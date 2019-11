Jogo Santos x Benfica no Centenário da Vila Belmiro

Enquanto isso, Jardel, André Horta, Samaris, Rafa, Jiménez, Grimaldo e Jonas estão fora por lesão. Outros nove estão servindo as suas seleções: Nélson Semedo (Portugal), Lindelof (Suécia), Kalaica (Croácia sub-19), Fejsa (Sérvia), Pizzi (Portugal), Zivkovic (Sérvia sub-19), Gonçalo Guedes (Portugal sub-21) e Mitroglou (Grécia).

A equipe provável do técnico Rui Vitória será formada por: Júlio César, André Almeida, Luisão, Lisandro López e Eliseu; Danilo, Celis, Salvio, Carrillo e Cervi; José Gomes.

O Estádio Urbano Caldeira será palco de um evento especial para os torcedores do Santos. Após proporcionar muitas alegrias aos santistas, é a vez da Vila Belmiro receber uma homenagem. Neste sábado, às 16h05 (de Brasília), o estádio, que completa 100 anos no próximo dia 12, receberá um amistoso contra o Benfica. A partida marca uma série de homenagens que o clube vem fazendo para sua casa quase centenária.

Além disso, o duelo também será muito especial para dois ídolos do clube. O ex-lateral esquerdo Léo e o ex-meia Giovanni entrarão em campo e também serão homenageados no evento.

Maior campeão pelo Santos após a "Era Pelé", Léo conquistou oito títulos: Libertadores, Recopa Sul-Americana, Copa do Brasil, duas edições do Campeonato Brasileiro e três do Paulistão. Com a camisa alvinegra, foram 455 jogos entre os anos de 2000 e 2005 e de 2009 a 2014. Exatamente neste intervalo de quatro anos, o "Guerreiro da Vila" foi para o Benfica e entrou em campo 146 vezes com o clube português.

Treinando para o amistoso há dois meses, o ex-lateral irá atuar no fim do primeiro tempo pelo Benfica e jogará a segunda etapa com a camisa do Santos.



"Jogar 10 minutos por cada time é o suficiente. A festa da vila que é o essencial. Pretendo fazer o melhor para que não possa comprometer demais em nenhum dos lados. Vai ser uma emoção muito grande. Não tem como não ter nervosismo, minha vida toda praticamente foi aqui, vou reviver tudo, mesmo que por pouco tempo", afirmou o ex-camisa 3 do alvinegro.

Assim como Léo, Giovanni também deve atuar por pouco tempo no amistoso. Aposentado desde 2010, o "Messias", como ficou conhecido pela torcida alvinegra, deve jogar cerca de 10 minutos antes do intervalo, quando também receberá algumas homenagens.

Sem contar com seus ídolos do passado por muito tempo, o técnico Dorival Júnior deve entrar com força máxima no embate contra os Encarnados. O comandante chegou a afirmar que pretendia poupar alguns atletas, mas um acordo prevê que as equipes utilizem os titules no encontro.

O único desfalque certo é Lucas Lima. Convocado para a seleção brasileira, o meia entrou no segundo tempo da goleada por 5 a 0 sobre a Bolívia, na última quinta-feira, na Arena das Dunas. E na próxima terça, o camisa 10 santista deve começar no banco de reservas no duelo contra a Venezuela, às 21h30 (de Brasília), em Mérida.

Com isso, alvinegro deve começar com: Vanderlei, Victor Ferraz, Luiz Felipe, David Braz e Zeca; Thiago Maia, Renato, Vecchio; Jean Mota, Copete e Ricardo Oliveira.

Enquanto o Santos deve ter força máxima, o Benfica disputará o amistoso todo remendado. O clube português desembarcou no Brasil com 15 desfalques e deve ter apenas dois atletas considerados titulares do time que costuma atuar no Campeonato Português: o meia Salvio e o zagueiro Luisão.



O defensor brasileiro, que estava ficando no banco, acabou assumindo a titularidades nos últimos jogos da equipe. Já o goleiro Julio Cesar vem revezando na meta com Ederson. Porém, o arqueiro que estava presente na Seleção Brasileira na goleada por 7 a 1 sofrida para a Alemanha, na Copa de 2014, deve começar jogando na Vila Belmiro.