Sport empata com o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro 2016 (1-1)

Agradecemos todos que acompanharam conosco esse jogo aqui na VAVEL Brasil, um forte abraço.

Sport e São Paulo empatam em 1 a 1 na Ilha do Retiro, em Recife, pela 29° rodada do Campeonato Brasileiro.

48 min: Fim de jogo!

45 min: Teremos três minutos de acréscimos

43 min: UUUUUH! Vinicius Araújo coloca Apodi na cara de Denis que bate em cima do goleiro perdendo grande chance de gol

40 min: UUUUH! Carlinhos recebe na frente da área, corta a marcação e bate colocado, a bola bate na zaga do Sport e sai

37 min: Chavez recebe na entrada da área e chuta fraco nas mãos de Magrão

34 min: UUUUH! Diego Souza serve Samuel Xavier que invade a área e bate com muito perigo próximo do gol de Denis

33 min: UUUUH! Carlinhos na linha de fundo cruza na área, João Schmidt chega chutando e assusta o goleiro Magrão

32 min: No Sport entra Edmílson e sai Rogério

31 min: No São Paulo sai Thiago Mendes e entra João Schmidt

30 min: Buffarini chega atrasado, comete falta em Diego Souza e recebe cartão amarelo

29 min: UUUUH! Cruzamento da direita, Rogério domina na área e chuta, mas a bola sai fraco direto para as mãos de Denis

24 min: Ritmo do jogo cai nesse segundo tempo

19 min: Estréia no São Paulo, entra Jean Carlos e sai Kelvin

17 min: NA TRAVEEE! Rithely lança Rogério que ajeita para Apodi que solta a bomba no travessão de Denis

14 min: Buffarini mais uma vez aparece no ataque, após cruzar e a zaga do Sport afastar, ele mesmo arrisca de fora e Magrão faz a defesa

8 min: Boa jogada de Buffarini pela esquerda que finaliza na rede pelo lado de fora

7 min: Carlinhos recebe avança e chuta de fora sem perigo ao gol de Magrão

0 min: No São Paulo sai Matheus Reis e entra Buffarini

0 min: No Sport entra Vinícius Araújo e sai Gabriel Xavier

0 min: Começa o segundo tempo!

46 min: Fim do primeiro tempo!

42 min: GOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Diego Souza abre na direita para Everton Felipe, que cruza na área para o camisa 87 que ajeita e de voleio marca um golaço na Ilha do Retiro

40 min: Diego Souza arrisca do meio da rua e Denis faz a defesa

38 min: Maicon tenta lançamento para Kelvin mas manda para fora

30 min: Agora é Michel Bastos que arrisca de fora para mais uma boa defesa de Magrão

28 min: Cartão amarelo para Michel Bastos

25 min: GOOOOOOOL DO SÃO PAULO! Thiago Mendes recebe de fora e chuta de pé direito no canto de Magrão para abrir o placar

20 min: UUUUUH! Carlinhos recebe de Maicon e chuta de longa, a bola explode no travessão

17 min: Rodrigo Caio falha, Diego Souza fica com a bola invade a área e chuta em cima de Maicon

11 min: Jogo bem movimentado nesse começo de primeiro tempo

5 min: UUUUH! Bruno recebe de Kelvin e cruza na área, Carlinhos divide e a bola acaba sobrando para Chavez que solta a bomba e obriga Magrão a fazer grande defesa

1 min: Diego Souza recebe na direita e na hora de tentar o cruzamento manda para fora

0 min: Começa o jogo!

O São Paulo está escalado com: Denis; Bruno, Maicon, Rodrigo Caio e Matheus Reis; Hudson e Thiago Mendes; Kelvin, Michel Bastos e Carlinhos; Chavez.

O Sport vem a campo com: Magrão; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Ronaldo e Renê; Rithely, Paulo Roberto, Gabriel Xavier, Everton Felipe e Diego Souza; Rogério.

Vamos as escalações das equipes!

Boa tarde para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande jogo entre Sport e São Paulo , válido pela 29° rodada do Campeonato Brasileiro. Fique conosco e acompanhe todos os lances da partida!

"Um bom resultado para o São Paulo nessa situação atual é a vitória. Mas não perder o jogo também seria importante. Temos um confronto direto agora e não podemos perder de jeito nenhum para o Sport e depois teremos um clássico (contra o Santos) que com uma vitória, nos daria bastante confiança para o restante do campeonato", salientou o jogador do Tricolor.

O volante Hudson, na chegada do elenco a Recife, disse que o São Paulo vai entrar em campo buscando a vitória, mas também não descartou um empate diante do Sport e projetou a sequencia do clube no campeonato.

Na lateral-esquerda, Carlinhos deve ganhar uma chance como titular. Nas outras vagas disponíveis, o treinador ainda tem algumas dúvidas: começar com Jean Carlos ou Daniel, no lugar de Cueva. Outra dúvida: adiantar Buffarini para o meio de campo ou colocarJoão Schmidt como titular. No mais, será o time que empatou com o Flamengo em casa, por 0 a 0.

Para tentar uma vitória que seria fundamental nessa briga contra o rebaixamento, o treinador Ricardo Gomes terá o desfalque de três jogadores que estavam sendo titulares ultimamente: Wesley (suspenso), Mena e Cueva (convocados). No entanto, Maicon, que sofreu lesão muscular há algumas semanas, já está recuperado e voltará a ser titular no lugar de Lugano.

O São Paulo venceu dois jogos seguidos e parecia que o time conseguiria sair da parte de baixo da tabela, mas foi justamente o contrário que aconteceu nas 3 partidas seguintes: 1 ponto conquistado e nenhum gol marcado. Números que preocupam os torcedores que começam a se preocupar realmente com o risco do rebaixamento.

"É inegável que Renê, do ano passado pra cá, vem tendo atuações bem irregulares, mas é um cara muito técnico e tem treinado muito bem. Ele tem a nossa motivação para se reerguer e tomar conta. Se Renê estiver bem, a posição é dele, não tem jeito.", explicou o treinador do Sport.

Oswaldo de Oliveira mostrou-se contente em poder contar novamente com Renê, que segundo o treinador, é um jogador muito técnico e que se bem fisicamente, é o titular indiscutível da posição.

Matheus Ferraz que cumpriu suspensão automática, volta a titularidade na zaga junto com Durval e o lateral-esquerdo Renê, que vive um inferno astral em 2016 com muitas lesões, será o escolhido para substituir Rodney Wallace que está a serviço da sua seleção, a Costa Rica. No mais, será o mesmo time com Diego Souza armando as jogadas para ex-são paulino Rogério que jogará como comandante do ataque rubro-negro.

Precisando de uma vitória para ultrapassar o rival na tabela e se distanciar da zona perigosa, o treinador Oswaldo de Oliveira vai fazer duas mudanças no time, em relação ao que foi derrotado pelo Fluminense na rodada anterior e ambas serão na defesa.

No jogo do primeiro turno, São Paulo e Sport decepcionaram e não balançaram as redes do Morumbi.

Em seu último jogo, o Sport visitou o Fluminense e perdeu de virada por 3 a 1, no Rio de Janeiro. O São Paulo recebeu o vice-líderFlamengo no Morumbi e não passou de um empate por 0 a 0.

Os pernambucanos estão atualmente na 15ª colocação na tabela de classificação com 33 pontos. Uma posição acima estão os paulistas que somam 35 pontos no campeonato.