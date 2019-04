Grêmio treina com chances a Wallace Oliveira e Kaio diante do Cruzeiro

O sistema defensivo do Grêmio é novamente alterado para o Campeonato Brasileiro 2016. Pela 29ª rodada, o Tricolor gaúcho encara o Cruzeiro em Belo Horizonte, no estádio do Mineirão, às 18h30 deste sábado (1º). Para o duelo, o técnico Renato Portaluppi tem as ausências do goleiro Marcelo Grohe e do volante Walace, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Edilson foi poupado na lateral-direita e nem viaja para o jogo.

O treinamento da manhã desta sexta-feira serviu para a prévia da escalação gremista em Minas Gerais. O goleiro Bruno Grassi substitui naturalmente o titular. Na lateral, Wallace Oliveira, jogador trazido junto ao Chelsea, tem nova oportunidade, ainda devendo e muito pela temporada abaixo das expectativas. Na vaga de volante, para atuar com Jailson na contenção, o jovem Kaio ganha espaço pela suspensão do campeão olímpico Walace.

O restante da equipe não deve sofrer alterações em relação aos iniciais da vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras, pela Copa do Brasil. Ramiro é mantido centralizado para jogar com Douglas, com Pedro Rocha e Luan completando a escalação. Contestados durante a temporada, o volante Ramiro e o meia-atacante Pedro Rocha ganham nova chance de desenvolver seu futebol, em partida crucial pelas pretensões gremistas de ainda alcançar o G-4.

Afastados dos jogos por lesão, Maicon e Negueba já correm em volta do campo, mas não tem retorno nas vésperas da eleição de 2 de outubro.

(Foto: Lucas Uebel)

O técnico Renato Portaluppi ainda respondeu ao meia Alex, do rival Inter, que comentou que "não terão o prazer de ver o Inter na segunda divisão". Renato falou sobre os objetivos gremistas e que pouco importa a fase ruim do rival. "Eu não sei para quem o Alex mandou recado, mas posso dizer que o Grêmio vai buscar o seu lugar no G-4. Nós vamos precisar de todos os pontos necessários, temos que fazer a nossa parte e nada do rival nos interessa. Fiquem tranquilos que vamos fazer o que tem de ser feito na competição. Entraremos nos jogos com o que temos de melhor", afirmou o gremista.

Renato ainda enfatizou que o Grêmio precisa explorar a má fase do Cruzeiro, pressionado por ser ingressante da zona de rebaixamento. Para o jogo, a expectativa é de grande público no Mineirão. No Campeonato Brasileiro anterior, houve o empate por 0 a 0 entre os clubes em Belo Horizonte.