Resultado Chapecoense x Vitória no Brasileirão 2016 (1-4)

41' Impedimento do ataque da Chapecoense.

38' Minutos finais do triunfo do Vitória em Chapecó. Resultado surpreendente.

36' CARTÃO AMARELO! Kempes, por reclamação com o árbitro.

35' Troca no Vitória. Sai: Marinho. Entra: David.

34' Troca passes a Chapecoense.

31' CARTÃO AMARELO! Goleiro Fernando Miguel, por retardar o reinício.

30' PRA FORA! Cruzamento da direita e Tiaguinho cabeceia mais uma, desta vez pela linha de fundo.

28' Kempes ajeita a jogada de cabeça e árbitro marca a falta de forma equivocada.

27' Troca no Vitória. Sai: Tiago Real. Entra: Amaral.

27' Kieza tenta passe para Marinho e manda forte demais. Era boa chegada.

26' Falta sobre Tiago Real no centro de campo. Caiu o Real e vai ser substituído.

24' Impedimento do ataque da Chapecoense.

22' Troca na Chapecoense. Sai: Rafael Bastos. Entra: Kempes.

21' Chute cruzado da Chapecoense e quase o desconto. Índio Condá insiste no jogo.

19' Euller responde, disputa na área, cai, mas é só tiro de meta.

18' Cabeçada de Tiaguinho contra a meta, a bola quica e Fernando Miguel defende firme.

17' Falta sobre Tiaguinho na investida da Chape. Vitória se defende.

14' Tiaguinho ergue demais o pé e comete a infração no ataque da Chapecoense.

13' Bruno Rangel agora finaliza para fora, em nova chegada dos mandantes.

13' Troca o Vitória. Sai: o artilheiro Zé Love. Entra: Euller.

12' Dener chuta com perigo e manda na rede por cima!

10' Recuo de Kanu ao goleiro Fernando Miguel e o arqueiro chuta para lateral. Cléber Santana cruza na área e a defesa tira.

Cruzamento de Gil e Tiaguinho escora com o peito para levar a bola às redes, no canto da meta: desconta o Verdão do oeste para alegria de quem permanece na Arena Condá.

9' E O GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA CHAPECOENSE! TIAGUINHO DESCONTA! 4 A 1!

8' DE NOVO NA TRAVE A CHAPECOENSE! Cruzamento da esquerda, Rafael Bastos novamente leva azar na conclusão e carimba o poste.

6' Marinho não alcança bola na linha de fundo e é tiro de meta.

3' Gil cruza da direita e Kanu coloca para escanteio.

2' Chapecoense arranca querendo jogar. Problema é se deixar espaços na partida de hoje. Vitória com excelente aproveitamento.

0' BOLA ROLANDO! Volta o jogo com bola em favor da Chapecoense.

Muda a Chapecoense: entram Neto e Gil. Saem: Gimenez e Lourency.

Vitória foi avassalador no primeiro tempo. Passou o carro com gols de Zé Love, duas vezes, Marcelo em cabeçada e Kieza. 4 a 0 contra uma apática Chapecoense, que, no máximo, acertou a trave na etapa inicial. Muito a corrigir para o segundo tempo na tentativa de evitar uma goleada histórica para a Arena Condá.

48' FINAL DE PRIMEIRO TEMPO!

45' Diogo Mateus chuta de longe, a bola desvia e Marcelo Boeck segura firme.

44' QUASE O QUINTO! Roubada de bola baiana, chute forte de Marinho e Marcelo Boeck faz grande defesa no canto! Escanteio!

43' Chuta longe da meta Rafael Bastos. Tiro de meta para o persistente Fernando Miguel.

Bola na área e chega fácil ao atacante Kieza. Ele domina, chuta de direita, a bola desvia no marcador e cai no canto para o 4 a 0.

39' GOOOOOOOOOOOL DO VITÓRIA! KIEZA! GOLEADA NO PRIMEIRO TEMPO! INACREDITÁVEL! 4 A 0!

38' O homem é persistente! Segue na partida o goleirão do Vitória.

36' EITA, MIGUEL! Goleiro se recuperou, aí foi chutar o tiro de meta e foi ao solo de novo. Vai mudar, então.

34' Pessoal aproveita o atendimento ao goleiro Fernando Miguel e chega junto da água mineral.

33' NA TRAVEEEEEEEEEE! Rafael Bastos soltou a bomba de longe e carimbou o pé da trave! Quase o desconto da Chapecoense na Arena Condá.

32' IMPEDIMENTO! Ataca a Chapecoense, William Thiego sobe no cabeceio, mas Bruno Rangel estava à frente para concluir.

31' POR POUCO! Chute forte de Kieza passa próximo do travessão, mas acima.

30' Chapecoense troca passes, parte lançamento para Lourency na direita e ele chuta fraco, fácil para Fernando Miguel.

O Vitória tá que tá! Contra-ataque com espaços, jogada pela esquerda e bola rolada na medida para Zé Love, com a parte de fora do pé, meio que de três dedos colocar no ângulo, em mais uma ótima finalização! 3 a 0 para os visitantes, que nem parecem da parte de baixo da tabela.

25' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VITÓRIA! ZÉ LOVE, NOSSA SENHORA!

E o gol do 2 a 0. Falta de Marinho e cabeçada de Marcelo.



Falta cobrada por Marinho e desvio de leve do Marcelo pra ampliar: Chapecoense 0x2 Vitóriapic.twitter.com/iikPsd7KYY — Goleada Info (@goleada_info) October 1, 2016

23' IMPEDIMENTO! Do ataque da Chapecoense.

21' Diego Renan, que cobrou o escanteio, teve chance de finalizar após novo cruzamento e mandou por cima.

20' Cruzamento rasteiro da direita e Thiego coloca em escanteio.

18' Falta cobrada na direção do gol por Dener e o goleiro Fernando Miguel sofre a infração cometida pelo ataque. Bola do Vitória.

17' Falta sobre Matheus Biteco, pela direita do ataque da Chapecoense.

Gol do 1 a 0, marcado por Zé Love na área:

Zé Love recebe de Marinho e faz: Chapecoense 0x1 Vitóriapic.twitter.com/MD94nZRvuT — Goleada Info (@goleada_info) October 1, 2016

Marinho cobra falta frontal e Marcelo desvia de cabeça para acelerar a bola e colocar no canto da meta, sem chances a Boeck: 2 a 0 aos visitantes!

15' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VITÓRIA! MARINHO DE FALTA AMPLIA!

13' Vitória joga tranquilo após o gol marcado. Chapecoense tenta se arrumar na partida.

12' PRA FORAAAAA! William Thiego chutou forte na cobrança de falta, mas mandou por cima.

11' Zé Love sente dores e recebe atendimento médico. Só Love, só Love impedindo o jogo de prosseguir.

10' Gimenez cruza por baixo e a defesa do Vitória corta.

Cruzamento consciente de Marinho na área e Zé Love entra como um raio na área para um chute forte. Marcelo Boeck chega a tocar na bola, mas não evita que ela chegue às redes! 1 a 0 para o Rubro-Negro!

8' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VITÓRIA!!! ZÉ LOVE ABRE O PLACAR!

7' Falta sobre Marcelo, para o Vitória.

5' Cruzamento da esquerda da Chapecoense passa por Bruno Rangel e vai direto para fora.

4' Marinho agora troca a chuteira na beira do campo. Será que vai melhorar o futebol?

2' Zé Love cruza, Thiego afasta de cabeça e, no rebote, o atacante do Vitória comete a falta em Dener. Bola da Chapecoense.

0' Atacante Marinho, do Vitória, sentiu dores na primeira dividida mais forte do jogo.

0' BOLA ROLANDO! Saída do Vitória!

Argel Fucks lamenta ausência do meia Cárdenas. "Vamos tentar fazer um bom jogo, o adversário tem qualidade. A gente precisa do resultado e vai trabalhar em busca disso", comentou.

Caio Júnior mantém chegada do ataque da Chapecoense com Bruno Rangel centralizado e os jovens Lourency e Tiaguinho pelas pontas. Proposta de jogo dos enfrentamentos com o Independiente. Cléber Santana puxa a armação do jogo, centralizado.

Importante iniciativa da torcida conta com camisas da cor rosa pela chegada do outubro rosa, o mês de intensificação do combate ao câncer de mama. Importante para todas as mulheres.

Hino nacional brasileiro com as equipes devidamente no gramado. Chapecoense de verde. Vitória de vermelho e preto.

Ingressos mais baratos a 10 reais, no entendimento da gestão da Chapecoense de tornar mais acessível e atrativo o jogo diante do Vitória, já que o Alviverde está em posição mais confortável na tabela de classificação. Adrenalina mesmo pelo lado baiano nesta tarde, que necessita pontuar para seguir fora da zona de rebaixamento.

Sábado de sol em Chapecó e chegada do público melhora nas proximidades do início de partida. Torcedor ainda um pouco de ressaca pela heróica classificação na Copa Sul-Americana, no mesmo estádio, no meio de semana.

Times no aquecimento. Expectativa da Chape toda de verde e do Vitória de uniformes rubro-negros.

Banco do Vitória: Caíque, Amaral, Serginho, Vinicius, Zé Walison, Euler, Alípio e David.

Banco da Chapecoense: Follmann, Nivaldo, Neto, Demerson, Alan Ruschel, Sérgio Manoel, Gil, Nenén, Arthur Maia, Ailton Canela, Kempes e Gomes.

Vitória: Fernando Miguel; Diogo Mateus, Kanu, Ramon e Diego Renan; Willian Farias, Marcelo e Tiago Real; Marinho, Zé Love e Kieza.

Chapecoense: Marcelo Boeck, Gimenez, F. Machado, Thiego, Dener, Biteco, Cleber Santana, R. Bastos, Lourency, Tiaguinho e Bruno Rangel.

Equipes já na chegada ao estádio para o jogo das 16h00. Todos os acontecimentos narrados na VAVEL Brasil.

Delegação rubro-negra segue neste momento para a Arena Condá #FechadoComOLeão pic.twitter.com/UxucYJnBhY — E.C. Vitória (@ECVitoria) October 1, 2016

Logo mais, vamos confirmar as escalações das duas equipes. Duelo de grande importância para o Vitória e também para a Chapecoense, que deseja estar cada vez mais próxima da confirmação de mais uma permanência na Série A. Jamais foi rebaixada desde a chegada na elite dos clubes brasileiros.

Fique de olho: Chapecoense x Vitória: Marinho.

Marinho

(Foto: Divulgação / EC Vitória)

Fique de olho: Chapecoense x Vitória: Bruno Rangel.

Bruno Rangel

(Foto: Cleberson Silva / Chapecoense)

No ataque, Kempes foi poupado do último treino e o atacante experiente Bruno Rangel fez parte dos titulares na prévia. Goleiro Danilo está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Marcelo Boeck entra no time alviverde.

Desde a saída de Guto Ferreira, Caio Júnior oscilou bons e maus resultados diante da Chapecoense, mas, no momento, encontrou as graças do torcedor com a classificação na Sul-Americana. Partidas duras e firmes diante do copeiro Independiente da Argentina e a classificação nos pênaltis para mandar embora da competição um dos mais vencedores escudos da América do Sul.

Argel Fucks estreou no Vitória diante do seu ex-time, o Internacional, e conseguiu a vitória no estádio Beira-Rio por 1 a 0, gol do zagueiro Kanu. Em seguida, sofreu a derrota para o Botafogo por 1 a 0, em gol feito por Rodrigo Pimpão. Já contra o São Paulo, o triunfo de 2 a 0, em gol de falta do atacante Marinho e gol contra em infelicidade do zagueiro do tricolor paulista. Três pontos essenciais na luta contra o rebaixamento.

No meio de semana, a Arena Condá recebeu um confronto internacional entre a Chapecoense e o Independiente de Avellaneda, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana 2016. Após novo empate por 0 a 0, o goleiro Danilo brilhou e pegou quatro pênaltis para garantir a Chape nas quartas de final do torneio. O adversário na fase seguinte será o Junior de Barranquilla, da Colômbia.

A Chape é 11ª colocada, com 38 pontos. Falta pouco para confirmar a permanência na Série A, mas uma vitória diante do Rubro-Negro baiano adianta muito as coisas para o técnico Caio Júnior.

Já o Vitória venceu o São Paulo no estádio do Barradão e conseguiu respirar fora da zona de rebaixamento, subindo ao 15º lugar, com 32 pontos. Embora esteja momentaneamente fora da zona de descenso, pontuar em Chapecó será fundamental ao time do técnico Argel Fucks.

A Chapecoense sofreu derrota na rodada anterior, ao perder para o Grêmio, por 1 a 0, em gol marcado por Pedro Rocha, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Olá ao amigo e à amiga que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora, tudo sobre Chapecoense x Vitória, pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida inicia às 16h00, na Arena Condá, em Chapecó.