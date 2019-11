Resultado São Paulo 0x0 Flamengo no Campeonato Brasileiro 2016

Agradecemos a quem acompanhou mais uma transmissão da VAVEL Brasil! Tenham todos uma boa noite e até a próxima.

Com o resultado, o Flamengo se mantém na segunda posição com 54 pontos, e o São Paulo cai para a 13ª posição com 35 pontos.

FIM DE PAPO NO MORUMBI! São Paulo 0 x 0 Flamengo

46' Cartão amarelo para Bruno, do São Paulo

45' Três minutos de acréscimos.

44' Cartão amarelo para Jorge, do Flamengo

39' Cartão amarelo para Wesley, do São Paulo

37' INACREDITÁVEL!!!! Vaz errou, na sequência Chávez foi lançado, os dois zagueiros falharam e o atacante ficou livre mas Muralha fez um verdadeiro milagre, salvando o Fla.

35' UHHH! Vaz foi levando, levando e arriscou, mas a bola foi fácil para Dênis.

33' Última mexida no Fla: Sai: Éverton / Entra: Alan Patrick

32' MILAGRE!! Rodinei cruzou na cabeça de Damião que tocou, e Dênis fez um milagre. Na sequência, Damião fez a falta e levou amarelo.

32' Segunda alteração no São Paulo: Sai: Kelvin / Entra: Luiz Araújo

30' UHHHHHHHHH! Jogadaça de Fernandinho pela esquerda, que cruzou rasteiro para a finalização de Jorge que passou muito perto.

27' Alteração no São Paulo: Sai: Thiago Mendes / Entra: Michel Bastos

25' Segunda alteração no Flamengo: Sai: Guerrero / Entra: Leandro Damião

20' Alteração no Flamengo: Sai: Gabriel / Entra: Fernandinho

12' São Paulo mellhora e passa a encurralar o rubro-negro.

7' OPA!! Bruno cruzou, Réver cortou de carrinho e os jogadores reclamaram pênalti do zagueiro.

5' UHHH! Arão lançou Diego que chegou batendo, mas a bola não levou perigo.

2' Flamengo volta com a posse de bola, e tenta chegar nesse início.

BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO!

Equipes retornaram ao gramado.

FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO! São Paulo 0 x 0 Flamengo

44' Dois minutos de acréscimos.

38' UHHHHHH! Diego cobrou falta, Chávez desviou e Réver quase marcou um golaço de voleio.

37' Cartão amarelo para Rodrigo Caio, do São Paulo

36' UHHHHHHHHHHH! Rafael Vaz bateu forte a falta e a bola passou muito perto do ângulo de Dênis.

33' Arbitragem vai perdendo o controle da partida e o clima entre os jogadores está esquentando.

23' UHHHHH!!! Cueva cobrou a falta na cabeça de Thiago Mendes que, livre, cabeceou para fora.

22' UHHHHH! Diego cobrou a falta, Guerrero se esticou e tocou por cima do gol de Dênis.

21' Cartão amarelo para Cueva e Diego, do São Paulo e do Flamengo.

19' UHHHHHH! Rodinei recebeu com espaço e cruzou bem, Éverton e Lugano furaram e a bola bateu no Guerrero e saiu.

12' UHHHHH! Após boa jogada trabalhada, Gabriel tocou de calcanhar para Rodinei cruzar e Guerrero não alcançou. Dênis ficou caído, sentindo uma pancada na cabeça.

9' Flamengo, finalmente, troca passes e tenta superar a marcação forte do Tricolor.

6' São Paulo encurrala o Flamengo no campo de defesa e a torcida presente vem junto com o time.

3' UHHHH! Chávez ganhou de Vaz e tocou para Kelvin que se enrolou com a bola.

1' São Paulo inicia a partida com a bola e marcando muito forte.

BOLA ROLANDO! COMEÇA SÃO PAULO x FLAMENGO!

Um minuto de silêncio.

São Paulo e Flamengo em campo. Hino Nacional Brasileiro sendo executado.

15:45 Ao serem anunciados no sistema de som, muitos jogadores do São Paulo foram vaiados pelos próprios torcedores. Os mais vaiados foram Carlinhos, Michel Bastos e sobrou até para o técnico Ricardo Gomes.

15:37 Às 16h começarão também: Santos x Atlético-PR / Chapecoense x Vitória. Às 16h30min teremos mais dois jogos: Botafogo x Corinthians / Ponte Preta x Atlético-MG.

15:32 Morumbi recebe um público bem pequeno.

15:28 Caso o Flamengo saia vencedor hoje, ficará na liderança, pelo menos, até segunda (03), quando o Palmeiras enfrentará o Santa Cruz.

15:24 Se o São Paulo vencer, se afastará ainda mais da parte de baixo da tabela.

15:17 A última parcial de ingressos foi divulgada nessa manhã: 15 mil vendidos antecipadamente. Assim como ocorreu no Allianz Parque, torcedores rubro-negros estão infiltrados, segundo relatos.

15:10 Fique de olho no apito! Sandro Meira Ricci (SC) apitará esse duelo no Morumbi. O catarinense será auxiliado por Nadine Schramm Camara Bastos (SC) e Helton Nunes (SC)

15:07 FLAMENGO ESCALADO!

15:05 SÃO PAULO ESCALADO!

Provável Flamengo x São Paulo: Alex Muralha, Rodinei, Réver, Rafael Vaz e Jorge; Márcio Araújo, Arão e Diego; Gabriel, Everton e Guerrero (Damião).

Provável São Paulo x Flamengo: Denis; Bruno, Lugano (Maicon), Rodrigo Caio e Mena; Hudson, Thiago Mendes, Kelvin, Cueva e Carlinhos; Chavez.

Fala, Zé! O treinador falou sobre a partida de logo mais: "Preocupação com o São Paulo existiria em qualquer situação, no Morumbi nunca é fácil. Independentemente do que aconteceu, temos que estar firmes. Estamos bem na competição, temos que seguir em frente. Independentemente de qualquer coisa, o dia amanhece de qualquer forma. Não vai ser uma eliminação da Sul-Americana que vai nos abater."

Fala, Ricardo! O treinador do São Paulo falou sobre uam possível permanência no Tricolor em 2017: "Sinceramente, não avalio. Tenho que preparar o jogo. Meu trabalho é preparar o time. Isso é normal no futebol brasileiro. Não tenho nenhuma avaliação a fazer. Eu participo das conversas sobre o planejamento de 2017, mas isso não quer dizer que farei parte dele. São resultados. Perde três ou quatro jogos para você ver o que acontece."

AeroFla 2.0! Sem poder ir ao Morumbi, milhares de torcedores do Flamengo lotaram mais uma vez o aeroporto Santos Dumont para mandar energias positivas no embarque da equipe.

Público! Até a tarde dessa sexta-feira, 12 mil ingressos haviam sido vendidos para a partida São Paulo x Flamengo de logo mais. Não haverão torcedores rubro-negros.

Sem ressaca! Após a eliminação vexatória da Sul-Americana, Zé Ricardo promete que a equipe já superou e que vai com tudo para a reta final do Brasileiro em jogo São Paulo x Flamengo.

Pressionado! Com somente duas vitórias, Ricardo Gomes está ameaçado no comando do São Paulo. Se perder para o Flamengo, poderá ter sido sua última partida no comando do Tricolor.

O São Paulo, 12º colocado com 34 pontos, recebe o Flamengo, 2º colocado com 53 pontos, no Morumbi, em partida válida pela 28ª rodada do Brasileirão 2016!

Boa tarde torcedor ligado na VAVEL Brasil! A partir de agora, contaremos todas as emoções de São Paulo x Flamengo pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016! Fique ligado!