura do meio campo. Partida gelada por enquanto

13' Alan Patrick cai em campo pós corte no marcador e fica sentindo a pancada no joelho

UHHHHHH! Fernadinho faz jogada individual pelo lado esquerdo. No cruzamento a bola passou por Guerrero e Cirino dentro da área sem tocar em ninguém

9' Alan Patrick tenta servir Cirino em profundidade mas a defesa afasta para lateral

7' Muralha sai para cortar cruzamento lateral vindo da meia esquerda

6' Jogo aberto por enquanto mas sem nenhuma chance perigosa criada

4' Palestino também tenta na bola parada. Nada feito

2' Torres faz o corte. Novo escanteio que Alan Patrick cobra

1' Cirino tenta cruzamento rasteiro mas a bola é afastada pela linha de fundo

COMEÇA O JOGO! Flamengo dá a saída atacando para o lado esquerdo

21:43 Flamengo também está no campo de jogo

21:42 Palestino já se encontra no gramado para a partida

Fala, Nicolas Cordova: "Temos que nos colocar em campo como fizemos no Chile, sem nos intimidarmos, mesmo diante de um grande do futebol sul-americano. Só que dessa vez temos que ser mais eficientes do que fomos na partida de ida, pois só assim vamos surpreender"

21:17 Sempre bom relembrar a partida de ida. O Flamengo venceu por 1 a 0 com gol anotado por Emerson Sheik.

PALESTINO ESCALADO! Ignacio Gonzalez, Vidal, Farias,D.Torres, Mazurek, Benegas, Valencia, Cereceda e Sierrasalta;Carvajal e Luna

20:29 Time do Flamengo vai quase reserva para o confronto de volta. Muralha, Pará(suspenso no Brasileiro), R.Vaz, Márcio Araujo e Guerrero continuam

FLAMENGO ESCALADO! Alex Muralha, Pará, R.Vaz, Juan e Chiquinho; M.Araújo, Cuellar, Marcelo Cirino, Alan Patrick e Fernadinho; Guerrero.

20:28 90 minutos antes dos jogos e as equipes já estão escaladas em Cariacica

Boa noite amigos da VAVEL Brasil, acompanhem agora o duelo entre Flamengo x Palestino em tempo real pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana 2016

De certo apenas a presença de Rodinei para ganhar ritmo pois será titular pelo Campeonato Brasileiro no fim de semana. Reservas-titulares como Mancuello e Alan Patrick podem aparecer na equipe comandada por Zé Ricardo em Flamengo x Palestino hoje.

Pelo Flamengo ainda não é sabido quem serão os atletas poupados já que o rubro-negro pouco informa os atletas que viajam com o grupo. Apenas os lesionados Leandro Damião e Alejandro Donatti são presenças certas fora do grupo.

Chegando pela segunda oportunidade na fase internacional da Copa Sul-Americana a equipe rubro-negra precisou remontar o resultado adverso construído contra o Figueirense. Na ida o Furacão do estreito venceu por 4 a 2 jogando em casa mas em Cariacica tomou a virada por 3 a 1, sendo desclassificado.

Diferente do time que entrou em campo no Chile, Nicolas Cordova tem desfalque importante para o jogo: Mathias Vidangossy. Versátil atacante, camisa x e que já atuou pelo Ceará no futebol brasileiro tem problemas pessoais, não tendo viajado ao Brasil. Dentro das quatro linhas Vidangossy não marca gols desde Abril quando ainda jogava no futebol mexicano.

Para alcançar as oitavas foi necessário elimininar o Real Garcilaso na primeira fase triunfando em sua casa por 1 a 0 no jogo de volta após ter empatado em dois gols no Peru na partida realizada em Cuzco, território adversário.

Longe de ser uma tradicional equipe chilena o Palestino foi apenas o 5º colocado no torneio Clausura 2015/2016, ficando atrás de equipes como Colo Colo, Universidad Católica e Santiago Wanders. A posição mediana garantiu sua vaga no torneio "B" do continente.