Resultado Fluminense x Sport na Série A do Campeonato Brasileiro 2016 (3-1)

12:58 A 29ª rodada Série A do Campeonato Brasileiro será realizada no meio da semana. O Fluminense vai entrar em campo na quarta-feira (5) para fazer um duelo com o Santos, às 21h00, na Vila Belmiro, em Santos, São Paulo. Já o Sport terá pela frente, no mesmo dia, mas às 21h45, um compromisso diante do São Paulo, na Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco.

12:56 O Giulite Coutinho recebeu um público de 9.008 torcedores, gerando uma renda de R$ 243.815,00.

12:55 Com o resultado desta manhã, o Fluminense pula para o quarto lugar, com 46 pontos. Já o Sport fica ameaçado pela zona de rebaixamento, pois está na 13ª colocação, com 33 pontos.

49’ Fim de jogo! O Fluminense vence o Sport por 3 a 1, garante o terceiro jogo com vitória e entra no G-4 da Série A do Campeonato Brasileiro.

45’ Três minutos de acréscimos.

43’ Última alteração no Fluminense: Sai: Wellington. Entra: Magno Alves.

42’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE! Gustavo Scarpa entra livre na área pela esquerda, aproveita a saída de Magrão e toca por cobertura para marcar um golaço. Festa da torcida tricolor.

41’ Júlio César! Neto Moura cobra escanteio no primeiro pau, Rogério desvia e o goleiro tricolor faz mais uma ótima defesa.

40’ Júlio César! Rithely domina no peito na entrada da área e chuta de primeira para grande defesa do goleiro tricolor.

38’ Amarelo! Rodney Wallace derruba Gustavo Scarpa para evitar contra-ataque e é punido com cartão.

34’ Amarelo! Cícero recebe cartão por conta de falta para matar contra-ataque.

32’ Última alteração do Sport: Sai: Everton Felipe. Entra: Lenis.

29’ Durval lança a bola para entrada da área, Diego Souza desvia de cabeça e a defesa tricolor manda para lateral.

25’ Modificação no Fluminense: Sai: Marcos Júnior. Entra: Marquinho.

24’ Modificação no Sport: Sai: Gabriel Xavier. Entra: Vinícius Araújo.

23’ Richarlison recebe pela esquerda e toca para Gustavo Scarpa, mas Rodney Wallace salva no momento certo.

21’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE! Wellington acerta ótimo passe pela esquerda e Richarlison entra na área para tocar na saída de Magrão e festejar com a torcida tricolor.

20’ Alteração no Sport: Sai: Paulo Roberto. Entra: Neto Moura.

19’ Magrão! Marcos Júnior entra na área pela esquerda e chuta cruzado para ótima defesa do goleiro rubro-negro.

17’ Amarelo! Marcos Júnior puxa contra-ataque com velocidade pelo meio e acaba sendo derrubado por Paulo Roberto, que recebe cartão.

14’ Rogério recebe um lindo passe de Diego Souza, entra na área e deixa dois jogadores tricolores no chão e no momento do chute Gum aparece para salvar.

11’ Magrão! Richarlison entra livre pela esquerda e chuta cruzado para grande defesa do goleiro rubro-negro.

8’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE! Diego Souza erra na saída de bola, Welington recebe lançamento, entra na área e chuta para defesa de Magrão. Marcos Júnior pega o rebote e deixa tudo igual para delírio da torcida tricolor.

6’ Uuuhhh! Gabriel Xavier erra na saída de bola, Wellington Silva rouba a bola e chuta com perigo para fora, mas conta com desvio de Durval e ganha escanteio.

3’ Richarlison encontra espaço pela esquerda e cruza para área, mas ninguém aproveita. Wellington Silva fica com a bola, toca para Gustavo Scarpa, recebe de volta e cruza para a defesa rubro-negra afastar.

0’ Começa o segundo tempo.

12:04 Sport voltando para a etapa final. Equipe não sofre alterações.

12:02 Fluminense de volta para o segundo tempo, com alteração: Entra: Richarlison. Sai: Douglas.

49’ Fim do primeiro tempo!

45’ Quatro minutos de acréscimos.

44’ Diego Souza puxa contra-ataque com velocidade, erra aditando demais e Everton Felipe aproveira para continuar com a bola e tocar para Rogério cruzar na marcação pela direita.

43’ Amarelo! Durval faz falta no campo de ataque para evitar contra-ataque e recebe o primeiro cartão do jogo.

42’ Júlio César! Everton Felipe cobra falta pela direita e encontra Ronaldo Alves entrando na área para chutar de primeira e obrigar o goleiro tricolor a fazer grande defesa.

40’ Gustavo Scarpa vai cobrar falta pela direita tentando levantar a bola na área e manda para muito longe da meta.

36’ Magrão! Marcos Júnior recebe ótimo passe e fica livre na grande área. Ele chuta forte e o goleiro rubro-negro faz uma grande defesa.

35’ Rogério recebe de Gabriel Xavier pela esquerda, vai para cima da marção e toca para o meia entrar na área pela esquerda. Ele tenta cruzar, a bola desvia na marcação e quase engana o golerio Júlio César, que defende.

33’ Gabriel Xavier recebe de Rithely pelo meio, encontra espaços na entrada da área e resolve chutar para muito longe.

29’ A bola volta a rolar no Giulite Coutinho.

28’ Jogo paralisado para atendimento ao zagueiro Ronaldo Alves, que levou uma bolada no barriga.

27’ Magrão! Gustavo Scarpa recebe pela direita, limpa a marcação e chuta cruzado para ótima defesa do goleiro rubro-negro.

24’ Gustavo Scarpa acerta ótimo passe pela direita, a defesa rubro-negra para e Marcos Júnior entra na área com liberdade, mas Ronaldo Alves aparece no momento certo para cortar.

23’ Diego Souza faz tabela com Gabriel Xavier, avança em direção da área e é derrubado por William Matheus.

17’ Rithely rouba a bola pelo meio e manda para Gabriel Xavier, mas Júlio César sai da meta e faz mais uma defesa.

13’ Júlio César! Diego Souza acerta um lindo lançamento do meio-campo para encontrar Rogério no ataque, mas no momento da finalização, o goleiro tricolor sai e evita o perigo.

12’ Uuuhhh! Rogério avança com liberdade pela esquerda, entra na área e toca colocado, com muito perigo, quase aumentando a vantagem.

10’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Gabriel Xavier cobra escanteio jogando no primeiro pau, Diego Souza sobe junto com Ronaldo Alves e o zagueiro manda para o fundo das redes para delírio do torcedor rubro-negro.

9’ Júlio César! Diego Souza cobra falta com bastante qualidade e obriga o goleiro tricolor a fazer grande defesa.

8’ Wellington Silva recebe bom lançamento de Gustavo Scarpa, entra na área pela direita e acaba cruzando errado.

4’ Uuuhhh! Diego Souza acerta um lindo passe de três dedos pela direita e Rogério sobe sozinho na grande área para cabecear para fora, com perigo.

2’ William Matheus aproveita boa jogada de Marcos Júnior, avança com liberdade pela esquerda e cruza para defesa de Magrão.

1’ Everton Felipe recebe pela esquerda, erra no momento do passe, mas aproveita bobeira da defesa tricolor e vai para o ataque e acaba sendo derrubado.

0’ Começa! A bola está rolando no Giulite Coutinho para o confronto entre Fluminense e Sport, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

10:54 Fim da execução do hino nacional brasileiro. Dentro de instantes, a bola vai rolar no Giulite Coutinho.

10:52 Hino nacional brasileiro sendo executado neste momento.

10:50 Fluminense e Sport estão entrando no gramado do Giulite Coutinho.

10:40 Aquecimento dos jogadores de Fluminense e Sport já foi encerrado. Gramado está sendo molhado e, dentro de instantes, os dois times devem voltar para o campo e iniciar o embate.

10:35 Jogadores de Fluminense e Sport estão fazendo o trabalho de aquecimento no gramado do Giulite Coutinho.

10:30 O técnico Oswaldo de Oliveira tem os seguintes jogadores no banco de reservas para utilizar durante o decorrer de partida: Agenor; Henríquez, Neto Moura, Apodi, Serginho, Mansur, Renê, Edmíson, Ruiz, Lenis e Vinícius Araújo.

10:25 O Leão jogar com: Magrão; Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Durval e Rodney Wallace; Paulo Roberto, Rithely, Everton Felipe, Diego Souza e Gabriel Xavier; Rogério.

10:20 Sport escalado! O técnico Oswaldo de Oliveira promove apenas uma novidade em relação à última partida, que é a entrada de Paulo Roberto no lugar de Neto Moura. Durval assume o lugar do suspenso Matheus Ferraz na defesa.

10:15 O técnico Levir Culpi terá os seguintes jogadores à disposição no banco de reservas: Marcos Felipe; Edson, Igor Julião, Magno Alves, Danilinho, Dudu, Renato Chaves, Maranhão, Aquino, Richarlison, Marquinho e Henrique Dourado.

10:10 O tricolor carioca vai jogar com: Júlio César; Wellington Silva, Henrique, Gum e William Matheus; Pierre, Douglas, Cícero e Gustavo Scarpa; Marcos Júnior e Wellington.

10:05 Fluminense escalado! Técnico Levir Culpi não promove grandes novidades para o confronto de logo mais, formando o ataque com Marcos Júnior e Wellington.

10:00 Os dois times já estão no estádio Giulite Coutinho. Dentro de instantes, as duas escalações devem ser divulgadas.

O estádio Giulite Coutinho será o palco da partida entre Fluminense x Sport, válida pelo Brasileirão 2016.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2016.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 5º Fluminense 43 27 13º Sport 33 27

Guia VAVEL do Brasileirão 2016

O atual campeão da Série A do Campeonato Brasileiro é o Sport Club Corinthians Paulista. O Corinthians sob o comando o técnico Tite fez uma grande temporada no último ano e acabou vencendo o principal campeonato do país de maneira incontestável, com o Atlético-MG, Grêmio e São Paulo completando o G-4.

Foto: Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians

O Cruzeiro venceu dois das três últimas Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2016, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 59º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

Bom dia, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Fluminense x Sport válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2016! Fique conosco nesta grande partida!