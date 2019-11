Resultado Corinthians x Cruzeiro pela Copa do Brasil 2016 (2-1)

Agradecemos sua presença em mais uma transmissão. Desejamos uma ótima noite e uma grande quinta-feira. Fique ligado no nosso site pra saber tudo sobre o mundo dos esportes.

Raposa consegue gol fora que dá fôlego para o jogo da volta. Agora, uma vitória simples classifica o Cruzeiro.

O Corinthians vence o Cruzeiro em casa e leva a vantagem do empate para o próximo duelo no Mineirão.

93' Acabou!

92' Minuto final.

91' Raposa ainda tem um suspiro de esperança.

90' Mais três.

89' Parece que os dois times estão satisfeitos.

88' Corinthians troca passes no meio-campo.

87' MUDA O TIMÃO: Rildo entra e sai Marlone.

86' Raposa tenta a pressão pra buscar o empate.

85' Reta final.

84' Apreensão em Itaquera. Nervosismo.

83' MUDA O TIMÃO: Lucca entra e sai Romero.

82' Timão troca passes em busca do espaço.

81' Cruzeiro parece gostar do resultado. Conseguiu o objetivo.

80' Cruzeiro consegue marcar fora de casa e já tem alguma vantagem.

79' MUDA O TIMÃO: Willians entra e sai Rodriguinho.

78' TEMOS UM JOGO! Balão do goleiro. Balbuena falha de forma bizarra, Ábila recebe, passa no meio e Robinho bate colocado tirando do Walter.

77' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, ROBINHOO, DO CRUZEIRO!

76' Rodriguinho arranca, lança Marlone, mas defesa corta.

75' Ábila aparece pela primeira vez, mas testa pra fora.

74' MUDA A RAPOSA: Willian sai e entra Alisson.

73' Bate-rebate na área mineira até sobrar com Rafael.

72' Romero enfia pra Giovanni, que divide com Henrique e ganha escanteio.

71' MUDA A RAPOSA: Ábila entra na vaga de Sóbis.

70' TRAVADO! Contra-ataque corinthiano puxado por Marquinhos que enfia pra Rodriguinho, que chuta mascado. Escanteio.

69' Muita vontade e disposição do alvinegro.

68' Romero leva do jeito que dava, cruzou, mas Edmar afasta.

67' São 18.796 pessoas em Itaquera.

66' Cruzeiro tenta atacar, mas Corinthians se fecha bem.

65' QUAASE! Briga pela direta, cruzamento de Fágner e Rodriguinho tentou pela esquerda. Sóbis mandou pra fora, mas o juiz deu tiro de meta.

64' A bola volta a rolar em Itaquera.

63' Henrique é atendido fora do campo. Parece ainda atordoado.

62' Dividida forte pelo alto entre Henrique e Giovanni e o cruzeirense ficou desacordado.

61' Fágner manda de canhota e quase manda na Vila Matilde.

60' Jogo pegado em Itaquera. Duelo ainda aberto.

59' Mano abre o time para o ataque.

58' MUDA A RAPOSA: Arrascaeta entra e sai Ariel.

57' WAAAAAAALTER! Testada de Willian de baixo pra cima e Walter pega na gaveta!

56' Raposa tenta diminuir o prejuízo.

55' Timão com a Fiel a mil!

54' Cruzeiro agora tentará ao menos um gol pra levar alguma vantagem pra volta.

53' A Fiel explode! E Romero iguala Guerrero com 15 gols na Arena.

52' ARTILHEIRO DA ARENA! Marlone recebe na esquerda, bate de longe e Romero surge por dentro da zaga pra desviar de cabeça e lançar na rede!

51' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, ROMERO, DO TIMÃÃÃÃÃO!

50' O Timão segue no ataque. Quer aproveitar a fase.

49' A Fiel explode em Itaquera!

48' QUAAASE! Pressão corinthiana e chute de Camacho que desvia. Quase mata Rafael.

47' OOOO LÉO... Rodriguinho manda uma sabugada de fora, Rafael espalma no pé da trave, Marquinhos corre, cruza pra pequena área e Léo se antecipa a Romero, manda contra!

46' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS!

45' Está valendo!

As equipes retornam para a segunda etapa em Itaquera.

O segundo tempo promete muito pela força das equipes e espaços que dão.

Timão se organiza, trabalha bem, mas dá espaços pelas laterais e sofre. Mas jogo é agradável.

Bom jogo em Itaquera. Os dois times conseguem atacar, armar jogadas, mas Raposa teve uma bola na trave com seu melhor trio de ataque.

45' Terminou.

44' Marquinhos manda de fora e Rafael pega firme.

43' Romero chega na esquerda, cruza pra trás e Manoel afasta.

42' O Cruzeiro tenta crescer nesses minutos finais.

41' NO TRAVESSÃÃÃÃO! Willian recebe na meia-lua, finta Yago, bate de esquerda e manda no travessão. Ela volta, pega nas costas do Walter e sai!

40' Reta final de jogo.

39' Mano Menezes sempre bem agitado na beira do campo.

38' Sóbis manda de fora e Walter cai pra acompanhar.

37' Raposa aguarda erros e sai pelas laterais.

36' Jogo aberto. É lá e cá.

35' No cruzamento, Balbuena comete falta ofensiva.

34' FOOOOORA! Ataque veloz do Timão, chute de Giovanni, desvio em Manoel e quase mata Rafael. Escanteio.

33' Sóbis tenta levantar, mas manda na cabeça de Arana. Escanteio.

32' Mais uma falta lateral e a Raposa chega com perigo.

31' FORA! Fágner inverte, Marlone ajeita e Romero chega de bicicleta, mas errou bizonhamente.

30' A Fiel não para um minuto!

29' Raposa aguarda o erro e aposta em apoio dos laterais.

28' Giovanni bate de fora da área, mas mandou por cima do gol.

27' Timão tenta por pressão em Itaquera!

26' FORA! Marquinhos recebe na esquerda, leva pra linha de fundo e cruza pra trás. Rodriguinho bate de primeira e manda por cima.

25' Timão responde com Marlone, que manda de canhota e a zaga manda pra escanteio.

24' Velocidade em contra-ataque mineiro, mas Willian bateu fraco no meio do gol.

23' Giovanni bate cruzado e Rafael pega no pé da trave.

22' Robinho manda na área, a bola atravessa a região, mas ninguém aproveita.

21' Arana comete mais uma falta desnecessária. Raposa com chance de cruzamento.

20' E o jogo segue pegado. Muita disposição.

19' Lucas recuou um tijolo pra Rafael e quase complica a situação.

18' FORA! Rafinha manda de fora e agora mandou por cima.

17' Os dois times bem postados e trabalhando em busca do espaço.

16' Muita briga e muita disposição das equipes.

15' FOOORA! Giovanni cruza, Romero divide com a zaga e Rodriguinho pega de canhota, mas manda por cima.

14' Muita luta do Corinthians, no apoio da Fiel!

13' Tabela entre Romero e Rodriguinho, que tenta o chute e explode em Manoel. Raposa se salva.

12' Mais um chute de fora de Rafinha e mais uma defesa tranquila de Walter.

11' Cruzeiro tenta respirar e trabalhar a bola pelo meio-campo.

10' Bom trabalho pela esquerda do time do Cruzeiro, mas Rafinha bateu fraco no meio e Walter pegou.

9' Corinthians marca forte. Tenta não dar espaços.

8' Muita pressão na Arena!

7' Rodriguinho e Marlone trabalham pela esquerda, mas a zaga mineira afasta o perigo.

6' Marcação pesada e muita briga. Partida truncada.

5' Começo animador. Os dois times partem pra cima.

4' A Fiel faz muita festa e muito barulho!

3' Levantamento e Balbuena chega pra aliviar o perigo.

2' Agora é a vez da Raposa mandar na área.

1' Cruzamento da esquerda de Arana e Romero testa na mão do goleiro.

0' Bola rolando!

Raposa com camisa azul, calção branco e meias azuis.

Corinthians com camisa branca, calção preto e meias brancas.

Os times se preparam no gramado da Arena. A Fiel faz a festa em apoio!

Hino Nacional do Brasil.

Equipes perfiladas! Protocolo oficial de apresentação.

A Fiel torcida faz sua parte e comparece. Ainda tem muita gente nos arredores.

Os times aquecem no gramado. Já já as equipes retornam em definitivo.

Raposa definida com Rafael; Lucas, Manoel, Léo, Edimar; Henrique, Ariel Cabral, Robinho; Rafael Sóbis, Rafinha, Willian. Técnico: Mano Menezes.

Corinthians com Walter; Fágner, Yago, Balbuena, Arana; Camacho; Marquinhos Gabriel, Rodriguinho, Giovanni Augusto, Marlone; Romero. Técnico: Fábio Carille.

E o Timão está escalado!

A Arena Corinthians será o palco da partida Corinthians x Cruzeiro. A VAVEL Brasil traz tudo da partida à partir das 20h pelo horário de Brasília.

A Fiel certamente estará em peso, ainda mais após o pedido de Fábio Carille para pressionar o time mineiro.

Fique de olho Corinthians x Cruzeiro, Marlone, meia: Demorou, mas Marlone conseguiu uma vaga na equipe e tem mostrado muita vontade e feito gols importantes.

Fique de olho partida Corinthians x Cruzeiro , Arrascaeta, meia: O habilidoso meia comanda o time com muita visão de jogo, chegada na área e personalidade.

O Timão se garaniu após sufoco danado contra o Fluminense. Empate no Rio de Janeiro e vitória magra em São Paulo. Já o Cruzeiro venceu o Botafogo duas vezes.

As esperanças do Cruzeiro está na conta da produção do setor ofensivo. O time tem Rafinha, Arrascaeta, Ábila, Sóbis, Willian e Robinho.

A equipe mineira está no Z4 e nem o ataque formado por Ábila e Rafael Sóbis tem dado jeito na equipe. Pra logo mais, Alisson retorna e fica à disposição de Mano.

Do lado da Raposa, Mano não deixou claro que vai abdicar da Copa do Brasil pra focar no Brasileiro, mas deixou no ar que pode priorizar o torneio principal.

Walter novamente será titular, já que Cássio teve um problema no ombro e já foi cortado do clássico.

A novidade corinthiana fica por conta dos reservas. A molecada da base, caso de Warian e Léo Jabá, podem ficar no banco e serem opções para o decorrer do jogo Corinthians x Cruzeiro .

Para logo mais, o Timão deverá manter a escalação das duas últimas partidas. Sem poder contar com Gustavo, já que disputou a competição pelo Criciúma, Carille seguirá com Romero no comando de ataque.

São várias partidas decisivas entre os dois rivais. A tradição do confronto já decidiu até Brasileiro, quando em 1998, o esquadrão corinthiano, comandado por Marcelinho e Edílson, bateu o Cruzeiro de Dida, Fábio Jr e Marcelo Ramos.

Já a Raposa vive uma situação estranha. No Z4 do Brasileiro, o time estaria rebaixado hoje, e é por isso que Mano Menezes, velho conhecido da Fiel, deve priorizar o torneio nacional, mas tentando beliscar um bom resultado em São Paulo.

O Timão vive uma enorme insabilidade e ainda sente a crise que fez Cristóvão Borges ser demitido. É a vez de Fábio Carille tentar trazer um padrão que o time perdeu após saída de Tite para a Seleção Brasileira.

É o primeiro duelo Timão x Cruzeiro e vale o gol qualificado. É tudo que o time celeste deseja, já que o jogo da volta será no Mineirão, na quarta-feira da outra semana.

As duas equipes, que trazem peso na camisa, sete títulos da competição no currículo e muita história entre si. Quatro do lado mineiro, três do lado paulista e muita tradição.

É dia de clássico pra abrir as quartas-de-final da Copa do Brasil 2016. É o encontro de Corinthians x Cruzeiro pra deixar corações batendo mais forte.

Alô, amigo da VAVEL Brasil. É dia de emoção forte com a Copa do Brasil chegando no melhor tempo real da internet brasileira em Corinthians x Cruzeiro .