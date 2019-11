Resultado Brasil x Bolívia nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2018 (5-0)

Ficamos por aqui com mais esta transmissão! Fique conosco, torcedor. Em breve, o pós-jogo deste grande duelo!

¡Ya es goleada!

47' Termina a partida em Natal! Brasil faz o dever de casa e goleia Bolívia por 5 a 0. Tite permanece invicto no comando da seleção!

45' Teremos dois minutos de acréscimo.

44' Lucas Lima arrisca da intermediária e Lampi defende sem maiores problemas.

37' Daniel Alves tenta o lançamento para a grande área, mas a bola acaba saindo pela linha de fundo.

32' SUBSTITUIÇÃO NA BOLÍVIA!

Sai: Duk; Entra: Pablo Escobar

30' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL!

Sai: Giuliano; Entra: Lucas Lima

29' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL! FIRMINO! Cruzamento na área após cobrança de falta e o atacante cabeceou no cantinho para ampliar o placar.

27' Firmino cruza da esquerda, mas zaga boliviana chega antes de Willian.

26' Brasil troca passes no campo de defesa.

23' Firmino finaliza pela primeira vez na partida e Lampi fica com a bola.

21' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL!

Sai: Neymar; Entra: Willian

21' Neymar continua recebendo atendimento. Jogador apresenta pequeno sangramento no rosto.

20' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL!

Sai: Gabriel Jesus; Entra: Roberto Firmino

19' Neymar é atingido no rosto após dividida e recebe atendimento médico.

18' Neymar cobra infração, mas a bola fica na barreira.

17' SUBSTITUIÇÃO NA BOLÍVIA!

Sai: Campos; Entra: Vaca

17' Neymar prende a bola próximo a área e recebe falta.

16' Daqui a pouco Roberto Firmino estará em campo!

15' Neymar dispara pela esquerda, invade a área e Lampi executa ótima defesa!

13' LAAAAAAAAAAAMPI! Neymar cruza da esquerda, Gabriel Jesus cabeceia para o chão e o goleiro boliviano espalma pela linha de fundo!

12' Coutinho arrisca de longe, muito longe... sem perigo para o goleiro Lampi.

10' Neymar aparece muito bem pela esquerda, mas a bola acaba saindo pela linha de fundo.

09' SUBSTITUIÇÃO NA BOLÍVIA!

Sai: Arce; Entra: Ramallo

08' UUUUUUUUUUUUUH! Neymar arranca na intermediária e arrisca da entrada da área. Lampi cede rebote e Giuliano manda para fora. Quase o quinto do Brasil!

07' Marcelo Moreno desvia de cabeça após arremesso lateral e bola fica com goleiro Alisson.

04' Arce recebe atendimento médico no gramado.

03' Daniel Alves arrisca da intermediária e manda por cima da meta de Lampi.

01' Brasil inicia a segunda etapa trocando passes no campo de defesa.

00' Vamos para a etapa complementar de Brasil x Bolívia!

Bolívia também volta para a disputa da segunda etapa.

Seleção brasileira volta para o gramado!

Cartão amarelo de Neymar deixa o camisa 10 de fora do duelo contra a Venezuela, no dia 11.

46' Termina a primeira etapa! Brasil vai tranquilo para o vestiário, com uma senhora goleada por 4 a 0 em cima da Bolívia!

45' Teremos um minuto de acréscimo.

43' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAÇO DO BRASIL! GABRIEL JESUS! Neymar recebe na esquerda, arranca e enxerga muito bem o camisa 9 da Seleção, que toca por cima de Lampi!

40' Bejarano arrisca da intermediária e manda longe da meta de Alisson.

38' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL! FILIPE LUÍS! Neymar arranca na intermediária e descola passe açucarado para o lateral, que tira do goleiro e coloca a redonda no cantinho.

36' Neymar se desentende com Azogue e ambos recebem cartão amarelo.

35' Renato Augusto recebe lançamento e vai à linha de fundo. No entanto, volante acaba tocando errado.

33' Alisson aparece pela segunda vez na partida ao ficar com a bola após cruzamento forte da Bolívia.

31' Tentativa de jogada invertida para Neymar termina em arremesso lateral em favor da Bolívia.

28' Neymar conversa com o árbitro. Camisa 10 recebe advertência verbal após cometer falta.

25' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL! PHILIPPE COUTINHO! Uma jogadaça! Giuliano recebe belo passe de letra de Daniel Alves, vai à linha de fundo e toca para Philippe Coutinho, que apenas empurra a bola para o fundo do barbante!

22' Bejarano recebe atendimento médico após dividida com Neymar.

20' Rodríguez tenta o cruzamento pela direita, mas Renato Augusto aparece bem para bloquear.

17' Meleán comete falta dura em Renato Augusto e recebe o primeiro cartão amarelo da partida.

15' Daniel Alves coloca na cabeça de Renato Augusto, mas volante manda por cima da meta de Lampi.

13' MANDOU SEGUIR! Philippe Coutinho recebe na área, cai, mas arbitragem manda o lance seguir.

12' Neymar aparece da esquerda e cruza rasteiro, mas Gabriel

Jesus não consegue chegar a tempo na bola.

10' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL! É DELE, É DE NEYMAR! O camisa 10 desarmou no meio-campo, tocou para Gabriel Jesus, que devolveu o passe para o astro empurrar para o fundo das redes!

08' Filipe Luís cruza da esquerda e Lampi dá um tapa providencial para afastar o perigo.

06' PRA FOOOOOOOOORA! Filipe Luís serve muito bem Gabriel Jesus, que chega pressionado na cara de Lampe, mas acaba mandando à esquerda da meta boliviana.

04' Brasil troca passes no campo de defesa e Filipe Luís recebe falta de Duk.

03' Raldes tenta o lançamento, Neymar intercepta e recebe a falta.

01' Giuliano comete primeira falta da partida em cima de Arce.

00' Bola rolando para Brasil x Bolívia!

Hinos executados, vamos para o jogo! Tudo pronto para a bola rolar. Em instantes, Brasil x Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa 2018.

Hora do Hino Nacional Brasileiro!

Seleções perfiladas! Daremos início ao Hino Nacional da Bolívia.

O protocolo de entrada das equipes é iniciado na Arena das Dunas! Brasil e Bolívia em campo.

Arbitragem pronta para entrar em campo! Faltam apenas os jogadores no túnel de acesso ao gramado.

Tudo pronto no vestiário para receber os jogadores da #SelecaoBrasileira! Partida contra a Bolívia começa às 21h45. pic.twitter.com/YLSyV8zPXr — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 6 de outubro de 2016

Brasil e Bolívia seguem fazendo trabalhos de aquecimento no gramado. Seleção não jogava em Natal há 34 anos quando venceu a Alemanha Oriental por 3 a 1.

A VAVEL Brasil preparou uma série de especiais para a partida desta noite. Confira: Brasil supera Bolívia na final da Copa América de 1997; relembre

A CBF apresentou, na manhã desta quinta-feira (6), o mascote da seleção brasileira. Canarinho, nome que representa a camisa amarela usada desde a Copa do Mundo de 1954, está agitando a torcida em Natal neste momento.

Sem surpresas, Brasil entrará com os seguintes titulares: Alisson, Dani Alves, Marquinhos, Miranda e Filipe Luís; Fernandinho; Giuliano, Renato Augusto, Coutinho e Neymar; G. Jesus.

BOLÍVIA ESCALADA! Ángel Guillermo Hoyos escala a seleção boliviana da seguinte maneira: Lampe, Rodríguez, Raldes, Zenteno e Bejarano; Meleán, Azogue, Arce e Campos; Duk e Marcelo Moreno.

Confira o especial preparado pela VAVEL Brasil para o duelo de logo mais: 1993, um ano emblemático para Brasil e Bolívia

A Arena das Dunas, em Natal/RN, irá receber o duelo entre Brasil e Bolívia , partida válida pela 9ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2018.

FIQUE DE OLHO Brasil x Bolívia : Neymar, atacante do Brasil! O camisa 10 canarinho dispensa comentários. Nada mais nada menos é o principal estrela de Tite, sendo um dos principais atletas destas Eliminatórias. O 11 do Barcelona é aquele que poderá mudar os rumos da partida a qualquer momento.

FIQUE DE OLHO Brasil x Bolívia hoje: Marcelo Moreno, atacante de Bolívia! O centroavante é bastante conhecido pelos brasileiros, mais especificamente, dos torcedores do Cruzeiro, Grêmio e Flamengo. O camisa 9 é a esperança de gols para dar continuidade ao "gás boliviano" nas Eliminatórias.

Tite quer atenção total na Bolívia, uma vez que a seleção atravessa boa fase nas Eliminatórias. Isso fez com que os atletas acreditassem na classificação, por isso, irão desembarcar em Natal com motivação extra.

"Trata-se de um jogo muito complicado, pelo fato da Bolívia passar por um grande momento, que é o melhor nessa competição. Eles estão para acreditar que podem brigar pela classificação, que é justo. Isso faz com que tenhamos muita cautela para não sermos surpreendidos, contudo temos que nos impor e com atenção", declarou.

Apesar de saber dos problemas a serem encontrados diante do Brasil, Ángel Guillermo Hoyos pede atitude dos atletas, solicitando que não deixem o Brasil ter espaços. Para Hoyos, a confiança vai ser uma das chaves para conseguir ficar com os três pontos pela primeira vez longe de seus domínios.

"Sabemos que enfrentaremos um grande adversário, mas não podemos pensar na possibilidade de ficarmos acuados e deixando o Brasil jogar. Se isso acontecer, o adversário vai nosso atropelar, uma vez que possui grande qualidade. O importante é demonstrarmos atitude, digna de um time que confia no seu potencial. Para isso, além de atitude, será muito importante ter entrega total e muita obediência tática", disse.

Tentando permanecer com a boa fase, todavia ciente das dificuldades a serem encontradas, a Bolívia vai com uma tática ofensiva. A baixa é o meia Smedberg-Dalence, lesionado, com o técnico Ángel Guillermo Hoyos apostando em um esquema formado por três atacantes, sendo um deles mais recuado.

Ex-Corinthians e Sport, Juan Carlos Arce será responsável por armar as jogadas junto a Jhasmani Campos, enquanto Jorge Enrique Flores e Joselito Vaca ficam na marcação. Com boas atuações, o treinador vai estabelcer a manutenção de Yasmani Duck e Marcelo Moreno para a referência.

Paulinho, que recebeu dois amarelos, cumpre a automática. Para seu lugar, o treinador coloca Giuliano, que vive bom momento pelo Zenit. Na armação, Willian foi barrado e Phillipe Coutinho fica na vaga.

O lateral-esquerdo Marcelo, com contusão muscular de grau dois na panturrilha esquerda, e o volante Casemiro, que teve uma fissura no perônio, osso da região da canela, foram vetados e sequer viajaram a Natal. Com isso, Tite aposta em Filipe Luís para a ala, enquanto Fernandinho ganha espaço na cabeça de área.

Já os bolivianos vivem fase mais conturbada, uma vez que estão na 8ª posição e somam apenas sete pontos dos 24 disputados, ficando longe dos líderes. Na última rodada, contra o Chile, o time esverdeado ficou no empate sem gols, mantendo a série de dois jogos sem ser batido no torneio classificatório à Copa 2018, visto que triunfou sobre o Peru.

Atual vice-líder, com 15 pontos, o Brasil vai motivado diante da Bolívia, pois vem de duas vitórias consecutivas e ainda não perdeu sob o comando de Tite. A última vítima foi a Colômbia, que fez a equipe verde e amarela entrar no grupo classificatório ao Mundial, deixando críticas da torcida em segundo plano.

