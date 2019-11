Resultado Cruzeiro x Ponte Preta (2-0)

Agradecemos a quem acompanhou mais uma transmissão da VAVEL Brasil! Tenham todos uma boa noite e até a próxima!

Com o resultado, o Cruzeiro pula para a 12ª posição com 36 pontos. Já a Ponte Preta permanece na 10ª posição, com 39 pontos.

FIM DE PARTIDA!!! Cruzeiro 2 x 0 Ponte Preta!

44' Três minutos de acréscimos!

38' Alteração no Cruzeiro: Sai: Rafinha / Entra: Alisson

37' Romero roubou, tocou para Rafinha que tocou para Robinho chutar colocado, sem chance para Aranha. Cruzeiro 2 a 0.

37' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! É DE ROBINHO!

35' Cartão amarelo para Edimar, do Cruzeiro

34' Alteração na Ponte: Sai: Wendell / Entra: Rhayner

33' Alteração no Cruzeiro: Sai: Ábila / Entra: Willian

25' UHHHHHH! Élber recebeu de Rafinha, cortou para a canhota e bateu com muito perigo ao gol do Aranha.

21' Mudança na Ponte: Sai: Felipe Azevedo / Entra: Zé Roberto

21' UHHHH! Lucas Romero avançou e chutou de bico, a direita do gol de Aranha.

19' Alteração no Cruzeiro: Sai: Rafael Sóbis / Entra: Élber

15' Cartão amarelo para Thiago Galhardo, da Ponte Preta

13' ANULADO! Ábila ia marcar mais um belo gol na partida, mas foi marcado, corretamente, seu segundo impedimento na partida.

11' UHHHH! William Pottker recebeu na entrada da área, girou pra cima de Léo e bateu forte, por cima do gol de Rafael.

10' Cartão amarel0 para Rafael Sóbis, do Cruzeiro.

9' UHHHHH! Ábila foi lançado, Aranha saiu chutando tudo, mas a bola ficou com Rafinha que bateu de primeira e a bola passou muito perto do gol.

7' Precisando do resultado, a Ponte se lança ao ataque.

2' Cartão amarelo para Élton, da Ponte Preta

1' ARANHA!! Rafael Sóbis recebeu o cruzamento de Ezequiel e cabeceou para baixo, e Aranha faz um milagre, impedindo o segundo.

BOLA ROLANDO PARA A SEGUNDA ETAPA!

Alteração na Ponte: Sai: Maycon / Entra: Thiago Galhardo

Equipes voltando ao gramado.

FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO! Cruzeiro 1 x 0 Ponte Preta!

45' Um minuto de acréscimo.

43' UHHHH! Ezequiel tocou para Lucas Romero, mas o meia pegou mal na bola e ela subiu.

39' UHHHHH! Sóbis ganhou de Reinaldo e encheu o pé, para boa defesa de Aranha.

39' Torcida do Cruzeiro faz uma bonita festa com os celulares noMineirão.

36' UHHHHHH! Robinho cobrou a falta na cabeça de Léo que cabeceou por cima do gol.

30' Faltas cometidas: Cruzeiro 3 x 8 Ponte Preta

24' UHHHHHHHHHH! William Pottker ficou no mano a mano com Bruno Rodrigo, bateu cruzado e a bola passou muito perto do canto direito de Rafael.

22' Jogo é marcado por muitas faltas de ambas as equipes.

17' UHHHHHHHHH! Ábila recebeu na esquerda e rolou para Robinho invadir a área e chutar para defesa de Aranha.

13' Com o resultado, o Cruzeiro vai pulando para a 12ª posição com 36 pontos.

11' Rafael Sóbis ganhou na raça, cruzou e após corte de Nino Paraíba, Ábila chutou forte para voltar a marcar após um mês e abrir o placar! Raposa 1 a 0!

11' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! É DE ÁBILA!!

10' Até o momento, nenhum chute a gol. Jogo de pouca movimentação e muitas faltas.

5' Cruzeiro toca a bola lateralmente, tentando achar um espaço na boa marcação da Macaca.

2' A primeira falta da partida foi forte: Élton acertou Rafael Sóbis mas Daronco não amarelou o meia da Ponte.

Vem com a gente! ROLA A BOLA NO MINEIRÃO! Começa Cruzeiro x Ponte Preta!

Equipes em campo. Hino Nacional Brasileiro sendo executado no Mineirão.

PONTE PRETA ESCALADA! Aranha; Nino Paraíba, Antonio Carlos, Fábio Fereira e Reinaldo; Elton e Wendel; Felipe Azevedo, Maycon e Pottker; Roger

CRUZEIRO ESCALADO!

O Mineirão será o palco de Cruzeiro x Ponte Preta , duelo válido pela pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

FIQUE DE OLHO: Ramón Ábila, atacante do Cruzeiro! A fase não está boa para "Wanchope". Há cinco jogos sem marcar, o camisa 50 vem perdendo grandes oportunidades de gols. Será que nesta noite o argentino dará a volta por cima?

FIQUE DE OLHO: Pottker, atacante da Ponte Preta! O camisa 11 da Macaca já marcou dez gols neste Brasileirão e é o artilheiro da equipe na competição. Nesta noite, junto com Roger, Pottker é uma das esperanças campineiras por bola na rede.

O Cruzeiro não é uma equipe regular atuando em seu domínio, porém o fator casa tem que render bons frutos para que o time consiga se afastar do Z-4. O meio-campista Robinho destaca a importância de melhorar as atuações em casa.

"Precisamos de uma sequência boa dentro de casa, melhoramos contra o Grêmio. O jogo contra a Ponte Preta ainda vai ser mais difícil. Uma sequência de vitórias dentro de casa empolga e ficaremos com menos pressão para jogar fora”, apontou.

Assim como o Cruzeiro tirou pontos da Macaca jogando fora de casa, goleando os mandantes por 4 a 0, no primeiro turno, o lateral-esquerdo Reinaldo vê a mesma possibilidade para o jogo de logo mais, agora com vantagem para a Ponte.

“A gente está indo com objetivo de conquistar pontos lá também. Queremos chegar na casa dos 40 pontos e continuar lá em cima. Tem o objetivo de chegar lá na Libertadores. Deu uma caída nos últimos jogos, mas vamos para Minas Gerais para conquistar pontos”, enfatizou.

A Raposa conta com três desfalques. O zagueiro Manoel e o volante Ariel Cabral estão suspensos. De Arrascaeta está à serviço da Seleção do Uruguai na disputa das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018. Na zaga, Léo será o titular. No meio-campo, o argentino Lucas Romero preenche a posição do seu compatriota, enquanto Rafinha assume a lacuna deixada pelo uruguaio na armação das jogadas.

Para o confronto desta noite, o técnico Eduardo Baptista terá somente um desfalque. O volante João Vitor está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A boa notícia para o treinador da Macaca fica por conta do retorno de cinco jogadores. Nino Paraíba, Rhayner, Pottker, Reinaldo e Clayson voltam para compor o elenco.

Apesar de desfalques pontuais, os times que vão à campo contam com a força máxima do elenco. Mano Menezes não fez mistério como nos últimos compromissos. Eduardo Baptista não definiu os onze titulares, mas conta com a volta de jogadores importantes para compor o time.

Dos dois, a situação do time celeste é a mais complicada. Apesar de ter vencido o Grêmio, por 1 a 0, na última rodada, a equipe mineira ocupa hoje a 17ª colocação na tabela de classificação. O cenário é devido à vitória do Internacional, por 1 a 0, diante do Coritiba, nesta rodada. As equipes do sul também são rivais diretas da Raposa na parte de baixo da tabela.

Mesmo não estando muito distante da luta contra o rebaixamento, a Ponte Preta tem o foco na parte de cima. A equipe é a 10ª colocada e briga por uma vaga na Libertadores. Entretanto, a Macaca não tem sido eficaz nas últimas rodadas e acumula três jogos sem vitória, sendo duas derrotas e um empate. Na última rodada, o algoz foi o Atlético-MG, que derrotou a equipe campineira, no Moisés Lucarelli, por 2 a 1.

Cruzeiro e Ponte Preta se enfrentam neste sábado (8), às 21h, no Mineirão, mirando na vitória para deixar os problemas, por hora, para trás.

Boa noite torcedor ligado na VAVEL Brasil! A partir de agora, contaremos tudo de Cruzeiro x Ponte Preta, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016! Fique ligado!