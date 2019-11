G-6 no Brasileirão: quem se classificaria se fosse implantado desde o início dos pontos corridos?

A Conmebol anunciou na noite deste domingo (2) mudanças para a próxima edição da Copa Libertadores. A principal delas, confirmado pela CBF, será que o Campeonato Brasileiro concederá sete vagas à competição internacional, além de uma pela Copa do Brasil. Com isso, uma duvida surgiu nos torcedores: quais times se classificariam se a medida fosse adotada desde o início dos pontos corridos?

Sabendo disso, a VAVEL Brasil preparou a tabela abaixo com todos os times que iriam à Libertadores desde 2003, ano em que começou o novo formato do Campeonato Brasileiro. Vale destacar que em 2004, 2007 e 2012, o sétimo colocado estaria classificado devido ao campeão da Libertadores ou da Copa do Brasil estarem entre os seis primeiros colocados. Confira a tabela completa!

EDIÇÃO CLASSIFICADOS 2003 Internacional e Atlético-MG 2004 Corinthians e Goiás 2005 Fluminense e Atlético-PR 2006 Vasco e Figueirense 2007 Grêmio e Palmeiras 2008 Flamengo e Internacional 2009 Palmeiras e Avaí 2010 Atlético-PR e Botafogo 2011 Internacional e São Paulo 2012 Vasco e Botafogo 2013 Vitória e Goiás 2014 Fluminense e Grêmio 2015 Internacional e Sport

A mudança se deve ao fato da exclusão dos times mexicanos do torneio e do aumento do número de clubes participantes: de 36 classificados, a edição 2017 terá 44, além de duas rodadas na pré-Libertadores. Dessa forma, o Brasileirão passará a premiar o G-6, e não apenas o G-4, como era até a mudança.

Caso um dos times que ficar entre os seis primeiros vença a Copa do Brasil, o Brasileirão pode ter até um G-7. Caso tenha o campeão da Libertadores e da Sul-Americano no ano em questão, o país pode ter até nove classificados para o torneio. Atualmente, os seis primeiros colocados do Brasileirão são Palmeiras, Flamengo, Atlético-MG, Santos, Fluminense e Atlético-PR.