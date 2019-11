Resultado Atlético-PR 3x1 Chapecoense no Campeonato Brasileiro 2016

Agradecemos a quem acompanhou mais uma transmissão da VAVEL Brasil! Tenham todos uma boa noite e até a próxima!

Com o resultado, o Furacão continua na 6ª posição com 45 pontos. Já a Chapecoense permanece na 11ª posição com 38 pontos.

FIM DE PAPO NA ARENA DA BAIXADA! De virada, Atlético-PR 3 x 1 Chapecoense!

46' Cartão amarelo para Gil, da Chapecoense

45' Três minutos de acréscimos

43' No contra-ataque, Lucas Fernandes tentou driblar, a zaga cortou e Rossetto emendou uma bomba, Danilo tentou defender mas não conseguiu. Atlético 3 a 1.

43' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAÇO DO ATLÉTICO-PR! É DE MATHEUS ROSSETTO!!

38' Em escanteio cobrado por João Pedro, Pablo estava completamente sozinho e cabeceou para virar a partida. Atlético 2 a 1.

38' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-PR! É DE PABLO!

35' Última mudança na Chape: Sai: Thiaguinho / Entra: Ananias

34' Ananias vem aí.

32' Última mexida do Atlético-PR: Sai: Lucho González / Entra: Guilherme

31' Alteração na Chape: Sai: Gimenez / Entra: Lucas Gomes

28' Alteração no Atlético-PR: Sai: Hernani / Entra: João Pedro

28' Hernani pediu para sair.

24' UHHHH! Após cruzamento de Nicolas, Lucho González ganhou no alto e cabeceou perto do gol.

18' Alteração na Chape: Sai: Dener / Entra: Alan Ruschel

17' UHHHHHHHH!! Hernani dominou e bateu forte, a bola ia entrando mas Danilo, com a ponta dos dedos, jogou para escanteio.

14' Atlético precisa do gol para retornar ao G-6 e a torcida apoia.

10' Em andamento: Vitória 0 x 1 (Jailson) Grêmio

9' DANILO! Nicolas cobrou falta direto e Danilo salva a Chape mais uma vez.

7' Cartãoa amarelo para Filipe Machado, da Chapecoense

5' Partida é bem truncada na segunda etapa.

2' Atlético tenta atacar mais, mas encontra dificuldades para chegar ao ataque.

BOLA ROLANDO PARA A SEGUNDA ETAPA!

Equipes retornaram ao gramado.

FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO! Atlético-PR 1 x 1 Chapecoense

45' Um minuto de acréscimo.

41' Pênalti de manual: bola no canto esquerdo, e Danilo no canto direito. 1 a 1.

41' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-PR! É DE HERNANI!

40' Cartão amarelo para Dener, da Chapecoense

40' PÊNALTI PARA O ATLÉTICO-PR!! Após cruzamento, Dener acertou um chute na barriga de Lucas Fernandes e o árbitro marcou.

39' UHHH! Thiago Heleno lançou para Pablo que ajeitou e Lucho chutou forte mas a bola explodiu no peito de Thiego.

38' Cartão amarelo para Lucas Fernandes, do Atlético-PR

34' Mais um impedimento marcado, corretamente, contra o atacante Pablo.

31' Jogo paralisado após dividida entre Pablo e Filipe Machado.

24' UHHHHHH! Thiaguinho avança pela esquerda e cruza para um belo voleio de Kempes, mas a bola saiu por cima do gol.

22' O Furacão sentiu o gol e vê a Chape crescer na partida.

18' Em cobrança de escanteio ensaiada, Cléber Santana chutou travado e a bola sobrou para Filipe Machado que pegou com a parte de fora do pé esquerdo e jogou no ângulo de Santos. Chapecoense 1 a 0.

18' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAÇO DA CHAPECOENSE! É DE FILIPE MACHADO!

17' Alteração no Atlético-PR: Sai: Luan / Entra: Matheus Rossetto

16' Luan sentiu a parte de trás da coxa e já pediu para sair.

13' Cartão amarelo para Thiago Heleno, do Atlético-PR

9' DANILO ESPETACULAR!!! Após cruzamento de Lucas Fernandes, Lucho Gonzalez, totalmente livre, cabeceou e o goleiro da Chape fez um milagre.

6' A Chape já jogou na Arena nesse ano, pela Copa do Brasil, mas parece ter dificuldade com o gramado sintético.

3' UHHHHHHH!Após cobrança de falta, Paulo André subiu mais alto e cabeceou no cantinho, mas Danilo fez uma defesa sensacional, salvando a Chape.

1' UHH! Dener cruza, Kempes se estica mas não alcança. A primeira tentativa foi da Chape.

BOLA ROLANDO! COMEÇA ATLÉTICO-PR x CHAPECOENSE!

Público é bem reduzido na Arena da Baixada.

Equipes em campo! Hino Nacional Brasileiro e do Estado do Paraná sendo executados.

CHAPECOENSE ESCALADA! Danilo; Willian Thiego, Neto e Filipe Machado; Gimenez, Gil, Matheus Biteco, Cleber Santana e Dener; Kempes e Thiaguinho.

ATLÉTICO-PR ESCALADO! Santos; Léo, Paulo André, Thiago Heleno e Nicolas; Otávio e Hernani; Lucas Fernandes, Lucho e Pablo; Luan.

Provável Chapecoense x Atlético-PR: Danilo; Neto, Thiego e Filipe Machado; Gimenez, Mateus Biteco, Gil, Cleber Santana e Dener; Thiaguinho e Kempes.

Provável Atlético-PR x Chapecoense: Santos; Léo, Paulo André, Thiago Heleno e Nicolas; Otávio e Matheus Rossetto; Hernani, Lucho González e Lucas Fernandes; Pablo

Fala, Caio! O treinador da Chape falou sobre a equipe que jogará logo mais em Atlético-PR x Chapecoense hoje: "Acho que o Dener vai ser o maior favorecido no sistema (de 3-5-2). Ele tem esse apoio muito qualificado. Ele tem sido um dos jogadores mais regulares. O jogo passa muito por ele. A gente vai ficar teoricamente mais forte com o Dener. Como ele tem a proteção dos zagueiros, ele vai ter mais possibilidade de apoiar. O Gimenez é um lateral mais marcador, mas ele tem uma questão importante. Ele tem muita força. Se tiver espaço, vai ter capacidade para chegar. Ele tem muita possibilidade de fazer o sistema render. E tenho alternativas no jogo. O Gil tem essa característica (de apoiar) e posso usar."

Fala, Paulo André! O zagueiro e capitão do Atlético, Paulo André, falou sobre o G-6: "Aumenta a responsabilidade, ressuscitando alguns times que quase não disputavam nada no campeonato. Aumenta a competitividade, sem dúvida nenhuma. Nossa responsabilidade é maior. A gente continua buscando G-4, temos capacidade e competência para isso, a chance de se classificar aumentou."

Alçapão! O Atlético-PR é o melhor mandante do campeonato. São onze vitórias em casa.

Se vencer, o Furacão pode pular para a 5ª posição. Já em caso de triunfo da Chape, o Verdão pode pular para a 8ª posição.

Esperança renovada em tlético-PR x Chapecoense: Com as novas vagas da Libertadores, o G-4 virou G-6. Com isso, Furacão e Chape mantém bastante vivas as chances de classificação para o torneio internacional.

Para fugir da ressaca! A última rodada do Brasileirão não foi boa para ambas as equipes. Em Santos, o Atlético-PR perdeu para os donos da casa por 2 a 0 e perdeu a chance de colar no G-4. Já em Chapecó, após a classificação heroica na Sul-Americana, a Chape levou 4 a 1 do Vitória e esfriou a empolgação da torcida.

O Atlético-PR, 6º colocado com 42 pontos, recebe a Chapecoense, 11ª colocada com 38 pontos, às19h30min na Arena da Baixada, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016.

Boa noite torcedor ligado na VAVEL Brasil! A partir de agora, iniciaremos a transmissão de Atlético-PR x Chapecoense , pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016!