Resultado Cruzeiro x Grêmio no Campeonato Brasileiro 2016 (1-0)

Cruzeiro bate Grêmio com gol de Henrique e encerra jejum de vitórias

20:30 Os times voltam a campo na próxima semana pela 29ª rodada do Brasileirão. Enquanto os mineiros vão receber a Ponte Preta de novo no Mineirão no sábado (8), às 21h, os gaúchos vão até Salvador encarar o Vitória, na Arena Fonte Nova, às 19h30 da quarta-feira (5)

20:28 Com a vitória, os celestes pulam para a 15ª posição, indo a 33 pontos. Já os gremistas ficam na caem à 9ª colocação, ficando com 40 pontos

20:26 No Mineirão, público de 16.618, com renda de R$ 363.879,00

95' Final de jogo no Mineirão para Cruzeiro 1x0 Grêmio! Com gol solitário de Henrique, aos 27 minutos do 2º tempo, a Raposa bate o Imortal e deixa a degola

93' Marcelo Oliveira completa escanteio e cabeceia sem levar perigo

92' Mineiros valorizam bem o resultado e seguram a bola no ataque

90' Cinco minutos de acréscimo

87' Camisa 1 do Cruzeiro se recupera e vê a torcida cantar alto

86' Goleiro Rafael cai para receber atendimento, mas sem preocupar os médicos

84' Raposa valoriza mais o resultado e pouco agride o adversário

82' A baixa criatividade da defesa para o ataque faz o Tricolor não ter boas chances

80' Cartão amarelo para Everton! Atacante do Grêmio é punido por reclamação após cometer falta

79' Substituição no Grêmio! SAI Douglas, ENTRA Henrique Almeida

78' Já já vem Henrique Almeida no Grêmio... será a última mudança

77' Duelo fica truncado e sem muitas possibilidades ofensivas, mesmo com os mandantes tendo superioridade no placar

75' Alteração no Grêmio! SAI Kaio, ENTRA Guilherme

74' Gol deixa a Raposa com mais folga contra a degola, enquanto que o Imortal se distancia mais do G-4

73' Substituição no Cruzeiro! SAI Ariel Cabral, ENTRA Lucas Romero

72' GOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! HENRIQUE! Após cobrança rápida de escanteio, Robinho cruza bem na pequena área e Henrique completa para o gol. Cruzeiro 1x0 Grêmio

71' UHHHHHHHHH! Élber é lançado em profundidade e demora a chutar, mas bate em cima de Bruno Grassi

69' Partida segue sem muita emoção e com baixo nível técnico

67' Mudança no Grêmio! SAI Pedro Rocha, ENTRA Everton

66' Cartão amarelo para Ariel Cabral! Volante do Cruzeiro é punido por falta dura em Pedro Rocha. É o terceiro da série e o cabeça de área não enfrenta a Ponte Preta no próximo sábado (8)

65' Alteração no Cruzeiro! SAI Rafael Sóbis, ENTRA Willian

64' Willian é chamado no Cruzeiro... vem nova mudança

62' Com dificuldades para sair jogando, os times não conseguem ir ao ataque com qualidade

60' Empate parcial vai deixando os mineiros fora da zona da degola, mas precisando que o Internacional vença o Figueirense às 21h

58' Substituição no Cruzeiro! SAI Rafael Sóbis, ENTRA Élber

56' Celestes falham nas finalizações e vão deixando a torcida cada vez mais impaciente

54' Cruzeiro peca na transição da defesa ao ataque e cede espaço para o contra-ataque do Grêmio

52' Cartão amarelo para Luan! Atacante do Grêmio coloca a mão na bola e é advertido. É o terceiro da série e o atleta não atua contra o Vitória na quarta-feira (5)

51' Jogo inicia sem muita movimentação ofensiva e muito equilibrado

49' Imortal se segura bem e aposta em jogadas trabalhadas para furar o bloqueio

47' Raposa volta com a mesma intensidade e sem criatividade para ir ao ataque

45' Bola rolando para o segundo tempo no Mineirão para Cruzeiro 0x0 Grêmio! Equipes voltam sem mudanças

19:34 Times voltam para a etapa final

19:32 Começa a chover no Mineirão

19:31 Arbitragem retorna ao gramado. Já já é a vez das equipes

19:28 Já já a bola vai voltar a rolar no Mineirão! Não saiam daqui

19:25 Faltas: 8 x 5

Passes errados: 21 x 10

Desarmes: 17 x 17

Roubadas de bola: 9 x 4

19:23 Confira números do primeiro tempo



Posse de bola: Cruzeiro 57% x 43% Grêmio

Finalizações: 6 x 1

19:20 Partida começou com mais presença ofensiva do Imortal, mas a Raposa conseguiu equilibrar as ações e fez o primeiro tempo ser bem truncado

45+4' Final de primeiro tempo no Mineirão para Cruzeiro 0x0 Grêmio! Equilibrada e sem muitas chances criadas, etapa inicial encerra sem gols

45+3' Zagueiro volta a campo depois do atendimento

45+2' Bruno Rodrigo fica caído após choque com Rafael e com dores no ombro

45' Quatro minutos de acréscimo

43' Reta final fica bem truncada e com os cruzeirenses perdendo a paciência com a equipe

41' Ábila recebe livre de frente para o camisa 1 dos gaúchos, mas tenta encobrir e perde boa oportunidade

38' UHHHHHHHHHH! Henrique cruza na pequena área e Bruno Rodrigo cabeceia à queima roupa, porém Grassi faz brilhante defesa

36' Raposa vive bom momento em campo e começa a pressionar com mais intensidade

35' UHHHHHHHHHHHH! Edimar bate falta de longe direto para o gol, mas Bruno Grassi tira para escanteio

32' Cartão amarelo para Marcelo Oliveira! Lateral-esquerdo do Grêmio é punido por falta temerária. É o terceiro da série e o jogador não vai atuar contra o Vitória na quarta-feira (5)

29' Luan recbe em posição legal, mas o auxiliar assinala erradamente o impedimento. Seria uma boa chance do Tricolor

27' O confronto fica truncado no meio e sem muitos lances no ataque

25' Imortal também não é produtivo e faz a partida ficar sem ritmo no setor ofensivo

23' Raposa tenta sair mais para o ataque, mas ainda sem criatividade na transição

21' Zagueiro gremista retorna ao gramado após atendimento sem dar preocupação aos médicos

20' Geromel fica caído e é retirado de campo após levar entrada dura de Henrique

19' Cartão amarelo para Henrique! Volante do Cruzeiro é punido por falta dura em Geromel

18' UHHHHHHHH! Logo em seguida, Rafinha levanta na pequena área e Sóbis cabeceia próximo ao gol

17' UHHHHHHHHH! Rafael Sóbis cruza sem intenção na pequena área e Ábila manda de primeira e, de voleio, obriga Grassi a fazer uma boa defesa

16' Torcedores celestes cantam para incentivar os atletas e tentar ir ao ataque

14' Equipes pecam na transição e não conseguem criar boas chances no jogo, deixando as respectivas torcidas impacientes

12' Cartão amarelo para Ábila! Atacante do Cruzeiro é advertido por simulação em contato com Geromel

10' UHHHHHHHH! Luan é servido na pequena área, mas bate por cima do gol

9' Times erram muitos passes, deixando o embate sem muita emoção

7' Confronto fica pouco movimentado e muito equilibrado no meio

5' Ábila fica com a sobra e finaliza para defesa segura de Bruno Grassi, mas a arbitragem já havia marcado impedimento

4' Gaúchos se motivam pelo momento na partida e trocam passes em busca de espaço

3' Cruzeiro, mesmo com a torcida, é improdutivo e mal consegue sair da defesa

2' Grêmio sai mais para o ataque, mas sem criatividade. Pedro Rocha foi lançado em profundidade, porém demora a finalizar e Rafael sai do gol para a defesa

1' Jogo começa bem equilibrado e com as equipes se estudando

0' Bola rolando no Mineirão para Cruzeiro x Grêmio! Saída de bola é do Imortal

18:28 Tudo pronto para o duelo começar

18:26 Jogadores agora batem bola antes do apito inicial

18:24 Times perfilados para a execução do hino nacional

18:23 EQUIPES NO GRAMADO! Cruzeiro e Grêmio no campo de jogo

18:20 O trio de arbitragem do jogo é goiano, sendo liderado por Elmo Alves Rezende Cunha, com Cristhian Passos Sorence e Leone Carvalho Rocha de auxiliares

18:18 Sem vencer há quatro partidas, o Cruzeiro visa apostar no fator casa para se recuperar

18:15 Times já voltaram ao vestiário. Já já vai começar o jogo aqui no Mineirão

18:12 Mano Menezes correu risco até de não comandar o Cruzeiro por ter sido punido pelo STJD, mas conseguiu efeito suspensivo

18:09 Público chega em maior número ao Mineirão. Falta pouco para a bola rolar

18:06 Outro resultado que pode ajudar uma das equipes daqui é um empate entre Internacional e Figueirense, que se enfrentam às 21h, no Beira-Rio

18:03 Goleiros fazem trabalhos específicos com os preparadores, já o restante faz um exercício mais leve

18:01 Atletas dos dois times sobem ao campo de jogo para realizar a última atividade

17:58 Agora há pouco acabou Santos 2x0 Atlético-PR, resultado que foi favorável ao Grêmio

17:55 Na abertura da rodada, o Fluminense venceu o Sport, de virada, por 3 a 1. Fluminense domina Sport no segundo tempo, vence e entra no G-4

17:52 Apesar de estar tudo pronto no gramado, os times ainda estão no vestiário, se preparando para subir e realizar o último aquecimento antes da bola rolar

17:49 Renato Gaúcho tem à disposição entre os reservas: Leo, Rafael Thyere, Wallace Reis, Iago, Guilherme Amorim, Moisés, Sandows, Everton, Guilherme e Henrique Almeida

17:47 GRÊMIO DEFINIDO! O Imortal está confirmado para o jogo com: Bruno Grassi; Wallace Oliveira, Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Jaílson, Kaio, Ramiro e Douglas; Pedro Rocha e Luan

17:44 No banco, Mano tem como opções: Elisson, Lucas França (g), Lucas, Bruno Ramires, Fabrício, Denilson, Lucas Romero, Alisson, Elber, Arrascaeta e Willian

17:42 CRUZEIRO ESCALADO! Raposa vai a campo com: Rafael; Ezequiel, Léo, Bruno Rodrigo e Edimar; Henrique, Ariel Cabral e Robinho; Rafinha, Ábila e Rafael Sóbis

17:39 Já já o Cruzeiro vai divulgar sua escalação! Atenção torcedor da Raposa

17:36 Vitória parcial do Botafogo deixa o Tricolor uma posição abaixo na tabela, podendo chegar à 6ª em caso de vitória

17:33 Os resultados de momento fazem com que o Grêmio caia para a 9ª posição, enquanto o Cruzeiro segue na 17ª colocação

17:30 No momento, o público ainda é pequeno no Mineirão, mesmo faltando uma hora para o apito inicial

O Mineirão será o palco de Cruzeiro x Grêmio , duelo válido pela pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

FIQUE DE OLHO Cruzeiro x Grêmio: Ramón Ábila, atacante do Cruzeiro! A fase não está boa para "Wanchope". Há quatro jogos sem marcar, o camisa 50 vem perdendo grandes oportunidades de gols. Será que nesta noite o argentino dará a volta por cima?

FIQUE DE OLHO jogo Cruzeiro x Grêmio : Luan, atacante do Grêmio! O camisa 9 do Tricolor Gaúcho é uma das principais armas do técnico Renato Portaluppi para superar a defesa do Cruzeiro nesta noite. Vale lembrar que o jogador marcou contra a Raposa, no primeiro turno.

Apesar do mistério, Mano Menezes admitiu que poderá mexer no time que duelou contra o Corinthians, no meio de semana, por causa do desgaste físico de alguns atletas.

"As escolhas são de pequenos detalhes para lá e para cá. Vou obedecer essa questão do desgaste, pois precisamos ter todos bem inteiros. A escalação sai uma hora e 15 minutos antes do jogo. Não é mistério, é porque os jogadores não sabem ainda. Então não é justo passar para vocês antes de falar aos jogadores", disse.

Malandramente: para o Grêmio, esta expressão é mais do que a música que está estourando pelo país. É um estilo de jogo. Assim, Renato Portaluppi espera que seus comandados tirem proveito da má fase do Cruzeiro na temporada. Para o treinador, o fator casa poderá se virar contra o mandante, em determinado momento da partida.

"É o que vocês estão falando em Cruzeiro x Grêmio. É a malandragem. Tem que tirar proveito do desespero do adversário. Como se tira? Com malandragem. Os experientes passando tranquilidade, confiança, para os mais jovens. Mesmo com o Cruzeiro nesta situação, é um jogo muito difícil. Temos que nos colocar no lugar do adversário, o torcedor cobra bastante, a bola queima, às vezes dá desespero. Tudo isso precisamos tirar proveito. Como? Com malandragem", declarou.

Pelo Cruzeiro, o lateral-direito Lucas, apesar de estar inscrito, deverá começar no banco de reservas, com Ezequiel na titularidade. A expectativa é para que o meio-campo Arrascaeta e o atacante Ramón Ábila retornem ao time titular. Bruno Rodrigo e Léo deverão formar a dupla de zaga contra os gaúchos.

Bruno Grassi deverá defender a meta Tricolor nesta noite no jogo Cruzeiro x Grêmio , enquanto Wallace Oliveira, jogador trazido junto ao Chelsea, terá nova oportunidade no setor direito. No meio-campo, Kaio irá atuar ao lado de Jailson.

Mano Menezes fez mistério no último treino do Cruzeiro, antes do duelo desta noite. Mas é certo que o treinador não contará com o zagueiro Manoel. O jogador foi julgado e condenado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) a quatro jogos de suspensão pela expulsão contra o São Paulo, na 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Renato Portaluppi terá alguns desfalques para esta noite: o goleiro Marcelo Grohe, além do volante Walace, estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Já Edilson, foi poupado na lateral direita e sequer viajou para Belo Horizonte.

A vitória esteve nas mãos do Cruzeiro na 27ª rodada, quando enfrentou o Flamengo, em Cariacica/ES. A Raposa vencia a partida até os 39 minutos do segundo tempo, mas levou o empate e, consequentemente, a derrota. Com isso, a equipe do técnico Mano Menezes voltou ao Z-4 e agora ocupa a 17ª colocação, com 30 pontos.

Após cair de desempenho drasticamente no Brasileirão, o Grêmio voltou a dar uma respirada no último final de semana, após vencer a Chapecoense, em Porto Alegre, por 1 a 0. O resultado selou o primeiro triunfo de Renato Portaluppi no comando do Tricolor Gaúcho, que chegou a integrar o G-4 durante boa parte da competição. Agora, a equipe está em 8º lugar, com 40 pontos.

Boa noite, internauta! Siga, a partir de agora, na VAVEL Brasil, todas as emoções de Cruzeiro x Grêmio . A partida terá início às 18h30, no Mineirão. Fique conosco!