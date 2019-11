Resultado Botafogo x Corinthians no Campeonato Brasileiro 2016 (2-0)

Nos vemos na próxima partida. A VAVEL agradece sua presença. Até lá!

Timão novamente joga mal e está a cinco rodadas sem vencer.

Bota faz o básico, vence o Corinthians e segue na luta pela Libertadores!

94' Acabou!

93' Minuto final.

92' Bola longa pra Pimpão, mas impedimento marcado.

91' Gustavo tenta proteger a bola e comete falta ofensiva.

90' Mais quatro minutos.

89' Marlone arrisca de canhota, mas manda na rede do lado de fora.

88' Corinthians fazendo sua pior campanha de turno da história.

87' Chegada na linha de fundo de Fágner, que cruza fechado e Sidão pega.

86' Pancada forte nas costas do volante Willians. Jogo parado.

85' Reta final de jogo!

84' Camilo e Vitor Luiz na bola.

83' Disputa entre Fágner e Dudu Cearense. Briga feia e o juiz deu falta do corinthiano. Errou.

82' Arana cruza e Sidão voa!

81' Corinthians não aproveita nem os erros do Bota.

80' Todo recuado o time carioca.

79' A torcida carioca faz a festa!

78' MUDA O TIMÃO: Rildo entra na vaga de Marquinhos.

77' MUDA O FOGÃO: Luis Henrique entra e sai Vinicius.

76' Fogo mais preso em seu campo tentando brecha pra contra-ataque.

75' Timão tenta com Fágner, mas a marcação afasta o perigo.

74' Jogo é uma briga de foice no escuro.

73' Camilo tenta chute cruzado, mas é travado pela zaga corinthiana.

72' AMARELO, MARQUINHOS E DUDU. Nova discussão.

71' A Fiel faz sua parte!

70' Bota se segura mesmo sem sofrer tanto.

69' Jogo segue com temperatura alta.

68' AMARELO, BALBUENA E BRUNO SILVA. Por discussão.

67' Bota tirou um pouco o pé. Mais tranquilo na partida.

66' Chuva volta a apertar no Rio de Janeiro.

65' Willians recebe na direita e apanha. Jogo parado.

64' Tranquilidade total do Bota na partida.

63' MUDA O TIMÃO: Romero sai e entra Gustavo.

62' Corinthians não consegue nem bater escanteio. Fase péssima.

61' Lucca e Carli trocam empurrões. Corinthiano ficou bravo em dividida.

60' MUDA O FOGÃO: Neílton sai e entra Dudu Cearense.

59' Marlone tenta duas vezes e ganha escanteio.

58' Partida segue pegada!

57' Muita festa da torcida carioca!

56' Que fase do Corinthians...

55' DEFENDEEEEU, SIDÃO! Marquinhos bateu mal demais no canto baixo direito e Sidão pegou!

54' Vai Marquinhos Gabriel na bola.

53' AMARELO, VITOR LUIZ. Por reclamação.

52' PÊNALTI! Mão de Vitor Luiz em cruzamento de Marlone. Muita reclamação.

51' Timão tenta atacar com Arana e Romero, mas falta qualidade.

50' Camilo tentou enfiada de bola pra Pimpão, mas a bola saiu em lateral.

49' QUAAASE! Lindo lance de Arana, que cruza e Romero quase marca!

48' MUDA O FOGO: Pimpão entra e sai Diogo.

47' E já tem nova mudança. Diogo sente no gramado.

46' Com apenas essa mudança, a bola volta a rolar.

45' MUDA O TIMÃO: Lucca entra e sai Marciel.

Times de volta pra segunda etapa.

Segunda etapa promete. A partida vai ficar mais emocionante e as chances de gols devem aumentar.

O Timão é um catado. Partida péssima, horrível. Meio-campo pesado sem conseguir sair com velocidade e criatividade. Feio.

O Botafogo joga bem, vence e se apertar ainda pode golear o Corinthians. Domínio total.

48' Acabou!

47' Minuto final.

46' Corinthians é uma bagunça impressionante.

45' Arana faz jogada pela esquerda e sofre falta.

44' E teremos mais três minutos.

43' A Fiel ainda tenta manter a esperança.

42' Corinthians não faz praticamente nada no jogo.

41' Reta final de jogo.

40' AMARELO, CARLI. Carrinho pesado em Romero.

39' E se apertar cabe mais!

38' TRANQUILIDADE! Lançamento longo, Fágner foi tirar de calcanhar e Diogo esbarra, recupera e bate firme, na gaveta!

37' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, DIOGO, DO BOTAFOGO!

36' AMARELO, ROMERO. Entrada feia em Vitor Luiz.

35' Saída de jogo corinthiana péssima.

34' Corinthians tenta ter mais a posse de bola.

33' Camilo mete linda caneta em Marciel. Torcida vibra.

32' Quase nenhuma chance de gols. Partida fraca.

31' Jogo começa a ficar mais nervoso.

30' Neílton caiu fora do campo e voltou pra dentro e depois caiu.

29' Momento de mais tensão. Diogo chega arrebentando Marquinhos Gabriel quando o corinthiano tentava o fair-play.

28' Timão tenta por pressão!

27' QUAASE! Fágner recebe na direita, faz o passe pra Camacho, que finta e cruza fechado. Carli afasta pra escanteio.

26' Começa a chover no Rio de Janeiro.

25' Festa na Arena Botafogo!

24' CATEGORIA! Ataque do Bota, Yago tenta tirar e joga pra trás. Vinicius, em impedimento, recebe livre, domina e rola pra Neílton, que dá uma cavadinha no fundo no gol.

23' GOOOOOOOOOOOOOOOL, NEÍLTON, DO BOTA!

22' Bota responde com bom ataque, mas defesa corinthiana afasta.

21' Lançamento pra Marlone, mas a zaga trava firme e manda em escanteio.

20' Jogo bem feio no Rio de Janeiro.

19' Muitos erros de passes. Quebram ritmo ofensivo.

18' Mais uma enfiada para Vinicius e mais um impedimento marcado.

17' Bota tenta por pressão, muito com jogadas pelo meio.

16' Timão não consegue atacar.

15' Partida feia demais, com muitos erros até de fundamentos.

14' Enfiada pra Vinicius, mas já estava impedido.

13' Timão sofrendo com a velocidade do Fogo.

12' Neílton arranca pela direita, trabalha com Camilo, que passa errado e Fágner retoma.

11' Jogo bem brigado na Arena Botafogo.

10' Ataque do Fogão, mas Vitor Luiz estava impedido.

9' A disputa nas arquibancadas é muito boa também.

8' Primeira descida com Marlone, que finta e bate de direita, mas Sidão pegou.

7' Até o momento, quase nada de ataque corinthiano.

6' WALTER! Boa trama ofensiva pelo meio, passe em profundidade pra Vinicius, que foi lento demais e bateu fraquinho.

5' A Fiel canta mais alto no Rio de Janeiro.

4' Mais uma pancada de fora do Vitor Luiz e novamente isola.

3' Vitor Luiz manda de fora e jogou na lua.

2' Romero dividiu no alto e cometeu falta ofensiva.

1' Timão jogando de azul pela segunda vez.

0' Valendo!

Timão com camisa azul em dois tons, calção e meias azuis.

Bota com camisa tradicional preta e branca, calção preto e meias listradas.

Times prontos!

Caio Max Augusto Vieira é o juizão.

Duelo que pode colocar um dos dois na briga por Libertadores.

Perfilados, é momento do Hino Nacional Brasileiro.

As equipes entram no gramado. A Fiel faz enorme festa.

Os times se preparam para entrada no gramado do Luso-Brasileiro. Já já a bola rola.

Alvinegro com Sidão; Alemão, Emerson, Joel Carli, Victor Luís; Rodrigo Lindoso, Bruno Silva, Camilo, Diogo; Neílton, Vinícius. Técnico: Jair Ventura.

Bota definido!

Timão com Walter; Fágner, Yago, Balbuena, Arana; Willians; Marquinhos Gabriel, Camacho, Marciel, Marlone; Romero. Técnico: Fábio Carille.

Timão escalado!

A delegação corinthiana está presente no Luso-Brasileiro para o duelo de logo mais.

A rodada será quase inteira nesse sábado. Apenas dois jogos serão na segunda-feira e Fluminense x Sport já aconteceu, com vitória do tricolor.

Relembre o duelo pelo primeiro turno onde o Timão venceu o rival carioca.

A Arena Botafogo será o palco da partida Botafogo x Corinthians . Enquanto o estádio Nilton Santos ainda não fica pronto, o Fogo manda suas partidas na Ilha do Governador.

É um duelo de tradição e de muito peso. O Bota costuma ser um rival complicado para o Timão, que não vence o rival carioca fora desde o Brasileiro de 2011.

Fique de olho Botafogo x Corinthians : Camilo, meia: O meia chegou como uma esperança e se tornou um dos principais respinsáveis pela boa fase do time.

Fique de oho jogo Botafogo x Corinthians hoje : Romero, atacante: O Corinthians voltou a marcar um gol com um atacante e Romero desencantou após mais de 80 dias.

No primeiro turno, jogo complicado na Arena Corinthians, onde o Timão venceu por 3 a 1, mas precisando suar a camisa.

Enquanto o alvinegro do Rio só tem o Brasileiro, o alvinegro paulista tem também a Copa do Brasil pra manter as esperanças. O duelo de logo promete e muito.

O Timão ainda tenta se encontrar e vem de duas derrotas seguidas no torneio, para Palmeiras e Flu, ambas em casa. Agora joga fora para tentar se reencontrar.

O Bota faz boa campanha e até sonha com uma possível vaga no G4. Pra isso, precisa vencer e seguir secando o Fluminense, atual quinto colocado.

E no Rio de Janeiro, Botafogo e Corinthians se reencontram após um ano de hiato, graças ao retorno do time carioca à Série A. Duelo tradicional do futebol brasileiro.

A competição mais importante da América do Sul mudou e daria vága também para o quinto colocado. Nessa briga, até a Chapecoense está viva.

E nessa tarde, um confronto tradicional entre Botafogo x Corinthians valendo uma vaga na Libertadores 2017.

É uma rodada especial graças à eleição municipal por todo o Brasil e por isso teremos a rodada toda no sábado.

Amigo da VAVEL Brasil seja bem-vindo a mais uma transmissão Botafogo x Corinthians do Brasileirão 2016.